Kit Knightly

Traducción: SOTT.net

En septiembre de 2021 publicamos nuestro popularísimo cuaderno de

notas, como respuesta a las decenas, incluso centenas, de peticiones

de información por parte de nuestros lectores. Tenía por intención

que sirviera tanto de fuente de recursos y enlaces como de artículo,

y al mismo tiempo no contenía interpretaciones, editorializaciones

ni opiniones.

La respuesta fue increíble: en pocas

semanas se convirtió en nuestro artículo más visto de todos los

tiempos, y desde entonces ha mantenido un tráfico constante.

Pero

el tiempo pasa y, a medida que se publicaban nuevos datos y salían a

la luz nuevos hechos, quedó claro que necesitábamos actualizar el

artículo, no sólo en cuanto a los hechos, sino también al enfoque.

Así que hemos actualizado todos los hechos y

fuentes importantes sobre la supuesta “pandemia”, para

ayudarle al lector a comprender lo sucedido alrededor del mundo desde

enero de 2020, y también ayudar a ilustrar a aquellos que todavía

estén en medio en la niebla de la Nueva Normalidad.

Parte

|: Síntomas

1. La “Covid19” y la gripe

tienen síntomas IDÉNTICOS. No existen síntomas exclusivos

o específicos de la “Covid” y sólo de la “Covid”.

Todos los síntomas de la “Covid” son comunes a muchas

otras enfermedades y afecciones, incluido el conjunto de infecciones

respiratorias conocidas coloquialmente como “gripe”.

Esto

es admitido por la mayoría de las fuentes y “expertos”,

que describen habitualmente los síntomas de la “Covid”

como “similares a los de la gripe”.

Según el

propio sitio web del Centro de Control de Enfermedades de EE.UU., se

compara la “Covid” con la gripe de la siguiente manera:

No se puede diferenciar entre la gripe y la COVID-19 tan

sólo con observar los síntomas, porque comparten algunos de los

mismos síntomas.

Mientras que el

NHS del Reino Unido afirma:

Los síntomas [de la Covid] son muy similares a los de

otras enfermedades, como los resfriados y la gripe.

Aunque en su redacción, todas las fuentes oficiales usan en un

lenguaje suave: “algunos de los mismos síntomas”, “muy

similares”, la verdad es que los síntomas son idénticos. Las

únicas diferencias observables son los equívocos sobre su gravedad

y momento de aparición.

Este

artículo de Health Partners destaca que la “Covid”

puede ser tanto más grave como más leve que la gripe, y señala que

la “Covid” a veces puede “parecerse más a un

resfriado”.

Mientras que según la Clínica

Mayo, en su artículo sobre la

“Covid” frente a la gripe, la única diferencia en los

síntomas es que “aparecen en momentos distintos”.

2. Las “opacidades de vidrio esmerilado”

NO son exclusivas de la “Covid”. Al comienzo de la

pandemia se informó que los escaneos médicos revelaban lo que se

llamaron “opacidades de vidrio esmerilado” en los pulmones

de presuntos casos de la “Covid” y fueron tomados en cuenta

para el diagnóstico de pacientes, pero las anomalías de vidrio

esmerilado no son exclusivas de la “Covid”.

Según

un artículo alemán publicado en la revista Radiologie

en 2010, tenemos:

La opacidad en vidrio esmerilado (GGO por su siglas en

inglés) se define como una infiltración pulmonar difusa [que puede

estar causada por] edema, neumonía intersticial y del espacio aéreo.

neumonitis no infecciosa, así como manifestaciones tumorales. Los

procesos fisiológicos, como la ventilación deficiente de las áreas

pulmonares dependientes y los efectos de la espiración también

pueden presentarse como opacidad en vidrio esmerilado.

En 2012, el Journal of Respiratory Care publicó un

artículo llamado “The

Imaging of Acute Respiratory Distress Syndrome” en el

que se describían a las GGO del siguiente modo [énfasis añadido]:

La opacificación de vidrio deslustrado en TC es un signo

inespecífico que refleja una reducción global del contenido de aire

en el pulmón afectado

En 2022, la revista The Lancet publicó el estudio

de un médico indio titulado letra por letra “Las opacidades

de vidrio esmerilado no siempre son COVID-19“.

Otro

artículo,

publicado por Health.com en mayo de 2022, subraya que:

Las opacidades de vidrio deslustrado (GGO) no son únicas

de la COVID-19 […] pueden aparecer debido a otras afecciones e

infecciones…”.

En resumen, las GGO son manifestaciones comunes de una enfermedad

o lesión pulmonar, y se asocian con neumonía, neumonitis,

tuberculosis y muchas otras afecciones.

3. La

pérdida del olfato y el gusto NO es exclusiva de la “Covid”.

Al igual que con las GGO, se ha difundido ampliamente que la pérdida

del gusto y el olfato es el

signo revelador de la “Covid”, pero se trata de un

síntoma conocido en muchas otras infecciones de las vías

respiratorias superiores.

Según un artículo de 2001

publicado en el sitio web de la Facultad

de Medicina de la Universidad de Connecticut:

En adultos, las dos causas más comunes de problemas de

olfato observadas en nuestra Clínica son: (1) Pérdida de olfato

debida a algún proceso presente en la nariz y/o los senos

paranasales, como las alergias nasales, y (2) pérdida de olfato

debida a una lesión del tejido nervioso especializado de la parte

superior de la nariz (o posiblemente de las vías olfativas

superiores del cerebro) a causa de una infección vírica previa de

las vías respiratorias superiores.

Se sabe que muchas afecciones médicas comunes causan daños

agudos y crónicos en el sentido del olfato y el gusto, según el NHS

del Reino Unido:

Los cambios en el sentido del olfato suelen estar

causados por un resfriado o gripe, sinusitis (infección de los senos

paranasales) [o] alergias (como la fiebre del heno).

Parte ||: Diagnóstico y pruebas PCR

4.

No es posible diagnosticar clínicamente la “Covid19”.

El diagnóstico clínico se define como la práctica de diagnosticar

una enfermedad en base a un síntoma o conjunto de síntomas. El

sitio Wiktionary lo

define como:

La estimación de una enfermedad de acuerdo a las quejas

de un paciente basada meramente en señales, síntomas e historia

clínica del paciente en lugar de exámenes de laboratorio o escaneos

médicos.

Dado que la “Covid19” no tiene un perfil sintomático

único[1], y que TODOS los principales síntomas de la “Covid”

pueden adjudicarse potencialmente a casi cualquier infección

respiratoria común, es imposible diagnosticar la “Covid19”

únicamente en base a síntomas.

5. Las pruebas

de flujo lateral no son fiables. A lo largo de la

“pandemia”, el “autotest” más utilizado para la

“Covid” fueron las pruebas de flujo lateral (LFT por sus

siglas en inglés). Estas pruebas son muy poco fiables y se sabe que

arrojan resultados positivos aun con líquidos de casa como zumos de

fruta y refrescos.

En el Reino Unido, los niños a menudo

“arreglaban” pruebas de flujo lateral con vinagre

o coca-cola para obtener falsos positivos y faltar unos días al

colegio.

En febrero de 2022, un “experto”

declaró a The Guardian que las pruebas de función pulmonar

podían dar falsos positivos en función de la dieta de la persona

sometida a la prueba, o mediante una “reacción cruzada”

con un virus diferente.

También en febrero de 2022, un

equipo de “expertos” del Imperial College informó

que las pruebas de función pulmonar pueden “pasar

por alto” a personas infecciosas. En otras palabras, la

postura oficial es que las pruebas de función pulmonar producen

falsos negativos Y falsos positivos.

Además,

se reconoce, y son objeto de artículos que entran a gran

detalle, que los resultados de la LFT y la PCR a menudo se

contradicen entre sí. Es decir, que uno puede dar positivo en uno,

pero no en el otro.

En resumen, las pruebas de flujo

lateral no tienen prácticamente ningún valor diagnóstico.

6.

Las pruebas PCR no se diseñaron para diagnosticar enfermedades.

La prueba de la reacción en cadena de la polimerasa con

transcriptasa inversa (RT-PCR) se describe en los medios de

comunicación como el “patrón oro” para el diagnóstico de

la “Covid”.

Pero Kary Mullis, inventor de este

proceso galardonado con el Premio Nobel, nunca pretendió que se

utilizara como herramienta de diagnóstico y

así lo dijo públicamente:

La PCR es sólo un proceso que permite hacer un montón

de algo a partir de algo. No te dice que estás enfermo, ni que lo

que hayas adquirido vaya a hacerte daño, ni nada por el estilo”.

7. Las pruebas PCR históricamente han sido

inexactas y poco fiables. Las pruebas PCR se convirtieron en

el “patrón oro” para el diagnóstico de la “Covid”,

pero se sabe que producen muchos falsos positivos, por el hecho de

reaccionar con material de ADN que no es específico del Sars-Cov-2.

Un estudio chino descubrió que el mismo paciente podía

obtener dos resultados diferentes de la

misma prueba el mismo día. En Alemania, se sabe

que las pruebas han reaccionado al virus del resfriado común. En

EE.UU., algunas pruebas reaccionaron incluso con la

muestra de control negativa.

El difunto presidente de

Tanzania,

John Magufuli, sometió muestras de cabra, papaya y aceite de motor a

pruebas de PCR, y todas dieron positivo

para el virus.

Ya en febrero de 2020 los expertos

admitían que la prueba no era fiable. El Dr. Wang Cheng, presidente

de la Academia China de Ciencias Médicas, declaró a la televisión

estatal china: “La precisión de las pruebas es sólo del

30-50%“. El propio sitio web del gobierno australiano

afirmaba: “Las pruebas disponibles para evaluar la precisión

y la utilidad clínica de las pruebas COVID-19 disponibles son

limitadas“. Y un tribunal

portugués dictaminó que las pruebas PCR eran “poco

fiables“

y no debían considerarse para el diagnóstico.

La falta

de fiabilidad de las pruebas PCR tampoco es exclusiva de la “Covid”.

Un estudio de 2006 descubrió que las pruebas PCR para un virus

también respondían

a otros virus. En 2007, la confianza en las pruebas PCR dio lugar a

un “brote” de tos ferina que en realidad

nunca existió.

Puedes leer análisis detallados de

los fallos de las pruebas PCR aquí,

aquí

y aquí.

8. Los valores CT de las pruebas PCR son

demasiado altos. Las pruebas PCR se ejecutan en ciclos, el

número de ciclos que utiliza para obtener su resultado se conoce

como su “umbral de ciclo” o valor CT. Kary

Mullis dijo: “Si tienes que hacer más de 40

ciclos[…]hay algo seriamente equivocado con tu PCR“.

Las directrices

PCR del MIQE concuerdan: “valores PCR superiores a 40

resultan sospechosos dada la baja eficacia implícita y, por lo

general, no deben notificarse“.

El propio Dr.

Fauci llegó a admitir

que cualquier valor superior a 35 ciclos casi nunca es cultivable.

La Dra. Juliet Morrison, viróloga de la Universidad

de California en Riverside, declaró

al New York Times: Cualquier prueba con un umbral de

ciclos superior a 35 resulta demasiado sensible… Me sorprende que

la gente piense que 40 [ciclos] puedan representar un positivo… Un

umbral más razonable sería de 30 a 35″.

En el

mismo artículo, el Dr. Michael Mina, de la Escuela de Salud

Pública de Harvard, afirmó que el límite debería ser 30, y

el autor siguió señalando que la reducción del CT de 40 a 30

habría reducido los “casos de conavirus” en algunos

estados hasta en un 90%.

Los propios

datos de los CDC sugieren

que ninguna muestra de más de 33 ciclos podría cultivarse, y el

Instituto Robert Koch de Alemania afirma que nada de más de

30 ciclos es susceptible de

ser infeccioso.

A pesar de ello, se sabe que casi

todos los laboratorios de EE.UU. realizan sus pruebas con un mínimo

de 37 ciclos y, en ocasiones, hasta

45. El “procedimiento estándar” del NHS para las

pruebas PCR establece el límite en 40 ciclos.

Con base

en lo que sabemos sobre los valores CT, la mayoría de los resultados

de las pruebas PCR son, en el mejor de los casos, cuestionables.

9.

La Organización Mundial de la Salud admitió (dos veces) que las

pruebas PCR producían falsos positivos. En diciembre de

2020, la OMS publicó una nota

informativa sobre el proceso de PCR en la que instruía a los

laboratorios para que tuvieran cuidado con los valores altos de CT

que causaban falsos positivos:

cuando las muestras devuelven un valor CT alto, significa

que se necesitaron muchos ciclos para detectar el virus. En algunas

circunstancias, es difícil distinguir entre el ruido de fondo y la

presencia real del virus objetivo.

Posteriormente, en enero de 2021, la OMS publicó otro

memorando, esta vez advirtiendo que las pruebas PCR positivas

“asintomáticas” debían volver a analizarse porque podían

ser falsos positivos:

Cuando los resultados de las pruebas no se correspondan

con la presentación clínica, debe tomarse una nueva muestra y

volver a analizarse utilizando la misma tecnología NAT o una

diferente.

Estos anuncios coincidieron con el lanzamiento inicial de las

“vacunas covíricas”.

10. La base

científica de TODAS las pruebas “Covid” es cuestionable.

El genoma del virus Sars-Cov-2 fue supuestamente secuenciado por

científicos chinos en diciembre de 2019, y luego publicado el 10 de

enero de 2020. Menos de dos semanas después, virólogos alemanes

(Christian Drosten et al.) supuestamente habían utilizado el genoma

para crear ensayos para pruebas PCR.

Escribieron un

artículo, Detection

of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR,

que fue presentado para su publicación el 21 de enero de 2020, y

luego aceptado el 22 de enero. Lo que significa que el artículo fue

supuestamente “revisado por pares” en menos de 24

horas. Un proceso que normalmente lleva semanas.

Desde

entonces, un consorcio de más de cuarenta científicos ha solicitado

la retirada del artículo, redactando un extenso informe en el que se

detallan 10

errores importantes en la metodología del artículo.

También

han solicitado que se publique el informe de revisión de los pares

de la revista, para demostrar que el artículo realmente pasó por

ese proceso de revisión. La revista aún no lo ha hecho.

Los

ensayos Corman-Drosten forman la base de todas las pruebas PCR

“Covid” del mundo. Si el artículo resulta cuestionable,

todas las pruebas PCR también lo son.

Parte |||: “Casos”

y “muertes”

11. Un gran número de

“casos Covid” son “asintomáticos”. A

comienzos de la “pandemia” se reportó que la mayoría de

los “casos Covid” nunca presentaban síntomas. En marzo de

2020, estudios realizados en Italia sugerían que entre el 50% y el

75% de los Covid positivos no

presentaban síntomas. Otro estudio realizado en el Reino Unido

en agosto de 2020 reveló que el

86% de los “pacientes de la Covid” no presentaban

ningún síntoma vírico.

Un estudio

chino de marzo de 2020 descubrió que más del 80% de los

“casos asintomáticos” eran en realidad falsos positivos.

En resumen, la gran mayoría de los “casos”

durante el primer año de la “pandemia” fueron personas que

nunca enfermaron.

Luego que la OMS emitiera una

directriz para volver a analizar los casos asintomáticos [9] en

enero de 2021, justo cuando las “vacunas” se lanzaron por

primera vez, el porcentaje de “casos asintomáticos” ha

sido supuestamente menor, aproximadamente

del 40%.

12. Las cifras de “casos Covid”

son intrínsecamente insignificantes.

Desde el inicio de la “pandemia”, un “caso Covid”

se ha definido de tal manera que garantiza al incremento artificial

de las estadísticas.

La definición

de “caso confirmado” de la Organización Mundial de la

Salud es cualquiera que obtenga un resultado positivo de PCR,

independientemente de los síntomas o los antecedentes personales.

Además, se sabe que muchas agencias sanitarias de todo el mundo,

incluidos

los CDC estadounidenses, incluyen “casos probables” en

sus estadísticas.

La OMS define un “caso probable”

como cualquier persona que cumpla los “criterios clínicos”

(es decir, que presente síntomas gripales) y haya estado en contacto

con un “caso confirmado” O con otro “caso probable”:

Caso probable: Un paciente que cumple los criterios

clínicos Y se ha contactado con un caso probable o confirmado, o

está vinculado a un cluster de la COVID-19″.

Como se ha mencionado anteriormente, las pruebas PCR no funcionan

y producen falsos positivos. Las pruebas de flujo lateral también

producen falsos positivos. Se sabe que estas pruebas pueden incluso

dar resultados contradictorios para la misma persona al mismo tiempo.

“Covid19” también carece de un perfil sintomático único,

lo que descarta el diagnóstico clínico.

Si no se pueden

realizar pruebas fiables de la enfermedad en un laboratorio ni

identificarla mediante un perfil sintomático único, y muchos

“casos” se reconocen como “asintomáticos”,

entonces “Covid19” se vuelve una etiqueta carente de

significado.

A falta de un método de diagnóstico

fiable, las estadísticas de casos de cualquier enfermedad pierden

sentido.

13. Las “muertes Covid”

se fabricaron gracias a la manipulación estadística. Dado

que las estadísticas de casos “Covid” se habían exagerado

[12], se deduce naturalmente que las estadísticas de muertes “Covid”

serían igualmente dudosas. De hecho, desde el principio de la

“pandemia” se observó que los recuentos de “muertes

Covid” se estaban inflando artificialmente.

Según

la Agencia

de Estándares Sanitarios del Reino Unido, la OMS definió una

“muerte Covid” en los siguientes términos:

Una muerte por COVID-19 se define a efectos de vigilancia

como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible

en un caso probable o confirmado de COVID-19, a menos que exista una

causa alternativa clara de muerte que no pueda relacionarse con la

enfermedad por COVID-19 (por ejemplo, traumatismo).

A lo largo de la “pandemia”, muchos países de todo el

mundo fueron incluso más allá y definieron una “muerte por

Covid” como una “muerte por cualquier causa en los

28/30/60 días siguientes a una prueba positiva“.

Funcionarios sanitarios de Dinamarca,

Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda del Norte y

otros países han

admitido esta práctica

Los CDC estadounidenses incluso

registran las muertes

“probables” por Covid en sus estadísticas.

Eliminar

cualquier distinción entre morir de “Covid” y

morir de otra cosa tras dar positivo por Covid nos llevará de forma

natural a cifras de “muertes por Covid” sin sentido alguno.

El patólogo británico Dr. John Lee ya advirtió de esta

“sobreestimación

sustancial” en abril de 2020. Otras fuentes

oficiales también han informado

de ello.

Teniendo en cuenta el enorme porcentaje de

“infecciones asintomáticas por Covid” [11], la conocida

prevalencia de comorbilidades graves [30] y el hecho de que todas las

“pruebas Covid” son absolutamente poco confiables [II],

esto hace que las cifras de muertes por “Covid” sean una

estadística descartable.

Parte IV: Encierros

14.

Los encierros no evitan la propagación de la enfermedad.

Hay poca o ninguna evidencia de que los encierros tengan algún

efecto en limitar los “fallecimientos por Covid”. Si se

comparan las regiones que cerraron con las que no

lo hicieron, no se observa ningún patrón.

Un metaanálisis

pendiente de publicar de la Universidad Johns Hopkins descubrió

que los encierros casi no afectaban a la mortandad de la “Covid19”,

mientras que otro artículo sobre los “Determinantes

de las muertes por COVID-19” publicado en abril de 2021

descubrió que pocas pruebas de que los cierres redujeran las muertes

15. Los encierros son mortales para la población.

Existen pruebas fehacientes de que los encierros son más mortíferos

que el supuesto “virus” debido a los daños sociales,

económicos y de salud pública que conllevan.

El Dr.

David Nabarro, enviado especial de la Organización Mundial de la

Salud para la Covid-19, describió los encierros como una “catástrofe

mundial” en octubre de 2020:

En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por

los encierros como principal medio de control del virus[…] parece

que podríamos duplicar los números de pobreza mundial para el año

que viene. Es muy posible que aumentemos dos veces la cifra de la

desnutrición infantil […] Se trata de una catástrofe mundial

terrible y espantosa”.

Un informe de la ONU de abril de 2020 advertía de la

muerte de 100.000 niños por el impacto económico de los

encierros, mientras decenas

de millones más se enfrentan a una posible pobreza y hambruna.

El desempleo,

la pobreza, el suicidio,

el alcoholismo, el consumo de drogas y otras crisis sociales y de

salud mental están aumentando en todo el mundo. Mientras que en

muchos países del mundo ya se ha observado un aumento de la

mortalidad por cardiopatías, cáncer y otras afecciones debido a

cirugías y revisiones

no

realizadas o realizadas con retraso.

Un informe del

Banco

Mundial de junio de 2021 calculaba que cerca de 100

millones de personas se habían visto sumidas en la pobreza extrema

por las denominadas “medidas contra la Covid-19”.

En

enero de 2023, los servicios sanitarios de todo el mundo seguían

experimentando caóticos

retrasos en tratamientos y diagnósticos. Es probable que las

repercusiones del encierro afecten a la salud pública durante años.

El impacto del encierro podría explicar cualquier

aumento observado en el exceso de mortalidad[33].

16. Los bebés nacidos durante el encierro tienen un

coeficiente intelectual más bajo. Un estudio realizado

por la Universidad Brown descubrió que los niños nacidos

después de marzo de 2020 tenían, en promedio, un coeficiente

intelectual 21 puntos inferior al de las generaciones anteriores,

concluyendo que:

existen interrogantes sobre el efecto del trabajo desde

casa, las órdenes de permanecer en casa y otras políticas de salud

pública que han limitado la interacción social y las experiencias

típicas de la infancia en el neurodesarrollo infantil temprano.

Esto refleja los informes de niños

mayores (de 4 a 5 años) sobre el retraso en el desarrollo de

habilidades sociales y la incapacidad para leer señales faciales.

17. Los hospitales nunca estuvieron desbordados.

El principal argumento utilizado para defender el encierro era el que

“aplanar la curva” evitaría una rápida afluencia de casos

y protegería a los sistemas sanitarios del colapso. Pero la mayoría

de los sistemas sanitarios nunca estuvieron cerca del colapso en

absoluto.

En marzo de 2020 se informó de que los

hospitales de España e Italia estaban desbordados de pacientes, pero

esto ocurre cada temporada de gripe. En 2017 los hospitales españoles

estaban al

200% de su capacidad, y en 2015 hubo pacientes durmiendo en los

pasillos. Un artículo de JAMA de marzo de 2020

descubrió que los hospitales italianos “suelen

funcionar al 85-90% de su capacidad en los meses de invierno“.

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS por

sus siglas en inglés) suele estar al límite

de su capacidad en invierno.

Como parte de su

política Covid, el NHS anunció

en la primavera de 2020 que iba a “reorganizar la capacidad

hospitalaria para tratar a los pacientes Covid y sin Covid por

separado” y que “como resultado, los hospitales

experimentarán tasas de ocupación más bajas de lo que habría sido

el caso anteriormente“.

Esto significa que se

eliminaron miles de camas.

Sí, durante una

supuesta pandemia mortal, de hecho redujeron la

capacidad máxima de los hospitales.

A pesar de

ello, el NHS nunca sintió un aumento más allá de la típica

temporada de gripe, y en ocasiones llegó a tener 4 veces más camas

vacías de lo

normal.

Tanto en el Reino Unido como en Estados

Unidos se gastaron millones en hospitales

de emergencia temporales que nunca

se utilizaron.

Un artículo

publicado en Health Policy en noviembre de 2021 descubrió

que, en toda Europa occidental, la “capacidad de sobrecarga”

de camas de UCI solo se superó un sólo día: en Lombardía, el 3 de

abril de 2020.

18. Hubo un cuantioso incremento

en el uso “ilegal” de órdenes de no resucitar.

Los organismos de vigilancia y las agencias gubernamentales

informaron de enormes aumentos en el uso de Órdenes de no

resucitar (DNR por sus siglas en inglés) en los años

2020-2021.

Ya en marzo de 2020, cuando la “pandemia”

aún estaba en sus primeras fases, aparecieron artículos

en revistas de gran tirada que predecían el uso “unilateral”

de DNR, algo que “rara vez había tenido relevancia antes de la

Covid”:

los médicos de algunos entornos sanitarios pueden

decidir unilateralmente redactar una orden de no reanimar. Este

último enfoque no se acepta de manera uniforme y, antes de

la COVID-19, rara vez tenía relevancia. Sin embargo,

durante esta pandemia, en situaciones extremas como la de un paciente

con una enfermedad crónica grave subyacente e insuficiencia

cardiopulmonar aguda que empeora a pesar de la terapia extrema, puede

haber un papel para una DNR unilateral para reducir el riesgo de RCP

médicamente inútil para los pacientes, las familias y los

trabajadores sanitarios.

En EE.UU., los hospitales consideraron la posibilidad de aplicar

“DNR

universales” a cualquier paciente que diera positivo en la

prueba de la Covid, y enfermeras convertidas en informantes han

admitido que en Nueva York se

abusó del sistema de DNR.

En el Reino Unido se

produjo un aumento “sin

precedentes” de DNR

“ilegales” para discapacitados, las consultas de

medicina general enviaron cartas a pacientes no terminales

recomendándoles firmar las DNR, mientras que otros médicos firmaron

“DNR

universales” para residencias de ancianos enteras.

Un estudio

realizado por la Universidad de Sheffield descubrió que más

de un tercio de todos los pacientes “sospechosos”

de Covid tenían una DNR adjunta a su expediente en las 24 horas

siguientes a su ingreso hospitalario.

En un artículo

publicado en la revista Public Health Frontiers en mayo

de 2021, se defendía “éticamente” el uso “unilateral”

de DNR en pacientes Covid:

Algunos países se vieron obligados a adoptar una

política de DNR unilateral para determinados grupos de pacientes

[…] En la difícil situación actual… hay que tomar decisiones

difíciles. Podrían prevalecer los beneficios sociales sobre los

individuales.

El uso generalizado de órdenes de no reanimar forzadas o ilegales

podría explicar cualquier aumento de la mortalidad en 2020/21.[33]

Parte V: Ventiladores

19. La

ventilación NO es un tratamiento para las infecciones respiratorias.

La ventilación mecánica no es, y nunca ha sido, un tratamiento

recomendado para infecciones respiratorias de ningún tipo. En los

primeros días de la pandemia, muchos médicos salieron a la palestra

cuestionando el uso de ventiladores para tratar la “Covid”.

Escribiendo en The Spectator, el Dr. Matt

Strauss declaró:

Los respiradores no curan ninguna enfermedad. Pueden

llenar los pulmones de aire cuando uno es incapaz de hacerlo por sí

mismo. En la mente del público se asocian a las enfermedades

pulmonares, pero en realidad esta no es su aplicación más común ni

la más adecuada.

En palabras

del neumólogo alemán Dr. Thomas Voshaar, presidente de la

Asociación de Clínicas Neumatológicas:

Cuando leímos los primeros estudios e informes de China

e Italia, nos preguntamos inmediatamente por qué la intubación era

tan frecuente allí. Contradecía nuestra experiencia clínica

con la neumonía vírica.

A pesar de ello, la OMS,

los CDC,

el ECDC

y el NHS

“recomendaron” ventilar a los pacientes con Covid en lugar

de utilizar métodos no invasivos.

No se trataba de una

política médica diseñada para tratar mejor a los pacientes,

sino más bien para reducir la hipotética propagación del Covid

impidiendo que los pacientes exhalaran

gotitas de aerosol, esto se dejó claro en las directrices

publicadas oficialmente.

20. Los ventiladores

matan gente. Conectar el ventilador una persona que padezca

de gripe, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o

cualquier otra afección que restrinja la respiración o afecte a los

pulmones no aliviará ninguno de esos síntomas. De hecho, es casi

seguro que los empeorará y será mortal para gran parte de ellos.

Los tubos de intubación son una fuente potencial de una

infección conocida como “neumonía asociada al ventilador”,

que, según los estudios, afecta

hasta al 28% de todas las persona conectadas y mata

al 20-55% de los infectados.

La ventilación mecánica

también daña la estructura física de los pulmones, provocando

“lesiones

pulmonares inducidas por la ventilación“, que pueden

afectar gravemente a la calidad de vida e incluso causar la muerte.

Los expertos estiman que entre el 40 y el 50% de los

pacientes ventilados mueren, independientemente

de su enfermedad. En todo el mundo, entre el 66%

y el 86% de todos los “pacientes Covid” conectados a

respiradores murieron.

Según una “enfermera

encubierta”, en Nueva York los respiradores se utilizaban de

forma tan inadecuada que destruían los pulmones de los pacientes

Esta política es una

negligencia en el mejor de los casos y un homicidio potencialmente

intencionado en el peor. Este mal uso de los respiradores podría

explicar el aumento de la mortalidad en 2020/21 [33].

Parte

VI: Mascarillas o barbijos

21. Las mascarillas o

barbijos no funcionan. Al menos una docena de estudios

científicos han demostrado que las mascarillas no hacen nada para

detener la propagación de los virus respiratorios.

Un

metaanálisis publicado

por los CDC en mayo de 2020 no encontró “ninguna reducción

significativa en la transmisión de la gripe con el uso de

mascarillas“.

Una revisión canadiense de julio

de 2020 encontró “pruebas limitadas de que el uso de

mascarillas podría reducir el riesgo de infecciones respiratorias

virales“.

Otro estudio

con más de 8,000 sujetos encontró que las mascarillas “no

parecían ser eficaces contra las infecciones respiratorias virales

confirmadas en laboratorio ni contra la infección respiratoria

clínica“.

Son literalmente demasiados para

citarlos todos, pero puede leerlos: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

O leer un resumen de SPR aquí.

Aunque se han realizado algunos estudios que afirman

demostrar que la mascarilla funciona para la Covid, todos tienen

graves defectos. Uno de ellos se basaba en encuestas autoinformadas.

Otro estaba tan mal diseñado que un grupo de expertos exigió

que fuera retirado. Un tercero fue retirado después de que sus

predicciones resultaran

totalmente incorrectas.

La OMS encargó su propio

metaanálisis en la revista The Lancet, pero ese estudio

sólo analizaba las mascarillas N95 y sólo en hospitales. (Para un

resumen completo de los datos erróneos de este estudio, haga clic

aquí).

Aparte de las pruebas científicas, hay

muchas pruebas en el mundo real de que las mascarillas no sirven para

detener la propagación de enfermedades.

Por ejemplo,

Dakota del Norte y Dakota del Sur tuvieron cifras de “casos”

casi

idénticas, a pesar de que una de ellas tenía la obligación de

utilizar mascarillas y la otra no

Comparación de la eficacia de la

mascarilla en Dakota del Norte sin obligación de utilizarla y en

Dakota del Sur con obligación de utilizarla.

En Kansas, los condados sin mandato de mascarilla tuvieron en

realidad menos

“casos” de Covid que los condados con mandato de

mascarilla. Y a pesar de que los barbijos son muy comunes en Japón,

tuvieron su peor

brote de gripe en décadas en 2019.

Las mascarillas

no solo no funcionan, sino que era ampliamente conocido que no

funcionaban desde antes del 2020.

Una revisión de la

literatura de 2016 publicada en el Journal of Oral Health

encontró:

no hay datos científicos convincentes que respalden la

eficacia de las mascarillas para la protección respiratoria.

(Este estudio se eliminó

silenciosamente del sitio web de la revista en junio de 2020,

porque “ya no era relevante en el entorno actual”).

Otro

estudio,

publicado en 2020 pero realizado en 2019, encontró:

ningún efecto significativo de las mascarillas en la

transmisión de la gripe confirmada en laboratorio.

En su revisión de 2020, “Masks Don’t Work”, el Dr.

Denis Rancourt cita estudios de 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 y

2019… ninguno de los cuales encontró ningún beneficio

significativo en absoluto de usar una máscara.

Y, lo que

es más revelador, en su

propio informe sobre la gripe de 2019, la propia OMS

señaló que:

no hay pruebas de que [las mascarillas sean] eficaces

para reducir la transmisión

22. Las mascarillas son perjudiciales para la salud.

Llevar una mascarilla durante mucho tiempo, usar la misma mascarilla

más de una vez y otros aspectos de las mascarillas de tela pueden

ser perjudiciales para la salud. La revista International Journal

of Environmental Research and Public Health publicó

recientemente un largo estudio sobre los efectos perjudiciales

del uso de mascarillas

El Dr. James Meehan informó en

agosto

de 2020 que estaba observando aumentos de neumonía bacteriana,

infecciones fúngicas y erupciones faciales.

También se

sabe que las mascarillas contienen microfibras

de plástico, que dañan los pulmones cuando se inhalan y pueden

ser potencialmente cancerígenas.

El uso de mascarillas

por los niños favorece la respiración bucal, lo que provoca

deformidades

faciales.

Personas de todo el mundo se han

desmayado por intoxicación de CO2 mientras llevaban puestas las

mascarillas, y algunos niños en China llegaron a sufrir una parada

cardiaca súbita.

Además, las máscarillas pueden

aumentar la probabilidad de enfermedades respiratorias, un ensayo

de barbijos de tela de 2015 encontró que:

La retención de humedad, la reutilización de

máscarillas de tela y la filtración deficiente pueden resultar en

un mayor riesgo de infección.

Mientras que un nuevo estudio publicado

en julio de 2022 encontró que las mascarillas, especialmente las

usadas más de una vez, eran caldo de cultivo tanto para bacterias

como para microbios fúngicos.

Otra entrega

revisada por expertos sobre la eficacia de las mascarillas, de

abril de 2022, descubrió:

Aunque no se pudieron llegar a conclusiones sobre su

causa-efecto a partir de este análisis observacional, la falta de

correlaciones negativas entre el uso de mascarillas y los casos y

muertes por COVID-19 sugiere que el uso generalizado de mascarillas

[…] no fue capaz de reducir la transmisión de COVID-19. Además,

la correlación positiva entre el uso de mascarillas y las

muertes en Europa Occidental también sugiere que el uso universal de

mascarillas puede haber tenido consecuencias perjudiciales.

23. Las mascarillas son malas para el planeta.

Desde hace más de un año se utilizan millones y millones de

mascarillas desechables

cada mes. Según un informe de la ONU, es probable que la pandemia de

Covid19 haga que los residuos plásticos aumenten a

más del doble en los próximos años, y la gran mayoría son

mascarillas.

El informe advierte de que estas mascarillas

(y otros residuos médicos) obstruirán los sistemas de

alcantarillado y riego, lo que repercutirá en la salud pública, el

riego y la agricultura.

Un estudio de la Universidad

de Swansea descubrió que “se liberaban metales pesados

y fibras de plástico al sumergir las mascarillas desechables en el

agua“. Estos materiales son tóxicos tanto para las

personas como para la fauna.

Otro estudio, publicado

en 2022, descubrió que

las mascarillas desechables y los guantes de plástico

podrían suponer un riesgo para la fauna salvaje por decenas, si no

cientos de años.

Parte VII: Vacunas

24. Las “vacunas”

Covid no tienen precedentes. Antes de 2020 nunca se había

desarrollado

con éxito una vacuna contra un coronavirus humano.

Tras

la aparición de la “Covid”, supuestamente se fabricaron

más

de 20 en 18 meses.

Los científicos llevan años

intentando desarrollar una vacuna contra el SRAS y el MERS pero con

poco éxito. Algunas de las vacunas contra el SRAS que fracasaron

provocaron de hecho hipersensibilidad

al virus del SRAS. Esto significa que los ratones vacunados

podrían contraer la enfermedad de forma más grave que los no

vacunados. Otro intento causó daños

hepáticos en hurones.

Mientras que la teoría en la

que se basan las vacunas tradicionales es que la exposición del

cuerpo a una cepa debilitada de un microorganismo desencadenará una

respuesta inmunitaria, muchas de estas nuevas “vacunas”

Covid son vacunas de ARNm.

En teoría, las vacunas de ARNm (ácido ribonucleico

mensajero) funcionan inyectando ARNm viral en el cuerpo, donde se

replica dentro de las células y anima al organismo a reconocer y

producir antígenos para las “proteínas pico” del virus.

Las vacunas de ARNm han sido objeto

de investigación desde la década de 1990, pero antes de 2020

ninguna vacuna de ARNm había sido aprobada para su uso en humanos.

Sin embargo, tras la aparición de Covid, dos empresas

diferentes fabricaron dos vacunas de ARNm supuestamente “seguras

y eficaces” con semanas de diferencia.

25.

Las “vacunas Covid” no confieren inmunidad ni evitan la

transmisión. Se admite que las “vacunas” Covid no

confieren inmunidad frente a la infección ni evitan que se transmita

la enfermedad a otras personas. De hecho, un artículo

del British Medical Journal destacaba que los ensayos de la

vacuna ni siquiera se diseñaron para evaluar si las “vacunas”

limitaban la transmisión.

Los propios fabricantes de vacunas,

luego de poner a disposición del público estas terapias genéticas

de ARNm, dejaron muy claro que la “eficacia” de sus

productos se basaba en la “reducción

de la gravedad de los síntomas“.

En octubre de

2022, Janine Small, ejecutiva de Pfizer, testificó

ante el parlamento de la UE y admitió que Pfizer ni siquiera probó

si su vacuna prevenía la transmisión del “Covid” antes de

su lanzamiento público.

26. Las vacunas se

lanzaron con prisas y se desconocen sus efectos a largo plazo.

El desarrollo de vacunas es un proceso lento y laborioso.

Normalmente, desde su desarrollo hasta su aprobación para uso

público, pasando por las pruebas, transcurren

muchos años. Las distintas vacunas para Covid se desarrollaron y

aprobaron en menos de un año.

El propio sitio web de

Moderna admite

que “normalmente se tarda entre 10 y 15 años en desarrollar

una vacuna“, pero presume de producir su SpikeVax

“en 2 meses“.

Obviamente, no puede

haber datos de seguridad a largo plazo sobre productos químicos que

tienen menos de un año de existencia.

Pfizer incluso

admite que esto es cierto en el contrato

de suministro filtrado entre el gigante farmacéutico y el

gobierno de Albania:

“los efectos a largo plazo y la eficacia de la

Vacuna no se conocen actualmente y que puede haber efectos adversos

de la Vacuna que no se conocen actualmente”.

Además, ninguna de las vacunas ha sido sometida a ensayos

adecuados. Muchas de ellas se saltaron por completo los ensayos

de las primeras fases, y los ensayos en humanos de las últimas fases

o bien no han sido revisados por expertos, o bien no han publicado

sus datos, o no terminarán hasta

2023, o fueron abandonados tras “graves

efectos adversos“.

27. A los fabricantes

de vacunas se les ha concedido indemnización legal en caso de que

causen daños. La Ley de Preparación para Emergencias y

Preparación Pública (PREP) de EE.UU. concede

inmunidad hasta al menos 2024.

La ley de licencias de

productos de la UE hace

lo mismo, y hay informes de la existencia de cláusulas

de responsabilidad confidencial en los contratos que la UE firmó

con los fabricantes de vacunas.

El Reino Unido fue

incluso más lejos, concediendo una indemnización

legal permanente al gobierno, y a cualquier empleado del mismo,

por cualquier daño causado cuando un paciente está siendo tratado

por Covid19 o “sospecha de Covid19”.

De nuevo,

el contrato albanés filtrado sugiere que Pfizer, al menos, hizo de

esta indemnización una exigencia estándar del suministro de vacunas

Covid:

Por la presente, el comprador acepta indemnizar, defender

y eximir de responsabilidad a Pfizer […] frente a cualesquiera

demandas, reclamaciones, acciones, demandas, pérdidas, daños,

responsabilidades, acuerdos, sanciones, multas, costes y gastos…”.

28. Las “vacunas”

Covid conllevan un riesgo significativo de efectos secundarios

adversos. Las vacunas experimentales Covid han causado

potencialmente docenas de afecciones graves en millones de personas.

Entre ellas se incluyen miocarditis (especialmente

en niños pequeños), coágulos

sanguíneos, reacciones alérgicas, afecciones cutáneas,

parálisis de Bell, irregularidades menstruales y más. [Para un

desglose detallado de estas afecciones, haga clic aquí].

El Sistema de Notificación de Efectos Adversos de

Vacunas (VAERS,

por sus siglas en inglés) de los CDC de EE.UU. ha recibido el doble

de informes desde la llegada de la vacuna Covid que todos los años

anteriores juntos.

Fuente

Parte VII: Datos de mortalidad

29. La

tasa de supervivencia de la “Covid” es superior al 99%.

Los expertos médicos del gobierno se esforzaron en subrayar, desde

el comienzo de la “pandemia”, que la inmensa mayoría

de la población no corre peligro alguno a causa de la Covid.

Una nueva revisión global de los datos de la Covid,

publicada

en octubre de 2022 por el epidemiólogo de Stanford John

Ioannidis (et al), encontró una tasa media de mortalidad de

sólo el 0,07% en personas menores de 70 años.

Casi

todos los estudios de anticuerpos sobre la relación

infección-fatalidad (IFR) de la Covid han arrojado resultados entre

el 0,04% y el 0,5%. Es decir, suponiendo por un momento que la

“covid” haya existido alguna vez como enfermedad

diferenciada, su tasa de supervivencia era de al menos el

99,5%.

30. La gran mayoría de las

“muertes Covid” tienen comorbilidades graves. En

marzo de 2020, el gobierno italiano publicó estadísticas que

mostraban que el 99,2% de sus “muertes Covid” tenían al

menos una comorbilidad grave.

Entre ellas, cáncer,

cardiopatías, demencia, Alzheimer, insuficiencia renal y diabetes

(entre otras). Más del 50% tenían tres o más

enfermedades graves preexistentes.

Este patrón se ha

mantenido en todos los demás países a lo largo de la “pandemia”.

Una solicitud FOIA de octubre de 2020 a la ONS del Reino Unido reveló

que menos

del 10% del recuento oficial de “muertes por Covid” en

ese momento tenía Covid como única causa de muerte.

En

resumen, la gran mayoría de “muertes por Covid” eran

personas muy frágiles.

Esto fue interpretado por la

prensa como que la vejez o la enfermedad eran “factores de

riesgo” de “Covid”. Sin embargo, podría decirse con

más exactitud que el factor de riesgo número uno para “morir

de Covid” era ya morir de otra cosa.

31.

La edad media de fallecimiento por “Covid” es superior a la

esperanza media de vida. La edad media de una “muerte

Covid” en el Reino Unido es de 82,5

años. En Italia, es de 86. En Alemania, 83. En Suiza, 86.

Canadá, 86. Estados Unidos, 78. Australia, 82.

En casi

todos los casos, la edad

media de una “muerte por Covid” es superior a la

esperanza de vida nacional.

La investigación de marzo de

2021 descubrió que, en los ocho

países estudiados, más del 64% de todas las “muertes por

Covid” se produjeron en personas que superaban la esperanza de

vida nacional.

Por tanto, en la mayor parte del mundo, la

“pandemia” tuvo un impacto mínimo o nulo en la esperanza

de vida. Esto contrasta con la gripe española, que provocó un

descenso del 28% de la esperanza de vida en Estados Unidos en poco

más de un año. [fuente]

32. La mortalidad Covid refleja exactamente la

curva de mortalidad natural. Estudios

estadísticos del Reino Unido y la India

han demostrado que la curva de “mortalidad Covid” sigue

casi exactamente la curva de mortalidad esperada. La curva de la

“muerte Covid” sigue casi exactamente la curva de la

mortalidad esperada

El riesgo de muerte “por Covid”

sigue, casi exactamente, su riesgo

de fondo de muerte en general.

El pequeño aumento

para algunos de los grupos de mayor edad puede explicarse por otros

factores [15][18][20][28].

33. NO ha habido un

exceso de mortalidad inusual. La cifra global de muertes por

“Covid”, incluso con estadísticas exageradas [13], nunca

fue lo suficientemente alta como para justificar las respuestas

draconianas que vimos de la mayoría de los gobiernos del mundo.

En

tres años de “Covid”, se han producido aproximadamente 6,8

millones de “muertes Covid”, o 2,3 millones al año.

Eso es el 0,03% de la población mundial. A modo de comparación, la

gripe española de 1918 mató entre 25 y 100 millones de personas en

dos años, o entre el 0,7 y el 2,8% de la población mundial al año.

La prensa ha calificado al 2020 como el “año más

mortífero para el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial”,

pero esto es engañoso porque ignora el aumento masivo de la

población desde entonces. Una medida estadística más razonable de

la mortalidad es la Tasa de Mortalidad Estandarizada por Edad (TMEE):

Según esta medida, el 2020 ni siquiera

es el peor año para la mortalidad desde 2000. De hecho, desde 1943

sólo 9 años han sido mejores que el 2020.

Del mismo

modo, en EE.UU. la ASMR para 2020 sólo alcanza los niveles de 2004:

Suecia, que notoriamente no implementó encierros, vio cómo su

mortalidad por todas las causas alcanzaba niveles ya vistos en

2012

La

base de datos sobre mortalidad del Banco Mundial estima que en

2020 la tasa bruta de mortalidad mundial aumentará de ~7,6 a 8, es

decir, volverá al nivel registrado entre 2006 y 2011.

A

partir de mayo de 2021, la Organización Mundial de la Salud empezó

a hablar del “verdadero coste de la pandemia”, promoviendo

esfuerzos para inflar aún más el número de muertes de la pandemia

atribuyendo

el exceso de muertes desde 2020 a Covid. Sin embargo, dado que

cualquier aumento de la mortalidad podría atribuirse a causas ajenas

al Covid [hechos 15, 18, 20 y 28], eso es irracional o un engaño

intencionado.

Además, hay pruebas fehacientes de que el

exceso de muertes no tiene nada que ver con “Covid”, ya que

el exceso de muertes ha seguido aumentando a pesar de que, según los

informes, los casos de Covid han disminuido. Como se informó en el

Spectator en noviembre

de 2022:

¿Por qué el exceso de muertes es mayor ahora que

durante la Covid?

Tampoco es sólo en el Reino Unido, como escribieron Toby Green y

Thomas Fazi para Unherd el 30 de enero:

…a pesar de unas tasas de mortalidad Covid

relativamente bajas, el exceso de muertes en todos los grupos de edad

en Europa en 2022 fue tan alto como en 2020 y más alto que en 2021,

incluso en las cohortes de más edad. Fuera de Europa, la situación

es muy parecida…

El hecho de que el exceso de muertes

haya seguido aumentando a pesar de la supuesta ralentización de la

“pandemia” es una prueba de que cualquier exceso de

mortalidad puede no haber sido causado nunca por el “Covid”,

sino que de hecho se debió a otros factores (por ejemplo, las

consecuencias económicas y sociales de las políticas del encierro

y, potencialmente, la distribución de “vacunas” no

probadas e innecesarias).

Parte IX: Planeación y engaño

34. La UE estaba preparando “pasaportes de

vacunación” al menos un AÑO antes de que comenzara la

pandemia. Las contramedidas COVID, presentadas como medidas

improvisadas de emergencia, ya existían

desde antes de la aparición de la enfermedad.

Dos

documentos de la UE publicados en 2018, el “Situación

de la conrfianza en las vacunas de 2018” y un informe

técnico titulado “Diseño

e implementación de un sistema de información de inmunización“,

discutían la plausibilidad de un sistema de monitoreo de vacunación

en toda la UE.

Estos documentos se combinaron en la “Hoja

de ruta de vacunación” de 2019, que (entre otras cosas) marcaba

un “estudio de viabilidad” de los pasaportes de vacunación

a comenzar en 2019 y terminando en 2021

Las conclusiones

finales de este informe se hicieron públicas en septiembre de 2019,

justo un mes antes del Evento 201 (abajo).

De hecho, los

programas de vacunación e inmunización han sido reconocidos como

“un punto de entrada para la identidad digital” desde al

menos 2018.

Fundada en 2016, la ID2020

es una “alianza” corporativa-gubernamental dedicada a

“proporcionar identidad digital para todos”. En marzo de

2018, la ID2020 publicó un artículo titulado “Inmunización:

un punto de entrada para la identidad digital“, en el que el

autor argumenta:

La inmunización plantea una enorme oportunidad para

escalar la identidad digital

La ID2020 fue fundada conjuntamente por

Microsoft, la Fundación Rockefeller y GAVI the Vaccine Alliance.

Entre sus “socios” figuran Facebook y la ONU.

35.

Un “ejercicio” predijo la pandemia pocas semanas antes de

que comenzara. En octubre de 2019, el Foro Económico

Mundial y la Universidad Johns Hopkins celebraron el

Evento

201. Se trataba de un entrenamiento donde un coronavirus

zoonótico iniciaría una pandemia mundial. El ejercicio fue

patrocinado por la Fundación Bill y Melinda Gates y GAVI the

vaccine alliance.

El ejercicio publicó sus

conclusiones y recomendaciones en noviembre de 2019 como una “llamada

a la acción“. Un mes después, China registró su primer

caso de “Covid”.

36. Los líderes

mundiales escépticos de Covid “murieron repentinamente”.

Múltiples líderes políticos que se oponían a las políticas Covid

de la Organización Mundial de la Salud murieron inesperadamente, y

sus sucesores inmediatamente revocaron las políticas Covid

contrarias a la OMS.

El 3 de mayo de 2020, el presidente

de Burundi, Pierre Nkurunzia, tachó a la Covid de “un

engaño“. Tres días después, el Council on Foreign

Relations advirtió de “tendencias

peligrosas en la democracia de Burundi“.

El 14

de mayo de 2020, Nkurunzia expulsó

formalmente de Burundi a los representantes de la OMS. Menos de un

mes después, murió “de una enfermedad repentina”. Su

sucesor calificó a la Covid de “nuestro mayor enemigo”, e

invitó a la OMS a regresar.

Se produjo una situación

casi idéntica en Tanzania, donde el presidente John Magufuli,

escéptico ante la Covid, cuestionó

la exactitud de las pruebas PCR y prohibió

el uso de vacunas Covid en su país.

En marzo de 2021,

Magufuli desapareció de la escena pública por semanas. De nuevo, el

Council on Foreign Relations publicó

un artículo pidiendo su destitución, y de nuevo se informó de

que había muerto

repentinamente.

Su sucesor dio

marcha atrás a todo lo relacionado con la Covid, imponiendo

cuarentenas, distanciamiento social y uso de mascarillas, además de

inscribir a Tanzania en el programa de vacunas de la OMS y vacunar a

10 millones de sus ciudadanos.

37. Durante la

“pandemia” de Covid, la gripe “desapareció” casi

por completo. En Estados Unidos, desde febrero de 2020, los

casos de gripe han descendido supuestamente más

de un 98%.

Tampoco es sólo en los EE.UU., en septiembre de 2020 los CDC de

EE.UU. informaron

que la incidencia de la gripe se había reducido notablemente en los

EE.UU., Australia, Sudáfrica y Chile.

En abril de 2021,

Scientific American publicó un artículo

titulado: La gripe ha desaparecido por más de un año

La explicación dada es que las medidas anti-Covid, por ejemplo,

mascarillas y encierros, detuvieron la propagación de la gripe. Pero

hemos comprobado que estos no detienen la propagación de

enfermedades respiratorias [14][21].

En resumen, y de

manera global, la

gripe desapareció casi por completo entre el 2020 y 2021, y esto

no puede explicarse por las medidas anti-Covid.

Al mismo

tiempo una nueva enfermedad llamada “Covid”, con síntomas

idénticos [1] y una tasa de mortalidad similar [29], estaba

aparentemente afectando a la población que normalmente sería

afectada por la gripe.

Parte X: Ganancias y motivaciones

38. La pandemia de Covid sirvió de impulso para

una agenda política que ya existía. Desde sus primeros

días, la Covid se usó como excusa para fomentar reformas en los

sistemas alimentario, de identidad y monetarios, así como para

promover agendas “verdes” y centralizar los poderes mundial

y nacionales.

Ya en marzo de 2020, el ex primer ministro

británico Gordon Brown pedía

un “gobierno global” para hacer frente a la pandemia.

La

pandemia también fue testigo de un aumento de los poderes de censura

y vigilancia, tanto en

China como en occidente.

En septiembre de 2018, el papel de la “identidad

digital” en el futuro “contrato social” fue uno de los

principales temas de conversación en

Davos. En diciembre de 2020, The Economist informó

que “la Covid-19 espolea los planes nacionales para dar a los

ciudadanos identidades digitales”.

En enero de 2019,

se informó de que el Banco de Pagos Internacionales y 70 bancos

centrales de todo el mundo participaban en investigaciones sobre

monedas digitales de bancos centrales (CBDC). En julio de 2021,

FinTech Times informó de que la pandemia había “acelerado el

desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales hasta en

cinco años”,

A lo largo de 2019, múltiples

artículos

y documentos

pedían una “transformación radical” del sistema

alimentario mundial. Para 2021, Deloitte informaba de que “Covid”

había “acelerado

la transformación alimentaria“.

El Instituto

Grantham del Imperial College de Londres publicó un

artículo

en el que afirmaba que la Covid había permitido a la opinión de

expertos “meter un pie en la puerta” para que pudieran

“abogar por volver a las “emisiones netas cero” y un

futuro resiliente”.

Por último, la pandemia abrió

la puerta a cambios globalistas radicales en las políticas de salud

pública en forma de la propuesta de “Tratado

de la pandemia“.

39. Las grandes empresas recibieron ENORMES

beneficios gracias a la Covid. Empresas de múltiples

sectores tuvieron enormes ganancias debido a la “pandemia”,

la mayoría de las cuales se debieron al aumento en el gasto

gubernamental transfiriendo dinero público hacia manos privadas.

El mercado mundial de las mascarillas, por ejemplo, se

expandió más de un 15000%, pasando de 1.400 millones de dólares en

2019 a 225.000 millones en 2020. Y eso es solo de las mascarillas,

sin considerar otras formas de equipos de protección personal (EPP)

que también tuvieron aumentos gigantescos en el gasto tanto a nivel

personal como gubernamental.

Sólo en el Reino Unido, el

coste del simple almacenamiento de estos EPP se elevó a más de

1.000

millones de libras, con otros 4.000 millones de libras en EPPs no

utilizados y simplemente tirados

a la basura, y otras amortizaciones sumando un total de casi

10.000

millones de libras.

Los guantes

de goma y los desinfectantes de manos también experimentaron un

enorme repunte en el mercado gracias al gasto público. Gran parte de

este dinero se desperdició por completo al caducar

los productos.

Amazon duplicó

sus beneficios gracias a la Covid, y las plataformas de streaming

sumaron millones de nuevos usuarios gracias a los encierros.

Sin

embargo, los mayores beneficios se vieron en el sector de las

vacunas. Desde el lanzamiento de la vacuna, las compañías

farmacéuticas han ganado aproximadamente 1000

dólares por segundo.

A finales de 2019, los ingresos

de Pfizer eran los más bajos desde 2010, dos años después habían

aumentado

un 150% y eran los más altos de su historia.

A los

pocos meses del lanzamiento de la vacuna, 9 fabricantes de vacunas se

habían convertido

en multimillonarios. En mayo de 2022, esa cifra había aumentado

a 40.

40. La élite ha amasado fortunas durante

la pandemia. No solo las empresas farmacéuticas se han

beneficiado de la Covid, desde el inicio de los encierros las

personas más ricas se han enriquecido significativamente.

En

octubre de 2020, Business Insider informó de que “los

multimillonarios aumentaron su patrimonio neto en medio billón de

dólares” solo en los seis primeros meses de la pandemia.

En abril de 2021, Forbes informaba de que se habían

creado 40 nuevos multimillonarios “luchando

contra el coronavirus“.

El proceso no ha hecho

más que acelerarse.

En mayo de 2022, el número de

nuevos multimillonarios creados por la pandemia ascendía

a 543. O aproximadamente uno cada 30 horas en los dos años

anteriores. Eso incluye 40 nuevos multimillonarios sólo en el sector

farmacéutico.

Mientras tanto, la proporción de la

riqueza mundial en manos de multimillonarios ha aumentado del 10%

en 2019 al 14% en 2022, un incremento mayor que el de los 16 años

anteriores juntos.

En total, las personas más ricas del

mundo aumentaron su riqueza colectiva en más de cinco billones de

dólares en los últimos tres años, todo gracias a la Covid.

Conclusión

En la introducción insistí que

este artículo se trataba de una actualización no sólo de los

hechos, sino también del enfoque. Ahora lo aclaro.

Cuando

se publicó la primera edición de esta lista, la “Covid”

seguía estando en los titulares. Era una guerra propagandística en

estado de expansión, donde los hechos eran munición y las líneas

de suministro estaban limitadas. La lista tenía por ende que ser

breve, directa y de fácil acceso.

Hoy en día, el frente

pandémico se ha relajado un poco. Convertido en fangosas ruinas de

un campo de batalla, salpicado de cadáveres y estandartes rotos. Ha

sido abandonado a los carroñeros, mientras ambos bandos se preparan

para la próxima gran ofensiva.

La conversación sobre la

“Covid” se ha atenuado en favor de las conversaciones sobre

Ucrania, el cambio climático e incluso “la

próxima pandemia“.

Nuestro mundo no ha

vuelto a la “normalidad”, y probablemente nunca volverá,

pero mientras la transformación sigue su marcha, ese agente de

cambio está siendo apartado lentamente favoreciendo nuevos frentes

en la guerra del Gran Reinicio por

el control del mundo.

Ahora nos encontramos con

que hay espacio, y tiempo, para revisar la narrativa de la “Covid”

en su totalidad, y contar la verdadera historia de la “pandemia”

que puso el mundo patas arriba, con el fin de vaciar sus bolsillos.

En la anterior edición de esta lista se dejó

intencionadamente fuera cualquier interpretación por parte del

autor. Se dejó que los hechos hablaran por sí mismos, y así fue.

De hecho, lo siguen haciendo.

Pero, sin embargo, como

declaración final ante el jurado mundial, quiero resumir la historia

que estos hechos nos narran.

A lo largo del 2017, 18 y 19,

diversos organismos internacionales y mundiales pusieron en marcha

planes, o debatieron la posibilidad, para crear campañas mundiales

de vacunación, incluida la forma en que podrían utilizarse para

facilitar la introducción de pasaportes digitales vinculados a

historiales médicos.

diversos organismos internacionales y mundiales pusieron en marcha planes, o debatieron la posibilidad, para crear campañas mundiales de vacunación, incluida la forma en que podrían utilizarse para facilitar la introducción de pasaportes digitales vinculados a historiales médicos. A finales de 2019, se celebró un

ejercicio internacional centrado en un hipotético coronavirus

zoonótico causante de una pandemia mundial y en la planificación

de su posible respuesta.

ejercicio internacional centrado en un hipotético coronavirus zoonótico causante de una pandemia mundial y en la planificación de su posible respuesta. Apenas dos meses después ,

se afirmó que un supuesto coronavirus zoonótico real había

comenzado a circular. La “nueva enfermedad” presentaba

síntomas típicos de la gripe y una tasa de mortalidad muy similar

a la de las enfermedades gripales estacionales. Casualmente, en este

periodo los casos de gripe se redujeron prácticamente a cero.

, se afirmó que un supuesto coronavirus zoonótico real había comenzado a circular. La “nueva enfermedad” presentaba síntomas típicos de la gripe y una tasa de mortalidad muy similar a la de las enfermedades gripales estacionales. Casualmente, en este periodo los casos de gripe se redujeron prácticamente a cero. Las pruebas de este “nuevo

virus” se realizaron de forma precipitada, saltándose el

proceso habitual de revisión de expertos.

virus” se realizaron de forma precipitada, saltándose el proceso habitual de revisión de expertos. Se usaron las numerosas pruebas de

los asintomáticos para contabilizar “casos de Covid”,

mientras que se utilizaron las pruebas de los que ya estaban

muriendo en el hospital para crear “muertes por Covid”.

los asintomáticos para contabilizar “casos de Covid”, mientras que se utilizaron las pruebas de los que ya estaban muriendo en el hospital para crear “muertes por Covid”. Como “respuesta” a la

“pandemia”, se pusieron en marcha encierros que

paralizaron la economía y provocaron un aumento enorme de la

pobreza, la desnutrición, el abuso de drogas y alcohol y los

problemas de salud mental. Al tiempo que se aseguraba que las

personas que sufrían verdaderos problemas de salud evitaran los

hospitales por miedo.

“pandemia”, se pusieron en marcha encierros que paralizaron la economía y provocaron un aumento enorme de la pobreza, la desnutrición, el abuso de drogas y alcohol y los problemas de salud mental. Al tiempo que se aseguraba que las personas que sufrían verdaderos problemas de salud evitaran los hospitales por miedo. Mientras tanto, en los hospitales,

las “directrices covídicas” permitieron que se abusara

mortalmente de las Órdenes de no resucitar y la

ventilación mecánica.

las “directrices covídicas” permitieron que se abusara mortalmente de las Órdenes de no resucitar y la ventilación mecánica. Estas medidas resultaron

mortíferas y contribuyeron al aumento en el exceso de mortandad que

oficialmente se achacó a la “Covid”, pero que no ha

disminuido a pesar de la reducción del número de “casos

Covid”.

mortíferas y contribuyeron al aumento en el exceso de mortandad que oficialmente se achacó a la “Covid”, pero que no ha disminuido a pesar de la reducción del número de “casos Covid”. Las mascarillas o barbijos y el

distanciamiento social se impusieron a la población, a pesar de que

sus propias investigaciones demostraron que eran ineficaces, para

aumentar el miedo de la gente y actuaron literalmente como la única

prueba visual de que algo estaba ocurriendo.

distanciamiento social se impusieron a la población, a pesar de que sus propias investigaciones demostraron que eran ineficaces, para aumentar el miedo de la gente y actuaron literalmente como la única prueba visual de que algo estaba ocurriendo. Bajo el disfraz de esta falsa

“pandemia”, se produjo el mayor transferencia de dinero

público hacia manos privadas de todos los tiempos.

“pandemia”, se produjo el mayor transferencia de dinero público hacia manos privadas de todos los tiempos. La “pandemia” también

permitió una centralización gigantesca del poder, tanto a nivel

nacional como mundial. Los líderes de casi todas las naciones de la

Tierra se hicieron con más poder siguiéndoles el juego, y los que

se negaron fueron asesinados.

permitió una centralización gigantesca del poder, tanto a nivel nacional como mundial. Los líderes de casi todas las naciones de la Tierra se hicieron con más poder siguiéndoles el juego, y los que se negaron fueron asesinados. Por último, y lo más importante, la “Covid”

permitió una rápida aceleración de una agenda política que

aspira a remodelar el mundo para convertirlo en un espectáculo de

terror distópico. La vigilancia digital, los procedimientos médicos

obligatorios, los toques de queda, la brutalidad policial y la

censura se normalizaron bajo el pretexto de “proteger la salud

pública”. Mientras que programas como la moneda digital, la

“reforma alimentaria” y las políticas de “nuevo

pacto verde” experimentaron un notable aumento en la velocidad

de su desarrollo.

Estos son los hechos incontrovertidos de la pandemia, y

llegamos a sólo una conclusión: la “Covid” fue diseñada.

Una enfermedad falsa, creada para vender una agenda presente y real.

Esta es la única explicación racional a partir de las pruebas que

poseemos.

La “versión oficial” es

insostenible. Si la Covid fuera una enfermedad real y una pandemia

real, no sería necesario echar mano de pruebas corrompidas y

prestidigitación estadística para propagarse. Si fuera realmente

mortal, no sería necesario recurrir a la manipulación estadística

para crear “muertes por Covid”. Si los poderes fácticos

fuesen honestos, nunca habrían introducido medidas de “salud

pública” que, según sus propias investigaciones, no funcionan.

La idea de que lo ocurrido fue una bola de nieve de

errores, una tormenta perfecta de pánico público, incompetencia

gubernamental y avaricia corporativa, se queda igualmente corta como

explicación global, ya que no da cuenta de los muchos actos de

deshonestidad prolífica y deliberada, y de nuevo se nos pide que

creamos que el Evento 201 fue una mera coincidencia.

La

teoría de la “fuga de laboratorio” o del “arma

biológica”, [por la] que el “Covid” es una enfermedad

real liberada accidental o deliberadamente al público, tampoco

encaja, ni factual ni lógicamente [salvo que fuera un “arma

biológica” fallida o de baja intensidad para colaborar en el

proceso de confusión o en el desarrollo de la operación

psicológica, geopolítica y económica que indudablemente lleva

detrás]. Desde el punto de vista fáctico, como ocurre con la

versión oficial, un virus real no necesitaría estadísticas falsas

para propagarse. Mientras que lógicamente, existe el problema del

control.

Como Mike Yeadon dijo en su reciente artículo:

el efecto de un nuevo patógeno liberado no puede

predecirse con exactitud. Podría extinguirse rápidamente. O podría

resultar mucho más letal de lo esperado, acabando con civilizaciones

avanzadas.

No, la única historia que se sostiene es que la “Covid”

fue una operación psicológica a escala global. La mayor y más

amplia campaña de propaganda de todos los tiempos, con el objetivo

particular de romper el mundo en pedazos, y rehacerlo con una nueva

imagen globalista.

De hecho, no dejaron de repetirnos que

así era. Un “gran reinicio” para “reconstruir

algo mejor” hacia una “nueva normalidad”. No ocultaban

su intención

“Covid”

era, y es, un engaño con un fin maligno. Tenemos que verlo,

entenderlo y recordarlo. Porque a menos que diseccionemos y

comprendamos adecuadamente la escala y la metodología de la

propaganda, volveremos a ser vulnerables a los mismos métodos la

próxima vez que se empleen.

Aunque se cambien los medios, el

fin continuará vigente.

Su nuevo mundo ya existe, a nuestro

alrededor. Pero sólo está a medio construir, y el objetivo está

claro, y todo lo que hagan y digan en el futuro será en pos de

completarlo.

Ese es el lado positivo de la “Covid”,

si es que se quiere buscar alguno. A falta de una analogía mejor, la

máscara se les ha caído. Hemos vislumbrado el muro de ladrillos de

Zappa. Ahora sabemos lo que realmente quieren.

Quieren

controlarlo todo y a todos. Quieren reducirnos: reducir nuestro

intelecto, nuestros medios, nuestra salud y nuestros derechos.

Quieren acelerar el lento avance hacia la tiranía y construir un

campo de trabajo global rodeado de males imaginarios que hipnotizan a

los presidiarios haciéndoles creer que el alambre de púas está ahí

por su propio bien… porque los mantiene alejados a los monstruos.

En pocas palabras, quieren acabar lo que la “Covid”

empezó. Pero mientras les observemos y comprendamos, nunca podrán

hacerlo.