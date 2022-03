–

March 21, 2022 16 puntos de vista

por Vladislav Shuryguin

EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN ESPECIAL EN UCRANIA

Después de tres semanas de guerra, ya podemos sacar con confianza una serie de conclusiones

SOBRE EL COMIENZO DE LA GUERRA

La variedad de documentos militares capturados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los materiales obtenidos al interrogator prisioneros, a disposición de nuestro mando hoy, nos permiten sacar la conclusión principal: al iniciar la operación especial (Rusia no llama guerra a su invasión de Ucrania, AyR), el ejército ruso pudo adelantarse al ejército ucraniano por un entre 5 y 10 días. En el momento del primer ataque, la mayoría de las tropas ucranianas estaban en proceso de trasladarse a las áreas donde debían concentrarse o ya estaban desplegadas allí. Por lo tanto, no hay necesidad de hablar de ninguna sorpresa estratégica de la operación especial, pero nosotros logramos la sorpresa táctica. El ejército ucraniano no tuvo tiempo de completar su despliegue de acuerdo con los planes de guerra y no estaba completamente preparado para el combate. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania estuvo seguro hasta el final de que los líderes rusos, bajo la presión política de Estados Unidos y Occidente, no se atreverían a iniciar hostilidades a gran escala antes de que as Fuerzas Armadas de Ucrania suministrasen un motivo, y que los aliados de Ucrania controlaban Rusia y advertirían a Kiev a tiempo sobre el inicio de la “invasión rusa”.

Mientras la OTAN daba largas a las exigencias rusas de que no se instalarían armas atómicas en Ucrania, la ministra de defensa alemana amenazaba a Rusia con sanciones.

¡Importante! Los dos meses transcurridos desde la publicación de los requisitos de Rusia para garantizar su seguridad (a finales de 2021 el Kremlin exigió garantías a occidente de que Ucrania no se utilizaría para lanzar ataques nucleares contra Rusia, AyR), los países de Occidente (Alemania, Francia, Gran Bretaña) y Estados Unidos actuaron de acuerdo con un plan único, que no preveía ninguna negociación y discusión real de la propuesta rusa, y sólo tenía un objetivo: retrasar lo más posible estas negociaciones para dar tiempo a Ucrania para prepararse para la guerra y transferirle grandes cargamentos de armas modernas. Y en este sentido, la serie continua de visitas a Moscú de los líderes occidentales, cada cinco a siete días, fue solo una forma cínica de proporcionar a Ucrania el tiempo necesario para completar los preparativos para la guerra.

En sus preparativos, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania reforzó al máximo sus grupos terrestres, que pasaron a estar repletos de personal, elevando el número total de miembros desplegados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, milicias y la “Guardia Nacional”, hasta 300.000 personas, más del doble del tamaño de la agrupación rusa a lo largo de las fronteras. Las últimas armas antitanque y Manpads (sistemas portátiles de defensa antiaérea) recibidos como parte de la ayuda de occidente se transportaron al este del país, se crearon depósitos de campo de municiones y logística, y se desplegaron y camuflaron sistemas de defensa aérea. La mayor parte de la flota aérea en servicio de Ucrania se dispersó en aeródromos alternativos y fue protegida en varios edificios de aeródromos. El personal de mando fue trasladado a puestos de mando de campo y protegidos.

El grueso de las Fuerzas Armadas de Ucrania, concentrado en la frontera con las repúblicas secesionistas del Donbás para llevar a cabo una ofensiva que se preparaba mientras el gobierno ucraniano negaba que hubiese amenaza militar alguna.

Todas estas medidas permitieron reducir significativamente las pérdidas del primer ataque ruso de tropas desarmadas, y casi de inmediato comenzaron los enfrentamientos armados contra las tropas rusas.

Sin embargo, la sorpresa táctica desde las primeras horas comenzó a afectar el curso de las hostilidades y al final del primer día rompió el plan de defensa ucraniano, elaborado durante varios años con la ayuda de asesores militares estadounidenses y británicos. El plan se basaba en el concepto estadounidense de “defensa activa” de la década de 1970, con el mayor uso posible de “zonas de seguridad” en el terreno para hacer frente a probable ataque enemigo. De acuerdo con el plan de los estrategas estadounidenses, al inicio de las hostilidades activas en el Donbás (es decir, allí donde creía el gobierno ucraniano que comenzarían los primeros enfrentamientos a gran escala con los rusos), las Fuerzas Armadas de Ucrania situadas en Kiev, Jarkov y Kherson debían entrar inmediatamente en combate, lanzando sus destacamentos móviles para encontrarse con el enemigo. La tarea de esta “caballería” debía ser detener y atar al terreno a las unidades rusas que avanzaban, para obligarlos a convertirse en formaciones de batalla contra las que se lanzarían ataques de artillería y aéreos. Y las propias unidades móviles, sin esperar ataques de represalia, deberían retirarse a nuevas líneas de defensa. Tal defensa activa, según el plan del comando ucraniano, buscaba agotar al enemigo en dos semanas, obligarlo a detener la ofensiva y pasar a la defensiva, tras lo cual se lanzarían contraataques contra él, lo que agotaría por completo los grupos de ataque rusos y haría que más operaciones militares no tuvieran sentido.

En Donetsk se suponía que el “escudo oriental” del grupo militar más poderoso de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde Mariupol hasta Starobelsk frenaría todos los intentos de las Fuerzas Armadas de las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk de abrirse paso hacia Mariupol y Kramatorsk.

La respuesta a la ofensiva que estaba preparando el ejército ucraniano en el Donbás fue, primero, reconocer diplomáticamente a las repúblicas secesionistas del Donbás (para así desplegar legalmente tropas en su territorio), y luego invadir Ucrania

La respuesta a este plan ucraniano-estadounidense fue el plan ruso de un avance estratégico, que estaba asegurado por la sorpresa táctica de llevar a cabo inicio de las hostilidades. Sin esperar a que las Fuerzas Armadas de Ucrania terminaran de desplegarse y prepararse para la guerra, el ejército ruso lanzó rápidos ataques en todas las direcciones estratégicas. Al mismo tiempo, en lugar de los poderosos puños de avance blindados que las Fuerzas Armadas se estaban preparando para enfrentar, se lanzaron brigadas terrestres “ligeras” y unidades aerotransportadas, cuya tarea era, sin participar en la batalla, sortear ciudades, atravesar y ocupando nodos estratégicos, creando amenazas a los centros estratégicos políticos, económicos y militares clave de Ucrania: Kiev, Kharkov, Nikolaev, Kherson. Tal avance repentino en la retaguardia obligó al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania a abandonar los planes de “defensa activa” y, para eliminar las amenazas repentinas, lanzar sus unidades más preparadas para el combate contra los grupos de combate rusos. Durante los siguientes cinco días de continuos combates, estas brigadas sufrieron graves pérdidas en personas y equipos debido a la superioridad aérea de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y se vieron obligadas a retirarse a las ciudades escudándose con la población civil. Esto redujo significativamente las pérdidas, pero los privó de la oportunidad de realizar ataques activos, convirtiéndolos en guarniciones al cargo de fortalezas.

Al mismo tiempo, la derrota del grupo del sur de Ucrania en la línea Kherson-Novaya Kakhovka obligó a sus restos a retirarse a Nikolaev y Odessa y pasar a la defensiva, abriendo el camino para que las tropas rusas en la retaguardia del grupo de Donetsk pudieran rodear Mariupol y el vasto territorio de Kherson y Zaporozhye.

A pesar de concentrar la mayoría de sus tropas en el Donbás, el ejército ruso evitó centrar su atención en esa región inicialmente y llevo a cabo una ofensiva múltiple por todo el país

Fue en esta primera etapa cuando sufrimos nuestras mayores pérdidas. De hecho, atravesamos rápidamente las formaciones de batalla de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aprovechando el elemento sorpresa. Pero muy pronto los ucranianos se recuperaron y comenzaron feroces batallas. No todos los comandantes pudieron involucrarse rápida y adecuadamente en el curso de la “operación especial”, por lo que pagaron con su vida nuestros soldados y equipo perdido. Y el video de varias de nuestras columnas quemadas sigue siendo el arma principal de los propagandistas ucranianos, que los publican una y otra vez. Las redes ucranianas están repletas de estas falsificaciones.

Hoy, nuestro ejército y los ejércitos de las repúblicas de Donbás están completamente involucrados en la operación, han adquirido experiencia de combate, han formado un todo único y están aplastando al enemigo con confianza.

La zona donde se han concentrado los enfrentamientos entre el ejército ruso y el ucraniano ha el Donbás, pero el ejército ucraniano carece de capacidad ofensiva debido al control ruso del espacio aéreo, por lo que ha encerrado sus tropas en las áreas urbanas, mientras occidente rechazaba intervenir en su ayuda

La única área donde funcionó el plan de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue Vostochny Val, en el Donbás. Aquí, el grupo ucraniano luchó feroz y hábilmente desde el primer día. Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí simplemente tuvieron que ser “roídas” con la ayuda de ataques masivos de artillería y aéreos, “terminando” gradualmente la defensa ucraniana desde el norte y atravesándola en la dirección de Mariupol, donde, después de la reunión del cuerpo de Donetsk con las unidades rusas de avance de Mariupol, el enemigo estaba completamente rodeado, y luego tuvo lugar un lento “rebobinado” del “eje oriental” desde el sur.

HOY DÍA

¿Qué tenemos hoy? Desde una perspectiva estratégica, Ucrania está estancada. Si bien aún mantienen una superioridad numérica en el número de soldados, durante las tres semanas de lucha las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido casi por completo la capacidad de tomar la iniciativa y realizar operaciones de combate. Han perdido la mayoría de los vehículos blindados, las principales unidades mecanizadas están destruidas o tan maltrechas que solo pueden defenderse. Las propias Fuerzas Armadas de Ucrania han sido “desgarradas” en varias partes -grupos en Kyiv, Kharkov, Donetsk y cerca de Nikolaev-Odessa. No hay comunicación entre ellos y la transferencia de tropas es imposible, debido a la supremacía aérea completa de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. La Fuerza Aérea de Ucrania está casi destruida y no puede brindar ningún apoyo a sus fuerzas terrestres. La defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania se reduce cada vez más al uso de Manpads (sistemas portátiles de defensa antiaérea). Todos los grupos ucranianos están involucrados en batallas y sufren pérdidas constantes. Durante 21 días de lucha, el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudo organizar un solo contraataque a nivel operativo, y todos sus intentos de ataque individuales fueron rechazados con enormes pérdidas para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La agrupación militar de élite de unidades nacionalistas en Mariupol (se refiere al batallón Azov, AyR) está perdiendo gradualmente su eficacia de combate, siendo sometida a un asedio constante por tropas de asalto, y está condenada a la destrucción. La “Fortaleza del Este” en el triángulo Kramatorsk-Avdeevka-Severodonetsk está bajo fuego constante y está siendo destruida lentamente, sin perspectivas de una retirada organizada.

Perdida la iniciativa estratégica y carente de lineas logísticas para dar suministros a sus unidades debido al control aéreo de Rusia, el ejército ucraniano se desangra lentamente, mientras los medios de comunicación pretenden hacer creer que puede ganar la guerra, aunque para ello tengan que recurrir a inventarse la existencia de un “avión fantasma” que supuestamente ha derribado nada menos que 49 aviones rusos (ARRIBA), o usar imágenes de la Guerra de las Galaxias, como hizo un canal de TV israelí (ABAJO)

Su derrota y la caída de Mariupol harán que la resistencia de Kiev sea inútil. Las fuerzas de Donbás y la Federación Rusa, liberadas después de su caída, probablemente avanzarán en dirección a Nikolaev y Odessa, lo que daría lugar a la pérdida total de acceso al mar por parte de Ucrania. Hay pocas esperanzas de refuerzos de las regiones occidentales. La prometida formación de un nuevo ejército resultó ser un engaño. La población masculina local evade el reclutamiento y huye al extranjero. Y los que ya han sido llamados no bastan ni siquiera para completar un cuerpo de ataque. Y el armamento de ese cuerpo e ataque tiene problemas con el armamento de este cuerpo. Con ayuda de suministros de Occidente se puede cubrir el problema de las armas pequeñas y armas antitanques, pero no hay dónde conseguir equipo pesado y artillería. Además, este cuerpo de ataque todavía necesita ser transferido de alguna manera al campo de batalla, lo cual, dado el dominio aéreo de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, es extremadamente difícil de llevar a cabo sin sufrir grandes pérdidas. Y Occidente se ha negado a establecer la “zona de exclusión aérea” con la que Kiev había estado soñando todas estas semanas.

Mientras tanto Kiev logra mantener la estabilidad interna de la población con la ayuda de dosis de caballo de tranquilizantes propagandísticos sobre las “pérdidas monstruosas” del ejército ruso, el agotamiento inminente de las reservas rusas de proyectiles y misiles, éxitos sin precedentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, “poderosas ofensivas”, la entrada de la OTAN en la guerra, etc. Pero tan pronto como caiga Mariupol y la agrupación situada cerca de Donetsk sea derrotada, será imposible seguir convenciendo al pueblo ucraniano del curso exitoso de la guerra. Y eso es lo que ocurrirá la próxima semana, creo…