El 4 de septiembre se llev贸 adelante en

Chile un refer茅ndum con la propuesta de reformar la Constituci贸n

Pol铆tica de la Rep煤blica redactada por una Convenci贸n Constitucional.

Para poner fin al 鈥渓egado de Pinochet鈥 seg煤n dec铆an. Con m谩s de 13

millones de votantes, marc贸 el hito de ser el proceso electoral con

mayor participaci贸n en la historia de Chile. La propuesta fue finalmente

rechazada por m谩s del 60% de los votos v谩lidamente emitidos.

Queremos compartir algunas reflexiones realizadas a un lado y al otro de la Cordillera.

El nuevo gobierno, por m谩s progresista que sea, no puede dar respuesta a los reclamos de la revuelta de hace tres a帽os. No puede porque es la administraci贸n del Capital.

Existen muchas maneras de reprimir una

revuelta. La burgues铆a no recurre a la represi贸n f铆sica por el gusto de

la sangre sino porque se ve acorralada. Existe otra represi贸n que es la

institucional, la integraci贸n democr谩tica. La finalidad es mantener la

normalidad, al costo que sea.

Tanto el nuevo gobierno

de Boric y compa帽铆a, as铆 como este intento constituyente, son la

consumaci贸n de la derrota, al menos temporal, de la revuelta iniciada en

octubre de 2019. All铆 se ten铆a como objetivo inmediato la

destituci贸n del gobierno de Pi帽era, lo que devino en el 鈥淎cuerdo por la

Paz y la Nueva Constituci贸n鈥 y procesos electorales de largo plazo:

plebiscito, elecci贸n de constituyentes, elecciones presidenciales,

鈥減lebiscito de salida鈥. Al calor de la revuelta se pusieron sobre la

mesa una serie de problem谩ticas sociales en torno a la salud, educaci贸n,

pensiones, algunas de las cuales se expresaban muy concretamente, como

el fin de los cr茅ditos universitarios y la condonaci贸n de las deudas

existentes, o la eliminaci贸n de las administradoras de fondos de

pensiones. Las cuestiones represivas tambi茅n tomaron importancia, dada

la brutal actuaci贸n de las fuerzas chilenas y los miles de presos de la

revuelta.

Nada de esto fue abordado realmente por el

gobierno, sumado al ajuste econ贸mico, la inflaci贸n y al deterioro

general de las condiciones de vida producto de la recesi贸n de los

煤ltimos a帽os.

Asistimos en Chile a una particular

reproducci贸n en tiempo r茅cord de los procesos de institucionalizaci贸n de

la lucha a los que hemos asistido en diferentes pa铆ses de Latinoam茅rica

tras los estallidos de revuelta de las 煤ltimas d茅cadas. Los

administradores del Capital en Chile parec铆an haber aprendido de sus

vecinos al proponer r谩pidamente salidas electorales y un plan de

reformas. Pero parecen no haber tomado nota de los principales problemas

del progresismo que, tras agotar sus t铆midas pol铆ticas distributivas

basadas en la previa destrucci贸n del salario y un contexto favorable

para recaudar a partir de la continuidad y profundizaci贸n del esquema

productivo anterior, busc贸 sostenerse en las pol铆ticas de 鈥渁mpliaci贸n de

derechos鈥 orientadas en gran medida al reconocimiento identitario (de

sectores minoritarios en muchos casos), dejando de lado los problemas

sociales mayoritarios. Esto ha tenido como resultado derrotas

electorales, la alternancia en el gobierno con sectores de oposici贸n con

una mayor impronta de ajuste, posibilitando a fin de cuentas el ajuste

por parte de ambos gobiernos y de la burgues铆a en su conjunto,

manteniendo por el momento la paz social y la institucionalidad. De este

modo, el progresismo posmoderno va perdiendo fuerza en la agenda

pol铆tica, al menos en Argentina. Venimos insistiendo hace rato con que

parece que ya no hay mucho por repartir m谩s que discursos e ideolog铆a, lo cual va encontrando sus l铆mites.

En Chile, al menos por ahora, el nuevo

gobierno progresista no ha tomado medidas concretas para mejorar la

situaci贸n social y econ贸mica del proletariado, y el proceso

constituyente se caracteriz贸 por una fuerte impronta discursiva, que se

plasm贸 en el texto del proyecto constitucional, la cual result贸 ajena

para gran parte de la poblaci贸n. Ciertos debates que se ocupan en las

universidades llegan a los parlamentos y se intenta bajarlos al resto de

la poblaci贸n: los derechos de la naturaleza en vez de el acceso al

agua, las identidades en vez de la posibilidad de trabajo o

subsistencia. Se difundi贸 ampliamente que se trataba de una constituci贸n

ecologista, plurinacional y feminista, un 鈥渕odelo鈥 para muchos

analistas internacionales, pero no gust贸 a los votantes. A su vez, el

rechazo significa tambi茅n un rechazo a la breve gesti贸n del gobierno y

al proceso constituyente iniciado tras el acuerdo de paz.

Este escenario puede propiciar lo que ya

hemos visto localmente: un reforzamiento de los sectores opositores y un

corrimiento en bloque de todo el arco pol铆tico hacia las pol铆ticas de

ajuste y control social. En este 谩lgido devenir, quiz谩s la

institucionalizaci贸n de la lucha no haya echado las ra铆ces suficientes

para sostener el desborde social. Algo de ello pareci贸 observarse al d铆a

siguiente del plebiscito, con nuevas protestas de estudiantes.

Un modo de producci贸n no puede ser abolido por decreto ni a fuerza de leyes. La

carta magna que sea no va a exceptuar a nadie de la ardua tarea de

abolir el capitalismo. Ni a corto, mediano o largo plazo, ni en sentido

t谩ctico o estrat茅gico, ni material ni simb贸licamente, representa ninguna

mejor铆a o ventaja, ni siquiera en lo tocante a las condiciones de vida

inmediatas o a las capacidades de lucha elementales del proletariado.

Aunque en su ra铆z latina el vocablo plebiscito

designa la decisi贸n soberana de la plebe, su uso moderno se refiere a

algo muy distinto. En nuestros d铆as un plebiscito, al igual que todos

los actos eleccionarios de las democracias modernas, no pasa de ser un

simple interrogatorio: un acto unilateral en que los gobernantes le

exigen a la masa gobernada que se pronuncie sobre un tema planteado por

ellos.

En algunos casos, la resistencia de los

gobernados a responder interrogatorios (Chile alcanz贸 hace algunos a帽os

el 58% de abstenci贸n electoral, la m谩s alta del mundo) es s铆ntoma de una

indisciplina m谩s profunda, que puede llegar a convertirse en rebeli贸n

abierta como ocurri贸 en 2019. Eso y no otra cosa es un plebiscito: un

acto que representa ficcionalmente la soberan铆a de la plebe, pero que en

realidad exhibe ante la vista de todos la soberan铆a sin rival de los

gobernantes, capaces de reducir la cuesti贸n social a un 鈥渟铆鈥 o un 鈥渘o鈥

inofensivo frente a la dominaci贸n, mientras restringen casi por completo

la libertad de decir 鈥渘o鈥 al propio plebiscito.

El plebiscito, dado que

es un interrogatorio, no tiene otra funci贸n que reafirmar la

superioridad de quienes hacen las preguntas. Y quienes hacen las

preguntas no son ni m谩s ni menos que quienes mantienen encerrados a los

presos de la revuelta, los que condenan a los mapuche en lucha por el

robo de madera luego de despojarlos de territorio. Son el Estado,

quienes arrancaron ojos y manos en las protestas, quienes matan y

sostienen la ordenada cotidianidad de la explotaci贸n.