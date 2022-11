Entrevista al Dr. Ricardo Antunes de la Universidad de Campinas (SP), Brasil

La victoria de Lula fue espectacular

Mario Hernandez

-Buenas noches, 驴c贸mo est谩s?

-Bien, luchando, porque en este pa铆s no hay tregua.

-(risas) 驴Est谩s bloqueado?

-No, ahora no. Ahora que hay paz no. Hubo una rara tentativa desde el domingo a la noche de un golpe de extrema derecha de inclinaci贸n fascista e incluso nazista de muchos de un conservadurismo evangelista de extrema derecha, que intent贸 principalmente con la paralizaci贸n de autopistas que caus贸 casi un colapso nacional. Pero despu茅s Bolsonaro sinti贸 que la responsabilidad iba a caer sobre 茅l.

驴Qu茅 pasa con Bolsonaro ahora? Es una situaci贸n compleja para 茅l. Por un lado, intenta un golpe militar, pero los militares saben del enorme riesgo. En segundo lugar, Bolsonaro sabe que si da un paso errado se va a iniciar un proceso contra 茅l y ya tiene muchos procesos iniciados. Esta es la situaci贸n brasile帽a hoy.

-驴Qu茅 balance haces del balotaje?

-Mira, el balotaje fue muy disputado. Lula venci贸 por dos millones de votos. Fueron dos puntos porcentuales, es decir 51% a 49%, lo que muestra, por un lado, que Bolsonaro tiene una base de extrema derecha muy fuerte que junta fascistas, nazistas, evang茅licos, clase media conservadora y personas que apoyan la vieja dictadura militar. Son sectores que salieron del armario y ahora est谩n por las calles sin aceptar la victoria.

Por otro lado, el frente que se aglutin贸 con Lula va desde sectores de izquierda hasta sectores de centro-derecha, fue un frente muy amplio cuyo 煤nico punto de identidad en muchos casos fue la lucha contra la dictadura, la lucha contra el fascismo y la lucha contra el golpe.

En este sentido fue una victoria espectacular. Bolsonaro ten铆a la m谩quina del gobierno y utiliz贸 todos los recursos para todo tipo de prohibici贸n, o sea, todo lo que pod铆a hacer en el per铆odo de elecci贸n fue hecho en Brasil. 驴Por qu茅 fue hecho? Porque el Parlamento cre贸 enmiendas constitucionales y cre贸 la idea de que vivimos en una situaci贸n de extrema calamidad por consecuencia de la guerra/invasi贸n de Rusia a Ucrania.

Esta farsa fue un pretexto constitucional para que Bolsonaro descargara millones y millones de recursos para intentar ganar la elecci贸n. En este caso, Lula al tener 2 millones de votos de ventaja, es la primera vez desde la elecci贸n de 1979 que el presidente no consigue la reelecci贸n. Todos los que intentaron la reelecci贸n la consiguieron, Bolsonaro no. Esto fue lo positivo.

Est谩 claro que Bolsonaro camina al filo de la navaja, 驴Por qu茅? Porque intenta un golpe para cuidar de su situaci贸n de vida y la de su familia porque hay decenas de procesos contra ellos y, por otro lado, para intentar un proyecto que ser铆a autocr谩tico, fascista y dictatorial. Pero, al inicio tendr铆a un problema porque se encamina en la ilegalidad, flirteando, haciendo concesiones con la ilegalidad.

驴Qu茅 pasa por la cabeza de Bolsonaro? Probablemente, est谩 intentando mostrar algo as铆 como 鈥榥o te metas conmigo porque yo tengo mucha fuerza social y popular鈥. Este es el mensaje que intenta dar. Ahora, es importante comprender que la paralizaci贸n de las autopistas no fue un grupo masivo, fueron peque帽os grupos de extrema derecha, muchos grupos empresariales que ordenaron a los trabajadores parar los camiones y salir de los camiones, una orden de las grandes empresas de transporte. No fueron todos los grupos, muchos camioneros dejaron claro que no pod铆an viajar porque se trab贸 con cinco grandes camiones de esas empresas, si cierran una autopista no hay mucho que hacer.

El 煤ltimo punto, la Polic铆a Federal se convirti贸 en los 煤ltimos cuatro a帽os en una polic铆a dominada y controlada por grupos bolsonaristas que hizo de todo a partir de su Director central para dar apoyo a la paralizaci贸n, lo que demuestra que habr谩 un proceso judicial que deber谩 incriminar al director de la Polic铆a Federal, que el s谩bado a la noche, pocas horas antes del comienzo de la elecci贸n, public贸 en las redes sociales su apoyo a Bolsonaro.

Muchos polic铆as federales demostraron simpat铆a con los golpistas. Hubo muchas manifestaciones de agrupaciones de extrema derecha, todas enfrente de cuarteles militares pidiendo la intervenci贸n militar. Ustedes que tuvieron una dictadura militar terrible pueden imaginar lo que esto significa.

-Una pregunta porque aqu铆 se dice mucho que Bolsonaro controla las dos minor铆as del Congreso, tiene aliados en los gobiernos de los principales distritos del pa铆s, se mencionan R铆o de Janeiro, S茫o Paulo, Minas Gerais, 驴es efectivamente Bolsonaro el jefe de la oposici贸n?

-Mira Mario, esto es parcialmente verdadero y parcialmente falso. 驴Por qu茅? Es verdad que en la primera vuelta electoral los sectores de derecha fueron m谩s victoriosos que los sectores de izquierda. Pero, es preciso separar que ac谩 hay izquierda, hay centro-izquierda, hay centro, hay centro-derecha y hay extrema derecha.

Los centro-derecha y la extrema derecha muchas veces est谩n en el mismo partido que Bolsonaro, Uni贸n Brasil, del lado de Moro y muchos otros. Pero hay un conjunto tambi茅n grande de partidos de centro-derecha que ya simpatizan con Lula.

La centro-derecha y la extrema derecha ser铆an muy fuertes con la victoria de Bolsonaro. Con la derrota del Bolsonaro, Lula es, y lo habl茅 muchas veces con ustedes, un hombre de la conciliaci贸n. Y claro que el esfuerzo del PT va a ser para que los centro-derecha inicien un proceso de negociaci贸n con el gobierno de Lula porque los centro-derecha quieren siempre el poder, ministerios y recursos.

Entonces, es posible que cuando el Congreso empiece a funcionar el 1潞 de enero, la mayor铆a no sea de extrema derecha, hay una posibilidad de tener una mayor铆a que vaya desde el centro-izquierda hasta la centro-derecha.

Punto dos, los gobernadores electos en R铆o de Janeiro y S茫o Paulo son gobernadores de derecha, pero dependen del gobierno federal. Los bolsonaristas dicen que ahora que acab贸 la elecci贸n van a conversar con Lula porque S茫o Paulo necesita de Brasil como Brasil de S茫o Paulo. El de R铆o de Janeiro, una figura horrorosa de extrema derecha, una parte que se podr铆a decir del pantano, pero que camina en la direcci贸n donde hay plata y recursos.

Punto tres, siendo Lula un conciliador est谩 haciendo negociaciones, a excepci贸n de la extrema derecha con la que Lula no quiere conversar, para aglutinar a los partidos que van de la izquierda, por ejemplo, del PT pasando por el Partido Socialista y despu茅s los partidos del centro, y Lula intenta inclusive el apoyo de PSDB porque hasta dos a帽os atr谩s Alckmin era el principal dirigente del PSDB y ahora es vicepresidente del PT.

El problema que yo veo es, por un lado, la fuerte oposici贸n de la extrema derecha para atacar al gobierno de Lula antes incluso de que el gobierno de Lula comience. Y el punto dos es la dificultad que tendr谩 Lula para hacer cosas, 茅l ya es de por s铆 moderado y ahora ser谩 un moderado presionado por sectores de centro-derecha y correr谩 con el riesgo de no hacer lo que la poblaci贸n pobre, que est谩 muy pr贸xima a la miseria, del desempleo, de la informalidad y de la explotaci贸n necesita.

Ahora por suerte est谩 mejor y la victoria de Lula fue una victoria del antifascismo y de la anti-dictadura en Brasil. Es la fuerza que debemos tener para empezar a reinventar un proyecto de izquierda que est谩 muy debilitado en Brasil y, como ustedes saben, est谩 muy debilitada en Am茅rica Latina. Y ves como cuando gan贸 en Chile, una cosa fue la victoria, pero otra cosa son las medidas pol铆ticas concretas y las concesiones para conseguir el apoyo de la derecha. Es la situaci贸n que hoy pasa el gobierno de Chile, que va a pasar ma帽ana el gobierno de Colombia, que pas贸 ayer el gobierno de Morales, etc., etc. No es una situaci贸n f谩cil para la humanidad.

Y 煤ltimo punto, hay un crecimiento brasile帽o, latinoamericano y mundial del fascismo. Est谩 claro, lo vimos tres semanas atr谩s con la victoria de la loca fascista de extrema derecha en Italia. Es emblem谩tico para el periodo actual, Trump en los Estados Unidos haciendo todo para ganar las elecciones parlamentarias, para favorecer un proyecto neoliberal extremo. Este es el escenario que estamos viviendo en el mundo hoy.

La tragedia bosonarista

-驴Qu茅 pa铆s dej贸 Bolsonaro?

-Un pa铆s destrozado, con las instituciones quebradas, con la econom铆a destruida, con la poblaci贸n (33 millones de personas) con hambre absoluta y m谩s de 120 millones que comen, pero que no tienen la alimentaci贸n necesaria, con una destrucci贸n social y un fuerte movimiento de extrema derecha evang茅lica. Porque lo fuerte en Brasil no es el nazismo o el fascismo, esos grupos se aprovechan de la situaci贸n. Bolsonaro hizo crecer aquel cristianismo de extrema derecha muy moralista y que tiene aversi贸n por el aborto, la igualdad de g茅nero, la lucha de las mujeres y de los negros. Esta es la situaci贸n, la tragedia bolsonarista. El gobierno que dej贸 Bolsonaro jam谩s ocurri贸 en otro momento de la historia brasile帽a, es el peor momento sin ninguna duda y sin ning煤n miedo a faltar a la verdad.

-Una pregunta que se vincula con la anterior. 驴Cu谩les son los principales problemas que enfrenta el gobierno de Lula?

-El principal problema es una econom铆a destruida donde no hay recursos, por ejemplo, para dar la 鈥淏eca familia鈥 que Lula deseaba mantener. Empez贸 una negociaci贸n del gobierno de transici贸n de Lula con el Parlamento para que pueda trazar una alternativa que est茅 delante de la llamada responsabilidad fiscal, porque es preciso primero hacer que esta poblaci贸n pase a sobrevivir con condiciones m铆nimas.

Punto dos, en un contexto de crisis mundial 驴c贸mo va a hacer Lula para generar crecimiento en la econom铆a brasile帽a? Porque con la recesi贸n no es posible hacer nada. Y tercero, Lula tiene una parte de la burgues铆a brasile帽a que salt贸 de Bolsonaro para Lula, pero que yo dir铆a que es una parte minoritaria o poco relevante porque grandes sectores del capital financiero apoyaron a Lula y ahora quieren cobrar. 驴Qu茅 significa que quieren cobrar? Evitar que Lula haga reformas b谩sicas, y esta es la cuesti贸n, muchos de estos sectores no quieren que Lula haga reformas b谩sicas. Est谩n obligando a Lula a decir que hay que tener super谩vit primario, responsabilidad social, etc., etc. Esta es la mayor dificultad. 驴C贸mo romper los cercos de la extrema derecha bolsonarista y fascista? 驴Y c贸mo no ser prisionero de la centro-derecha? Que es liberal, no fascista, pero s铆 extremadamente liberal. 驴Comprendes?

-S铆, s铆. Perfectamente, Ricardo. Bueno, s茅 que vas a viajar a Europa, particularmente a Italia e Inglaterra鈥

-Y Portugal tambi茅n鈥

-Vas a tener la oportunidad de ver en vivo y en directo lo que est谩 pasando en Europa y a tu regreso, desde ya te comprometo para que podamos hacer un programa donde nos cuentes qu茅 viste en Europa. En Italia m谩s o menos lo seguimos con Antonino Infranca. Cada 15 o 20 d铆as nos comunicamos con Toni. Pero Inglaterra y Portugal son dos pa铆ses que seguimos por la prensa o comentarios, pero t煤 testimonio directo ser铆a muy importante.

-S铆, ser谩 un placer. Yo regreso el 30 de noviembre y ser谩 un placer hacer una larga conversaci贸n con ustedes. Muchas gracias.

-Gracias, Ricardo. Un abrazo.