La victoria es nuestra, como nuestra la esperanza

por Rafael Bautista Segales

La derecha pretendi贸 quedarse toda la vida por medio del golpe de 2019; pero su propia soberbia, racismo e imbecilidad, produjo su auto-expulsi贸n del campo pol铆tico. Fue el propio pueblo que recuper贸 no s贸lo la democracia sino la pol铆tica; porque la derecha ya no re煤ne ni las m谩s m铆nimas exigencias democr谩ticas. Y eso infelizmente lo demuestra a diario; porque todos debemos soportar sus vergonzosos espect谩culos y sus continuas provocaciones antipopulares, antinacionales y sediciosas.

Sabe que rif贸 su 煤ltima oportunidad democr谩tica y que s贸lo le queda el golpismo. Sabe que no tiene argumentos y que su capacidad racional se esfumo cuando crey贸 que tom贸 el cielo por asaltos; por eso no le queda mas que creer sus propias mentiras e inventarse una realidad que le devuelva algo de seguridad.

Creyendo sus propias mentiras, cava su propia tumba, aunque perjure que lo hace para enterrar a otro. Por eso apuesta al 鈥渙 me voy o me quedo鈥, 鈥渕e das todo o nada鈥, para endechar, como todo despechado (muy al estilo Madonna haciendo de Evita), su don鈥檛 cry for me Bolivia, ante sus ebrias comparsas de inadaptados fascistas. Apuestan todo y, por apostar todo a una batalla (que su min煤scula capacidad de an谩lisis considera la 煤ltima), se dirigen a perder la guerra. Su desesperaci贸n no les deja ya ver el despe帽adero al cual se dirige su tren fat铆dico.

Sus desesperadas declaraciones sediciosas, en Potos铆 y Santa Cruz, develan el cap铆tulo no implementado en el golpe de 2019. Adem谩s, describen el arco separatista que alientan los capitales influyentes de chilenos y brasileros en nuestro pa铆s.

La provocaci贸n del caos infinito es la diseminaci贸n de una violencia sin tregua, cuyo 煤nico fin es debilitar toda cohesi贸n social para desatar la ingobernabilidad. Se propone poner a un gobierno en un callej贸n sin salida; actuar o no, ya no constituye opci贸n, pues todo se hace cuestionable ante la opini贸n p煤blica.

Llegado el momento, la cuota mortuoria que precisan los golpistas (y que ellos mismos provocan), para defenestrar al gobierno, constituye el argumento de acusaci贸n y deposici贸n de un gobierno, por m谩s leg铆timo que pueda ser. Los medios se encargan de restar legitimidad (a nivel nacional e internacional) y producir una nueva. Esa es la receta de una 鈥渞evoluci贸n de colores鈥 patrocinada por el Imperio.

Pero, y esa es la ganancia hist贸rico-popular que venci贸 al golpe y la dictadura, pueden calcular todo, pero nunca y jam谩s, la ecuaci贸n dura de toda ecuaci贸n pol铆tica: el factor pueblo.

Otra vez nos auto-convocaremos, los vivos y los muertos, los que vendr谩n y los ancestros; porque nuestro tiempo est谩 pariendo un mundo nuevo. Y el enemigo intuye eso.

Por eso se resiste a aceptar que ya no es su tiempo, sino el nuestro.

Cercaremos al n煤cleo olig谩rquico antinacional y rodearemos sus fuerzas, para que toda nuestra historia haga capitular sus prop贸sitos perversos. Porque nuestra es la raz贸n y el poder que emerge de la tierra nuestra.

Uka jachauru jutaskiway, 隆Jallalla Boliviamanta!

La Paz, Chuquiago Marka, 10 de noviembre de 2021

Rafael Bautista S., autor de: 鈥淓l angel de la historia.

Genealog铆a, ejecuci贸n y derrota del golpe. 2018-2020鈥

