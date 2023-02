–

De parte de Lobo Suelto February 20, 2023 178 puntos de vista

Pasar la vida a la espera, hacer de la espera un modo de vivir, sostener 鈥 como el aliento en la boca 鈥 la esperanza de que algo pase. Y cuando por fin sucede; y se est谩 en presencia del acontecimiento; y el orden natural de las cosas se altera, la espera se torna una sombra, un anhelo expectante y apesadumbrado. Una b煤squeda quieta, silenciosa. Una s煤plica.

Para Bifo, la sensibilidad es la capacidad de interpretar lo que no est谩 codificado, lo que no es discurso. Interpretar las se帽ales del r铆o, percibir la densidad de una atm贸sfera a punto de estallar. Hablar el lenguaje del agua. Nuestra sensibilidad hecha de escasos momentos de elaboraci贸n com煤n, la comunidad de lxs desahuciadxs, lxs desdichadxs, lxs enfermxs, lxs que no encajan. A quienes les falta o sobra algo, quienes no tienen el rasgo-c贸digo, el signo que es posible oir. Cuando el r铆o habla somos la parte da帽ada de la historia.

El paisaje est谩 vivo.

Las personas est谩n muertas.

Todo puede ser, desgracia o posibilidad.

驴Hay alguna lengua para salirse de la lengua? pregunta Ocean Vuong. 驴Hay acaso un esfuerzo mayor que hablar de lo que fue arrasado y 鈥 al mismo tiempo 鈥 nace, lleno de belleza, como las flores que crecen en los pantanos?

Todo lo que no se dice tiene m谩s poder que lo que se narra.

A la espera es un libro en el que no hay hip贸tesis. Hay una peque帽a multitud de humanxs y sus tragedias. Hay un tiempo que se desarma con la crecida. Hay im谩genes. Hay una relaci贸n con lxs muertxs que puebla de palabras las horas de lxs vivxs

Hay una boca que se abre y se cierra; traga y vomita. El r铆o como labios, que no hablan, no besan, no prometen, no traicionan. Y ah铆 estamos, nosotrxs, que no sabemos que todav铆a esperamos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado