Amores desdichados, que segu铆s milicia tal, decidme, 驴qu茅 buena gu铆a pod茅is de un ciego sacar? De un p谩jaro 驴qu茅 firmeza? 驴Qu茅 esperanza de un rapaz? 驴Qu茅 galard贸n de un desnudo? De un tirano 驴qu茅 piedad? (Luis de Gongora)

De borbones (y sus escapadas) a la marquesa de Torroja, Ayuso y ‘pollo bonito’

Degradante es la capacidad de imponer lo superfluo desde el poder a nuestras vidas, entre el sufrir cotidiano y el aguante como supervivencia, del mundo pol铆tico del hampa imperial como escudos de mafias entre oligarcas financieros, francamente repugnante de un nivel mediocre ajeno a toda identidad humana, y toda sencillez donde los sabios hist贸ricamente anidan. Maniobras enfermizas tanto personales como pol铆ticas nos dominan provocando la nausea su imagen y sus resoluciones. Sus decisiones pol铆ticas pat茅ticas nos degraden y ubican como utilizables de esa parte social a asumir y callar, sus degradantes leyes, sus demencias personales y de partido, para nada a respetar y mucho menos idolatrar por nuestra parte. Los medios oficiales a su alcance insisten y persisten alienados al poder como si la vida fuera una t贸mbola de un permanente carnaval desaforado, donde hallar por regalo est茅riles l铆deres, m谩s que irrelevantes incapaces siquiera de la m铆nima identidad propia y dignidad, impuestos como por decreto de Estado (y servicios financieros). Involucrados y revueltos como una tortilla a la francesa, cierran filas ante el amo los traid贸lares del abanico democr谩tico, ajenos a toda 茅tica, dignidad y respeto promocionando su sistema en misi贸n <<generosa>> de un feudalismo desp贸tico de la farsa sobre la moderna y pusil谩nime pasarela Hollywood, entre desfiles de teatros de sal贸n de la corte de amplia galanter铆a en dise帽o de serviles, prostituyendo las artes en alabo de hinchados globos robot-izados pregoneros y pregoneras de la corte en prostituci贸n de la palabra, prestos sin escr煤pulos a fomentar la asfixia cultural y cambio de significado, de toda identidad, globalizados (globalizando) la balanza monetaria del neoliberalismo imperial. Es su paz, democr谩tica, su mayor arte del haz el amor en tu casa y la guerra a tu vecino, dentro de tu frontera y en arrase de todas las que impidan <<隆la libertad!>> a tu pa铆s y su rey, a su monarqu铆a y su gobierno.

Que galantes se integran como servidumbre las ‘artes’ entre reyes y reinas, al son de los doblones, que no de la propia sabidur铆a y destreza. Y es que m谩s all谩 del verso, en pol铆tica, anida el reverso de la corrupci贸n consentida siempre que sea a favor del feudal, del cacique, oligarca bancario y del hampa del entrem茅s y la comedia del gallardo gal谩n espa帽ol por mediocre que sea. Del dominio de la ignorancia surge enrevesado el cero, a forma de ocho opaco, por donde asoma la corte de las mil reinas con su buf贸n y alg煤n que otro galante a la espera fieles comediantes del pa铆s P`a lo que sea. Cuyo nombre es m谩s real que imaginario del pacto bautismal donde a sus proscritos como en Sodoma y Gomorra en intento de doblegaci贸n, anidan expuestos a la tempestad de los poderes t铆teres siempre soberbios por encima de los pueblos, intimidando y condicionando su rebeld铆a y sublevaci贸n en siglos de historia. Las pol铆ticas de hoy y sus pol铆ticos, sus gobiernos y sus demencias, su potencial institucional al derroche y su autoridad, son un tremendo cambalache en desgaste de todo, manoseados por el mismo lodo en carrera del que no afana es un gil. Un buen ejemplo fiel representante en Euskal Herria d` El Pasmado (que fuera monarca de otras arcas), es el 鈥減ulcro鈥 e intocable, lehendakari I帽igo Urkullu, y no es porque ponga cara de duelo permanente en pol铆tica de oscuros intereses bien custodiados, como su perfil, arropado entre lo m谩s falsamente pulcro de las logias de sal贸n y sacrist铆a, en discreci贸n de intereses profundos y amargos como la hiel, en lavado de corrupci贸n, sobre tarimas jesuitas y altares de olor a incienso oxigenando tras 茅l pol铆ticas nacional-fascistas del zurriagazo. Imaginativo Gonzalo Torrente Ballester, describe una de las escenas hist贸ricas ambientada en la corte espa帽ola (antes de la llegada de Ayuso), del siglo XVII, en la que el rey Felipe IV en una escapada con el conde de Pe帽a Andrada contempla ensimismado el cuerpo desnudo pero, con medias rojas por bandera sobre el cuerpo hermoso de Marfisa. Cosa que le revolvi贸 las v铆sceras de irritabilidad en deseos de posesi贸n. Pues tras el atrevido descubrimiento qued贸 prendido del poder de la media y su liga, algo as铆 como alelado, y al parecer de por vida en un aturdimiento persistente, que le vali贸 el apodo d` El Pasmado. O sea, que a partir de aquella roja visi贸n en destello, actu贸 como aut贸mata enfangado en su descompuesta sangre azul; aunque de seguro, que pasmado, en s铆 ya lo era, no m谩s qued贸 prendado e hipnotizado, de aquella roja pantorrilla liberada desliz谩ndose en seda pasi贸n hasta la punta de los pies jam谩s vista en la corte en arist贸crata alguna: 隆provocaci贸n tan liberada jam谩s!, seg煤n` Cr贸nica del rey pasmado (as铆 de ingenioso nos predispone a entender la historia de los borbones ‘y sus escapadas’). Lo cierto es que jam谩s en foto alguna antigua, o contempor谩nea, se ha visto tantos pasmados como en fotos de reyes aunque cada vez abundan m谩s entre la ‘moderna’ influencia pol铆tica. Otra autoridad que ha dado que decir es el hijo d` El Campechano… aunque reina, reina, debi贸 haber sido su hermana Elena, hija mayor de la estirpe del Borb贸n por el mismo derecho, a la hija de 茅ste. Pero claro, de haber sido (y siendo mujer), m谩s que coplas de humor se hubieran cantado por estos pagos jotillas y cupl茅s del a帽o maricasta帽o. Hubiera sido un reinado c贸ncavo en la historia, ver a Elena de Borb贸n, de reina, y de rey consorte el que hasta esos d铆as fue su marido (apunto el disparo en ley de divorcio) de Jaime Rafael Ramos Mar铆a de Marichalar y S谩enz de Tejada (y tarar铆 que te vi), conocido como Jaime de Marichalar, y de pr铆ncipe de Asturias al hijo Felipe Juan Froil谩n de Marichalar y Borb贸n hermano de Victoria Federica de Marichalar y Borb贸n de princesa. Los hay que de bobalicones (siendo hombres) hasta se ganan el reino de ‘Los Inocentes’; los que as铆 son etiquetados por algunos izquierdosos, pol铆ticos de hoy, por otros m谩s derechosos son ascendidos, gratific谩ndolos como ‘Campechanos’, con derecho al cielo como resoluci贸n del merengue parlamentario: 隆Todo es igual! 隆Nada es mejor! Lo mismo un ‘burro’ que un gran profesor.

Toni Cant贸 surge de s煤bito como rey en mala copia al personaje hist贸rico en rol d` Pollo bonito, en corte madrile帽a como el propio Bert铆n Osborne de la corona imperial (fiel buf贸n por igual), representante de la cultura basura ajena a las letras, su filosof铆a, sabidur铆a y ciencia entre otras artes que caracterizaron la Rep煤blica del 36 ajena a la charanga y pandereta de Frascuelos y Mar铆as del cupl茅 musical franquista en peineta, mantilla y tricornio en desfiles nazionales y programas a lo Bert铆n Osborne en alusi贸n a Isabel Ayuso, presidenta de la ‘Espa帽a ca帽铆’ en la comunidad de Madrid <<Hoy me recibe una triunfadora, una pol铆tica de los pies a la cabeza>>. 隆Uf! 隆Lo que hay que o铆r! Antes de dar paso a otro pollo` Nacho Cano, uno de los integrantes del grupo musical ex Mecano, d茅cadas de capa ca铆da al que como tal, en capa ca铆da y arrastre, Ayuso, como hada, reina y madrina de la nueva movida madrile帽a concede la m谩xima condecoraci贸n regional que le lleg贸 鈥渄e entre la historiadora Carmen Iglesias y los ni帽os de la regi贸n鈥. El ex Mecano se salt贸 el protocolo en busca del personaje en comedia de la real academia haciendo llorar a la presidenta madrile帽a, que en alusi贸n a 鈥淓mpresarios, trabajadores y p煤blico responsables鈥, afirma de su musa <<驴Cu谩l es el nombre de ese milagro a la madrile帽a? Ese milagro tiene piernas cabeza y coraz贸n>>, se帽alando a la no menos medi谩tica presidenta afirmando el ex Mecano <<Yo creo que la medalla al arte y la cultura, por tener los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces t煤>>. Y el Entrem茅s, supera a la Comedia en el I Acto: devolver a Ayuso la banda roja con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, sobre sus hombros, con lo que ensalz贸 un impulso inesperado al calor del parpadeo provocando incontrolable la lluvia lagrimal, ba帽ando de pasi贸n, a la presidenta. As铆 fue como cumpli贸 ‘Pollo bonito’ su rol sobre el teatrillo de la comedia, ajustando su papel al de la presidenta que compungida se descompuso pasional frente a 茅l, como espejito m谩gico ganado a tiro en la t贸mbola en un arranque d` p铆deme todo lo que quieras que yo te lo conceder茅!!! Y ah铆 es que Nacho se desga帽ita, en reverencias, feliz y caprichoso como ni帽o grita el deseo al hada madrina: Una pir谩mide Azteca mi presidenta!!! Y ella henchida y generosa del ego que la adoctrina, aunque pillada por sorpresa, responde enternecida: Oh, Nacho, pero que cosas me pides… claro que si me lo propongo… tu ya me conoces… Y metido en el cort茅s papel d` pollo bonito, su doblaje de un villano en la corte de una ”reina” a la madrile帽a, vuelve a regocijarse henchido en reverencias y postrado a su pies, vuelve a hilar la petici贸n 隆Oh! 隆No presidenta! 隆No mi reina del arte y la cultura, no vaya a M茅xico, por dios… que lo que yo quiero es hacer una pir谩mide en Madrid!!! (Ah, jajaja, r铆e coqueta en su trono): 隆Claro! 隆No tengas pena! 隆Ya tu sabes que igual que hago un hospital en cuatro d铆as, hago una pir谩mide en ocho… jajaja, ay Nachito, eres un encanto, hecho!!! Ahora mismo llamo a Hern谩n Cort茅s para que me env铆e 2 o 3 mil aztecas, para ti, a Madrid, 驴d贸nde est谩 el problema, eh? 隆Vamos, ch铆n, ch铆n brindemos Nachito! 隆Brindemos! 隆Por la libertad! 隆Jajaja, jajaja, jajaja!!!

Otra ex Mecano irrumpe de s煤bito en escena recuperando la historia perdida. Ana Torroja Fungairi帽o, la que fuera cantante del grupo, le van m谩s los t铆tulos nobiliarios que la arquitectura Azteca, los que proceden del dictador, con mayor devoci贸n. Para su satisfacci贸n el Gobierno psoeista (de la farsa hist贸rica) la ha concedido junto a sus aliados el t铆tulo de marquesa de su abuelo fascio-franquista por lo que <<De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi贸n como Marquesa de Torroja, a favor de do帽a Ana Torroja Fungairi帽o, por fallecimiento de su padre>>. Marquesa, del t铆tulo a dedo, en 茅poca del dictador. O sea de la movida 鈥減rogre鈥 madrile帽a del 隆hoy no me puedo levantar!, de la noche a la ma帽ana convertida en Do帽a Ana` La Marquesa. Claro que bueno es se帽alar que el marquesado de Torroja, fue concedido de la misma manera que hoy, a dedo, por el propio dictador Franco, a su abuelo, por los servicios prestados. Para la ARMH (Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica) renovar un reconocimiento otorgado por un dictador es <<Una humillaci贸n a las v铆ctimas porque se est谩 utilizando la mirada y las valoraciones del dictador como v谩lidas a la hora de reconocer unos supuestos honores que formaron parte del criterio del responsable de miles de asesinatos de civiles y de la persecuci贸n de numerosos colectivos>>. El Gobierno hab铆a prometido la anulaci贸n de estos t铆tulos nobiliarios creados y concedidos en 茅poca del dictador golpista. Qu茅 a pasado, por qu茅, 茅sta concesi贸n, para reafirmar m谩s a煤n el poder absolutista del dictador? 隆Ay! 隆Necesito un escondite, no, mejor una barricada! 隆Como est谩 el patio de la corte de la corrala!!!

Ayuso ha creado para Toni Cant贸 un nuevo cargo fantasma ‘con muchos tropiezos’ que le otorgar谩 a su favor miles de miles y m谩s miles de euros de entrada (‘como sueldo’). Lo ha hecho por que s铆, porque es mujer libre y porque la gusta la libertad, franquista, de hacer lo que la venga en gana en cocidito madrile帽o y hada madrina generosa prendada a sus encantos. Una oficina (tapadera) cuyo objetivo es hacer de la movida en terraza hostelera “la capital del espa帽ol en Europa”, un chiringuito m谩s tur铆stico en potencia de Estado, arrinconando m谩s a la clase trabajadora contra los muros de los extrarradios fomentando la caridad denigrante (hasta por televisi贸n) y no los puestos de trabajo. Lo cierto es que lo aberrante se justifica, 鈥渓a nueva reina ya acatada la constituci贸n鈥 recupera su pollo bonito. Y para mejor derroche de los fondos p煤blicos se crea una nueva Marquesa, la cantante ex Mecano; que junto al compositor ex Mecano y su pir谩mide Azteca, se les une entre otrxs, el ex-actor mediocre metido en pol铆tica Toni Cant贸, que como camale贸n saltar铆n ha terminado como 鈥減ollo鈥 bonito en los brazos de Ayuso para trabajar, 隆por amor a Espa帽a!, como ‘El Preparado’. 隆Uy! 隆Qu茅 simple es la vida! 隆Qu茅 t贸mbola de luz y de color! 隆Para qu茅 acad茅micos, escritores, maestros y poetas si tenemos una eminencia ilustrada tan cervantina como el amigo Sancho!!!

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)