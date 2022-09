–

De parte de Anarquia.info September 20, 2022 22 puntos de vista

En este ensayo histórico, queremos presentarles las historias de dos mujeres activistas de la C.N.A.que estuvieron en la base de la estructura de solidaridad anarquista organizada. Este artículo y los retratos de las activistas fueron preparados por el artista anarquista NoBonzo ( https://twitter.com/ NoBonzo).

Este artículo coincide con el lanzamiento de las nuevas camisetas de la C.N.A., que pueden adquirirse a través de nuestras actividades o en la página web de Black Mosquito (Taratuta, Stepanova).

Olga Taratuta naci√≥ como Elka Ruvinskaya en el seno de una familia jud√≠a de comerciantes en 1876, en el pueblo de Novodmitrovka, que formaba parte de la gobernaci√≥n de Ekaterinoslav del Imperio Ruso. Se convirti√≥ en una de las figuras m√°s significativas del anarquismo ruso, abarcando dos generaciones de organizaci√≥n y llegando a ser conocida como la abuela del anarquismo ruso. Tras sus primeros estudios, se form√≥ como maestra y m√°s tarde se dedic√≥ a la metalurgia. Su primera detenci√≥n se produjo a los 19 a√Īos por ¬ęsospecha pol√≠tica¬Ľ, aunque fue liberada.

Se unió a los socialdemócratas de Elisavetgrad en 1897 y participó en sus comités y en el Sindicato de Trabajadores de Rusia del Sur hasta que en 1901, evitando ser arrestada, huyó a vivir a Alemania y Suiza. Allí conoció a Lenin, su futuro carcelero y verdugo, mientras trabajaba junto a él en el texto marxista Iskra. Iskra era un proyecto del Partido Laborista Socialdemócrata del que Lenin, junto con Potresov y Martov, se consideraba un equipo de tres hombres que guiarían a su generación hacia la revolución. El periódico tuvo que ser introducido de contrabando en Rusia en aquella época.

Fue en las p√°ginas de la Iskra donde Plej√°nov atac√≥ a Lenin, prediciendo su futuro, proyectando que Lenin utilizar√≠a ¬ęel Comit√© Central en todas partes contra los elementos con los que est√° descontento, ubicando en todas partes a sus propias criaturas y, llenando todos los comit√©s con sus sequitos, se garantiza sin dificultad una mayor√≠a totalmente sumisa en el congreso. El congreso, constituido por las criaturas del Comit√© Central, grita amablemente ¬°Viva!, aprueba todas sus acciones exitosas y fracasadas, y aplaude todos sus planes e iniciativas.¬Ľ Finalmente, Lenin dej√≥ el peri√≥dico para crear su propia prensa bolchevique.

En 1903 Olga se uni√≥ a un grupo de anarquistas en Ginebra y se cas√≥ con Alexander Taratuta, adoptando su apellido. Los dos viajaron de vuelta a Odessa a principios de 1904, ya que la llamada del anarquismo era demasiado fuerte para mantenerse alejada. Ella y su marido se unieron a la Uni√≥n de los Irreconciliables con su hermana Kahyla, un a√Īo menor que ella, y su marido Kopel Moiseyevich Erdelevsky en 1903. El grupo organiz√≥ imprentas y laboratorios clandestinos para fabricar sus bombas. El 12 de abril de 1904 la polic√≠a hizo una redada y arrest√≥ a 39 de sus 80 miembros y destruy√≥ sus imprentas y su literatura. A partir de este ataque se reagruparon en el Grupo de Anarco-comunista del Sur de Rusia, el Rebelde, y luego Pan y Libertad.

En oto√Īo sus miembros volvieron a ser unas 70 personas y ten√≠an varios cientos de simpatizantes. Despu√©s de un viaje a Bialystok, Olga ayud√≥ a establecer una secci√≥n en Odessa de la Bandera Negra. Los Irreconciliables hab√≠an conocido a los anarquistas de Bialystok cuando un miembro hab√≠a viajado a Odessa en busca de ayuda para imprimir dinero tras o√≠r hablar del grupo. Itsjok Blejer viaj√≥ de poliz√≥n en un tren a Odessa y durmi√≥ en parques durante tres d√≠as mientras buscaba a los anarquistas. Al cabo de tres d√≠as se encontr√≥ con un anarquista que conoc√≠a de Bialystok y que se hab√≠a trasladado a Odesa y se hab√≠a unido a los Irreconciliables. Fue acogido calurosamente y le dieron dinero y literatura para que ayudara a los anarquistas de Bialystok en sus esfuerzos.

Antes de su detenci√≥n por el atentado del caf√© Liebman, tambi√©n fue detenida en 1904, pero liberada por una clara falta de pruebas. Luego volvi√≥ a serlo en octubre de 1905, pero fue liberada en virtud de la amnist√≠a de octubre como resultado de la revoluci√≥n de ese mismo a√Īo. Khayla hab√≠a sido detenida en enero de 1905 durante un registro en las dependencias de Olga y no fue liberada hasta abril. Ambas hermanas, como destacadas anarquistas, fueron objeto de mucho escrutinio. Cuando se produjo el atentado de Liebman, la condena de Olga a 17 a√Īos de trabajos forzados no fue una sorpresa, aunque pronto escap√≥ en diciembre de 1906. Corriendo alocada y valientemente desde la prisi√≥n de Odessa hasta la frontera, ayudada por su marido Alexander.

Ese mismo a√Īo, Kahyla fue condenada a la pena de muerte por luchar en la resistencia armada junto con uno de sus compa√Īeros de la Bandera Negra, Lev Tarlo, aunque su sentencia fue conmutada por 20 a√Īos de trabajos forzados. El gobierno zarista de Nicol√°s el Sangriento hab√≠a establecido una prisi√≥n para mujeres ¬ęterroristas¬Ľ en el este de Siberia, la prisi√≥n de Maltsev, situada en un remoto distrito minero cerca de la frontera con China. Su marido, que tambi√©n hab√≠a sido detenido, muri√≥ en 1908 al quitarse la vida despu√©s de un asedio de muchas horas en el que la polic√≠a intent√≥ detenerlo tras dos fugas exitosas de la prisi√≥n. Aunque Kahyla fue liberada en 1911 debido a un diagn√≥stico de epilepsia, fue enviada a un asentamiento y su destino fue desconocido.

En 1906, los anarquistas de Odesa se mostraron m√°s activos en su agitaci√≥n, ayudaron a formar m√°s de 50 organizaciones campesinas en todo el pa√≠s y participaron en la uni√≥n de los colectivos laborales de trabajadores portuarios y marineros. Organizaron huelgas y mantuvieron una l√≠nea de resistencia militante absoluta y sin complejos. Cuando la direcci√≥n de una compa√Ī√≠a naviera intent√≥ romper la huelga utilizando como esquiroles a miembros de los ultra nacionalistas Black-Hundreds (Uni√≥n del Pueblo Ruso), que fueron los organizadores de muchos ataques contra la poblaci√≥n jud√≠a de Odessa, simplemente volaron un vapor entero. Durante el tiempo que Olga estuvo en Odessa, tambi√©n lanz√≥ bombas contra los Black-Hundreds.

Los anarquistas de Yekaterinoslav con los que Olga y su hermana se hab√≠an organizado emitieron esta declaraci√≥n en el a√Īo

¬ę¬°Compa√Īeros trabajadores!

Creemos firmemente que vendr√°n a reponer nuestro n√ļmero, no hagan o√≠dos sordos a nuestra llamada:

si no escuchan nuestra propaganda de palabra, se escuchar√° nuestra propaganda de hecho, porque nuestra voz es la voz retumbante del estallido, de la bomba, de la dinamita, de la m√°quina del infierno.

¬°Respondan a la violencia con violencia! Muerte a los chupasangres: los burgueses y su sequito sanguinario: todos los gobiernos.

Eterno recuerdo a los luchadores caídos por la libertad.

¬°Viva el terror!

¡Viva la revolución social!

¬°Viva el socialismo sin Estado, el anarcocomunismo!¬Ľ

Olga huyó de la prisión de Odessa cruzando las fronteras hasta Ginebra y de vuelta a Suiza. Allí se unió a los Buntar (amotinados) formados por su casi codefensor Liebman que había escapado a Suiza, Erdelevskii, y editó el periódico del mismo nombre junto con Alexander. Se unió al Destacamento Internacional de Lucha de los Anarcos-comunistas, el primer grupo anarquista militante en Suiza. Aquí se reencontró con Rozalia Moiseyevna Tarlo, la madre del anarquista Lev I. Tarlo, asesinado en 1907. Lev había formado parte de la misma organización de la Bandera Negra a la que Olga y su hermana habían pertenecido en Odesa, organizando destacamentos de lucha, asumiendo valientemente muchos riesgos antes de ser capturado y ejecutado por las fuerzas zaristas. Tras el asesinato de su hijo, Rozalia se había propuesto vengarse. Ella y Olga regresaron a Odesa en 1907.

Olga volvi√≥ a su trabajo de planificar y participar en expropiaciones y asesinatos pol√≠ticos a los que se uni√≥ Rozalia y muchos otros. El grupo incluso planea atentar contra el comandante del ej√©rcito de Odessa y su gobernador, junto con una explosi√≥n en el tribunal de Odessa. Taratuta comenz√≥ su larga carrera de ayuda a los presos anarquistas cuando empez√≥ a planear una explosi√≥n en la prisi√≥n de Lukyanovka, en Kiev, y la fuga de sus numerosos encarcelados. Lamentablemente, fue detenida en diciembre de 1908 en Yekaterinoslav con una bolsa llena de bombas de mano y condenada a 21 a√Īos de prisi√≥n en la c√°rcel de Lukyanovskaya.

Rozalia tambi√©n fue detenida en 1908. El grupo Bandera Negra hab√≠a tenido un informante de la polic√≠a que la delat√≥. Estuvo casi dos a√Īos en prisi√≥n antes de ser liberada por falta de pruebas. Sin embargo, el informante, el agente de polic√≠a Boris Chizikov, lleg√≥ a su fin el 25 de mayo de 1908 cuando fue asesinado en Ginebra por el hermano de un destacado anarquista. Su posici√≥n de confianza dentro de los c√≠rculos anarquistas le hab√≠a dado el prestigio necesario para enviar a muchos j√≥venes valientes a las prisiones y verdugos zaristas.

Olga no escap√≥ de la Lukyanovskaya y cumpli√≥ nueve a√Īos hasta que la Revoluci√≥n de Febrero liber√≥ a miles y miles en todo el pa√≠s. Sali√≥ con el coraz√≥n roto. Le hab√≠an arrancado a su hijo y hab√≠a empezado a crecer como un extra√Īo. Gran parte del antiguo movimiento hab√≠a desaparecido. Muchos de sus queridos amigos hab√≠an pagado con sus vidas. Su hermana perdida. Su cu√Īado hab√≠a muerto. Las estrategias y las t√°cticas tambi√©n estaban cambiando. Muchos de los anarquistas actuales denunciaban el terrorismo de la generaci√≥n anterior. Entre 1912 y 1917, los sindicalistas anarquistas hab√≠an sido el principal grupo anarquista que hab√≠a sobrevivido. Olga se tom√≥ meses para reflexionar y pensar, pasando tiempo con su hijo.

Tras unos meses de descanso, Olga ya no pudo ignorar las condiciones de Ucrania, especialmente la brutalidad de Pavlo Skoropadsky. Como resultado de la Revoluci√≥n de Febrero, Pavlo, un arist√≥crata y l√≠der militar, hab√≠a tomado el poder mediante un golpe de estado en Ucrania para convertirse en Hetman, un t√≠tulo utilizado para los l√≠deres y comandantes militares. El golpe hab√≠a sido sancionado por el Ej√©rcito Imperial Alem√°n y Pavlo ten√≠a como objetivo a bolcheviques, anarquistas, obreros, campesinos y revolucionarios. Pas√≥ dos a√Īos en Kiev trabajando para apoyar a todas las v√≠ctimas del terror pol√≠tico.

Olga volvi√≥ a organizarse con la Cruz Roja Anarquista, el grupo de apoyo anarquista expl√≠cito que se hab√≠a formado a partir de la Cruz Roja Pol√≠tica. La CRP se form√≥ en 1881 como respuesta a la represi√≥n del r√©gimen zarista, que apoyaba a todos los presos pol√≠ticos independientemente de su tendencia. Aunque la Cruz Roja Pol√≠tica deb√≠a apoyar a todos los presos, no pas√≥ mucho tiempo antes de que los bolcheviques se hicieran con el control de la organizaci√≥n y los fondos se redujeran a los presos no bolcheviques. Los anarquistas, en respuesta, formaron la Cruz Roja Anarquista para seguir asegurando que sus compa√Īeros y otros recibieran apoyo.

Se desconoce la fecha exacta en que se form√≥ la CRA, pero lleg√≥ en alg√ļn momento entre 1905 y 1907, convirti√©ndose r√°pidamente en una organizaci√≥n de ayuda internacional. Llev√≥ a cabo la misi√≥n inicialmente prevista por la Cruz Roja Pol√≠tica y apoy√≥ a todos los revolucionarios sociales, en lugar de limitarse a la marca preferida de la ideolog√≠a pol√≠tica practicada por las personas que manejaban sus hilos.

Para Olga era de suma importancia que los prisioneros no fueran olvidados, y que se les proporcionara comida, dinero, cartas, presión para su liberación y refugio a su salida. Al igual que había trabajado en el régimen zarista, continuó también bajo el bolchevique, llegando a salvar o apoyar directamente a cientos y cientos de presos de todas las tendencias políticas, incluidos los comunistas que llegaron a ser sus carceleros.

En junio de 1920, viajó a Ucrania y fue elegida para la secretaría del Nabat, trabajó con Golos Truda y fue elegida representante de los makhnovistas en Kharkov. Viajaba a menudo a los campamentos de los makhnovistas y era muy respetada por Makhno. Recibió 5 millones de rublos para fundar la Cruz Roja Anarquista Ucraniana, que fue rebautizada como Cruz Negra, y se le prometió que en su papel recibiría un amplio apoyo de los bolcheviques. Su represión contra los anarquistas había ido en aumento. Mediante constantes traslados dificultaban el seguimiento de los prisioneros y las condiciones eran indeciblemente brutales. El C.N.A. rastreó, apoyó y ayudó en las fugas planeadas por sus amigos encarcelados.

La Cruz Negra en Ucrania ten√≠a unas caracter√≠sticas √ļnicas y diferentes a las de otros cap√≠tulos de la Cruz Negra, y tambi√©n se organizaban seg√ļn las l√≠neas de autodefensa y unidades m√©dicas. En los momentos de violencia activa en las calles, los miembros sol√≠an distinguirse por llevar monos y una banda en el brazo. Nunca estuvieron al nivel defensivo del ej√©rcito rebelde insurgente, pero se pod√≠a contar con ellos para organizar inmediatamente una unidad defensiva cuando aparec√≠a una amenaza en su ciudad.

Una de sus destacadas coorganizadoras fue Anna Ivanovna Stepanova, que era de su misma generaci√≥n y empez√≥ tambi√©n como maestra. Nacida en la regi√≥n de Ekaterinoslav en 1885, se uni√≥ a la Bandera Negra y fue detenida en 1908, por lo que fue condenada en 1911 a cuatro a√Īos de trabajos forzados. Su condena fue prorrogada y s√≥lo fue liberada despu√©s de la Revoluci√≥n de Febrero. Hab√≠a sufrido una tuberculosis continua y hab√≠a visto a su marido brutalmente asesinado ante sus ojos, pero se lanz√≥ a la labor de apoyo pol√≠tico junto a Olga, por lo que ambas se enfrentaron a una persecuci√≥n continua.

Olga, junto con muchos otros, fue detenida durante la redada de la Cheka en la conferencia de Kharkov el 26 de abril. Stepanova fue detenida unos meses despu√©s, en noviembre, y enviada al exilio. S√≥lo una de los cientos y cientos de traiciones de los bolcheviques. El centro de la Cruz Negra fue atacado y destruido. La sede de Makhno y el Golos Truda fueron asaltados. Olga fue golpeada junto a Fanya y Leah en la prisi√≥n de Butyurki y trasladada con ellas a Ryazan. En enero de 1921 fue trasladada junto con otras 40 personas a Mosc√ļ, y el 13 de febrero sali√≥ de la prisi√≥n por un d√≠a para llevar el f√©retro de Kropotkin a su √ļltima morada.

En mayo de 1921, los sovi√©ticos se ofrecieron a liberarla por su venerable edad. Ten√≠a m√°s de cuarenta a√Īos en el momento de la revoluci√≥n de febrero y sus amigos la describ√≠an como una leona de pelo gris. Ya hab√≠a adoptado el apodo de ¬ębabushka¬Ľ o abuela. Su liberaci√≥n s√≥lo se producir√≠a si hac√≠a una declaraci√≥n de rechazo a la acci√≥n, pero ella se neg√≥ con indignaci√≥n. Una decisi√≥n dif√≠cil. La hab√≠an vuelto a separar de su hijo y √©l estaba siempre en su mente. Cuando los compa√Īeros hac√≠an una gira para escribir sobre las horribles condiciones de los gulags, se encontraron con Olga en la prisi√≥n central de Orel y escribieron.

¬ę‚Ķy aqu√≠ est√° Olga Taratuta, una vieja terrorista revolucionaria, gris como una leona, una de las representantes del terror que se desarroll√≥ con fuerza en el sur de Rusia en 1905-1906. Ella estaba cumpliendo la servidumbre penal cuando lleg√≥ la Revoluci√≥n. Siempre valiente, jovial, su alegr√≠a ocultaba en las arrugas de su rostro un anhelo muy conmovedor. Conoc√≠amos una cuerda enferma de su coraz√≥n que siempre evit√°bamos tocar. Ten√≠a un hijo, un ni√Īo mayor. Vivi√≥ muy poco con √©l; creci√≥ en su ausencia. Cu√°ntas veces quiz√°s el coraz√≥n de la madre anhelaba a su hijo.

Cumpliendo una larga, largu√≠sima condena penal, escond√≠a en su alma la esperanza de verlo, de vivir cerca de √©l por un tiempo. En la c√°rcel, envuelta en las tinieblas del sufrimiento, la pregunta angustiosa la inquietaba: ¬ŅPerdonar√≠a √©l, comprender√≠a sus nobles aspiraciones, no condenar√≠a la Revoluci√≥n en nombre de la cual su madre le hab√≠a ¬ęabandonado¬Ľ? Nos enteramos de que esto no ocurri√≥¬Ľ.

En la Central de Orel particip√≥ en la organizaci√≥n de los presos contra las condiciones brutales. Particip√≥ en una huelga de hambre de 11 d√≠as para protestar. Durante esta huelga, su amigo y compa√Īero Aron Baron fue informado del asesinato de su amada esposa Fanya y de su hermano. La huelga no obtuvo resultados y las condiciones no mejoraron. Olga desarroll√≥ un grave escorbuto y perdi√≥ casi todos sus dientes. M√°s tarde escribi√≥ que un a√Īo y medio en una prisi√≥n sovi√©tica le hab√≠a quitado m√°s vida que diez a√Īos de trabajos forzados en un campo de prisioneros zarista.

En 1922 ella y Stepanova fueron deportadas a Voldoga en el exilio y liberadas en 1924, donde se trasladaron a Kiev y se unieron a la Sociedad de Antiguos Presos Pol√≠ticos y Colonos Exiliados. Como parte de la sociedad disfrutaron de un peque√Īo estipendio y de la solidaridad compartida con otros miembros. La Sociedad deb√≠a ser un lugar donde los antiguos presos pol√≠ticos y exiliados fueran bienvenidos, que funcionara de forma aut√≥noma y al margen de cualquier partido oficial.

Lamentablemente, la sociedad pronto quedó bajo el mando de los bolcheviques y se pidió a los miembros que firmaran compromisos con diversas organizaciones bolcheviques. Se empezaron a incluir artículos en su declaración que llevaron a la exclusión de algunos antiguos políticos y exiliados. Olga escribió una carta condenando y negándose a formar parte de la organización a la que Stepanova se adhirió y ambas se marcharon. Ambas creían en la declaración fundacional y en los objetivos de la Sociedad, pero les horrorizaba encontrarla bajo el mando de un partido autoritario. La carta de Olga terminaba con

¬ęA los miembros comunistas de la sociedad me gustar√≠a recordarles una vez m√°s, que en el medio de afirmarse hoy, se han olvidado del ma√Īana. La historia no la hacen ellos solos, aunque intenten apoderarse de ella, y la historia no termina con ellos, aunque monten su caballo victorioso. Una estrella lejana pero brillante, ahora m√°s tenue detr√°s de las nubes, ahora reapareciendo, una gran revoluci√≥n est√° llegando a nosotros, y victoriosamente llegar√°. Una vez m√°s, la idea de una Sociedad de los Presos Pol√≠ticos y del Exilio en su belleza y vida originales ha sido sofocada en las garras del partidismo. La voz viva y poderosa de la verdadera historia del pasado movimiento revolucionario volver√° a resonar. La historia les llevar√° a las p√°ginas de nuestro pasado. La historia marcar√° tambi√©n el surgimiento y la muerte espiritual de nuestra Sociedad de Antiguos Condenados Pol√≠ticos y Presos del Exilio. Los miembros comunistas de la Sociedad quedar√°n marcados con el sello de Ca√≠n: los Ca√≠nes, los asesinos de la moral, y los asesinos de sus mejores camaradas en el movimiento y en la lucha contra los enemigos de la revoluci√≥n de ayer y en la lucha por el ma√Īana venidero‚Ķ¬Ľ

Tras dejar la sociedad, las dos viajaron a Kiev. Stepanova cay√≥ enferma y Olga la cuid√≥ con esmero hasta su muerte el 27 de octubre de 1925. Escribi√≥ un art√≠culo sobre su querida amiga en ese momento y contribuy√≥ con un art√≠culo sobre las condiciones de la prisi√≥n de Lukyanka publicado en el libro Kartoga y Exilio: La historia del movimiento revolucionario en Rusia, publicado en 1924. A mediados de a√Īo fue detenida de nuevo por seguir distribuyendo propaganda anarquista, pero pronto fue liberada.

Desde aqu√≠ se traslad√≥ a Odessa en 1927. Al aparecer folletos en la ciudad defendiendo diversos puntos anarquistas, Olga fue detenida, pero pronto fue liberada por falta de pruebas. Cuando se produjo la detenci√≥n y el procesamiento de Sacco y Vanzetti, la indignaci√≥n se apoder√≥ de la comunidad anarquista mundial. La Oficina de Anarquistas para la Protecci√≥n de Sacco y Vanzetti se estableci√≥ ilegalmente en Mosc√ļ, y Olga mantuvo correspondencia con ellos. El anarquista N. Varshavsky viaj√≥ de Mosc√ļ a Odesa el 22 de septiembre y se reuni√≥ con Olga, entreg√°ndole muchos folletos elaborados por el bur√≥. El panfleto inclu√≠a un llamamiento a denunciar la continua represi√≥n contra los anarquistas por parte de los bolcheviques.

Al d√≠a siguiente, el apartamento de Olga fue registrado y Varshavsky fue arrestado, acusado de ser un ¬ęactivista anarquista¬Ľ y condenado a tres a√Īos. Olga fue puesta en libertad, pero exigi√≥ su detenci√≥n en solidaridad y protesta por el trato dado a Varshavsky. Seg√ļn la vigilancia estatal de la √©poca, la consideraban valiosa para obtener informaci√≥n sobre otros anarquistas y sus actividades, por lo que decidieron no detenerla. Escribi√≥ un art√≠culo condenando la persecuci√≥n de Vashavsky.

¬ęSi est√°n tratando de exterminar a todos los anarquistas sin sentido ni raz√≥n, ¬Ņpor qu√© lo hacen de una manera tan solapada y cobarde? Si est√°n convencidos de que les conviene dejar que todos los anarquistas-idealistas se pudran y mueran en la c√°rcel, ¬Ņpor qu√© se emocionan tanto cuando alguien habla de estos hechos o los publica en los peri√≥dicos? Si el Llamamiento Anarquista (el folleto de Sacco y Vanzetti) es criminal, ¬Ņpor qu√© no me arrestan por ello? Si los dos ejemplares del Llamamiento encontrados en mi poder no son criminales, entonces ¬Ņpor qu√© arrestaron a esos dos compa√Īeros que, como bien saben, no tuvieron nada que ver con la publicaci√≥n y distribuci√≥n de ese panfleto?

¬ęLa vergonzosa pr√°ctica de la continua persecuci√≥n de los anarquistas durante los √ļltimos diez a√Īos los ha marcado como criminales incluso desde el punto de vista de la ley que ustedes mismos han hecho. ¬ŅEn base a qu√© p√°rrafo de su C√≥digo Penal tienen derecho a mantener a esos dos anarquistas en prisi√≥n durante seis semanas, sin haber presentado ning√ļn cargo contra ellos? Pretenden que los han detenido en relaci√≥n con alg√ļn otro asunto, pero es una mentira y lo saben. Su prop√≥sito y sus m√©todos son demasiado evidentes. El contenido del llamamiento no justifica que detengan a Olga Taratuta, porque saben que su detenci√≥n por ello causar√≠a demasiadas protestas tanto en Rusia como en el extranjero. Pero como temen el efecto que el ¬ęLlamamiento¬Ľ pueda tener entre las masas rusas, se vengan deteniendo a dos v√≠ctimas inocentes.

¬ęPor la presente, le declaro con toda rotundidad que su acci√≥n es tan despreciable e indignante que debe ser conocida por las masas. Les anuncio que utilizar√© todos los medios a mi alcance para informar a los trabajadores sobre el asunto. Soy plenamente consciente de las consecuencias de esta, mi declaraci√≥n. Pero recuerden que los m√©todos empleados por el Zar no lograron sus prop√≥sitos. Tampoco conseguir√° acabar con las ideas a base de balas y c√°rceles. En cuanto a m√≠, me da lo mismo que me metan en la c√°rcel peque√Īa o que me dejen en la grande en la que han convertido a la Rusia sovi√©tica.¬Ľ

Debido a esta represi√≥n del pensamiento anarquista, Olga hab√≠a organizado un sistema de contrabando de literatura y publicaciones anarquistas dentro y fuera de la Uni√≥n Sovi√©tica. Hab√≠a establecido un canal ilegal a trav√©s de la frontera sovi√©tica y polaca cerca de Rovno. El corredor era utilizado por los anarquistas de todo el mundo. El contrabando de literatura y cartas a Ucrania, Mosc√ļ, Leningrado, Kursk, la regi√≥n del Volga y m√°s. Una de las pocas l√≠neas de vida bajo la dominaci√≥n bolchevique. Ella misma utiliz√≥ el pasillo para escribir en avocaci√≥n al apoyo de los anarquistas encarcelados por los bolcheviques.

En 1927 intervino en un acto conmemorativo en homenaje a Lev Tarlo, tan brutalmente asesinado 20 a√Īos antes. Los restos de Lev Tarlo hab√≠an sido trasladados desde el cementerio de la prisi√≥n y enterrados con el debido respeto en el Segundo Cementerio Jud√≠o. Fue una ceremonia solemne a la que asistieron unos 20 anarquistas. El valiente joven con el que hab√≠a luchado 20 a√Īos antes fue finalmente llorado y celebrado abiertamente, aunque bajo la mirada de la polic√≠a secreta que grab√≥ el evento, al que asistieron muchas decenas de anarquistas.

En 1929 se traslad√≥ de nuevo a Odessa, donde fue arrestada de nuevo durante dos a√Īos, esta vez por ayudar a organizar a los trabajadores del ferrocarril. Tras ser liberada en 1931, se traslad√≥ a Mosc√ļ, donde en su vejez, con la salud destrozada, trabaj√≥ en una f√°brica de metales como operadora de taladros. 6 a√Īos m√°s tarde fue detenida de nuevo y acusada de vagas actividades antisovi√©ticas. El 8 de febrero de 1938 fue juzgada, condenada a muerte y fusilada en el mismo d√≠a.

De Anatolli Gorelik, que sobrevivió a Rusia para escapar a Buenos Aires

Olga Taratuta pertenece a lo mejor de los viejos revolucionarios: No se dejar√° humillar ante el poder o los gobernantes. No puede, bajo ninguna circunstancia, sucumbir.

Siempre es orgullosa, independiente, con un car√°cter fuerte y una naturaleza de hierro, como corresponde a una mujer de honor intemporal. Y s√≥lo por eso, los se√Īores ¬ęcomunistas¬Ľ rusos decidieron reprimirla y destruirla: s√≥lo por eso llevan m√°s de un a√Īo mat√°ndola de hambre, congel√°ndola y envenen√°ndola en sus c√°rceles socialistas‚Ķ

Tal es el destino de nuestros compa√Īeros en Rusia.