En la era en la que estamos entrando, la era de la extinci贸n, 驴c贸mo ser谩 la vida? Una manera de considerarlo es lo que he comenzado a llamar la 芦Guerra Mundial P禄. Parecer谩 que el planeta est谩 en guerra鈥 contra nosotros.

El ser humano dio sus primeros pasos hace unos 300.000 a帽os. Y en general, durante ese tiempo, el planeta ha sido 鈥渉ospitalario鈥 con nosotros. Se nos presenta recompensa tras recompensa, tesoro tras tesoro. Abundan las historias de cu谩n rica en vida, por ejemplo, era Am茅rica del Norte cuando llegaron los colonos. La vida para la especie humana hasta ahora, en este primer cap铆tulo de su viaje, ha sido f谩cil.

Eso no quiere decir que los seres humanos no hayan tenido sus luchas y conflictos. Ciertamente los han tenido. Pero a lo que nos enfrentamos ahora no se parece a nada que haya ocurrido antes en la historia de la humanidad, en todos sus 300.000 a帽os, y ciertamente nada remotamente parecido a lo que han conocido 5.000 a帽os de civilizaci贸n. Un planeta hostil a la existencia humana.

驴Qu茅 quiero decir con eso? No estoy 芦prediciendo禄 nada de lo anterior. Ya se puede ver como ha empezado a suceder. Desde niveles sorprendentemente altos de calor en el subcontinente indio hasta la forma en que el clima extremo se ha vuelto normal, pasando por las pandemias. Todos estos son meros comienzos de lo que suceder谩 durante la pr贸xima d茅cada o tres. El planeta se va a volver hostil hacia nosotros. Y nunca, jam谩s, hemos experimentado algo como esto antes.

Las estaciones ya est谩n cambiando. 驴Recuerdas c贸mo eran no hace tanto tiempo? Cuando era ni帽o, hace apenas unas d茅cadas, la primavera era delicada, el verano refrescante, el oto帽o vigorizante y el invierno fresco. 驴Pero ahora? La idea que ten铆amos de las estaciones ya ha comenzado a transformarse. Ahora, el verano es la temporada de megaincendios, el oto帽o y la primavera son la temporada de megainundaciones, y el invierno es la temporada de megatormentas. Y si bien eso puede parecer relativamente inocuo ahora, los humanos somos eminentemente malos para imaginar la rapidez con la que se acumula el cambio, no hay vuelta atr谩s.

Imag铆na lo intensos que ser谩n todos estos fen贸menos y estaciones dentro de una d茅cada. La tasa de cambio no es lineal. Hace menos de dos d茅cadas, no teniamos megaincendios o megainundaciones. Ahora, son una regularidad creciente. As铆 que imagina temporadas enteras en las que sean la norma. 驴Qu茅 significa eso?

Significa que el planeta est谩 cambiando. Su biogeograf铆a se est谩 alterando, permanentemente. La temporada de megaincendios es la aparici贸n de cinturones de fuego que rodean el planeta. Temporadas de megainundaciones, la de Cinturones de Inundaciones. Las megatormentas, repletas de tornados y dem谩s, vuelven a crear zonas completamente nuevas. Todo esto comienza a reducir la masa terrestre habitable para la humanidad. Y, por supuesto, la masa de tierra disponible para nosotros y para nuestros sistemas b谩sicos de civilizaci贸n: alimentos, aire, energ铆a, medicina, manufactura, etc.

Los humanos no somos muy buenos para apreciar el cambio si no es inmediato. Nuestro planeta ahora se est谩 transformando, temporada tras temporada, en uno diferente. Ese cambio est谩 ocurriendo en un abrir y cerrar de ojos en tiempo geol贸gico, pero nosotros, los humanos, con nuestras vidas ef铆meras, apenas lo registramos todav铆a. Y sin embargo, al final de este proceso de transformaci贸n llega un planeta diferente. Uno que no es tan amable con la vida humana, con la civilizaci贸n humana. Sino uno hecho de fuego, inundaci贸n, tormenta y peste. Casi suena b铆blico, y as铆 de atr谩s en la conciencia colectiva de la humanidad tenemos que llegar para registrar realmente la escala casi mitol贸gica de lo que est谩 sobre nosotros.

Este planeta, nuestro planeta, lleva d茅cadas transform谩ndose, del que conocemos desde hace 300,000 a帽os, a uno diferente. Desde uno que nos ofrece inocentemente una gran cantidad de riquezas y recursos donde elegir, a los que estamos acostumbrados, hasta uno que sentiremos como si estuviera tratando activamente de eliminarnos.

La humanidad no est谩 realmente preparada para eso. No hay nada en la experiencia humana que pueda prepararnos para eso. Hemos crecido generaci贸n tras generaci贸n con una cierta manera de sentir el planeta. Es nuestro amigo, nuestro proveedor, nuestro padre, incluso si lo damos por sentado y abusamos de 茅l y no nos detenemos mucho a pensar en esa imagen inconsciente que tenemos de 茅l. 驴Pero un planeta que es nuestro enemigo? 驴Ese es nuestro enemigo? Nunca, en 300.000 a帽os, hemos pensado realmente en nuestro hogar de esa manera, porque nunca ha sido as铆.

Piensa por un momento en la idea que realmente tenemos sobre el planeta, y en la que hemos tenido hasta ahora. Los antiguos oraban y hac铆an sus ofrendas a los dioses de los mares o del cielo, con la esperanza de evitar una cat谩strofe. Hoy en d铆a, todav铆a empleamos ese marco. 鈥淐at谩strofe鈥 significa algo anormal, algo fuera de lo com煤n, un evento extremo. Y, sin embargo, exactamente tales eventos se est谩n volviendo normales. 驴Qu茅 haces cuando aplacar a los dioses no funciona? 驴Cu谩ndo la cat谩strofe se convierte en una experiencia cotidiana?

Todav铆a no estamos captando la escala de este cambio en absoluto.

Se sentir谩 como si el planeta estuviera tratando de acabar con nosotros. Como si nos estuviera arrojando todo lo que tiene, desde rel谩mpagos hasta truenos, tsunamis, incendios, pandemias y m谩s. No solo atacar谩n temporada tras temporada, ya lo est谩n haciendo, se intensificar谩n, hasta que sean m谩s o menos todo lo que hay. El mundo tal como lo conocemos se invertir谩. Para la mayor铆a de nosotros, la mayor铆a de nuestra progenie, un 鈥渂uen d铆a鈥 ser谩 un evento profundamente inusual, y uno mortal ser谩 la norma.

驴Qu茅 se siente al vivir en un planeta que es hostil a tu existencia?

Los humanos tampoco somos buenos en eso. En tratar la hostilidad con sabidur铆a, a trav茅s de la cooperaci贸n, la inversi贸n y la comprensi贸n. En cambio, tendemos a reaccionar. Con rabia, miedo y violencia. Nuestro cerebro de primate se hace cargo. Busca seguridad en la jerarqu铆a y exige todo, desde sacrificio hasta represalias y recrudecimiento.

Se sentir谩 como una guerra. Un nuevo tipo de guerra. Una guerra entre nosotros y un planeta hostil.

Dudo en decir esto, porque en este momento, la forma en que pensamos sobre todo esto sigue siendo inocente, idealista y un poco, quiz谩s, ingenua. Hablamos de 鈥渃ambio clim谩tico鈥 y 鈥減lanes鈥 y 鈥渕itigaci贸n鈥 y dem谩s. Pero al sentir como si el planeta estuviera tratando de matarnos, los seres humanos reaccionar谩n de la manera en que tienden a hacerlo cuando se sienten amenazados: con ira, miedo y violencia.

Todo el lenguaje y el pensamiento actuales quedar谩n obsoletos, r谩pidamente. En breve, lo que est谩 en juego ser谩 muy, muy diferente. La idea ya no ser谩 que estamos tratando de lidiar con una presencia benigna cuyo 芦clima禄 est谩 芦cambiando禄. En cambio, es probable que las sociedades humanas reaccionen con una explosi贸n de ira, hostilidad y brutalidad. Surgir谩 el sentimiento de guerra contra el planeta, y eso tambi茅n es algo nuevo.

Otra forma de considerarlo, porque es un concepto bastante abstracto, es hacerlo un poco m谩s real. Consid茅ralo de esta manera. 驴Qui茅n va a evitar que una ciudad como, digamos, Manhattan o Londres, queden sumergidas bajo el agua? En el Bajo Manhattan, pr谩cticamente ya puedes sentir el agua chapoteando a trav茅s del asfalto. En este momento, no hay respuesta a esa pregunta, porque nadie tiene un plan. Y esa es exactamente la cuesti贸n. La forma en que estamos considerando todo esto hasta ahora es que realmente no estamos consider谩ndolo en absoluto.

Cuando llegue el momento de comenzar a salvar la civilizaci贸n humana, lo que quede de ella, de un planeta hostil, que ahora parece que est谩 tratando de acabar con nosotros, tambi茅n tendremos que recurrir a la ingenier铆a a gran escala. Como construir diques alrededor de nuestras grandes ciudades, en un 煤ltimo intento desesperado por evitar que se ahoguen. O como regar nuestros 煤ltimos campos f茅rtiles con el agua que queda. O racionar cuidadosamente esa misma agua y los alimentos que se cultiven con ella. O desarrollar r谩pidamente una vacuna contra la 煤ltima pandemia.

驴Qui茅n es capaz de todo eso? 驴Bajo los auspicios de qui茅n cae? Las corporaciones no pueden hacer esa tarea, lo siento. El 煤nico actor en la sociedad que es realmente capaz de hacer algo as铆 es el ej茅rcito. La tarea de pelear una guerra por la civilizaci贸n humana contra un planeta que intenta aniquilarla recaer谩 naturalmente en los militares, que son la 煤nica parte en la sociedad remotamente capaz de movilizar a un mill贸n de personas en un abrir y cerrar de ojos para construir malecones o represas o apagar megaincendios, hacer ingenier铆a a megaescala lo m谩s r谩pido posible, o reparar las grietas en nuestros sistemas rotos y destrozados.

Los militares tendr谩n que hacerse cargo de la tarea de tratar desesperadamente de salvar lo que quedase de la civilizaci贸n, porque, bueno, ya lo hemos postergado demasiado, 驴y parece que estamos haciendo algo para detener lo que es inminente? Por supuesto que no. Cada a帽o, la temperatura sube. Nadie cree el absurdo de las nobles promesas clim谩ticas y dem谩s que todo esto se detendr谩 en 2 grados o que llegaremos a cero neto o lo que sea. No va a suceder, todos lo sabemos. En el 煤ltimo ensayo, plante茅 lo que tendr铆a que pasar para que eso sucediera, que es que nuestra tasa de inversi贸n repentinamente se duplicase o triplicase como civilizaci贸n, billones invertidos en la mayor ola de inversi贸n en la historia humana.

No hay se帽ales de eso, y no las habr谩. Hasta que sea demasiado tarde.

Lo que probablemente suceder谩 en este punto es que la humanidad, al menos una parte de ella, intentar谩, en una lucha desesperada, salvar todo lo que pueda de un planeta que ahora est谩 tratando de eliminarla.

Eso significa algo as铆. Las naciones ricas movilizar谩n todos los recursos que tengan para defender sus ciudades m谩s ricas y luego, si queda algo, tal vez traten de mantener a la gente. Eso significa cosas como diques alrededor de Manhattan, San Francisco, Washington DC o Londres. En Estados Unidos, probablemente signifique que gran parte del pa铆s simplemente se quede sin recursos, desde agua hasta medicamentos y energ铆a, despu茅s de una lucha prolongada sobre qui茅n obtiene qu茅, despu茅s de la cual la respuesta es: nadie.

Las naciones pobres har谩n lo que puedan, que probablemente no sea mucho. 驴Qu茅 pueden hacer realmente India o Pakist谩n cuando la temperatura alcance los 60 grados, los r铆os se hayan secado y los campos que alimentan a dos mil millones est茅n quemados y secos? Ahora no tienen suficiente electricidad, comida o agua. 驴Despu茅s? Uno se estremece al pensarlo. Las naciones pobres simplemente quedar谩n atrapadas en las fauces de la trampa de un planeta moribundo.

Sin embargo, tanto en las naciones pobres como en las ricas, las consecuencias de vivir en un planeta moribundo son, sociopol铆ticamente, una y la misma. El control militar se hace cargo. 驴Qui茅n m谩s puede coordinar cosas como el racionamiento y la aplicaci贸n de l铆mites estrictos en el uso de recursos? 驴Qui茅n m谩s puede hacer un 煤ltimo intento desesperado de mantener vivos los sistemas destrozados durante una d茅cada m谩s, enviando cien mil personas para arreglar las cosas aqu铆, apagar un incendio ah铆 o llevar el 煤ltimo deposito de agua all谩? En realidad, solo pueden hacerlo los militares. Y para las pr贸ximas generaciones, creo, su experiencia definitoria ser谩 la de un nuevo tipo de guerra. Una guerra por lo que queda de una civilizaci贸n contra un planeta moribundo.

No es una guerra en el sentido habitual. No se trata de una matanza, per se, sino de supervivencia. Sobre mantener vivos los sistemas vitales de alimentos, agua, aire limpio, medicinas, suministros b谩sicos. Durante cinco a帽os m谩s. Luego dos m谩s. Luego uno m谩s. Luego seis meses m谩s. Luego tres meses. Y as铆. Imagina el esfuerzo herc煤leo que se necesita. Se necesitan millones de personas para hacer todas esas cosas, para realmente tratar de luchar contra un planeta moribundo y rescatar lo que quede de una civilizaci贸n.

Por supuesto, esa guerra en s铆 misma se ver谩 empa帽ada por otras m谩s peque帽as: conflictos por los recursos. Como la guerra sangrienta y brutal de Rusia contra Ucrania, que consiste en controlar los suministros de alimentos y energ铆a del mundo. Esta guerra tendr谩 varios frentes. Humanos contra el planeta, humano contra humano, humano contra virus. El Covid tambi茅n nos da una peque帽a muestra de c贸mo ser谩 la era que viene. Todos somos parte de la lucha, nos guste o no, y lamentablemente, el Covid tambi茅n nos ense帽a que muchos preferir谩n simplemente darse por vencidos o incluso actuar en contra del bien com煤n. Los seres humanos tenemos un tal贸n de Aquiles: la cooperaci贸n. No somos muy capaces de hacerlo en el mejor de los casos, y aqu铆 viene el peor de los tiempos.

No me gusta el marco o la palabra 芦guerra禄. El curso de acci贸n sabio, obviamente, ser铆a que comencemos la mayor ola de inversi贸n en la historia de la humanidad y actuemos para prevenir las partes del Evento que podamos ahora. La extinci贸n. En cambio, nuestros sistemas rotos aseguran que el dinero y los recursos que se podr铆an usar para hacerlo terminen en manos de idiotas t贸xicos con cerebros de basura y vac铆os de conciencia.

La mejor manera de abordarlo ser铆a cooperar con el planeta, ahora, cada bosque, r铆o, oc茅ano, especie, para que todos podamos tener la oportunidad de sobrevivir. Pero nosotros, los humanos, ni siquiera podemos manejar nuestras propias peque帽as diferencias a nivel tribal, entonces, 驴qu茅 esperanza tenemos realmente de unirnos para salvar un poco de algo m谩s grande?

Por lo tanto, se librar谩 una guerra desesperada. Un 煤ltimo intento desesperado, por parte de una civilizaci贸n repentinamente golpeada por lo que nunca antes hab铆a sucedido en la historia humana: la extinci贸n. Nuestra civilizaci贸n luchar谩 para salvarse a s铆 misma, pero esa lucha llegar谩 demasiado tarde.

La Guerra Mundial P, nuestra pr贸xima guerra contra el planeta, por nuestra supervivencia, es imposible de ganar. El planeta prevalecer谩. Los seres humanos nos hemos vuelto un poco arrogantes. La arrogancia est谩 en muchos de nosotros. Imaginamos que somos m谩s poderosos que la tierra o que el trueno. Nada de eso es cierto. Para el planeta, somos apenas motas de barro. Nuestra civilizaci贸n no tiene ninguna posibilidad de soportar un planeta de cinturones de fuego, cinturones de inundaci贸n y cinturones de peste, donde elementos b谩sicos como la comida, el agua y el aire se han convertido en lujos, uno que es profunda e infinitamente hostil a la vida humana de manera implacable y omnipresente.

Ninguna oportunidad. En un planeta as铆, nuestros sistemas no funcionar谩n. Piensa en lo derrochadores que ya son. Piensa en c贸mo recompensan la astucia, la violencia y la brutalidad, no la generosidad, la reciprocidad y la justicia. Considera c贸mo las jerarqu铆as que a煤n organizan hasta el 煤ltimo aspecto de nuestras vidas siguen siendo b谩sicamente las de los primates, y elevan a los m谩s brutales, insaciables y est煤pidos entre nosotros, ante quienes el resto de nosotros debemos encogernos y obedecer. O imagina c贸mo nuestros sistemas entregan la mayor riqueza y poder a los m谩s explotadores entre todos nosotros.

Tales sistemas no funcionar谩n en un planeta hostil a la vida humana por la sencilla raz贸n de que tales sistemas son hostiles a la vida humana. Vamos a necesitar sistemas, en cambio, que nutran, cuiden y protejan la vida, no solo la humana, sino de todo tipo, para empezar, porque, por supuesto, nuestras vidas solo existen en una red delicada y fr谩gil de otros.

Nuestra civilizaci贸n no tiene ninguna posibilidad de seguir existiendo en un planeta hostil a la vida humana. Por supuesto, hay partes de ella, de las que debemos aprender. Ciencia, arte, literatura, m煤sica. Todas las formas de la verdad que cruzan los oc茅anos del tiempo profundo. Todas las expresiones que trasciendan la brutalidad y la violencia y la estupidez que parece impregnarnos todav铆a.

Dije que este era el primer cap铆tulo de la historia de la humanidad. Lo dije en serio. En la forma que he tratado de describirlo arriba. Durante 300.000 a帽os, los seres humanos han sobrevivido debido a una sola cosa, llegaron a dominar el planeta a trav茅s de un valor y un acto por encima de todo, la violencia

Pero el cap铆tulo de la historia humana que trata sobre el triunfo de la violencia ha llegado a su fin. Porque no importa cu谩nta violencia podamos ejercer o seamos capaces de ejercer, nunca podr谩 derrotar, restaurar, sanar o salvar un planeta moribundo.

Ahora estamos en un punto de inflexi贸n en la historia humana. O trascendemos a la violencia, o nos sumamos tambi茅n al acontecimiento, al acontecimiento que nosotros mismos hemos creado, la extinci贸n

La extinci贸n est谩 aqu铆. La pregunta es si, por fin, entendemos el precio de la violencia, sus l铆mites absolutos, despu茅s de tanto tiempo. La violencia podr铆a llevarnos hasta un punto: simios dominando un planeta, matando a sus primos m谩s cercanos, explotando a todos los dem谩s. Pero no puede llevarnos m谩s lejos, ahora ni nunca. Aprendemos a crecer, a madurar, en la honra, el coraje, la sabidur铆a, la compasi贸n, la empat铆a, la verdad, la bondad ahora, o la extinci贸n, ri茅ndose de nuestra arrogancia, tambi茅n viene por nosotros.

Esa elecci贸n, y si podemos hacerla o si todo lo que somos son primates ego铆stas y chillones, es lo que dar谩 forma a la historia humana para siempre.

Fuente: https://eand.co/life-during-the-age-of-extinction-and-how-itll-change-c994b5ef5f7c

