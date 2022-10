–

En d铆as recientes, sali贸 a la luz en la ciudad de Azul, centro de la Provincia de Buenos Aires, un megaoperativo (que incluy贸 en lo local 7 allanamientos, varios en hogares monomarentales) de dimensi贸n provincial destinado a la penalizaci贸n de mujeres que se dedicaban a la gesti贸n de bingos barriales como ingreso econ贸mico para sus hogares. Por Moira Goldenh枚rn* (Diario Femenino)

Siempre son mujeres las juzgadas cuando la econom铆a aprieta. Porque, hist贸rica 鈥搚 por ende, culturalmente-, son las mujeres quienes cargan con el peso de la reproducci贸n de la especie, el cuidado f铆sico y emocional de sus hijos e hijas, la provisi贸n material en los primeros a帽os y en la mayor铆a de los casos durante toda su vida por la ausencia paterna, debido a la irresponsabilidad masculina en sus costumbres sexuales.

Entonces, desde el Siglo XIX en que la f谩brica posibilita el acceso de las mujeres al mundo del trabajo fuera de los hogares y de manera masiva, las mujeres se enteran que ese mundo no est谩 hecho para ellas; fundamentalmente por una cuesti贸n: el cuidado de sus hijos e hijas. El trabajo fabril o campesino (salvo que incluya, como lo hace de hecho, el trabajo infantil) no es un trabajo compatible con el cuidado de las infancias. Sencillamente porque la sociedad capitalista y postcapitalista no incluyen a los ni帽os, ni帽as y adolescentes como sujetos de derecho en la realidad de los hechos; ni tampoco a los padres de esas criaturas como sujetos responsables que incurren en delitos al negar el derecho alimentario y la identidad de su descendencia. A causa de este desentendimiento del Estado y de los progenitores es c贸mo finalmente son las mujeres quienes cargan con la efectiva responsabilidad por el cuidado, manutenci贸n y crianza; y a veces de m谩s de una generaci贸n de descendientes.

Es as铆 como las mujeres han buscado diferentes estrategias ya no de enriquecimiento sino de supervivencia para ellas y su prole; y que les permitan compatibilizar cuidados (o dinero para tercerizarlos) y la actividad econ贸mica que garantiza el sustento. Estrategias que han sido hist贸rica 鈥搚 por ende culturalmente- sancionadas desde lo social y desde lo jur铆dico, desconociendo la realidad de obedecer a una imperiosa necesidad de sobrevivir. Observemos dichas estrategias a continuaci贸n, en una suerte de enumeraci贸n propuesta como 鈥渄evenir hist贸rico鈥; el cual, m谩s que referido a las acciones en s铆, su historicidad remite a la habilitaci贸n social para hablar de ellas en perspectiva cr铆tica:

-Las mujeres, hist贸ricamente privadas de su derechos patrimoniales, recurrieron al matrimonio o al concubinato con hombres para asegurarse el sustento (a煤n cuando en esa vivienda pudieran existir abusos de cualquier 铆ndole, es mejor padecerlos a puertas cerradas que a la intemperie), pero ellas son hoy incluso referidas como 鈥渕antenidas鈥, 鈥渃贸modas鈥 e incluso 鈥渃贸mplices鈥 y sancionadas penalmente cuando sus hijos e hijas son v铆ctimas de alg煤n delito intrafamiliar. Si las mujeres se juntan con hombres para garantizar el sustento y dejan a sus hijos con su abuela o alguna parienta 鈥搚 de esa forma protegerlos de abusos o situaciones de violencia-, tambi茅n son se帽aladas como malas madres por 鈥渁bandonar a sus hijos鈥.

Si las mujeres salen de la monogamia y acceden a ser prostituidas para asegurarse el sustento y a veces tambi茅n lograr acceso a alguna comodidad para ellas -como ropa, muebles, celulares, maquillajes, peluquer铆a- o calzado, juguetes y ropa para sus hijos; eran denunciadas por 鈥渙ferta de sexo鈥 y adem谩s, al d铆a de hoy son se帽aladas como trepadoras, f谩ciles, c贸modas, etc. y sancionadas socialmente, muchas veces por quienes las prostituyen.

-Si las mujeres sin oportunidades no quieren vender su cuerpo a cualquiera y son captadas por mafias para hacerse unos pesos en la venta de drogas al menudeo y as铆 asegurarse el sustento, son denunciadas penalmente, separadas de sus hijos o marchan al penal con ellos. En el mejor de los casos, acceden a prisiones domiciliarias, pero sin acceso a educaci贸n o trabajo; con lo que las oportunidades se cierran cada vez m谩s y las 煤nicas opciones para sobrevivir siguen siendo las mismas.

-En los 煤ltimos a帽os, tambi茅n hemos visto que las mujeres recurren a las ferias americanas para hacerse unos pesos; en este caso, la mirada condenatoria social est谩 puesta en el hecho de 鈥渧ender lo que se les regala鈥. As铆, es habitual ver en redes que las 鈥減ersonas de bien鈥 donan ropa, juguetes, muebles, vajilla pero s贸lo 鈥減ara quien realmente lo necesite鈥 y 鈥渘o para ferias鈥. Otra vez, condena.

-Finalmente, en el 煤ltimo tiempo, las mujeres se organizan en redes sociales para ofrecer desde la virtualidad bingos, rifas, sorteos, tapaditas, t贸mbolas, o como se quieran denominar, tambi茅n para cruzadas solidarias, pagar fiestas de cumplea帽os de sus hijos e hijas o meramente para asegurarse el sustento de un modo que no implique vender el cuerpo ni sustancias o ser explotada por pocos pesos en casas de familia, estudios profesionales, consultorios o negocios comerciales. Pocos n煤meros a valores accesibles, buenos premios, parec铆a ser este rubro el win-win de la meritocracia barrial femenina.

Porque aqu铆 hablamos de mujeres, pero 驴de qu茅 mujeres? En esta enumeraci贸n nos referimos a mujeres pobres, las mujeres de las barriadas, las mujeres racializadas, las mujeres que no pueden acceder a trabajos formales y con salario digno por cuestiones de cuidados por la maternidad, por alguna leve discapacidad, por distancias insalvables entre periferia y centro, por no contar con escolaridad o la capacitaci贸n suficiente que es el t铆tulo secundario para acceder a cualquier trabajo.

Sin embargo, parece ser que en esta sociedad capitalista y postcapitalista, lo 煤nico que se permite para las mujeres es traer al mundo todos los hijos que la irresponsabilidad masculina les planta en el vientre y criarles y mantenerles merced la caridad por un lado y el empleo como dom茅stica (siempre 鈥渆n negro鈥) por el otro. Porque no hay jardines ni escuelas que compatibilicen una jornada laboral de 8 o 10 horas diarias; porque los salarios de mujeres trabajadoras siempre son miserables; porque los trabajos de las mujeres en su gran mayor铆a son sin registrar y por ende sin licencias, aportes y acceso a jubilaci贸n. Y a煤n con esta realidad, 鈥渓a justicia鈥 persigue a las mujeres pobres tratando de sobrevivir y de criar hombres y mujeres de bien con los escasos recursos a su mano sobreviviente.

Para finalizar, digamos que, si esta mega-investigaci贸n que persigue mujeres pobres en la Provincia de Buenos Aires se origina en un alerta del Instituto Provincial de Loter铆a y Casinos, entonces 驴cu谩l ser谩 el Instituto Provincial que debe empezar de oficio a denunciar penalmente a los padres incumplidores de su deber alimentario, e incluso de su deber familiar en cuanto a la identidad? 驴Cu谩ndo ser谩 que tramiten esa denuncias por ante tribunales que sean capaces de llegar al punto de allanar las viviendas de los incumplidores para hacerse de las pruebas de un buen pasar econ贸mico que siempre disfrutan pero ocultan a sus hijos e hijas? 驴Cu谩ndo se preguntar谩 鈥渓a justicia鈥 鈥搎ue nunca es justicia social ni justicia feminista- por qu茅 las mujeres pobres son captadas por el sistema penal y promover谩 la persecuci贸n y sanci贸n de quienes las acorralan de esta manera?

(*) Abogada feminista, Mnd. en Cs. Sociales y Humanidades, Docente especializada, Investigadora en Sociolog铆a Jur铆dica.