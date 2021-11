–

De parte de ANRed November 4, 2021 46 puntos de vista

鈥淟a causa a煤n est谩 impune y seguimos pidiendo justicia para las v铆ctimas y para mi pap谩鈥, dijo Jennifer Carrera, la hija del hombre que err贸neamente perseguido y herido por una balacera policial atropell贸 a tres personas y estuvo m谩s de siete a帽os preso por la llamada 芦Masacre de Pompeya禄. La joven que entonces ten铆a doce a帽os, ahora es abogada y en di谩logo con Perycia cuenta c贸mo su familia sigui贸 adelante, aunque todav铆a el miedo no los abandona y la justicia, falta. Por Paulina Tarantino (Perycia).

En el lugar del pa铆s donde decidi贸 volver a empezar, Fernando Ariel Carrera descansa. Se podr铆a decir que tiene suerte porque duerme en la habitaci贸n que comparte junto a su compa帽era de vida y no en una celda carcelaria, como lo hizo durante siete a帽os y medio. Ahora, adem谩s, tiene menos miedo: se levanta a la ma帽ana, abre su taller y se pone a trabajar. Nadie lo conoce o lo conocen, s铆; pero no saben sobre la trayectoria que hizo la bala que le cruz贸 la mand铆bula. Solo ven la cicatriz, hundida en su maxilar derecho, amenaz谩ndole la sonrisa.

Al menos ya no le explotan molotovs en el port贸n de la casa familiar o tiene que desconfiar de la custodia policial que lo sigue. Est谩 un poco m谩s tranquilo.

Todo esto lo cuenta Jennifer, su hija. Porque Fernando ya no quiere recordar. Una semana atr谩s, se cumplieron cinco a帽os desde que la Corte Suprema de Justicia lo absolvi贸 por los delitos de robo, homicidio, lesiones culposas y portaci贸n de arma por los que hab铆a sido condenado en la causa conocida como la 鈥淢asacre de Pompeya鈥. Supuestamente es libre.

驴De qu茅?

Nadie pag贸 por los ocho balazos que recibi贸 en la corrida mortal por avenida S谩enz. Ning煤n Estado o persona f铆sica hasta el momento afrontar谩 los gastos de la cirug铆a de reparaci贸n estomacal que tiene pendiente, hoy, diecis茅is a帽os y nueve meses despu茅s. Tampoco alguien le devolver谩 los m谩s de siete a帽os que pas贸 encerrado en Marcos Paz pregunt谩ndose: 鈥溌縠n el lugar de qui茅n estoy?鈥.

Y lo m谩s importante, no hay responsables penales por la muerte de los tres peatones que Carrera arroy贸 鈥攊nconsciente, tras ser herido por una bala de plomo鈥 con su Peugeot 205 en el mediod铆a del 25 de enero del 2005 en la Ciudad de Buenos Aires. El ruido de los cuerpos sigue resonando contra el capot.

****

Jennifer Carrera tiene 27 a帽os. Es abogada y es parte del equipo interdisciplinario del programa Acceso a la Justicia. 鈥淐reo que el haberme rodeado de abogados desde tan chica y todo lo que pas贸 con mi pap谩 tuvo que ver con que eligiera esta profesi贸n鈥, cuenta la joven que, como su padre, prefiere reservar los datos que pudieran exponer a la familia.

Sin duda, la vida de esa nena de diez a帽os dio un giro abrupto cuando ocurri贸 la masacre. 鈥淵o lo vi por la tele, reconoc铆 el auto todo chocado y lo primero que pens茅 era que mi pap谩 estaba fallecido鈥, recuerda. Es que su familia se enter贸 por los medios de comunicaci贸n de la tragedia, y los primeros relatos del periodismo 鈥攅 incluso los que mantuvieron hasta mucho tiempo despu茅s鈥, avalaron la versi贸n policial de que un delincuente, escapando de la polic铆a, hab铆a atropellado y dado muerte a una mujer y su peque帽o hijo y a otra mujer m谩s.

鈥淩eci茅n pude quedarme tranquila a los diez d铆as cuando mi mam谩 nos llev贸 a Devoto para verlo; reci茅n ah铆 les cre铆 que estaba vivo鈥, cuenta Jenny. 鈥淓se d铆a fue el m谩s triste de mi vida; lo encontr茅 bastante desmejorado, con toda la cara lastimada y los dos brazos enyesados. Recuerdo que se esforzaba por charlar con nosotros como si fuera un d铆a normal, pero no lo era鈥, expresa.

芦La perrita de la foto es el cable a tierra de mi pap谩 y se llama Vilma禄, cuenta Jenny

Esa ma帽ana de 2005, la vida cambi贸 en cuesti贸n de horas para Jenny y sus hermanos Nicol谩s y Fabricio y para Guadalupe, su mam谩. Siendo Fernando el sost茅n econ贸mico de la familia, debieron mudarse de localidad para que unas t铆as pudieran cuidar de los peque帽os mientras su compa帽era trabajaba fuera de casa. Tambi茅n se cambiaron de escuela y vendieron el auto para pagar el primer abogado. 鈥Mi pap谩 era muy presente, me llevaba a la escuela, me iba a buscar, me llevaba a nataci贸n, se disfrazaba para los actos y si ten铆a que pintarse los labios mientras jugaba con nosotros, lo hac铆a. As铆 que no lo tuvimos m谩s; ni en los cumplea帽os ni en nada; fue dif铆cil鈥, dice.

Sin embargo, la pelearon, 鈥済racias a la fuerza de mam谩 que golpe贸 cien puertas, se le cerraron noventa y cinco, pero abri贸 las cinco indicadas鈥, dice con orgullo. Ese fue el tiempo en que conocieron al abogado del Programa Anti impunidad, Federico Ravina, y la perspectiva de que se trataba de un caso de gatillo f谩cil comenz贸 a sonar en una causa que estaba armada por la Polic铆a Federal y, hasta entonces, parec铆a haber triunfado.

鈥淧or suerte apareci贸 茅l (Ravina) que no s贸lo fue un estupendo profesional, sino que tuvo la amabilidad de representar a mi pap谩 de manera gratuita y no dud贸 en pisar la calle cuando hab铆a que hacerlo para reclamar por la causa鈥, expreso Jennifer. Fue el comienzo para que escucharan a la familia y un recorrido de a帽os hasta alcanzar la absoluci贸n de Fernando.

鈥淓n el camino, el cineasta y aviador Enrique Pi帽eyro tambi茅n nos dio una mano enorme al exponer todo lo que hab铆a ocurrido en relaci贸n a la persecuci贸n policial y c贸mo le hab铆an plantado el arma para que pareciera que mi pap谩 estaba escapando de un robo鈥. El documental El Rati Horror Show muestra c贸mo se fragu贸 el expediente. Desde la alteraci贸n de la evidencia en el lugar de los hechos hasta la manipulaci贸n de los testigos.

鈥淭al vez sea subjetiva, pero siempre le cre铆 a mi pap谩, a m铆 nadie me tuvo que explicar nada, fui asumiendo lo que pasaba y nuestra nueva realidad, pero creerle siempre le cre铆鈥, sentencia Jenny.

El pap谩 de Jenny recuper贸 la libertad en junio de 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia revis贸 el caso, declar贸 arbitrario el fallo que lo condenaba a treinta a帽os de prisi贸n y pidi贸 su revisi贸n. Faltaban cuatro a帽os m谩s para que en 2016 finalmente lo absolvieran. En este segundo fallo, el m谩ximo tribunal consider贸 insuficiente la decisi贸n de la Sala III de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal que despu茅s de la primera decisi贸n de la Corte solo redujo la pena de Carrera a la mitad, pero no revis贸 los testimonios policiales 芦a la luz de su posible inter茅s en encubrir una actuaci贸n, cuando menos, antirreglamentaria禄.

Jenny conoce toda la causa鈥esde los doce, cuando hab铆a decidido ser abogada.

Seg煤n pudo probar la defensa, el d铆a de la masacre, la polic铆a confundi贸 a Carrera con un ladr贸n al que estaban buscando y un grupo de efectivos policiales vestidos de civil a bordo de Peugeot 504 oscuro, sin ning煤n tipo de identificaci贸n, intent贸 detenerlo realizando disparos, uno de los cuales le impact贸 en la mand铆bula. Ya herido, Carrera sigui贸 su marcha en estado de inconsciencia por la avenida S谩enz y embisti贸 a tres personas que perdieron la vida. Una vez que el 205 que manejaba se detuvo, sus perseguidores desataron una balacera sobre 茅l. Carrera fue trasladado al hospital Penna donde se negaron a atenderlo, y luego, lo operaron en el Rivadavia. Mientras tanto, la polic铆a al notar que lo hab铆an confundido y hab铆an provocado una masacre plant贸 un arma en su veh铆culo.

En octubre de 2016, cuando la Corte lo absolvi贸, Jenny crey贸 en la justicia todav铆a un poco m谩s y se dijo 麓voy a ayudar a gente como 茅l麓.

鈥淎hora lo veo bien, es un tipo que se r铆e, que cuenta chistes, que tiene su trabajo y al que no s茅 c贸mo hace, pero no se le nota鈥, subraya. 鈥淟o que pas贸 es parte de nuestra historia, es la parte m谩s triste, pero es mejor seguir luch谩ndola con mi pap谩 afuera que preso, y vamos a seguir reclamando para que la causa no quede impune鈥, recalca. 鈥Ni bien mi pap谩 fue absuelto, la justicia no se pregunt贸 麓qui茅n es el culpable si esta persona no fue麓. No hay responsables penales por los tres muertos ni por un inocente preso por casi ocho a帽os鈥, finaliza.

En 2015 la familia Carrera demand贸 al Estado Nacional por da帽os y perjuicios; pero no hay avances al respecto, la causa civil est谩 estancada, advierte Jenny.

驴Cu谩nto m谩s?

Fuente: https://www.perycia.com/2021/11/la-vida-esta-en-otra-parte-cinco-anos.html