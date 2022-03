–

De parte de ANRed March 20, 2022 23 puntos de vista

El tab煤 alrededor de la muerte en una sociedad que cada vez individualiza y obliga a acelerar m谩s los duelos puede derivar en procesos muy dif铆ciles para las personas que han perdido a un ser querido. Naturalizar y colectivizar la muerte, en cambio, ha mostrado efectos positivos ante un hecho que es tan dif铆cil como natural. Por Lis Gaibar (El Salto).

Hay temas tab煤. Y la muerte es uno de ellos. A veces se rechaza su abordaje en p煤blico por una especie de superstici贸n: no hables de ella, a ver si la vas a llamar. Otras se teme herir a alguien que haya vivido o est茅 viviendo un duelo. En la mayor铆a de ocasiones, el motivo es m谩s sencillo: no es un tema alegre. No es algo divertido ni c贸modo, ni resulta nunca f谩cil de abordar. No encaja en el negocio de la felicidad, en la convivencia con una sociedad donde se habla del 茅xito y se esconde el fracaso. Hablar de la muerte es recordar que hay un fin, que es inevitable y que puede ser inesperado. Pero, 驴qu茅 tiene exactamente de malo tener presente que la vida acaba? 驴En qu茅 momento un asunto tan natural como lo es la propia vida se releg贸 al ostracismo y al 谩mbito puramente individual? 驴Qu茅 consecuencias tiene?

鈥淗asta el siglo XVIII, en Europa, las personas estaban familiarizadas con la idea de su propia muerte y era uno mismo quien organizaba una ceremonia p煤blica donde los familiares y amigos, incluido ni帽as y ni帽os, se pon铆an alrededor de la cama del moribundo鈥, se帽ala la soci贸loga Laura Arnez Vargas en su trabajo C贸mo socializamos la muerte y el duelo. Una comparativa entre culturas: Bolivia y Espa帽a. No hace falta irse tan lejos en el tiempo 鈥攃uatro siglos鈥 ni geogr谩ficamente 鈥擝olivia鈥 para ser consciente de la manera en la que ha cambiado la socializaci贸n del duelo. 鈥淎qu铆 en Galiza, en los pueblos, hasta hace no mucho se velaba a los cad谩veres en las casas, eran jornadas en las que todo el vecindario acud铆a a atender a las familias que estaban en duelo鈥, introduce Mar铆a Jes煤s Taboada, psic贸loga especializada en trauma.

Aunque la individualizaci贸n del duelo es un fen贸meno que lleva a帽os produci茅ndose, la pandemia lo ha acusado de manera excepcional.

Eso, dice, ayudaba a digerir la muerte del ser querido: los rituales son los grandes facilitadores del duelo. Aunque la individualizaci贸n del duelo es un fen贸meno que lleva a帽os d谩ndose, la pandemia lo ha acusado de manera excepcional. Miles de familias han visto negada la posibilidad de celebrar rituales, de despedirse de sus seres queridos. Como Clara, cuyo abuelo muri贸 en abril de 2020. No pudo ir a verlo al hospital, ni visitarlo en su casa antes del ingreso, ni estar presente en su incineraci贸n. No hubo velatorio ni funeral entonces. 鈥淢i historia ser谩 la historia de tanta otra gente鈥, reflexiona, en alusi贸n a las muertes durante el periodo m谩s cr铆tico de la pandemia.

Tab煤 vs mitos

Laura Campo Mart铆n tiene 23 a帽os. Su madre muri贸 el 29 de enero por un linfoma, un tipo de c谩ncer en la sangre. Ten铆a 55 a帽os y todo sucedi贸 muy r谩pido: 鈥淵o en Navidad estaba comiendo tranquilamente con ella y de repente en un mes ya no est谩鈥. Para Laura, la manera en la que est谩 llevando su duelo tiene mucho que ver con la forma en la que acompa帽贸 la muerte de su madre, que empez贸 a encontrarse muy d茅bil a finales de diciembre. En aquel momento los m茅dicos no pensaron que fuera nada grave hasta que, despu茅s de acudir en repetidas ocasiones a urgencias y conseguir ingresarla en un hospital privado, la m茅dica le comunic贸 a Laura y su familia que su madre ten铆a una met谩stasis en el h铆gado y podr铆a fallecer en cualquier momento. Laura estuvo presente en todo el proceso. Acompa帽贸 a su madre desde el momento en el que empezaron los s铆ntomas hasta su muerte, pas贸 largas jornadas en el hospital, la cuidaba y compart铆a su d铆a a d铆a con ella 鈥渃omo si estuvi茅ramos en casa鈥. 鈥淣o quer铆a que notara una mala energ铆a m铆a, quer铆a que dentro de lo malo estuviera bien, que viera que estoy ah铆鈥. Tras un intento fallido de recurrir a la quimioterapia, las pulsaciones de su madre cesaron mientras ella y su hermano recordaban an茅cdotas de su infancia en la habitaci贸n del hospital.

Hay mil formas de pasar el duelo, opina Laura. Y aunque ninguna es m谩s v谩lida que otra, el hecho de no educar en la muerte dificulta los procesos: 鈥淗ay un tab煤 tan grande sobre el sufrimiento que se hace complicado que la persona pueda pasar un duelo lo menos t贸xico posible, por decirlo de alguna manera, sobre todo si la muerte toca cuando no tendr铆a que tocar de manera natural鈥. Claudia Pradas, que trabaja atendiendo la salud mental de j贸venes, recuerda que, cuando estudiaba psicolog铆a, una profesora le cont贸 que un duelo conlleva siempre un trauma, aun cuando la muerte sea previsible o fuera sosegada. 鈥淓sa persona deja de existir en ese plano, y tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo por ubicarla en uno nuevo鈥. Para Pradas s铆 se habla de la muerte pero, de la misma forma que ocurre con el suicidio, no se aborda con la suficiente profundidad ni sensibilidad. M谩s que un tab煤, teoriza, existen mitos alrededor del duelo: 鈥淓l mito de las fases, como si fuera la Luna, como si fuera algo espont谩neo que hace tu cerebro y ya est谩鈥, ejemplifica. Seg煤n la teor铆a de las fases, toda persona que tiene un duelo experimenta cinco cosas: negaci贸n, ira, negociaci贸n, depresi贸n y aceptaci贸n. 鈥淓so tiene que frustrar mucho, puedes cuestionarte si est谩s haciendo algo mal con tu duelo, cuando cada p茅rdida es 煤nica y hay un mont贸n de variables que interfieren hasta que consigues ubicar al ser querido en el nuevo plano鈥, expone Pradas. La forma de sobrellevar el duelo depende de muchas cosas: el tipo de muerte, la relaci贸n que se ten铆a en vida con la persona fallecida, si ha habido despedida en vida o no, y las funciones que asum铆a en el d铆a a d铆a ese ser querido.

La forma de sobrellevar el duelo depende de muchas cosas: el tipo de muerte, la relaci贸n que se ten铆a en vida con la persona fallecida, si ha habido despedida en vida o no, y las funciones que asum铆a en el d铆a a d铆a ese ser querido.

Taboada alerta de la importancia de la forma en la que se afronte el primer duelo por fallecimiento, pues esta condicionar谩 el resto de muertes que se vivan: 鈥淣o asumir el cambio de una forma adaptativa puede derivar en problemas de salud mental, siendo lo m谩s suave una depresi贸n鈥. La tristeza no es siempre, en contra de lo que se suele pensar, la 煤nica emoci贸n ante una muerte. Tampoco la protag贸nica. A veces, de hecho, el enfado, la incomprensi贸n, la culpa e incluso el alivio son los sentimientos principales. Cada duelo, repite Taboada, es diferente. Pero para evitar el bloqueo y poder aceptar la p茅rdida, la psic贸loga insiste en la importancia de dos cosas: naturalizar la muerte y celebrar rituales.

Rituales negados

De su comparativa entre la manera de socializar la muerte en la cultura espa帽ola y la boliviana, Arnez saca la conclusi贸n que ninguna de ellas es id贸nea. En el contexto espa帽ol, la muerte ha quedado relegada al 谩mbito hospitalario, y socialmente solo se acepta en caso de vejez o enfermedad. De hecho, Clara y su familia no quer铆an que su abuelo muriera en el hospital, quer铆an que muriera en casa, en su cama. Pero cada vez son menos los fallecimientos que no se producen en los centros m茅dicos en pa铆ses europeos. Sin embargo, en Bolivia, seg煤n el trabajo acad茅mico de la soci贸loga, es un proceso que se hace m谩s p煤blico y resulta m谩s duradero a trav茅s de rituales repetidos, vestimentas y discursos; y resulta m谩s com煤n que la muerte suceda en el hogar que en un hospital. A juicio de Arnez, el n煤mero de rituales debe estar condicionado a la forma en la que los dolientes deseen llevar el fallecimiento del ser querido. De hecho, para Laura, el velatorio y el entierro era casi un tr谩mite obligado, pero no siente que sea algo que a ella le sirviera. 鈥淗abr谩 gente a la que le venga bien, pero yo despu茅s de estar una semana y media acompa帽ando en el proceso a mi madre solo quer铆a empezar mi vida cuanto antes, llorar lo que tuviera que llorar y ser consciente del vac铆o, pero no alargar el empezar el duelo鈥.

La percepci贸n de los rituales tiene un punto subjetivo y uno m谩s social. A ello hacen alusi贸n las expertas cuando introducen el factor de la laicidad en la sociedad espa帽ola: el cambio generacional est谩 trayendo una desvinculaci贸n de las creencias religiosas, y con ello de los ritos que se han vinculado tradicionalmente a estas. Pero m谩s all谩 del principio religioso, la realidad es que los rituales, sean del tipo que sean, favorecen la integraci贸n de la p茅rdida. Sin embargo, a juicio de las expertas, en la sociedad actual los rituales se han ido acortando, simplificando e individualizando, pero no solo eso: el entorno exige, consciente o inconscientemente, que pases tu duelo lo antes posible. La muerte es vista como un castigo y el duelo es percibido casi como una enfermedad. 鈥淭e van preguntando todos los d铆as c贸mo te sientes, si ya est谩s mejor, como si te hubieras puesto enfermo. Y no es una enfermedad, es un sentimiento鈥, resume Arnez.

La muerte es vista como un castigo y el duelo es percibido casi como una enfermedad, lo que a veces deriva en que se receten pastillas para pasar el duelo r谩pido 鈥測 que vuelvas a ser productivo lo antes posible鈥, opina Pradas.

Este concepto de la muerte explicar铆a el motivo de que se receten pastillas para sobrellevar el duelo, una t谩ctica desaconsejada por la Organizaci贸n Mundial de la Salud porque 鈥渂loquea el duelo鈥, explica Taboada. Tambi茅n se podr铆a justificar por el rechazo a la no funcionalidad del sistema capitalista: 鈥淓ntra en el saco de la sobremedicalizaci贸n en salud mental; te mando una pastilla para que vuelvas a ser productivo lo antes posible鈥, expone Pradas.

El Estatuto de los Trabajadores establece el derecho para la poblaci贸n asalariada de dos d铆as libres por fallecimiento de un familiar. Para Clara, m谩s que un tab煤 de la muerte y el duelo, hay un tab煤 a mostrar tristeza. 鈥淵 tambi茅n hay repartidores de carn茅s de qu茅 te puede poner triste y qu茅 no te puede poner triste. Y durante cu谩nto tiempo es aceptable que est茅s triste鈥, reflexiona. 鈥淐reo que, involuntariamente, casi todas las personas emitimos un juicio de valor sobre por qu茅 es l铆cito ponerse triste y durante cu谩nto tiempo: un padre seis meses, un abuelo tres meses, si muere tu perro ni siquiera te puedes sentir triste. Hay un tab煤 a mostrar tristeza y espero que esto cambie, porque tambi茅n se est谩 mal en la vida, lo que pasa es que para producir viene mal estar mal鈥. Laura concuerda con la percepci贸n de Clara, y pide igualmente que no se juzgue un duelo: tan mal te miran por pasar 鈥渄emasiado tiempo鈥 triste como por re铆r con tus amigos si acabas de sufrir una p茅rdida.

Educar en duelo

Tanto Clara como Laura han sentido el apoyo de su c铆rculo a la hora de acompa帽arles en el duelo, pero no siempre es f谩cil hacerlo. Para Arnez, es habitual sentir como doliente que tu entorno te presiona para que est茅s bien: 鈥淪i alguien de tu entorno ha perdido a un ser querido, t煤 quieres ayudarle, pero a menudo no sabes qu茅 hacer. Lo primero que se te viene a la cabeza es distraer a esa persona, y la intenci贸n es buena, pero es que es imposible; por negar la muerte, o evitar hablar de ella, no va a desaparecer鈥.

Esta es la premisa de la que parten las expertas cuando abordan la necesidad de educar en la muerte desde las etapas m谩s tempranas. 鈥淪i no se incluye la muerte en educaci贸n, no se est谩 educando para la vida鈥, sentenci贸 en 2008 la experta en did谩ctica Mar Cortina. En el contexto de pandemia, y mientras hac铆a pr谩cticas para finalizar su formaci贸n como futura maestra infantil, Andrea Loureiro se dio cuenta de que en la escuela no exist铆a ning煤n protocolo para abordar la muerte en clase. Y si a un adulto le resulta dif铆cil abordar y digerir la muerte, 驴c贸mo ser铆a en el caso de un infante? Percibi贸 que el personal docente no hab铆a recibido ning煤n tipo de formaci贸n en duelo, y el curr铆culo educativo no contempla nada parecido al abordaje en muerte dentro de las aulas. Decidi贸 hacer su Trabajo de Fin de Grado sobre eso: una revisi贸n de literatura y una propuesta pr谩ctica para aplicar en su escuela 鈥攑ero adaptable a otros centros鈥 con la que abordar el duelo en los primeros cursos de infantil. Realiz贸 encuestas a profesores y familiares del alumnado: en este segundo grupo, la inmensa mayor铆a reconoci贸 que evitaba hablar de la muerte a sus criaturas a no ser que fuera totalmente imprescindible.

Para las expertas en salud mental, es una estrategia perfectamente comprensible pero err贸nea. 鈥淟a idea es 鈥榟acer que los ni帽os no se enteren鈥, pero los ni帽os se enteran absolutamente de todo鈥, defiende Taboada. Una criatura, explica, es como una caja de resonancia: 鈥淟a vinculaci贸n es como la melod铆a que se genera entre la mam谩 o el cuidador principal y la criatura. Esa melod铆a puede estar afinada, puede estar desafinada o puede tener cortes鈥, metaforiza la profesional. 鈥淰ivimos con el miedo a que el ni帽o sufra, pero realmente es m谩s el sufrimiento de los progenitores de tener que admitir la p茅rdida, de tener que digerir su duelo y el de sus hijos鈥. Loureiro explica: el ser humano nace sin miedo a la muerte, lo va adquiriendo conforme pasa el tiempo, por eso es importante ser consciente de que la muerte existe, de que nadie est谩 a salvo, pero que eso no debe impedir vivir. 鈥淓n edades tan tempranas, los ni帽os y ni帽as tienen una serie de caracter铆sticas que les impide adquirir ciertos conocimientos que tiene un adulto. Por ejemplo, no comprenden el principio de irreversibilidad, no son capaces de entender que la muerte no sea algo temporal鈥. Las criaturas, defiende la joven maestra, tienen derecho a entender lo que pasa en tu entorno.

鈥淟a idea es 鈥榟acer que los ni帽os no se enteren鈥, pero los ni帽os se enteran absolutamente de todo鈥, defiende Taboada. Por eso, desde la sensibilidad y con las herramientas, discursos y materiales acordes a su desarrollo, se les debe explicar la muerte.

Por eso, desde la sensibilidad y con las herramientas, discursos y materiales acordes a su desarrollo, se les debe explicar la muerte. 鈥淓s una etapa cr铆tica en el aprendizaje, por eso hay que evitar la construcci贸n del discurso a trav茅s de la fantas铆a鈥, expone Pradas. Loureiro lo detalla: 鈥淪i le decimos que su abuelo se va a ir al cielo, el ni帽o lo que va a pensar es que el abuelo est谩 volando y que va a volver. Si le decimos que est谩 en un lugar mejor, se va a plantear d贸nde se est谩 mejor que en casa. Tambi茅n hay que hacerles entender que no todas las personas enfermas mueren. Partimos de la premisa de que hay que contarles siempre la verdad, con unos recursos pedag贸gicos acordes a su edad, pero la verdad鈥. Y no hay que evitar la palabra muerte, por mucho que cueste pronunciarla, a帽ade Taboada.

Para Arnez, la falta de educaci贸n en muerte durante la infancia es uno de los motivos que explican la transformaci贸n social de los duelos, su p茅rdida de colectivizaci贸n. 鈥淪i desde peque帽o no has vivido ning煤n tipo de duelo, y tampoco te han querido explicar la muerte porque se ve como algo negativo, como algo traumatizante e inc贸modo, no vas a saber c贸mo abordar el tema鈥. La soci贸loga habla de una especie de 鈥渃ensura social鈥 鈥斺渁 excepci贸n de los eventos institucionalizados como el 1 de noviembre鈥濃 que se traduce en que en el momento de adolescencia o preadolescencia, cuando suele tocar afrontar los primeros duelos, no sepas muy bien qu茅 sentir ante un fallecimiento. 鈥淣o te lo han explicado en casa ni en el colegio, solo lo has visto en productos audiovisuales, en videojuegos; y no se asemejan a la realidad鈥. 鈥淟a despedida con mi madre en el hospital no tuvo nada que ver con el rollo del discurso superprofundo que sale en las pel铆culas. T煤 est谩s ah铆 y a tu cerebro le est谩 costando asimilar eso鈥, cuenta Laura.

Los pasos que vienen despu茅s tampoco salen en las pel铆culas: llamar a la funeraria, abrir los nichos, incinerar el cuerpo, pedir la partida de defunci贸n, preparar la placa, buscar el documento de 煤ltimas voluntades, recoger el hogar de la persona fallecida. Las personas a las que entrevist贸 Laura Arnoz para su trabajo acad茅mico subrayaron lo fr铆volo de los tanatorios: 鈥淢e dijeron que era como tener un men煤 y ver el precio, llegar a la conclusi贸n de que morir tambi茅n sale caro鈥. Por eso, para la soci贸loga hablar de la muerte es tambi茅n 鈥渦na especie de forma de prevenci贸n, de planificar c贸mo hay qu茅 actuar, qu茅 voy a sentir, a qu茅 problemas me voy a enfrentar鈥. Despu茅s de un largo proceso sin poder hacer un ritual colectivo a su abuelo, la familia de Clara por fin pudo abrir el nicho, casi dos a帽os despu茅s, para depositar las cenizas de su abuelo. Ella quiso informarse del procedimiento, pagar las tasas de inhumaci贸n y encargar la placa conmemorativa que colocar谩n en el cementerio: 鈥淢e hace muy feliz poder encargarme de estas cosas porque me conecta con que mi abuelo se muri贸, con que le echo de menos y que le he querido鈥.

La 煤nica certeza

Todas las personas que han participado en este reportaje coinciden en una cosa: vivir de cerca una muerte ayuda a ser m谩s consciente de la vida. Que la muerte existe y es ineludible es una de las pocas certezas que tenemos, pero le damos la espalda. 鈥淐omo si todo el mundo tuviera que ser feliz todo el rato, y eso no es verdad. En la vida hay un cierto grado de sufrimiento, y el sufrimiento tiene tambi茅n un potencial; del sufrimiento salen cosas buenas tambi茅n鈥, defiende Taboada. Utiliza una met谩fora: transitamos, vamos caminando todos los d铆as hacia la muerte, no sabemos cu谩ndo va a llegar pero sabemos que va a hacerlo. El problema, dice, es cuando vivimos como si no fu茅ramos a morir, algo que no permite tampoco vivir el momento presente. Tambi茅n con recorridos, y reafirmando el discurso de la psic贸loga, ejemplifica Laura su experiencia: 鈥淢e he dado cuenta de que hay un mont贸n de gente que sigue aqu铆 en el camino de la vida, que me ayuda y me quiere, aunque mi madre le haya tocado bajarse del tren ahora鈥.

鈥淐ada vez hay m谩s personajes p煤blicos que cuentan sus vivencias, y creo que eso puede servir a mucha gente a sentirse menos sola, m谩s comprendida, darte cuenta de que no te est谩 pasando solo a ti鈥

驴Ha sido la pandemia una oportunidad para naturalizar la muerte? Arnoz no sabe hasta qu茅 punto. 鈥淒urante un tiempo se habl贸 mucho de la muerte, pero de una manera muy fr铆a鈥. En lo que s铆 coinciden la mayor铆a de entrevistadas es que hay un cambio generacional al hablar de la muerte. Lo achacan al auge de las redes sociales: si bien es cierto que se acostumbran a compartir banalidades o buenas noticias, al estar configur谩ndose como una especie de diario p煤blico, cada vez son m谩s las personas, sobre todo j贸venes, que tambi茅n comparten lo malo. Andrea Loureiro percibe una especie de par贸n en la externalizaci贸n y colectivizaci贸n del duelo en la generaci贸n de sus padres 鈥攖iene 22 a帽os鈥, que ahora se est谩 retomando pero de otra forma: antes se velaba a la persona fallecida, ahora se comparte el malestar que genera que lo haya hecho. 鈥淐ada vez hay m谩s personajes p煤blicos que cuentan sus vivencias, y creo que eso puede servir a mucha gente a sentirse menos sola, m谩s comprendida, darte cuenta de que no te est谩 pasando solo a ti鈥.

Cuando Laura fue capaz de volver a coger el m贸vil, decidi贸 compartir un breve post diciendo que su madre hab铆a fallecido de c谩ncer. Dice que le sorprendi贸 la cantidad de la gente que le contest贸 diciendo que estaba viviendo o hab铆a vivido algo parecido. Eso, opina, humaniza a las redes, y compartir puede facilitar el proceso. Para Claudia Pradas, ante una sociedad en la que se intenta individualizar todo sentimiento colectivo, la salida pasa por 鈥渉acer pi帽ita鈥. Sentir que no se est谩 viviendo el duelo en solitario, recordar que la salud mental no es solo de una persona sino que tambi茅n depende del entorno, respetar los procesos de aquellos que sufren un duelo, entender que la muerte de un ser querido no se supera, solo se aprende a vivir con ella; y ayudar a quien acaba de perder a alguien importante a conectar con sus emociones y naturalizar que la vida es un proceso que tiene su fin. Taboada incide en esta idea: 鈥淢ientras como sociedad no seamos capaces de afrontar la muerte, nunca sabremos morirnos bien y no podremos aceptar la muerte de otros鈥. Para Laura esta es la clave: si la gente lo pasa tan mal ante el fallecimiento de un ser querido esporque no entiende la muerte, o lo que es peor, lo entiende como lo opuesto a la vida. Cuando es algo, recuerda, que va de la mano.