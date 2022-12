La Vida y la Muerte en el Rio Paraná

La Vida y la Muerte en el Rio Paran谩

I 鈥 Delta del Rio Paran谩: un territorio en conflicto.

La grave situaci贸n poblacional, ambiental, social y estrat茅gica del Delta del Rio Paran谩 nos exige

comprender:

飩 Que el Rio Paran谩 鈥搖n Bien del Dominio P煤blico Natural- es una unidad geogr谩fica, geol贸gica,

legal, biosistemica y estrat茅gica constituida por las costas, el agua, el lecho y las Islas

Aluvionales que emergen del mismo.

飩 Que esas islas aluvionales emergentes del lecho del Rio Paran谩 abarcan una superficie de

17500 Km2, habitados por una poblaci贸n integrada a humedales, cuerpos de agua, monte

nativo y biodiversidad, en situaci贸n de degradaci贸n sistem谩tica.

飩 Que ese territorio estrat茅gico integrado al Rio Paran谩 est谩 habitado por comunidades Isle帽as

INDEFENSAS, SOCIALMENTE PRECARIZADAS, VACIADAS DE NORMAS, INSTITUCIONES Y TUTELA DEL ESTADO Y PRIVADAS DE TODAS LAS FORMAS DE SOBERANIA POPULAR SOBRE EL USO Y DISPOSICION DE SU PROPIO TERRITORIO.

II 鈥 Da帽os y responsables.

Desde la Asamblea del Paran谩 denunciamos:

飩 Que la poblaci贸n isle帽a est谩 padeciendo impunemente, bajo completa anomia o complicidad

del Estado Provincial y los Estados Municipales Ribere帽os-, la acci贸n del fuego pol铆tico-

empresarial, la coacci贸n de fuerzas de seguridad y la violenta destrucci贸n de sus viviendas y

h谩bitats de vida.

飩 Que 鈥揳fectando Derechos Humanos reconocidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional- se est谩n ejecutando pr谩cticas genocidas de desplazamiento forzado de familias isle帽as, para invadir sus posesiones comunitarias con actividades empresarias agro-

ganaderas, forestales e inmobiliarias de alto impacto no solo sobre humedales, acu铆feros y cuencas h铆dricas sino tambi茅n sobre la integraci贸n familiar, el acceso al alimento, a la educaci贸n, al trabajo y al h谩bitat isle帽o.

III 鈥 Comunidades en lucha

Desde hace d茅cadas los aparatos ideol贸gicos del Estado, los concejos cient铆ficos, las academias, fundaciones y ongs, alineadas con los gu铆as culturales trasnacionales, nos convocan a adherir a la 鈥淎genda 2030鈥 y a los 鈥淥bjetivos del Desarrollo Sostenible鈥, y el filantropismo global.

Mientras se derraman las consignas universalistas y abstractas del consenso global, advirti茅ndonos sobre 鈥渓a gravedad del cambio clim谩tico鈥, el 鈥渃alentamiento global鈥, la urgencia de 鈥渞educir la huella de carbono鈥 y la 鈥渉uella h铆drica鈥濃 en las Islas y las costas del Paran谩 la

resistencia popular isle帽a, colectiva y solidaria, levantando la bandera del BASTA YA y RESISTIR ES EXISTIR, puso en claro:

飩 Que el FUEGO en las Islas y el HUMO que afecta a las poblaciones del continente, est谩n vinculados a planes pol铆tico-empresariales de ocupaci贸n isle帽a, impulsados por el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Estados municipales Ribere帽os, asociados a la

Sociedad Rural, el Consejo Agroindustrial Argentino, las Corporaciones Forestales y los emprendimientos inmobiliarios suntuarios sobre cuencas y humedales,

飩 Que desde 谩mbitos gubernamentales, partidarios, sindicales y acad茅micos aliados al Modelo Extractivista y Neocolonial vigente, alentando f谩ciles consigas de 鈥淪oberan铆a Nacional鈥 se encubre que el Delta del Paran谩 incluye como factor determinante a una comunidad isle帽a integrada productiva, alimentaria y culturalmente a la vida en los humedales, la biodiversidad y los montes nativos de sus islas aluvionales.

飩 Que terminando el a帽o 2022鈥 隆esta Comunidad Isle帽a est谩 en peligro!

IV 鈥 La Ley, el Orden y el Saqueo.

Nada de lo que ocurre en este momento en el Delta del Paran谩 puede ser desvinculado del modelo de acumulaci贸n capitalista que se construy贸 hist贸ricamente y se sostiene desde del Estado Nacional y los Estados Provinciales.

Desde hace 170 a帽os venimos constatando la conformaci贸n de una formaci贸n social cuya acumulaci贸n capitalista originaria incluye la desposesi贸n, apropiaci贸n y reparto de casi 19 millones de hect谩reas de territorios pertenecientes a naciones y comunidades originarias.

Acompa帽ando ese proceso podemos constatar c贸mo -a la par de ese proceso de acumulaci贸n del suelo- las lenguas y las cosmovisiones originarias fueron exterminadas sistem谩ticamente.

Los hitos culturales y jur铆dico-pol铆ticos del saqueo capitalista originario fueron el esqueleto normativo de la Constituci贸n de 1853, el proceso de Organizaci贸n Nacional, la Construcci贸n de una Identidad Nacional.

De esa manera se construy贸 un Estado de Derecho y un montaje legislativo que convalid贸 el Poder Pol铆tico, econ贸mico e ideol贸gico de los ejecutores del Saqueo Originario.

El territorio del Delta del Paran谩 fue alcanzado por este fundamento legal indispensable para la reproducci贸n del poder econ贸mico de las clases y sectores de clase dominantes.

La apropiaci贸n y concentraci贸n del territorio se consum贸 con este montaje jur铆dico que incluy贸 鈥渙rdenamientos legales鈥 que habr谩 que revisar:

飩 Ley N潞817 de 1876: conocida como Ley Avellaneda, inicia la regulaci贸n de la inmigraci贸n y colonizaci贸n orientada al poblamiento y la provisi贸n de mano de obra para producci贸n agropecuaria de los territorios acumulados.

飩 Ley N掳 2072 de 1888: Subtitulada 鈥淰enta de terrenos en islas鈥, anuncia que 鈥淓l Poder Ejecutivo 鈥減roceder谩 a vender los terrenos de islas que pertenecen a la Provincia, con sujeci贸n a las disposiciones de la presente ley鈥. Y agrega que 鈥淪on considerados terrenos de islas, los

terrenos de aluvi贸n depositados por las aguas del Paran谩 entre sus costas y los diversos canales que forman su delta, hasta el R铆o de la Plata y l铆mites divisorios con la Provincia de Entre R铆os.鈥

飩 Ley 4207 de 1934: deroga la ley 2072/ 1888 llamada LEY DE ISLAS que fuera impulsada por Sarmiento y promulgada por Ju谩rez Celman (PAN). Con ella el Estado Provincial decide dr谩sticamente 鈥渓a venta de los terrenos fiscales del Delta del Paran谩 鈥渜ue se encuentren en

explotaci贸n o que puedan ser inmediatamente explotados.鈥

飩 Decreto-ley N掳6769 de 1958: impuesto por el gobierno de La Fusiladora en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sigue negando el reconocimiento de la autonom铆a de los 135 municipios bonaerenses. 鈥淪eg煤n esta Ley, el esquema Municipal Bonaerense es y como venimos mencionando, 鈥渁ut谩rquico鈥 (鈥) Esta Ley establece amplias facultades Municipales en cuestiones administrativas, pero marcando claramente, por ejemplo, que en temas de industria, vialidad, mercados, establecimientos sanitarios o tr谩nsito, debe ajustarse la normativa Municipal al esquema legal provincial para hacerlo uniforme a todo el territorio est谩 organizada a partir de un marco de acci贸n cuyos contornos son establecidos por la Legislatura

de la Provincia.鈥 Aritz Recalde, La Plata /2008

飩 Ley de N掳 20247 LEY DE SEMILLAS Y CREACIONES FITOGENETICAS promulgada el 3 de marzo de 1973 por el dictador Lanusse鈥on respaldo del 鈥淓statuto de la Revoluci贸n Argentina鈥

que 鈥渢iene por objeto promover una eficiente actividad de producci贸n y comercializaci贸n de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fito-gen茅ticas鈥

飩 Ley 8807 del a帽o 1977 el gobernador terrorista Ib茅rico Manuel Saint, el mismo que manifest贸 鈥淧rimero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, despu茅s

a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los t铆midos鈥濃 abri贸 el camino de las corporaciones forestales con el R茅gimen de venta de tierras fiscales en el Delta del Paran谩 bonaerense.

飩 Decreto-ley N掳 8912 de 1977 de Videla y Mart铆nez de Hoz se impuso un Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de Argentina af铆n a la concentraci贸n de la tierra y a los intereses de los poderes econ贸micos y financieros extranjeros

飩 Decreto Ley 21.382 de 1976 sobre Inversiones Extranjeras de VIDELA MARTINEZ DE HOZ

飩 Decreto Ley 10128/83 Art铆culo 83 promulgado el 9 diciembre/1983 por el gobernador de la Junta Militar que establece que 鈥淟as Ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los planes

de ordenamiento podr谩n sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, el que tomar谩 intervenci贸n, previo dictamen de los Organismos Provinciales competentes鈥.

飩 Decreto N掳 2.284/1991 de Desregulaci贸n del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior. Desregulaci贸n eecon贸mica ejecutada por MENEM-CAVALLO que extendi贸 los efectos de las pol铆ticas de Videla y Mart铆nez de Hoz

飩 Resoluci贸n N掳 167 de 1996 de MENEM SOLA con la cual se habilito la Soja Transg茅nica y el Glifosato y otros agros venenos.

飩 Plan Estrat茅gico Agroindustrial Agroalimentario 2010/2020 de CFK.

飩 R茅gimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial 2021 de AF-CFK

飩 Plan Ganader铆a en Humedales 2022 de AF + la Sociedad Rural Argentina (SRA) expanden la frontera del Extractivismo a los humedales del Delta del Paran谩

飩 La Crisis de la Soberan铆a Alimentaria que pone sobre la mesa el debate de una nueva Ley de Semillas. Como dice Tamara Perelmuter: 鈥渆ntendemos que no se trata de un debate meramente t茅cnico o legal, sino sobre todo, un debate pol铆tico (鈥) enmarcado en una discusi贸n acerca del modelo agrario, ya que -como vimos a lo largo de este escrito-, es imposible escindir ambos elementos. (鈥) En ese marco, es importante pensar la Ley de Semillas (y todas las legislaciones y pol铆ticas relativas a semillas) enmarcada en una discusi贸n de soberan铆a alimentaria (V铆a Campesina, 2002). Nos estamos refiriendo al primer eslab贸n de la cadena agroalimentaria y, por lo tanto, todo lo que ocurra con el cercamiento de las semillas incidir谩 sobre los alimentos que consumimos. Dicha situaci贸n ata帽e a los productores y

quienes viven en el campo鈥 pero tambi茅n a quienes consumimos esos alimentos.鈥

V 鈥 Condiciones determinantes de la situaci贸n actual

En 1987 la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) public贸 el Informe denominado 鈥淣uestro futuro com煤n鈥 (o Informe Brundtland), centrado en instaurar un ideal de 鈥渄esarrollo

sostenible鈥 basado en la integraci贸n de tres pilares: el Econ贸mico, el Social y el Ambiental.

El objetivo global era lograr el desarrollo econ贸mico y social de las naciones m谩s pobres鈥 鈥済arantizando鈥 la protecci贸n ambiental de sus poblaciones y de sus 鈥渟ervicios eco sist茅micos鈥

Ese informe coincidi贸 con la puesta en marcha del Consenso Econ贸mico y Financiero Neoliberal de Washington y la subordinaci贸n de nuestras clases, elites y partidos dominantes a sus imposiciones.

Transcurridas m谩s de tres d茅cadas, podemos constatar:

飩 Que se impuso a nuestro pueblo un Modelo de Acumulaci贸n Capitalista Neocolonial, subordinado a los intereses, los negocios y los poderes hegem贸nicos de sectores dominantes alineados con los patrones de ordenamiento del capitalismo econ贸mico y financiero

trasnacional.

飩 Que este Modelo Capitalista Neocolonial no solo genero la mayor exclusi贸n y precarizaci贸n social cr贸nica de nuestra historia, sino que transformo al AGUA, la TIERRA y otros BIENES NATURALES COMUNES tanto en insumos gratuitos privatistas de sus procesos de

producci贸n, como en 鈥渟uelos de disposici贸n final鈥 de sus residuos o en recursos exportables derivados del extractivismo mar铆timo, minero, petrolero, forestal o agro ganaderos, exportables, en beneficio de los intereses de las GRANDES CORPORACIONES ACOPIADORAS, EXPORTADORAS Y PORTUARIAS TRASNACIONALES.

VI 鈥 La burocracia de los 鈥淒a帽os M铆nimos鈥

飩 En 2007 mediante la Ley N掳 26331 se establecen los 鈥減resupuestos m铆nimos de protecci贸n ambiental para el enriquecimiento, la restauraci贸n, la conservaci贸n, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos鈥.

飩 En el a帽o 2008 se puso en marcha el Plan Integral Estrat茅gico para la Conservaci贸n y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paran谩 (PIECAS-DP) -un acuerdo inter-jurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre R铆os y Santa Fe, para 鈥済estionar junto al gobierno nacional los humedales del delta del Paran谩鈥 con el objetivo de garantizar 鈥渦n uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca鈥.

飩 El 10 enero de 2013 se promulga la Ley N掳 26815 Nacional de Manejo del Fuego que 鈥渆stablece los presupuestos m铆nimos de protecci贸n ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el 谩mbito del territorio nacional鈥 y se crea el Sistema Federal de Manejo

del Fuego en el 谩mbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n.

飩 En el mes de diciembre del 2021, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declararon la emergencia 铆gnea en todo

el territorio nacional por un plazo de 12 meses en funci贸n del riesgo extremo de incendios de bosques y pastizales, y se solicit贸 la articulaci贸n entre las jurisdicciones y el Estado nacional

con el objetivo de fortalecer las pol铆ticas de prevenci贸n. Servicio Nacional de Manejo del Fuego/ Ministerio Ambiente Naci贸n (SNMF)

飩 En 2022 El Gobierno aprob贸 el modelo de contrato de pr茅stamo de la Corporaci贸n Andina de Fomento (CAF) por hasta US$ 50 millones destinado a financiar el Programa Nacional del Manejo del Fuego en el marco de la Emergencia 脥gnea, a trav茅s del decreto 763/2022 publicado hoy en el Bolet铆n Oficial.

VII 鈥 Balance 2022

En diciembre de 2022 podemos constatar:

a) Que 267.000 hect谩reas de humedales se consumieron por incendios en el Delta del Paran谩 seg煤n datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), un organismo que depende del Ministerio de Ambiente de la Naci贸n que conduce el ministro Cabandie.

b) Que los incendios tienen un alto componente intencional (superior al 95 %): 驴Cu谩les son los objetivos de estas pr谩cticas pol铆tico-empresariales?

飩 OBJETIVO (1): Ampliar la frontera agro-ganadera privatizando los bienes comunes, los humedales y cuerpos de agua del delta del Paran谩 en beneficio de los intereses de la Sociedad Rural, el Consejo Agro-industrial Argentino y las Corporaciones Agro-portuarias.

飩 OBJETIVO (2): Consolidar el Plan Estrat茅gico Forestal y Foresto-Industrial Argentina 2030 con una partida presupuestaria de $ 1.212.415.000 (mil doscientos doce millones cuatrocientos quince mil pesos) en favor de lo que se suponen 鈥渋ntereses comunes鈥 en una

Mesa de Competitividad Foresto-Industrial y ForestAr 2030 donde peque帽os productores y trabajadores de servicios se deben subordinar a los poderes de Papel Prensa y Arauco mientras el Programa Nacional de Protecci贸n de los Bosques Nativos tiene una minima partida presupuestaria de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos) equivalente al 3% de lo que debiera destinarse para la protecci贸n de nuestros bosques.

飩 OBJETIVO (3): Expulsar a las familias isle帽as de sus Posesiones Comunitarias para implantar explotaciones inmobiliarias suntuarias (clubes n谩uticos, miamizacion urban铆stica, etc.)

VIII 鈥 Desplazamiento Forzado de poblaci贸n isle帽a.

Desde la Asamblea del Rio Paran谩, un lugar de encuentro de luchas comunitarias en las costas, las aguas y las islas del Rio Paran谩,

DENUNCIAMOS:

a) Que en el territorio de ISLAS de ZARATE 鈥 Provincia de Buenos Aires 鈥 Argentina se est谩n ejecutando con acciones pol铆tico-empresariales de DESPLAZAMIENTO FORZADO de sus pobladores, los cuales mediante acciones coactivas y violentas son EXPULSADOS de sus posesiones comunitarias y sus hist贸ricos h谩bitats de vida, poni茅ndolos en situaci贸n de marginaci贸n social, desempleo y empobrecimiento por perdida de recursos alimentarios que proveen los montes, los humedales y el rio Paran谩.

b) Que el Estatuto de Roma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determina como CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO que 鈥渘o es el registro formal ante los entes Gubernamentales lo que le da el car谩cter de desplazado a un individuo, sino el mero hecho de haberse visto compelido a abandonar el lugar de residencia habitual鈥.

c) Que respecto al DERECHO DE PROTECCION DE LA FAMILIA CONTRA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, la Corte IDH ha destacado 鈥渜ue el desplazamiento forzado muchas veces implica la fragmentaci贸n del n煤cleo familiar (art. 17 CADH), lo que constituye

un incumplimiento por parte del Estado de su obligaci贸n de proteger a toda persona contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia.

d) Que respecto a la 鈥渓a eventual RESPONSABILIDAD ESTATAL por la falta de prevenci贸n鈥 (Corte IDH) reclamamos se constate la anomia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el cual 鈥渘o adopt贸 acciones dirigidas a evitar su consumaci贸n鈥 (Corte IDH), pese a ser

advertido en tiempo y forma de la destrucci贸n intencional de Viviendas, Monte Nativo y Humedales y de la situaci贸n de riesgo de nuestras familias isle帽as.

Teniendo en cuenta que estas acciones violentas y coactivas POLITICO-JUDICIALES- EMPRESARIALES que provocan DESPLAZAMIENTO FORZADO de las familias isle帽as

son tipificadas por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como crimen de lesa humanidad.

CONSIDERANDO LO EXPUESTO CONVOCAMOS A NUESTROS REPRESENTANTES POLITICOS Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

IX 鈥 REORDENAMIENTO DE DERECHOS ISLE脩OS DEL RIO PARAN脕:

Reclamamos se considere:

飩 Que las islas del delta del Rio Paran谩, por su car谩cter aluvional, forman parte del lecho de esta v铆a navegable internacional y son por lo tanto 鈥揷omo parte de la integralidad del propio rio- constituyen Bienes del Dominio P煤blico Natural.

飩 Que las Islas Aluvionales e Inundables emergentes del lecho de la v铆a navegable denominada Rio Paran谩 se encuentras en consecuencia 鈥搃gual que el propio rio- regladas por los arts. 235, 237, 240, 241, 1959 y 1960 C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n. (Ley n掳 26994)

Fundamento legal a considerar:

PUNTO (1): Rio, L铆nea de Ribera e Islas: Bienes del Dominio P煤blico Natural / Art 235 CCyCN

El Rio Paran谩 es una unidad legal, natural y estrat茅gica constituida por las costas, el agua, el lecho y las Islas Aluvionales que emergen del mismo.

a) El inc. (c) define lo que se entender谩 jur铆dicamente por 鈥渞铆o鈥: 鈥淪e entiende por r铆o el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la l铆nea de ribera que fija el promedio de las m谩ximas crecidas ordinarias鈥.

飩 Es fundamental no apartarnos de esta concepci贸n unitarista que reconoce la integridad de AGUA 鈥 PLAYAS 鈥 LECHO 鈥 LINEA DE RIBERA

飩 Desde esta posici贸n integradores es que podemos determinar que 鈥渓a afectaci贸n de cualquiera de estos componentes impacta al todo ya que el r铆o es la unidad jur铆dica objeto de tutela y l铆nea de ribera es integrante del bien de dominio p煤blico r铆o. Adem谩s, funciona

como se帽al de afectaciones a la integridad del bien p煤blico.鈥 Dra. Cristina del Campo www.undef.edu.ar/libros

飩 Destacamos que la integraci贸n del lecho como bien del dominio p煤blico cobra valor cuando se eval煤an las actividades del extractivismo arenero y sus consecuencias.

b) El inc. (d) incluye en el dominio p煤blico a las islas formadas o que se formen en los r铆os. 鈥淪i un bien es declarado por ley de dominio p煤blico, lo es en funci贸n de servir a un fin p煤blico (inter茅s general, bienestar general鈥) por lo cual es afectado al dominio p煤blico y como

tal cuenta con una serie de caracteres esenciales, entre ellos los de inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad, los cuales, con los derivados del mismo CCC en lo atinente a los derechos de incidencia colectiva y las regulaciones de presupuestos m铆nimos

ambientales, entre otros, caracterizan este tipo de bienes.鈥 Cristina del Campo (Ibiden)

c) La inclusi贸n de la LINEA DE RIBERA como componente del rio nos permite destacar:

飩 Que el l铆mite entre del Rio Paran谩 y el continente es la L铆nea de Ribera. O sea; La l铆nea de ribera es el l铆mite entre lo p煤blico (lo que es DE TODOS) y lo privado en un rio, un lago, etc.

飩 Que el C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n hace referencia a la l铆nea de ribera de manera expresa al regular el dominio p煤blico (art. 235 CCyCN).

La l铆nea de ribera act煤a como l铆mite entre el dominio h铆drico y el dominio privado de los particulares y/o del Estado, lo cual la convierte en el punto de contacto entre dos sectores del

ordenamiento jur铆dico nacional:

飩 El DERECHO PRIVADO organizado hoy mediante las reglas insertas en el C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n y

飩 El DERECHO PUBLICO constituido por la Constituci贸n Nacional, las Constituciones Provinciales y las Normas de Derecho Administrativos dictadas al efecto.

PUNTO (2) 鈥 Determinaci贸n y caracteres de las cosas del Estado / ART脥CULO 237 CC y CN.-

Los bienes p煤blicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones generales y locales鈥RTICULO N潞 237 determina que las islas aluvionales por ser bienes p煤blicos del Estado 鈥 son

inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Debe agregarse que est谩n librados al uso p煤blico general. Son inenajenables pues no se pueden hipotecar ni vender y no resultan susceptibles de embargo. Solo se pueden conceder su uso o explotaci贸n. por ello, no se

pueden embargar, no se puede hacer la usucapi贸n veinte帽al, no se pueden enajenar mediante escritura p煤blica registral y se encuentran fuera del comercio. Ver: http://universojus.com/codigo-civil-comercial-comentado/articulo-237

PUNTO (3) 鈥 Aguas de Cauces Naturales de Dominio P煤blico / ARTICULO 239 CC y CN.-

Aguas de los particulares. Las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus due帽os, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en inter茅s p煤blico establezca la autoridad de aplicaci贸n. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho. Pertenecen al dominio p煤blico si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier t铆tulo de aguas p煤blicas, u obras construidas para utilidad o comodidad com煤n, no les hace perder el car谩cter de bienes p煤blicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los due帽os de 茅stos derecho alguno.

PUNTO (4) 鈥 L铆mites derechos individuales sobre los bienes. / ART脥CULO N掳 240 CC y CN.-

El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1陋 y 2陋 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el inter茅s p煤blico y no debe

afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas 274 de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, seg煤n los criterios previstos en la ley especial.

PUNTO (5) 鈥 Jurisdicciones y derechos / ART脥CULO N掳 241 CC y CN.-

Jurisdicci贸n. Cualquiera sea la jurisdicci贸n en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos m铆nimos que resulte aplicable.

PUNTO (6) 鈥 Aluvi贸n / ARTICULO 1959 CC y CN.

Aluvi贸n. El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentaci贸n, pertenece al due帽o del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvi贸n si se

provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos. No existe aluvi贸n si no hay adherencia de la sedimentaci贸n al inmueble. No obsta a la adherencia el curso de agua intermitente. El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los due帽os, en proporci贸n al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera. Se aplican las normas sobre aluvi贸n tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas, como por el abandono de su cauce.

PUNTO (7) 鈥 Cauce del Rio / ARTICULO 1960 CC y CN.-

Cauce del r铆o. No constituye aluvi贸n lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los l铆mites del cauce del r铆o determinado por la l铆nea de ribera que fija el promedio de las m谩ximas crecidas ordinarias.

X- REORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DELTA

Es urgente dotar al Delta del Paran谩 de un nuevo ordenamiento LEGAL e INSTITUCIONAL que garantice una sencilla tutela del Estado y una nueva convivencia pac铆fica y solidaria de la comunidad isle帽a.

Para concretar ese paso es indispensable considerar:

飩 Que en el Delta NO VALEN los t铆tulos de PROPIEDAD PRIVADA REGISTRAL. Este derecho de 鈥減ropiedad inmueble鈥 es ilegal en las Islas Aluvionales del Delta del Paran谩, por integrar estas islas un bien del dominio p煤blico natural y ser un aluvi贸n o isla aluvional

inundable (art. 235, 237, 1959 y 1960 CC y CN).

飩 Que Las Islas del Paran谩 no son islas de tierra firme, son islas aluvionales e inundables.

飩 A diferencia de islas como la isla Mart铆n Garc铆a que se eleva unos 20 metros sobre el nivel del agua, las islas aluvionales integran el lecho del rio y su altura es de unos 0.80 IGN (Instituto Geogr谩fico Nacional).

飩 Que ser propietario significa tener la Escritura P煤blica del terreno hecho que se da en el continente sobre tierra firme, nunca sobre islas de un rio navegable como en el Delta del Paran谩 como lo venimos explicando, el que tenga la titularidad registral ( y los hay) la tiene, es

ILEGAL y es el caso, como ejemplo del barrio privado COLONY PARK SA y de muchos isle帽os; pero insisto la 鈥渢itularidad registral鈥 es declarativa, no es constitutiva de propiedad pues puede ser impugnada en caso de estar ubicada en un rio navegable como en el Delta del

飩 Que en el Delta del Paran谩 VALE la POSESION COMUNITARIA ISLE脩A, de las familias ocupantes, es decir, las que est谩n asentadas sobre bienes del dominio p煤blico natural (Art. 235) por lo cual son inembargables, imprescriptibles, inenajenables e inalienables (Art. 237) que 鈥渟e encuentran fuera del comercio鈥.

飩 Que por lo dicho las islas aluvionales son, en principio, bienes de dominio p煤blico del Estado; en general, del Estado Provincial Bonaerense o Entrerriano o Santafesino, en el cual se encuentran.

飩 Que, como principio y concepto general, las islas aluvionales forman parte del erario p煤blico del Estado (Nacional o Provincial), y que por lo tanto 煤nicamente el Poder Legislativo Nacional puede modificar esta condici贸n, y pasarlas al dominio privado por Ley Formal del Congreso; as铆 pasaran a ser Tierras Fiscales del Estado.

XI- ZARATE: 隆MONTES, HUMEDALES e ISLE脩OS EN PELIGRO!

飩 Las denuncias sobre la grave situaci贸n que estaba afectando a nuestra regi贸n, se tradujo en la Audiencia 1520/21 del Gobernador Kicillof concedida del 6 de diciembre de 2020 y NUNCA

CONCRETADA PESE A NUESTROS INCESANTES REQUERIMIENTOS a Coordinaci贸n General 鈥 Unidad Gobernador 鈥 tecnicaysocialgba@gmail.com. / Tel. 0221 4294221

飩 En su *Carta de una islera del Rio Paran谩* -en medio de humedales, lagunas y viviendas destruidas con pleno conocimiento de las autoridades provinciales, una docente expresa:

鈥淓l d铆a 21 de abril, yo, Silvina Alfano, una docente e islera que habita en la Isla Alfano de San Nicol谩s, concurr铆 con otros compa帽eros Autoconvocados a preguntar al poder pol铆tico de la Provincia de Buenos Aires. Fuimos a preguntar al Gobernador porque raz贸n ni 茅l, ni sus funcionarios responden a nuestros reclamos, pese a que 鈥搒eg煤n sus dichos- 鈥渄erivaron los reclamos a las 谩reas pertinentes鈥 y el Gobernador nos ha informado que est谩 prevista una Audiencia registrada como N潞1520/21鈥 隆desde el 6 de diciembre 2021!鈥

飩 Desde fecha 30 de agosto de 2022 informamos al Gobernador Kicillof (Unidad Gobernador), a la Ministra de Ambiente Daniela Vilar y a la Ministra de Gobierno Mar铆a Cristina 脕lvarez Rodr铆guez. y a sus funcionarios (incluido el Director Provincial de Islas Eugenio

Liggesmeyer 鈥 Tel. 11 6594-9944) sobre la invasi贸n de ocupas vip que estamos padeciendo en distintos territorios del Delta del Paran谩 entre ellos la regi贸n ISLAS de Z脕RATE.

飩 Los isle帽os de Z谩rate preguntamos a las Autoridades de la Provincia de Buenos Aires鈥

驴CUANTO M脕S TENEMOS QUE ESPERAR LA TUTELA DEL ESTADO PROVINCIAL?

飩 Los Auto-convocados de Zarate-Campana y los Auto-convocados Rio Paran谩, ya presentamos tres (3) DENUNCIAS contra DIRECTIVOS del CLUB NAUTICO ZARATE y personas bajo su

a) Por AMENAZAS DE MUERTE, QUEMAS DE HUMEDALES E INCENDIO INTENCIONAL DE UNA VIVIENDA ISLE脩A = 鈥淚PP No PP-18-02- 007150-19/00鈥

b) Por la DESTRUCCION DE LA VIVIENDA 鈥淟A ARGENTINA鈥

ocurrida en 2021 = 鈥淚PP -18-00-004029-22/00鈥.

Mientras estas denuncias se acumulan en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las Unidades Fiscales y la FISCALIA FEDERAL DE CAMPANA鈥 隆los DA脩OS HUMANOS Y AMBIENTALES de estas bandas VIP no cesan!

Im谩genes de la destrucci贸n de humedales, cuencas y viviendas

飩 Las FOTOS aportadas en el REGISTRO DE FOTOS de la ASAMBLEA DEL PARANA

corresponden al 30 agosto 2022 鈥 Hora: 12.30 鈥 Lugar: Canal de los Remeros / CANAL RIGOYEN / ZARATE.

飩 Puede verse en ellas como una banda de personas a las 贸rdenes de algunos directivos del Club N谩utico Zarate, accionando ilegalmente con equipo pesado, ingres贸 a territorio aluvional isle帽o para CONTINUAR DESTRUYENDO HUMEDALES Y MONTE NATIVO Y OCUPAR DELICTIVAMENTE POSESIONES COMUNITARIAS ISLE脩AS.

驴Qu茅 pretende esta banda vinculada a directivos del Club N谩utico Z谩rate?

Apropiarse ilegalmente de 464 hect谩reas de Islas de Z谩rate. atribuy茅ndose -por encima de la Constituci贸n Nacional, el C贸digo Civil y Comercial de la Naci贸n y 17 Pactos Internacionales vigentes-鈥 隆el poder de 鈥渃omprar鈥 bienes del dominio p煤blico natural que integran una v铆a navegable internacional, colindante y de frontera como es el R铆o Paran谩!

La anomia institucional y sus consecuencias

飩 Ante una completa ausencia del Estado Nacional, Provincial y Municipal los estragos en nuestras islas y los da帽os contra las posesiones comunitarias isle帽as se mantienen.

飩 Como prueba de su completa impunidad podemos observar ahora como estas mismas bandas VIP se ofrecen para *REFORESTAR鈥 los HUMEDALES y el MONTE NATIVO鈥 隆QUE ELLOS MISMOS

QUEMARON!*

XII 鈥 SOBERANIA POPULAR ISLE脩A

A casi cuatro d茅cadas de la recuperaci贸n de la democracia, las comunidades isle帽as enfrentan no solo los m谩s obscenos planes de negocios pol铆tico-empresariales sino tambi茅n la anomia o complicidad del Poder Pol铆tico Nacional, Provincial y Municipal en la irresoluci贸n o

encubrimiento de los da帽os y de las v铆ctimas.

El mismo Estado Capitalista Neocolonial que organiz贸 y financi贸 el saqueo originario, el enriquecimiento selectivo y la concentraci贸n de la tierra en manos de una minor铆a es el que caus贸 desocupaci贸n y precarizaci贸n social cr贸nica en masa, la desigualdad ante la ley y la clausura de la participaci贸n popular en las pol铆ticas p煤blicas.

Es impostergable que los poderes p煤blicos contribuyan a la paz y la convivencia social de las familias isle帽as y la mejora de sus h谩bitats y condiciones de vida, reconociendo la integralidad del Rio Paran谩, sus costas, sus aguas y sus islas, y promoviendo en todo su territorio:

Mientras los isle帽os contemplan como circulan 400 millones de d贸lares por las aguas del Paran谩, seg煤n informes oficiales 鈥淧araguay tiene la tercera mayor flota fluvial del mundo, solo superado por Estados Unidos y China, con lo cual las embarcaciones de esa bandera representan m谩s del 90% de las embarcaciones de la Hidrovia Paran谩-Paraguay鈥.

Es inaceptable que el tr谩fico de cargas de grandes buques oce谩nicos, el extractivismo arenero, o la ocupaci贸n costera privada por parte de las grandes corporaciones econ贸micas trasnacionales se hagan a costa de erosiones aceleradas en los lechos de los r铆os y sus costas o la silicosis y el c谩ncer de pulm贸n de trabajadores y vecinos, o afectando la navegaci贸n de embarcaciones familiares isle帽as, la navegaci贸n recreativa, los deportes n谩uticos o de pesca artesanal.

Por estas razones, reclamamos a los DIPUTADOS DE LA NACION que atendiendo prioritariamente la emergencia social de FRENAR LOS DESALOJOS EN ZARATE, se abra al debate y la resoluci贸n la siguiente AGENDA URGENTE DEL PARANA:

1) Frenar la DESPOSESION TERRITORIAL Y LA EXPULSION ISLE脩A en el Delta del Paran谩

2) Promover NUEVAS INSTITUCIONES DE SOBERANIA POPULAR ISLE脩A, que incluya la ELECCION DEMOCRATICA DE CONSEJEROS Y DELEGADOS MUNICIPALES ISLE脩OS y

la PARTICIPACION DIRECTA Y ASAMBLEARIA DE LAS COMUNIDADES INVOLUCRADAS.

3) SUBORDINAR A LA SOBERANIA COMUNITARIA el Plan Estatal de Ganader铆a en Humedales liderado por la Sociedad Rural, el Plan de Forestaci贸n Corporativa Intensiva liderado por Papel Prensa y Arauco, el Plan de Extractivismo Arenero, y los Planes de Urbanizaci贸n sobre humedales del Delta del Paran谩

4) Generar un NUEVO ORDENAMIENTO JURIDICO-POLITICO DEL TERRITORIO ISLE脩O DEL PARANA que valide las posesiones isle帽as comunitarias, la vida social y familiar en los humedales y el h谩bitat isle帽o y resguarde la conectividad isle帽o-continental.

5) Elaborar con participaci贸n comunitaria un NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE USO Y DISPOSICON DEL SUELO que tenga en cuenta la integralidad del Rio Paran谩, sus

costas, su cauce, sus aguas, y sus islas reconociendo la unidad geogr谩fica, geol贸gica, ecosistemica y estrat茅gica de su Territorio.

6) Democratizar el modelo monop贸lico vigente de contralor y gesti贸n socio-ambiental promoviendo un nuevo Sistema de Alertas Tempranos de pescadores, trabajadores y familias isle帽as en sus lugares de pertenencia, como verdaderos GUARDIANAS Y

GUARDIANES DEL PARANA.

A los Diputados de la Naci贸n:

AGENDA URGENTE DEL PARANA

DOCUMENTACION APLICABLE

飩 Documental La Vida y la Muerte en el Paran谩 鈥 Entrelazando Abya Yala

飩 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION 鈥 Ley 26.994/2014

飩 MANUAL DEL ISLE脩O 鈥 Dr. Enrique Ferreccio 鈥 Asamblea Rio de la Plata Cuenca Internacional 鈥 Posesi贸n Comunitaria

飩 ORALIDAD ACTUADA 鈥 Dr. Enrique Ferreccio 鈥 Asamblea Rio de la Plata Cuenca Internacional 鈥 Posesi贸n Comunitaria

飩 ISLAS鈥 驴DE QUIEN? 鈥 DR LEONARDO FABIO PASTORINO Facultad de Ciencias Jur铆dicas y Sociales (UNLP)

飩 L脥NEA DE RIBERA鈥 鈥 DRA Cristina del Campo Abogada y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de C贸rdoba. Investigadora principal

(Universidad de la Defensa Nacional)

飩 INVASION A LA ISLA ALFANO 鈥 Ra煤l Quirino

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/03/17/argentina_pvcia-buenos-aires-denuncian-invasion-a-la-isla-alfano/

飩 PELIGRO EN LOS HUMEDALES 鈥 Ra煤l Quirino

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/22/argentina-2022-peligro-en-los-humedales/

飩 隆ISLAS BAJO FUEGO POLITICO-EMPRESARIAL! 鈥 Ra煤l Quirino

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/08/19/autoconvocads-rio-parana-islas-bajo-fuego-politico-empresarial/

飩 Documental El Rancho de Maciel 鈥 Diego Kiernan / M贸nica Carinchi/R.Q https://www.facebook.com/100012794737471/videos/938638306572652

https://www.facebook.com/raul.quirino.54/posts/Diego

飩 EXTRACTIVISMO ARENERO EN EL PARANA

https://www.enredando.org.ar/2021/11/23/las-fosas-del-extractivismo/

飩 CARTA DE UNA ISLE脩A 鈥 Silvina Alfano

https://argentina.indymedia.org/2022/04/24/autoconvocads-del-rio-parana-carta-de-una-islera/

Ofrecemos el contacto directo con TODOS los referentes de la ASAMBLEA DEL PARANA para que puedan ser consultados sobre sus conflictividades regionales y las luchas comunitarias por la protecci贸n de sus TERRITORIOS, su HABITAT y TODAS LAS FORMAS DE VIDA.

Ra煤l Quirino

17 de diciembre de 2022

Z谩rate 鈥 Provincia de Buenos Aires

raulquirino.ral91@gmail.com