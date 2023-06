–

De parte de ANRed June 8, 2023 214 puntos de vista

La CPM y la APDH denunciaron la continuidad de pr谩cticas de inteligencia por parte de la bonaerense iniciadas con las Bases AMBA durante el gobierno de Mar铆a Eugenia Vidal. Lo hicieron en una presentaci贸n ante el ministro Sergio Berni. Preocupaci贸n por el destino de los datos obtenidos. Por Canal Abierto.

Redacci贸n Canal Abierto | La Comisi贸n Provincial por la Memoria denunci贸 acciones de espionaje realizadas por la polic铆a bonaerense sobre actividades de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos como continuidad de las pr谩cticas iniciadas por la fuerza durante el gobierno de Mar铆a Eugenia Vidal.

La denuncia fue hecha en el marco de una nota realizada en conjunto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que fue remitida al Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni.

All铆 se detallan situaciones como el seguimiento y vigilancia sobre el acto de conmemoraci贸n por del D铆a de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se realiz贸 en Balcarce, situaci贸n que seg煤n el escrito se dio en otras localidades. Tambi茅n se mencionaron actividades de espionaje sobre la 鈥淐aravana de la memoria鈥 convocada por la Mesa de la Memoria de La Matanza y sobre una asamblea gremial de la Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires en Chivilcoy, entre otros hechos.

Otro de los puntos que referencian como blanco de este tipo de accionar de la polic铆a bonaerense son organizaciones de familiares y amigos de v铆ctimas de la violencia institucional. En este apartado, destacan lo ocurrido con familiares de la masacre de Monte; de Germ谩n G贸mez, el joven que fue encontrado muerto en la comisar铆a de Alejandro Korn; durante una reciente movilizaci贸n de organizaciones de familiares y v铆ctimas de violencia policial en Avellaneda y durante el juicio realizado en la Universidad de la Matanza por el crimen de Lucas Ver贸n, el joven de 18 a帽os asesinado por dos efectivos policiales en ese distrito.

Las organizaciones remitieron las formas de inteligencia registradas en los 煤ltimos tiempos a las de las Bases AMBA, desarrolladas durante el gobierno de Mar铆a Eugenia Vidal a partir de un convenio del Ministerio de Seguridad bonaerense con la AFI. Esta colaboraci贸n gener贸 esas bases en las que trabajaban ex polic铆as de la provincia con otros en funciones y desde las que se realizaban seguimientos de manifestaciones p煤blicas, sociales y sindicales.

Consultado por Canal Abierto, el Secretario de la CPM Roberto Cipriano explic贸 que 鈥渆n todos estos hechos empezamos a registrar polic铆as de civil sacando fotos o estando presentes en la actividad. Estamos pidiendo al Ministerio de Seguridad que cesen esas tareas de inteligencia ilegal, porque est谩 expresamente prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia que la polic铆a intervenga en actividades pol铆ticas, sociales y sindicales鈥.

鈥淟a polic铆a est谩 para hacer prevenci贸n del delito. Y no tienen por qu茅 estar fotografiando como hicieron una asamblea de la CICOP, en un aniversario del 24 de marzo en Balcarce o en Puente 12, donde incluso usaron drones. La verdad que la situaci贸n es preocupante porque son conductas que est谩n expresamente prohibidas y la polic铆a las hace con mucha asiduidad y con mucha naturalizaci贸n tambi茅n鈥, agreg贸.

Respecto a la respuesta que esperan por parte del Ministerio de Seguridad, Cipriano plante贸 que 鈥渉abr谩 que ver qu茅 dice el gobierno, si efectivamente ordena que no se sigan haciendo estas acciones o las siguen haciendo. Pero ahora s铆 est谩 notificado el Ministro, no puede decir que no est谩 notificado鈥.

Y detall贸 que 鈥渃uando en algunos casos se interpelaba el comisario y consult谩ndolo por qu茅 estaban sacando fotos, ellos no lo niegan, lo que dicen es que son 贸rdenes superiores que tenemos de hacer esta tarea. Entonces hay que efectivamente identificar si se trata de una pol铆tica del propio ministerio o es algo que est谩n haciendo las polic铆as en el territorio, un poco por su cuenta, por ese h谩bito que ten铆an de hacerlo鈥.

Otro aspecto sobre el que alert贸 el funcionario de la CPM es el destino y almacenamiento de esos datos obtenidos por fuera de las normativas vigentes. 鈥淣o te olvides que nosotros gestionamos el archivo de la Direcci贸n de Inteligencia de la bonaerense (DIPBA), de la d茅cada del 50 al 98. La DIPBA hac铆a inteligencia pol铆tica y social de todo el mundo y todo tipo de actividad. Y cuando vino la dictadura, esa fue la base fundamental del aparato represivo del estado. La identificaci贸n que hab铆a hecho la DIPBA previamente de todos estos activistas y militantes, fue lo que despu茅s permiti贸 justamente la persecuci贸n de esos militantes, activistas, su presecusi贸n, la tortura, la desaparici贸n forzada鈥.

鈥淓ntonces, de esto que est谩n haciendo. 驴D贸nde est谩n almacenando esta informaci贸n? 驴Para qu茅 la almacenan? La verdad es que debe preocuparnos porque es realmente incompatible con la democracia鈥, concluy贸 Cipriano.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2023/06/07/la-vieja-costumbre-policial-de-espiar/