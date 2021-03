–

[Los chinos deben irse – Jab贸n m谩gico – Ilustraci贸n anti-china 1886 USA]





Poco

despu茅s de la matanza perpetrada en Georgia a principios de esta

semana, en la que murieron seis mujeres asi谩ticas, el secretario de

Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunci贸 la violencia y

dijo que “no tiene lugar en Estados Unidos ni en ninguna parte”,

se帽al贸 Blinken durante su primer viaje a Asia junto al secretario

de Defensa Lloyd Austin, donde Blinken advirti贸 a China que Estados

Unidos rechazar谩 su “coerci贸n y agresi贸n”, y Austin

advirti贸 a Corea del Norte que Estados Unidos estaba listo para

“pelear esta noche”.

Sin

embargo, esa ret贸rica agresiva contra China, que inicialmente fue

difundida por Donald Trump y otros republicanos en torno al

coronavirus, ha contribuido directamente al aumento de la violencia

contra los asi谩ticos en todo el pa铆s. De hecho, refleja una larga

historia de pol铆tica exterior estadounidense en Asia centrada en la

dominaci贸n y la violencia, y alimentada por el racismo. Menospreciar

y deshumanizar

a los asi谩ticos ha ayudado a justificar guerras interminables y la

expansi贸n del militarismo estadounidense. Y esto tiene consecuencias

mortales para los asi谩ticos y asi谩tico-americanos, especialmente

para las mujeres.

La

violencia anti-asi谩tica a trav茅s de la pol铆tica exterior de

Estados Unidos se ha manifestado en las guerras que han matado

a millones,

destrozado

familias y provocado desplazamientos masivos; en las pruebas

nucleares y el almacenamiento de armas qu铆micas que provocaron la

contaminaci贸n

ambiental en Okinawa, Guam y las Islas Marshall; en el uso

generalizado de napalm y Agente Naranja en Vietnam, Laos

y Corea;

en las bases militares estadounidenses que han destruido pueblos

y comunidades

enteras ; en la violencia

perpetrada por soldados estadounidenses a las mujeres asi谩ticas; y

en la imposici贸n de sanciones

que tienen como consecuencia da帽os econ贸micos, sociales y f铆sicos

a la gente com煤n.

Estas

cosas no pueden suceder sin la deshumanizaci贸n, cuya din谩mica ha

tenido consecuencias nefastas para los estadounidenses de origen

asi谩tico, especialmente para las mujeres. De los 3.800 incidentes de

odio denunciados contra estadounidenses de origen asi谩tico el a帽o

pasado, el 70 por ciento estaban dirigidos a las mujeres. Las mujeres

estadounidenses de origen asi谩tico, ex贸ticas y fetichizadas, han

soportado una doble carga de racismo y sexismo, vistas por un lado

como “flores de loto” sumisas y sexualmente disponibles y

por el otro como “damas drag贸n” manipuladoras y

peligrosas.

Las

mujeres asi谩ticas se ven particularmente perjudicadas, econ贸mica,

social y f铆sicamente, por el militarismo y la pol铆tica exterior de

Estados Unidos. En Corea, las mujeres han sido durante mucho tiempo

un da帽o colateral de la militarizada pol铆tica exterior de Estados

Unidos. La Guerra de Corea de 1950-1953, que mat贸 a 4 millones de

personas, condujo al caos social y pol铆tico, separ贸 familias y dej贸

a millones de personas hu茅rfanas y viudas, creando condiciones en

las que las mujeres se encontraban sin hogar ni trabajo, lo que las

oblig贸 a prostituirse, seg煤n Katherine HS Moon, experta en

prostituci贸n militar estadounidense en Corea del Sur y autora del

libro Sex Among Allies.

Enfermeras del Ejercito Popular Coreano apresadas por soldados estadounidenses





M谩s

de un mill贸n de mujeres coreanas han trabajado en los “campamentos”

que rodean las bases militares estadounidenses en Corea del Sur. Este

sistema de prostituci贸n militar fue controlado por el gobierno de

Corea del Sur y apoyado por el ej茅rcito estadounidense para

fortalecer las alianzas militares y apuntalar la econom铆a de Corea

del Sur. Sin embargo, las mujeres fueron estigmatizadas, “condenadas

a la invisibilidad y al silencio”, seg煤n Moon.

Estos

鈥渃ampamentos鈥 no solo facilitaron la inmigraci贸n de miles de

鈥渘ovias de guerra鈥 coreanas a los Estados Unidos, sino que

tambi茅n importaron

el sistema mismo. A medida que el ej茅rcito estadounidense

reduc铆a la presencia de sus tropas en Asia, los los 鈥渃ampamentos鈥,

que afrontaban la agitaci贸n social y la incertidumbre econ贸mica,

comenzaron a enviar a sus madames y trabajadoras sexuales a

los sitios militares de Estados Unidos a trav茅s de matrimonios

negociados con militares estadounidenses. Muchas de estas mujeres

coreanas explotadas llegaron al sur de los Estados Unidos, una regi贸n

que alberga muchas bases militares en torno a las cuales prolifer贸

la prostituci贸n militar. Para la d茅cada de 1980, el comercio sexual

coreano-estadounidense se extender铆a desde estos poblados militares

del sur a otras partes de los Estados Unidos, incluida el 谩rea

metropolitana de Atlanta, lugar del terrible tiroteo masivo del

martes.

Vemos

que esta violencia anti-asi谩tica ahora se manifiesta con la

creciente agresividad de Estados Unidos contra China y la

omnipresente presencia militar estadounidense en toda la regi贸n de

Asia y el Pac铆fico. Seg煤n el profesor de la American University,

David Vine, hay aproximadamente 300 bases estadounidenses en la

regi贸n de Asia y el Pac铆fico que rodean China, lo que, junto con “agresivas patrullas navales, a茅reas y los ejercicios militares,

aumenta la amenaza a la seguridad china y alienta al gobierno chino a

responder impulsando su propio gasto y actividad militar”. El

incremento militar est谩 aumentando la tensi贸n b茅lica regional y el

riesgo de un mort铆fero enfrentamiento militar de impredecibles

consecuencias entre dos potencias con armas nucleares.

Si

queremos erradicar el odio anti-asi谩tico aqu铆, en los Estados

Unidos, debemos en primer lugar reconocer c贸mo la pol铆tica exterior

estadounidense lo perpet煤a, debemos poner fin al militarismo y las

guerras estadounidenses en toda la regi贸n de Asia y el Pac铆fico. La

administraci贸n Biden podr铆a comenzar por poner fin formalmente a la

Guerra de Corea, guerra que cost贸 casi 400

mil millones (en d贸lares de 2019), y que contin煤a siendo una

fuente de justificaci贸n para las pol铆ticas centradas en el ej茅rcito

de Estados Unidos, Corea del Sur, Jap贸n y otros en la regi贸n.

A

medida que abordamos la violencia contra asi谩ticos y mujeres, y

desmantelamos la supremac铆a blanca aqu铆 en casa, tambi茅n debemos

reorientar fundamentalmente la pol铆tica exterior de Estados Unidos

en la regi贸n de Asia y el Pac铆fico, lejos de la dominaci贸n y el

control, hacia una verdadera y humana seguridad para todos.