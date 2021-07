La violència contra el col·lectiu LGTBI a Catalunya: 400 casos i només dues condemnes    

Un informe elaborat per la Generalitat admet que el nombre de sent猫ncies judicials condemnat貌ries resulta “sorprenentment baix” en relaci贸 amb les den煤ncies recollides pels Mossos del 2015 al 2019

La viol猫ncia contra el col路lectiu LGTBI a Catalunya: 400 casos i nom茅s dues condemnes

Els darrers mesos han transcendit als mitjans de comunicaci贸 diverses agressions LGTBI-f貌biques, com l鈥檃ssassinat del Samuel dissabte passat a la Corunya al crit de 鈥渕aric贸n鈥, el cop de puny de dos menors a un jove a Sant Cugat mentre li recriminaven la seva orientaci贸 sexual, que va tenir lloc el 26 de juny, o la pallissa de cinc homes a dues parelles de nois a Barcelona al mes de maig, que va provocar una fractura a la mand铆bula a un dels agredits i que l鈥檋aguessin d鈥檕perar. Lluny de ser dos episodis a茂llats, les agressions al col路lectiu LGTBI han repuntat el 2021. Malgrat que les dades disponibles no representen una fotografia completa de la situaci贸, l鈥橭bservatori contra l鈥橦omof貌bia (OCH) ja ha comptabilitzat 103 atacs des del gener, i els Mossos d鈥橢squadra van rebre una trentena de den煤ncies durant el primer trimestre de l鈥檃ny. En el mateix per铆ode, la Direcci贸 General d鈥橧gualtat va recollir 137 incid猫ncies i 33 den煤ncies administratives, penals o laborals per discriminacions, vulneraci贸 de drets i agressions.

Aquest augment de casos tamb茅 es va produir l鈥檃ny passat. Segons les dades de l鈥橭CH, el 2020 es van registrar 189 casos, xifra que representa un increment del 18,1% respecte al 2019. Aix铆 mateix, d鈥檜n any a l鈥檃ltre, les den煤ncies d鈥檃gressions f铆siques, amenaces i discriminacions van enfilar-se per sobre d鈥檜n 22%.

Segons les dades de la Primera radiografia de la LGTBI-f貌bia a Catalunya, un estudi elaborat per la Generalitat despr茅s que el 2014 s鈥檃prov茅s la llei per garantir els drets LGTBI i per erradicar l鈥檋omof貌bia, la bif貌bia i la transf貌bia, des del 2015 fins al 2019 els Mossos d鈥橢squadra han registrat al voltant de 400 fets que s鈥檋an denunciat com a discriminacions envers les persones del col路lectiu. D鈥檃quest total, n鈥檋i ha 122 que 鈥渟emblen m茅s directament vinculats amb la discriminaci贸 LGTBI-f貌bica鈥: 81 que s鈥檋an considerat 鈥渄elictes contra els drets fonamentals i les llibertats p煤bliques鈥 i que han representat violacions del dret a l鈥檋onor, a la intimitat personal i familiar i a la pr貌pia imatge, i 41 de tipificats com a tractes degradants i vexatoris. La resta dels fets denunciats, explicita l鈥檌nforme, es refereix sobretot a delictes com 鈥渓esions, amenaces, danys o inj煤ries鈥.

Les condemnes per LGTBI-f貌bia representen el 0,005% dels casos denunciats

Malgrat que el volum de conductes denunciades ha estat elevat, durant aquests cinc anys nom茅s hi ha hagut 14 sent猫ncies emeses per tribunals catalans que han analitzat possibles discriminacions en contra de persones LGTBI, de les quals tan sols dues han esdevingut condemnes per un delicte d鈥檕di relacionats amb la LGTBI-f貌bia. Totes dues van ser emeses l鈥檃ny 2019 i representen un percentatge 铆nfim, equivalent solament al 0,005% dels casos denunciats. En paral路lel, hi ha hagut set sent猫ncies condemnat貌ries m茅s des del 2015 iniciades a partir dels mateixos casos, per貌 en aquestes ocasions 鈥渓鈥檈lement de la LGTBI-f貌bia ha quedat descartat i s鈥檋a condemnat per delictes menors鈥.

De fet, la mateixa radiografia elaborada per la Generalitat valora: 鈥淓l nombre de condemnes penals resulta sorprenentment baix en relaci贸 amb les den煤ncies registrades鈥. Aix貌 茅s degut, justifica l鈥檌nforme, al fet que per al sistema penal resulta 鈥extremament complicat destriar entre intencionalitat homof貌bica i la llibertat d鈥檈xpressi贸, l鈥櫭簊 impropi del llenguatge鈥, aix铆 com la capacitat de provar la intencionalitat de l鈥檃utor o, fins i tot, identificar-los 鈥渕algrat que el sistema penal tingui m茅s recursos per a la investigaci贸 judicial que l鈥檃dministratiu鈥.

L鈥橝udi猫ncia de Barcelona no veu discriminaci贸 en l鈥檈xpressi贸 鈥榯ravesti de mierda鈥

Una evid猫ncia d鈥檃questa 鈥渃omplicaci贸鈥 茅s l鈥檃rgumentaci贸 que fan servir alguns magistrats per desestimar l鈥櫭爊im LGTBI-f貌bic darrere dels fets denunciats. L鈥檌nforme posa d鈥檈xemple dues sent猫ncies de l鈥橝udi猫ncia Provincial de Barcelona del 2015 i del 2019. En la darrera, el tribunal determina que l鈥檈xpressi贸 travesti de mierda dirigida contra una dona trans 鈥no 茅s suficient per entendre que l鈥檕rigen o la motivaci贸 de l鈥檃tac fos discriminatori envers la identitat sexual de la v铆ctima鈥. Per contra, considera que l鈥櫭簊 d鈥檃questa expressi贸 en un context d鈥檃gressi贸 s鈥檋a d鈥檃ssimilar a una interpel路laci贸 ofensiva realitzada amb una intenci贸 鈥渃omuna i gen猫rica鈥 d鈥檌njuriar.

Aix铆 mateix, l鈥檃ny 2015 l鈥橝udi猫ncia de Barcelona va negar que un escrit publicat al Facebook d鈥檜n alcalde de la prov铆ncia de Barcelona, que textualment deia coses com 鈥渘o venga con tonter铆as de falsos pol铆ticos hom贸fobos y obispos falsos, eso sobra, usted lo que necesita es un m茅dico鈥, 鈥渁s铆 quiz谩 usted y su grupo especial tendr铆a una salida mejor鈥, o 鈥測o le presento a un par de pibonas que le sacaran los problemas de infancia鈥, no era constitutiu d鈥檜n delicte d鈥檕di. De fet, segons els magistrats, ni tan sols podia ser considerat una falta de vexacions greus. A criteri del tribunal, les paraules de l鈥檃utor no perseguien 鈥渦n prop貌sit clar de menystenir o atemptar contra l鈥檋onor, la dignitat o la mateixa estimaci贸 ni de l鈥檃lcalde ni dels integrants del col路lectiu鈥, sin贸 el de 鈥渢rivialitzar, menystenir o desqualificar actuacions pol铆tiques relacionades amb el reconeixement dels drets i llibertats鈥 de les persones LGTBI o 鈥渁mb la seva normalitzaci贸 o integraci贸 en condicions d鈥檌gualtat a la nostra societat鈥.

Segons explicita l鈥檌nforme de la Generalitat a partir d鈥檃quests dos casos, no tots els tribunals sentenciadors han tingut 鈥渃oneixement i/o sensibilitat cap a les victimitzacions鈥 que pateix el col路lectiu. Aix貌 podria produir 鈥渦na interpretaci贸 dels fets menys oberta a considerar el significat discriminador d鈥檜nes conductes鈥 que, a criteri de l鈥檈studi, s铆 que tenen en compte els 貌rgans encarregats de valorar les den煤ncies en el procediment administratiu sancionador que va establir la llei contra la LGTBI-f貌bia del 2014.

Nom茅s sis den煤ncies administratives acaben en sanci贸

Per貌 aquesta 鈥渟ensibilitat鈥 dels 貌rgans administratius arran de l鈥檃provaci贸 de la llei tampoc no s鈥檋a tradu茂t en m茅s sancions. Del 2015 al 2019, la Direcci贸 General d鈥橧gualtat va gestionar 282 den煤ncies, per貌 nom茅s va imposar 6 sancions administratives. Segons l鈥檌nforme, aquesta 鈥渁parent desproporci贸鈥 entre ambdues xifres 茅s fruit de 鈥渓a peculiar tipificaci贸 de les infraccions previstes鈥 per la llei contra la LGTBI-f貌bia i per la 鈥渋ndefinici贸鈥 dels criteris a partir dels quals una conducta pot ser considerada discriminat貌ria. D鈥檃questa manera, la radiografia concreta que 鈥渓鈥檃mbig眉itat鈥 de les normes que s鈥檋i recullen 鈥渄eriva en la impossibilitat d鈥檌dentificar conductes que puguin sancionar-se des del r猫gim d鈥檌nfraccions i sancions de la mateixa llei鈥, i insta a revisar la normativa.

A criteri de la Generalitat, caldria identificar 鈥渄e forma m茅s ponderada鈥 les conductes mereixedores de sanci贸, explicitar 鈥渆l car脿cter supletori鈥 de l鈥檃cci贸 administrativa respecte al dret penal i evitar l鈥櫭簊 de termes com ara 鈥渧iol猫ncia鈥, 鈥渋ncitaci贸 a la viol猫ncia鈥 o 鈥渋ncitaci贸 a l鈥檕di鈥 que remeten a l鈥櫭爉bit penal i que creen 鈥渦nes expectatives socials il路lus貌ries respecte a la capacitat real sancionadora鈥 de l鈥橝dministraci贸.

