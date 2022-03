–

Se dice que Canuto (995-1035), rey de Inglaterra, Dinamarca, Noruega y parte de Suecia, mat贸 a un conde por jugar al ajedrez. La historia se encuentra en Las Cr贸nicas de los Reyes de Noruega llamada la Saga de Olaf Haraldson. En 1028, el rey estaba jugando una partida de ajedrez con su cu帽ado, el conde Godwin Ulfnadson, el esposo de la hermana del rey, cuando el rey hizo un mal movimiento, lo que provoc贸 que perdiera una de sus piezas. El rey retrocedi贸, reemplaz贸 a su caballo y le dijo al conde que hiciera un movimiento diferente. El conde se enoj贸 por esto, tir贸 el tablero de ajedrez y comenz贸 a alejarse. El rey dijo: “驴Huyes t煤, Ulf el cobarde?”. El conde respondi贸: 鈥淗ubieras corrido m谩s lejos en el r铆o Helga si hubieras venido a luchar all铆. No me llamaste Ulf el cobarde cuando corr铆 en tu ayuda mientras los suecos te golpeaban como a un perro”. El conde luego abandon贸 los aposentos del rey. Al d铆a siguiente, el rey orden贸 que mataran al conde. El conde fue asesinado a pu帽aladas en la iglesia de Saint Lucius. En 1035, Canuto muri贸 en la Abad铆a de Shaftesbury, Dorset. Seg煤n Henry Bird en Chess History and Reminiscences, el rey fue asesinado mientras miraba una partida de ajedrez. Soldados armados irrumpieron en el edificio y mataron a Canuto, mientras que su amigo Valdemar, que jugaba al ajedrez, result贸 gravemente herido. Valdemar escap贸 usando el tablero de ajedrez como escudo.

Alrededor de 1120, el rey Enrique I (1068-1135) de Inglaterra y el rey Luis VI (1081-1137) de Francia se pelearon a pu帽etazos por una partida de ajedrez en Par铆s. Una historia dice que Louis le arroj贸 el tablero de ajedrez a Henry; otra dice que Henry golpe贸 a Louis en la cabeza con el tablero de ajedrez. Los cortesanos intervinieron para detener la pelea. Este episodio supuestamente fue el comienzo de los acontecimientos que mantuvieron a Inglaterra y Francia en guerra durante casi 12 a帽os.

Hacia 1213, Juana (1194-1244), condesa de Flandes e hija de Balduino IX (1172-1205), conde de Flandes y primer emperador del Imperio latino de Constantinopla, venci贸 a su marido, Fernando (1188-1233), pr铆ncipe de Portugal, en una partida de ajedrez. Se enoj贸 tanto que la golpe贸. En venganza, dej贸 a su esposo en cautiverio franc茅s desde 1214 hasta 1226, neg谩ndose a rescatarlo.

En 1251, apareci贸 el primer caso judicial conocido relacionado con el ajedrez y la violencia. Se trataba de un jugador de ajedrez que mat贸 a pu帽aladas a su oponente. Surgi贸 una pelea entre dos jugadores de Essex por una partida de ajedrez. Uno de los jugadores que perdi贸 estaba tan enojado que apu帽al贸 a su oponente en el est贸mago con un cuchillo, por lo que muri贸.

En 1264, se abri贸 otro caso judicial cuando un hombre mat贸 a pu帽aladas a una mujer con su espada despu茅s de una pelea por un juego de ajedrez.

En 1485, Pedro Arbues, miembro dominicano de la Inquisici贸n, orden贸 a las v铆ctimas de persecuciones que se presentaran como figuras en un juego de ajedrez viviente. El juego fue jugado por dos monjes ciegos. Cada vez que se tomaba la pieza capturada, la persona que representaba esa pieza mor铆a en el acto.

En 1866, William Henry Russ, uno de los principales compiladores de problemas de ajedrez de Estados Unidos, muri贸 en un hospital despu茅s de intentar suicidarse. Adopt贸 a una ni帽a de 11 a帽os y le propuso matrimonio cuando ella ten铆a 21. Cuando lo rechaz贸, le dispar贸 cuatro veces en la cabeza. 脡l la dio por muerta (ella sobrevivi贸), luego trat贸 de suicidarse saltando al r铆o para ahogarse. Sin embargo, la marea estaba baja y el agua no era lo suficientemente profunda. Sali贸 del r铆o y se peg贸 un tiro en la cabeza. Muri贸 10 d铆as despu茅s en un hospital, sin ganas de vivir.

En 1867, Wilhelm Steinitz tuvo una disputa con Henry Blackburne en un juego del City of London Chess Club. Blackburne hizo un comentario insultante y Steinitz escupi贸 a Blackburne. Blackburne, que med铆a m谩s de 6 pies y pesaba 250 libras, luego golpe贸 al diminuto Steinitz en la cara con el pu帽o. Steinitz escribi贸: 鈥溾 me golpe贸 con el pu帽o lleno en el ojo, que ennegreci贸 y podr铆a haberlo noqueado. Y aunque es un hombre poderoso de casi el doble de mi tama帽o, que podr铆a haberme matado con unos cuantos golpes de este tipo, me enorgullece decir que tuve el coraje de intentar escupirle en la cara, y solo desear铆a haberlo logrado”. 鈥 M谩s tarde, en un torneo en Par铆s en 1878, Blackburne regres贸 borracho al hotel y se pele贸 con Steinitz. Steinitz escribi贸, 鈥溾 y despu茅s de unas pocas palabras se abalanz贸 sobre m铆 y me golpe贸 la cara y los ojos con toda su fuerza como una docena de veces鈥 Pero al final tuve la suerte de liberarme de su agarre ebrio, y romp铆 el vidrio de la ventana con su cabeza, lo que lo tranquiliz贸 un poco”.

En 1901, el maestro de ajedrez Johannes Minckwitz se suicid贸 arroj谩ndose bajo un tren el茅ctrico en Alemania. Perdi贸 ambos brazos y muri贸 cinco d铆as despu茅s.

En 1909 Rudolf Swiderski se suicid贸 en Leipzig. Se envenen贸 y luego se peg贸 un tiro en la cabeza. Hubo denuncias de perjurio en relaci贸n con una historia de amor y le iban a juzgar.

En 1915, Ajeeb, un aut贸mata de ajedrez, se instal贸 en Coney Island. Un jugador perdi贸 y estaba tan enojado que sac贸 un arma y dispar贸 al aut贸mata. Mat贸 a su operador oculto, que estaba escondido. En otro incidente con Ajeeb, un occidental vaci贸 su rev贸lver de seis tiros en el aut贸mata, hiriendo al operador en el hombro.

En 1924, Curt von Bardeleben estaba deprimido y se arroj贸 por la ventana de su pensi贸n, suicid谩ndose.

En julio de 1938, Nikolai Krylenko, que dirig铆a la asociaci贸n sovi茅tica de ajedrez, fue ejecutado en las purgas de Stalin. Su juicio dur贸 20 minutos, luego fue declarado culpable e inmediatamente fusilado.

En 1940, el ex campe贸n de ajedrez de Nueva Inglaterra, Harold Morton (1906-1940), muri贸 en un accidente automovil铆stico en Iowa cuando choc贸 contra un cami贸n. Su pasajero, el maestro de ajedrez I.A. Horowitz, sobrevivi贸. Los dos estaban dando exhibiciones simult谩neas de ajedrez por todo el pa铆s.

El 17 de abril de 1945, Klaus Junge, un oficial alem谩n y maestro del ajedrez, muri贸 en acci贸n en Welle, Alemania. Como teniente, se neg贸 a rendirse y fue asesinado por las tropas aliadas en la batalla de Welle en Luneburg Heath, cerca de Hamburgo, tres semanas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial.

En 1948, el gran maestro David Bronstein (1924-2006) sobrevivi贸 a un ataque de asesinato durante el primer campeonato Interzonal de ajedrez en Saltsjobaden, Suecia. El 煤ltimo d铆a, Bronstein estaba jugando Tartakower cuando, de repente, un lituano se abalanz贸 sobre Bronstein para matarlo. Varios espectadores agarraron al aspirante a asesino. El intento de asesino quer铆a asesinar a un ruso porque afirmaba que los rusos eran los responsables de enviar a su hermana a Siberia y asesinarla.

En 1950, Walter Bjornson, un jugador de ajedrez en Vancouver, Columbia Brit谩nica, fue arrestado por asalto despu茅s de herir con un cuchillo a su oponente de ajedrez en el brazo despu茅s de perder una partida de ajedrez.

En 1954, la Federaci贸n Argentina de Ajedrez cancel贸 el torneo nacional de ajedrez despu茅s de que un jugador golpeara a un 谩rbitro.

En 1960, un marinero estadounidense fue arrestado en Nueva York por asesinato despu茅s de pelearse con un espectador que criticaba su partida de ajedrez. El marinero golpe贸 al espectador con una botella de cerveza rota, que le golpe贸 la vena yugular. El marinero finalmente fue absuelto de asesinato y en su lugar fue acusado de muerte accidental.

En mayo de 1962, durante el Torneo de Candidatos en Curazao, Bobby Fischer y Pal Benko se pelearon despu茅s de que Fischer le pidiera a Arthur Bisguier que lo ayudara durante un receso. Pero Benko tambi茅n quer铆a que Bisguier lo ayudara con su propio aplazamiento con Tigran Petrosian. Fischer supuestamente insult贸 a Benko y se burl贸 de su acento. Benko respondi贸 abofeteando a Fischer.

En 1962, Theodore Smith fue arrestado por asesinato despu茅s de matar a pu帽aladas al maestro de ajedrez Abe Turner en la oficina de la revista Chess Review. Turner fue apu帽alado 9 veces y su cuerpo de 280 libras estaba metido dentro de una caja fuerte de pared grande. Turner le dijo a la polic铆a que el Servicio Secreto le dijo que matara a Turner.

En 1964, el maestro de ajedrez Raymond Weinstein fue arrestado por asesinato despu茅s de matar a un hombre de 83 a帽os en una residencia de ancianos. Fue juzgado como enfermo mental y confinado en la cl铆nica Ward’s Island para enfermos mentales.

En 1966, Mikhail Tal fue golpeado y le tiraron una botella de cerveza a la cabeza durante la Olimpiada de 1966 en La Habana. Estaba bebiendo y hab铆a estado coqueteando con una mujer en un bar cuando su celoso novio se pele贸 con Tal. Se perdi贸 las primeras cinco rondas de la Olimpiada de Ajedrez de La Habana a causa de sus lesiones.

En 1971, cuando Tigran Petrosian perdi贸 su partido con Bobby Fischer, la esposa de Petrosian, Rona, culp贸 a su entrenador, Alexey Suetin, y lo abofete贸.

En uno de los US Open de principios de la d茅cada de 1970, un jugador de ajedrez acababa de perder su juego y, por s铆 mismo, coloc贸 las piezas para analizar su juego. Un jugador sentado a su lado le dijo que abandonara el 谩rea de juego, que esa no era una sala de bolos. Ignorando al jugador, la otra persona volvi贸 a jugar en silencio su juego perdido. El jugador volvi贸 a decirle que se fuera. El bromista solitario respondi贸: “驴Qui茅n muri贸 y te hizo rey?” Luego, el jugador barri贸 todas las piezas del tablero del otro jugador con la mano. El bromista respondi贸 con un pu帽etazo que derrib贸 al jugador de su asiento. Entonces comenz贸 una pelea, que tuvo que ser disuelta por el director del torneo.

En enero de 1979, Patrick McKenna, un preso en Nevada, estrangul贸 a su compa帽ero de celda de Las Vegas, Jack J. Nobles, despu茅s de una discusi贸n sobre un juego de ajedrez. McKenna ha estado en el corredor de la muerte en Nevada desde 1979.

En 1981, el futuro gran maestro John Fedorowicz y el gran maestro Andr谩s Adorj谩n se pelearon a pu帽etazos en el Edward Lasker Memorial en Nueva York. Fedorowicz estaba molesto porque Adorj谩n lo gan贸 cuando Adorj谩n estaba empatando todos sus juegos anteriores. La mayor铆a de los golpes no los recibieRon ellos, sino el director del torneo, Eric Schiller, cuando trataba de detener la pelea.

En la d茅cada de 1980, la Uni贸n Sovi茅tica prohibi贸 a los cosmonautas jugar al ajedrez en el espacio entre ellos despu茅s de que una vez estall贸 una pelea a pu帽etazos entre los cosmonautas por una partida de ajedrez.

En 1989, la Gran Maestra Karen Grigorian (1947-1989) se suicid贸 arroj谩ndose al vac铆o desde un edificio.

En 1989, un cient铆fico ruso mat贸 a otro colega con un hacha despu茅s de perder un juego de ajedrez en la Estaci贸n de Investigaci贸n Vostok en la Ant谩rtida.

De 1992 a 2006, Alexander Pichushkin (1974- ) realiz贸 una matanza en Mosc煤. Pichushkin afirm贸 que mat贸 a 63 personas (48 confirmadas) y su objetivo era matar a 64 personas, una por cada casilla en un tablero de ajedrez.

En 1992, Robert Bryan de Inglaterra dispar贸 a Matthew Hay durante un juego de ajedrez. Bryan hab铆a “tenido suficiente” despu茅s de perder ante Hay y fue encarcelado durante 10 a帽os despu茅s de admitir que intent贸 asesinar al Sr. Hay dispar谩ndole en el cuello con una escopeta.

En 1992, el Gran Maestro Artur Yusupov regres贸 a su apartamento de Mosc煤 y descubri贸 varios ladrones en su apartamento. Estall贸 una lucha y Yusupov recibi贸 un disparo y estaba en estado cr铆tico, pero sobrevivi贸.

En 1993, una persona fue asesinada a tiros mientras jugaba al ajedrez en Bosnia, la primera en morir por disparos de francotiradores mientras jugaba al ajedrez.

En la Olimpiada de ajedrez de 1994 en Mosc煤, el capit谩n del equipo macedonio fue golpeado hasta dejarlo inconsciente y le robaron dos veces. La primera vez, le robaron 7.000 d贸lares dentro de un banco que estaba al otro lado de la calle del centro de juego. Un jugador estadounidense fue asaltado y los ladrones amenazaron su vida si no regresaba al d铆a siguiente con m谩s dinero. Otros jugadores de ajedrez informaron que matones golpearon las puertas de su hotel en medio de la noche y los amenazaron.

En 1994, el gran maestro Igor Platonov regres贸 a su apartamento en Kiev cuando dos ladrones lo emboscaron y lo asesinaron. Los asesinos nunca fueron capturados.

En 1994, Martin Wirth de Fort Collins, Colorado, mat贸 a tiros a Vernie Cox despu茅s de que los dos discutieran sobre un juego de ajedrez. Cox muri贸 de dos heridas de bala en el pecho. Los testigos dijeron que Wirth hab铆a perdido un juego de ajedrez con Cox, tir贸 el tablero de ajedrez y algunos muebles y luego comenz贸 a discutir con su oponente. Wirth cruz贸 la calle hacia su casa y regres贸 con un arma y dispar贸 a Cox hasta matarlo.

En 1995, el Maestro Internacional Gilles Andruet, ex campe贸n franc茅s, fue asesinado en Par铆s por deudas de juego. Fue encontrado muerto en una bolsa de pl谩stico.

En 1997, el Gran Maestro Alvis Vitolins (1938-1997) se suicid贸 saltando desde un edificio alto.

El 30 de mayo de 1999, Isa William Gray mat贸 a pu帽aladas a Vernon Miller mientras jugaba ajedrez mientras estaba en la Instituci贸n Correccional Federal en Ray Brook, Nueva York. Gray hab铆a perdido un juego de ajedrez y se acord贸 que el perdedor le pagar铆a al ganador haciendo flexiones. Gray se neg贸 y estall贸 una discusi贸n. Gray luego apu帽al贸 a Miller en el ajedrez con un cuchillo toscamente hecho.

En 2000, Laurence Douglas de Puoghkeepsie, Nueva York, mat贸 a pu帽aladas a Craig Williams durante un juego de ajedrez. Williams acababa de vencer a Douglas en un juego de ajedrez que ten铆a una apuesta de 5 d贸lares. Williams tom贸 un billete de 5 d贸lares de Douglas despu茅s del juego. Douglas luego sac贸 un cuchillo y apu帽al贸 a Williams 16 veces.

En 2001, Christopher Newton asesin贸 a su compa帽ero de celda, Jason Brewer, durante un juego de ajedrez en una prisi贸n de Ohio. Brewer renunciaba a su juego de ajedrez contra Newton cada vez que perd铆a un pe贸n o la posici贸n se ve铆a mal. Newton trat贸 de decirle que no se rindiera y terminara el juego, pero Brewer se neg贸. Despu茅s de un mes de jugar al ajedrez y Brewer siempre renunciando temprano sin terminar el juego, Newton finalmente se hart贸 y estrangul贸 a Brewer.

En 2002, dos jugadores se pelearon en el World Open de Filadelfia cuando uno de los jugadores arroj贸 una pelota de baloncesto a otro jugador entre rondas.

En 2003, el gran maestro Svetozar Gligoric, de 79 a帽os, fue atacado por ladrones a las 3 am en su casa de Belgrado. Los ladrones lo golpearon y ataron, luego le robaron su dinero, las joyas de su esposa, trofeos de ajedrez, juegos de ajedrez de plata y otros objetos de valor. Gligoric acab贸 con un ojo morado.

En 2003, Simon Andrews de Falls Township, Pensilvania, mat贸 a pu帽aladas a Jerry Kowalski durante un juego de ajedrez. Las autoridades dijeron que Andrews estaba molesto por las constantes conversaciones de Kowalski durante sus partidas de ajedrez. Andrews luego sac贸 un cuchillo de debajo del colch贸n de un sof谩 cama y apu帽al贸 a Kowalski en el cuello. Andrews fue sentenciado de 15 a 30 a帽os en una prisi贸n estatal.

En 2004, el vicepresidente de la FIDE, Zurab Azmaiparashvili, fue arrestado por un grupo de agentes de seguridad durante las ceremonias finales de la 36 Olimpiada de Ajedrez en Calvia, Espa帽a. Se estaba acercando al escenario para llamar la atenci贸n del presidente de la FIDE, Ilyumzhinov, sobre algunos premios que no se hab铆an entregado cuando la gente de seguridad se par贸 frente a 茅l. La polic铆a de Calvi脿 dijo que les peg贸, as铆 que lo arrestaron.

En 2005, el gran maestro canadiense Pascal Charbonneau y sus amigos jugadores de ajedrez fueron asaltados a punta de pistola en el World Open de Filadelfia.

En 2005, el campe贸n junior David Howell de Inglaterra (ahora un gran maestro) golpe贸 al organizador del Campeonato de Ajedrez de la Uni贸n Europea cuando result贸 que Howell no ganar铆a ning煤n premio. Result贸 que los jugadores titulados no eran elegibles para los premios junior.

El 15 de abril de 2005, el ex campe贸n mundial de ajedrez Garry Kasparov fue atacado por un hombre que se hac铆a pasar por un aficionado al ajedrez que quer铆a que le firmaran su tablero de madera. En lugar de eso, golpe贸 muy fuerte a Kasparov en la cabeza con el tablero de ajedrez.

En marzo de 2005, el maestro internacional Simon Webb fue asesinado a pu帽aladas en la cocina familiar por su hijo de 25 a帽os despu茅s de una discusi贸n. Simon regres贸 a su casa a la 1 a. m. despu茅s de jugar una partida de ajedrez local. Luego fue apu帽alado 20 veces con un cuchillo de cocina por su hijo enloquecido por las drogas. Luego, su hijo trat贸 de suicidarse chocando su autom贸vil a gran velocidad contra una parada de autob煤s. Sobrevivi贸 con solo una nariz rota.

En diciembre de 2006, la madre de Jessie Gilbert, una prodigio del ajedrez que se suicid贸 en julio de 2006 tir谩ndose desde el octavo piso de su hotel, fue arrestada por amenazar de muerte a su exmarido. Ella lo culp贸 por la muerte de Jessie.

En 2006, durante la Olimpiada de ajedrez de Tur铆n, el gran maestro brit谩nico Daniel Gormally golpe贸 al gran maestro armenio Levon Aronian en un club nocturno. Los dos se enzarzaron en una celosa disputa por la bella jugadora de ajedrez Arianne Caoili, de 19 a帽os. El en茅rgico baile de Caoili con Aronian provoc贸 que Gormally peleara.

El 26 de julio de 2006, Jessie Gilbert, una estrella del ajedrez brit谩nica en ascenso, se cay贸 por la ventana de su habitaci贸n en el Hotel Labe en Pardubice, en la Rep煤blica Checa. Gan贸 el Campeonato Mundial Amateur Femenino cuando ten铆a 11 a帽os. La polic铆a cree que pudo haber estado andando son谩mbula.

En octubre de 2007, dos jugadores, Richard E. Brooks y 鈥淛oe the ex-Marine鈥, tuvieron una discusi贸n en Village Chess Shop en Nueva York durante un juego de ajedrez. Richard estaba usando su pieza para derribar la pieza del otro jugador en lugar de usar las manos para quitar una pieza capturada. Luego, Joe cogi贸 el tablero y golpe贸 al otro jugador en la cara, lo que le hizo sangrar. Se llam贸 a la polic铆a. El jugador que fue golpeado estaba presentando cargos penales y prometi贸 demandar.

En octubre de 2008, David Christian de Iowa City se pele贸 con Michael Steward mientras jugaba una partida de ajedrez en la casa de hu茅spedes donde ambos viv铆an. Fue condenado a hasta 10 a帽os de prisi贸n por homicidio involuntario. Christian estrangul贸 a Steward hasta la muerte.

En enero de 2008, Zachary Lucov estaba jugando al ajedrez con Dennis Klien en Greensburg, Pensilvania, cuando estalló una pelea. Luco sacó un arma y Klein recibió un disparo en el codo. Lucov fue arrestado por asalto agravado y peligro imprudente.

El 3 de febrero de 2009, un hombre mat贸 a un amigo con una espada despu茅s de una partida de ajedrez en Alameda, California. Estall贸 una discusi贸n durante su juego y los dos comenzaron a luchar. Joseph Groom se retir贸 a su habitaci贸n y regres贸 con una espada, que us贸 para apu帽alar a Kelly Kjersem una vez. Kjersem muri贸 m谩s tarde.

En enero de 2009, estall贸 una acalorada discusi贸n en un torneo de ajedrez de Dubai entre un maestro de ajedrez iran铆 y su oponente asi谩tico. Luego, los dos se pelearon despu茅s de que el oponente asi谩tico dijera que era bueno en k谩rate.

El 1 de septiembre de 2010, un juego de ajedrez entre reclusos en la c谩rcel del condado de Indian River en Florida deriv贸 en una pelea. Christopher Brown estaba jugando al ajedrez con otro recluso en el bloque de celdas cuando Christopher O’Neal, de 22 a帽os, que estaba viendo el juego, coment贸 sobre el juego en nombre del otro recluso. Brown le dijo a O’Neal que se callara, pero O’Neal lo ignor贸 y continu贸 discutiendo el juego de ajedrez en curso. Los dos luego se pelearon. Fueron necesarios varios agentes de detenci贸n para disolver el vuelo.

El 15 de agosto de 2010, alguien dispar贸 contra The Chess Club en Syracuse, Nueva York. Damani Prince, un joven de 16 a帽os recibi贸 una herida de bala en el pie. El tiroteo ocurri贸 poco antes de la medianoche despu茅s de que una pelea disolviera una fiesta en el Chess Club.

El 11 de agosto de 2011, dos personas fueron apu帽aladas en el restaurante Chuy’s en Phoenix despu茅s de que la polic铆a dijera que una persona se enoj贸 por un juego de ajedrez. Los oficiales en la escena dijeron que dos personas estaban jugando un juego, pero cuando una persona gan贸 el juego, la otra persona se enoj贸 y apu帽al贸 al ganador dos veces. El amigo de la v铆ctima salt贸 y trat贸 de ayudar, pero tambi茅n fue apu帽alado.

En enero de 2012, K. Mohan apu帽al贸 a un taxista, Ngoh Chin Boon, en el cuello en Singapur despu茅s de que la v铆ctima lo molestara por interrumpir su juego de ajedrez. Mohan estaba hablando en voz alta y gritando vulgaridades mientras usaba un tel茅fono. Boon le dijo a Mohan que no hablara tan alto porque estaba concentrado en una partida de ajedrez con un amigo. Estall贸 una pelea y Mohan se fue, solo para regresar con un cuchillo. Mohan atac贸 a Boon con el cuchillo hasta que el compa帽ero de ajedrez de Boon lo apart贸.

En julio de 2012, Jessie Leeth y Charles Cox estaban jugando una partida de ajedrez en el condado de Morgan, Alabama, cuando Cox empez贸 a ganar. Leeth se molest贸 porque Cox estaba ganando y se pelearon. Leeth luego apu帽al贸 a Cox en el costado con un cuchillo. Leeth fue acusado de asalto.

El 17 de julio de 2013, dos jugadores discutieron por un juego de ajedrez en Bellevue, Washington. Uno de los hombres invit贸 a su vecino a jugar al ajedrez, pero tuvieron una discusi贸n sobre el juego. Luego, el hombre apunt贸 con un arma a su oponente (tal vez estaban jugando ajedrez r谩pido). El opositor huy贸 de la casa y llam贸 a la polic铆a. Esto condujo a un enfrentamiento de 8 horas hasta que una salva de bombas aturdidoras y granadas de gas “flash bang” fueron arrojadas a la casa. Entonces el hombre se rindi贸.