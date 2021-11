El fracaso del capitalismo ha abierto una serie de problem谩ticas que demandan urgente resoluci贸n en aras de hacer viable cualquier forma futura de vida. No se trata m谩s de una crisis coyuntural o particular, sino de una crisis terminal y profunda. La prueba de ello es que su manifestaci贸n se deja sentir en los m谩s diversos aspectos de la existencia humana. La econom铆a, la pol铆tica, la salud, etc. Vivimos en la era de las crisis m煤ltiples.

Espec铆ficamente en pa铆ses como El Salvador esto implica un desgarre de los v铆nculos sociales que encuentra expresi贸n en formas extremas de violencia. Las pandillas son un mal end茅mico en nuestra sociedad. Tal hecho es sabido por todos, lo que pocos (o nadie) se ha propuesto abordar es la dimensi贸n sist茅mica y amplia del problema, la cual encuentra su anclaje en un modelo social basado en la marginaci贸n de crecientes sectores de la poblaci贸n, en el deterioro de sus niveles de vida y en la imposici贸n de una l贸gica en la que los beneficios de entidades econ贸micas configuran las relaciones entre las personas en su totalidad.

El boom econ贸mico acaecido durante la postguerra en el siglo XX, implic贸 un crecimiento econ贸mico y relativa prosperidad en los pa铆ses del norte, pero tambi茅n increment贸 las brechas sociales e impuso una l贸gica de desarrollo en la cual las m谩s fundamentales nociones como la de los derechos humanos y el bienestar com煤n, deb铆an entregarse como sacrificio a la insaciable exigencia del Dios capital, cuando as铆 fuera requerido.

Las potencias, por medio de diversos mecanismos como los organismos financieros internacionales, impusieron esta l贸gica de desarrollo a los pa铆ses perif茅ricos, llevando a cabo lo que Stuar Hall denomin贸 una Revoluci贸n Neoliberal. Mediante privatizaciones, se desmantelaron las instituciones p煤blicas encargadas de aliviar el sufrimiento de la gente o de garantizar una perspectiva de vida. Cuestiones como la seguridad social fueron otorgadas al mercado y puestas a disposici贸n de corporaciones 谩vidas de ganancias. El espacio p煤blico fue reconfigurado y convertido en un enorme mercado, con el consecuente aumento de la desigualdad, floreciente desempleo, miseria, ira y desesperaci贸n. La seguridad social, la estabilidad econ贸mica y la provisi贸n de bienes p煤blicos como la educaci贸n, dieron paso a la ansiedad econ贸mica, la inseguridad existencial y una cultura del miedo.

Absortos dentro de esta realidad, los valores de la solidaridad o el bien com煤n fueron sustituidos por el lenguaje del individualismo, socavando las esferas p煤blicas que permiten a las personas actuar en conjunto como agentes colectivos y ciudadanos cr铆ticamente comprometidos. Un fr铆o discurso puramente econ贸mico fue impuesto y los valores morales sustituidos por el c谩lculo comercial, complementado con expresiones de intolerancia sin complejos, ira y resentimiento.

La cultura, un espacio atravesado por afectos, mut贸 en un espacio en el que cada uno se encuentra encerrado en sus propios sentimientos y emociones. Un individualismo enconado redujo al m铆nimo cualquier noci贸n de comunidad. Esta realidad fue acompa帽ada de una pedagog铆a seg煤n la cual todos los problemas son privados de su dimensi贸n amplia y afrontados de manera individual y privada. En la cosmovisi贸n del capitalismo, cualquier pobre, desempleado, o persona que se encuentre fuera de los l铆mites de lo que el mercado busca absorber para generar ganancias, es considerado perdedor o desechable. Visto como desechos humanos, una creciente cantidad de personas son percibidas como anti humanos sin rostro y s铆mbolos del miedo y patolog铆a.

En la era del capitalismo de casino, millones de personas son constantemente condenadas a la marginalidad, quedando a merced de bandas criminales, que encuentran aqu铆 un terreno f茅rtil para construir y alimentar una maquinaria que, por medio de la violencia y la muerte, se inserta en la l贸gica financiera. Es, como arriba he sostenido, esta l贸gica la 煤nica que importa, mientras los seres humanos se vuelven cada vez m谩s desechables. Por tanto, cuando esta maquinaria reclama con sangre una mayor cuota de poder, lo primero que deber铆amos evitar es reducir el asunto a un problema pol铆tico restringido (a lo meramente electoral) y abordarlo como un asunto pol铆tico en un sentido amplio, vinculado al modelo de vida construido hist贸ricamente en nuestro pa铆s y por tanto como una cr铆tica al capitalismo.

Para decirlo en simples palabras. Una pregunta ingenua puede bastar para probar el contenido econ贸mico, de la 煤ltima ola de asesinatos que enfrenta el pa铆s 驴Qui茅nes son los asesinados? Los mismos pobres, trabajadores, excluidos y marginados los cuales, en nombre de la libertad tal y como la entiende el capitalismo, han sido privados de toda seguridad social, quienes carecen de pr谩cticamente cualquier derecho, son quienes pierden la vida, cada vez que los grupos criminales los utilizan para ejercer presi贸n sobre alg煤n gobierno. El contenido de clase se vuelve palpable en este punto. La soluci贸n por tanto no pasa por sacar m谩s polic铆as o soldados a las calles, sino por un cambio estructural profundo, vale decir por una revoluci贸n, que elimine estructuras de privilegio y genere en cambio nuevos espacios p煤blicos que potencien los v铆nculos sociales, haciendo de la solidaridad y el bien com煤n una pr谩ctica constante, en lugar de meros conceptos abstractos.