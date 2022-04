–

De parte de ANRed April 20, 2022 232 puntos de vista

Jes煤s Casimiro inaugur贸 el 7 de abril una nueva exposici贸n con el t铆tulo 鈥淢谩s all谩 del textil鈥. Quien haya pasado entre lunes y viernes durante los 煤ltimos 20 a帽os por las puertas de la Casa de la Provincia de Salta, es probable que lo haya visto hilando y tejiendo del otro lado de las vidrieras, en pleno microcentro porte帽o. 鈥淟a raz贸n de la muestra es la de mostrar el arte fibra como una variaci贸n del arte textil鈥, expres贸 Jes煤s en una larga entrevista en la cual nos habl贸 de sus comienzos y su recorrido. Por Andr茅s Manrique, para ANRed.

鈥淯rdiendo en el tiempo

verticales hijos de la tierra鈥

J.Casimiro (2013)

Algunos hitos de la exposici贸n, de la mano del artista

鈥M谩s all谩 del textil tiene la intenci贸n de mostrar el arte fibra como una variaci贸n dentro del arte textil, que sigue siendo considerado un arte menor. El arte fibra se diferencia del textil, principalmente por tres razones: la principal es que no se hace en telar, ya no se usa el instrumento convencional; la segunda es que se hace sobre cualquier tipo de material que tenga estructura (tridimensional), es decir, no se realiza con urdimbre ni con trama, que son las bases del telar; y la tercera es que sea r铆gida o semir铆gida, es decir, auto-portante. Esos son los criterios del arte fibra que presento ahora, por eso la exposici贸n no tiene una curaci贸n tem谩tica; es m谩s la presentaci贸n del arte fibra con distintos materiales: fibra lana, fibra animal y fibra mineral (metales).

En la muestra hay obras que tienen que ver con lo climatol贸gico, otras que tiene que ver con lo c贸smico y con los fen贸menos naturales, y algunas otras vinculadas con la hist贸rico cultural. Inclu铆 adem谩s una obra que llamo interactiva, porque invita a que las personas se metan dentro e interact煤en con la pieza.鈥

Todo es tejido

鈥淪i te pon茅s a pensar, a mirar, todo es fibra. Microsc贸picamente, todo elemento del universo es un tejido. El arte fibra puede surgir a partir de elementos en desuso, cosas de la calle y elementos que van a demandar distintas t茅cnicas. Algunas t茅cnicas pueden pasar de una obra a otra, pero est谩n tambi茅n las que nacen y mueren en una misma obra, porque cada pieza exige cierta resoluci贸n que no va a ser admitida en otra.鈥

Como si con la tierra hubiera hecho un pacto secreto, en todos sus trabajos est谩 presente lo ambiental. Casimiro se帽ala, de una manera lateral, la responsabilidad que el ser humano tiene de cuidar la Pachamama, definida por el artista como 鈥渆l espacio tiempo (pacha) que le da cobijo a la vida (mama).鈥 Y sus obras responden a esa 铆ntima relaci贸n.

Todo est谩 compuesto por cientos de tramas que no est谩n a la vista y que nos constituyen, m谩s all谩 de lo que mostramos o vemos. Las capas del hilado, cubriendo y matizando, conformadas por lo que corre por abajo, hablan de nuestra condici贸n. Casimiro describe un movimiento entre las culturas que se enlazan, poniendo a simple vista nudos, y pasajes; una cosmovisi贸n andina (la urdimbre) atravesada por una trama cosmopolita.

En Casimiro hay entusiasmo, hay impulso. Hila perseverante, con 茅nfasis, con precisi贸n. Sus ojos se alumbran cuando habla de su actividad, de su obra, de sus proyectos. En el hilo tenso de su voz hay entrega y agradecimiento.

De donde viene y hacia donde va

En la sangre de Casimiro est谩n los Valles Calchaqu铆es abri茅ndose a los tonos del cielo en Luracatao, su pueblo natal, ubicado a 180 kil贸metros al noroeste de la capital de Salta, y a 2700 metros de altura.

鈥淐uando era chico, si alguien quer铆a ir desde mi pueblo hasta la capital de Salta, deb铆a esperar un cami贸n que pasaba una vez por semana, el 煤nico transporte. Al amanecer, sal铆amos a trabajar y al hacerse la noche volv铆amos a las casas. En los meses de noches largas, antes de las nueve ya est谩bamos dormidos, y a las cuatro de la ma帽ana, arriba de nuevo. El gallo era el reloj de all谩. Pens谩 que Luracatao es un 煤ltimo rinc贸n de los Valles Calchaqu铆es.鈥

Jes煤s ten铆a cinco a帽os cuando comenz贸 a trabajar: regaba las plantas, juntaba le帽a, 鈥渄esyerbaba, que es ir con la azada cortando yuyos, removiendo la tierra.鈥 Con el arado trabaj贸 el suelo, trazando sus primeras tramas. A los siete a帽os se divirti贸 imitando programas de radio y voces: 鈥渁 esa edad no pod铆a entender c贸mo pod铆an ser esas personas de chiquitas para entrar ah铆 adentro鈥, dice sonriendo, mientras enmarca un rect谩ngulo imaginario de 20 cent铆metros con los dedos. 鈥淎dem谩s, jugaba mucho a la pelota, siempre de trapo. Rellenaba una media porque el terreno era muy rugoso y la media es la 煤nica tela el谩stica y resistente. Sab铆amos llevarnos cada paliza, porque se las sac谩bamos a mam谩, pero hac铆amos una pelota as铆 de grande鈥, dice abrazando el aire.

En su familia hay varios apellidos. Jes煤s lleva el de su madre: Casimiro.

鈥淐uando era chico hac铆a o ve铆a cosas que al crecer ya no pude ver de la misma manera. El verde era el color m谩s escaso en medio de la aridez, sobre todo durante los meses de invierno y oto帽o: un verde seco. Si tuviera que representar mi infancia probablemente ser铆a un collage donde utilizar铆a mucho la enredadera, la totora, ese junco que crece en zonas salitrosas y tallos con los que se confeccionan canastos. Me gustaban los meses de verano porque del p谩ramo surg铆a el agua y el verde chorreando por todas partes: la fruta, la verdura鈥 y de la nada, una cosa 谩rida pasaba a ser un para铆so. As铆 como el verano era lo que m谩s me gustaba, los meses de junio, julio y agosto eran los peores. Inviernos con vientos de muchos kil贸metros por hora llev谩ndose todo. Remolinos que pon铆an tristes, secos y p谩lidos esos meses.鈥

A medida que fueron pasando los a帽os, los telares se volvieron m谩s coloridos, como si de alguna manera Jes煤s se tomara la revancha contra aquellos duros inviernos de origen.

鈥淓n el pensamiento andino nada nace de lo humano, todo lo que nace es de la naturaleza. De ah铆 surgen los colores que representa la Whipala, los siete del arco iris; esos colores que representan la flora, la fauna, la actividad agr铆cola, la medicina, la organizaci贸n social, la sabidur铆a, la medicina, y la luz que da origen a todos los colores. Por eso trabaj茅 mucho con ellos, a los que les agregu茅 el negro, que va m谩s con mi propia forma original de trabajar.鈥

Los dos llamados del tejido

En Luracatao imagin贸 su futuro como vaquero. 鈥淨uer铆a criar ganado vacuno; no pensaba vivir en la ciudad. El tejido naci贸 como medio de trabajo, a los catorce a帽os. Un vecino que formaba parte de una sociedad de artesanos me estimul贸 porque necesitaban tejedores. Al principio no ten铆a idea, pero me trajo lana y armamos un telar. Despu茅s de una clase, empec茅 solo. A la ma帽ana siguiente quise copiar un dibujo del manual Peuser, y unas horas despu茅s casi tiro todo.鈥 Por la tarde, volvi贸 el vecino, lo corrigi贸 y Jes煤s teji贸 durante tres a帽os, hasta que fue interrumpido por el servicio militar. No ten铆a pensado ir a la ciudad: 鈥淓l servicio militar me result贸 eterno: cada minuto un d铆a y cada d铆a, un a帽o.鈥 Por suerte y por orden de m茅rito, en seis meses le dieron la baja y pudo seguir su vida.

鈥淎 los diecisiete a帽os llegu茅 por primera vez a la ciudad de Salta capital, con todo el antes que le pon茅s a viajar. Te hacen tanto la cabeza que ya vas pensando c贸mo ver. Al llegar al primer lugar de luz el茅ctrica, rodeado de autos y rutas de pavimento no pod铆a creer que existiera un paisaje tan distinto. Adem谩s, de La Cuesta del Obispo hacia el sur era todo verde, unos colores que en la zona de los valles donde yo viv铆a no exist铆an. Me parec铆a incre铆ble que todo fuera tan f茅rtil: plantas, selva tupida, infinita. Fue un impacto muy grande.鈥

Instalado en la capital de Salta, Casimiro quer铆a volver a su casa a criar ganado, pero se fue quedando. Pese a que en la ciudad ten铆a un puesto de trabajo en la construcci贸n que no le interesaba, cuando regresaba a su pueblo la extra帽aba. All铆, un d铆a se encontr贸 con un vecino de Luracatao que trabajaba haciendo tapices para un taller, y como necesitaban manos, se present贸 y el tejido volvi贸 a encontrarlo.

Reci茅n llegado a la gran ciudad

鈥淭odo en cantidad: de gente, de taxis, de colectivos: un n煤mero para aqu铆, otro para all谩. Ni bien llegu茅 para m铆 lo m谩s importante era c贸mo involucrarme; c贸mo hacer para viajar y no perderme. D贸nde estoy, a qui茅n llamo.鈥 En Buenos Aires ya no lo sorprendi贸 la luz el茅ctrica, sino el tama帽o, los modos de la gente, la oferta constante. Al llegar, llam贸 al director de Cultura que hab铆a conocido durante su primera exposici贸n, en 1992, y le solicit贸 un espacio de un metro cuadrado para dejar una caja con tapices. En la Casa de la Provincia de Salta lo dejaron trabajar. Al principio a prueba, por tres meses. Hoy, esos primeros tres meses de prueba se han convertido en 20 a帽os, un tiempo en el cual Casimiro se dedic贸 a tejer de 9.00 a 17.00. All铆, de lunes a viernes, del otro lado de las vidrieras y a la vista del peat贸n al que s贸lo le basta detenerse all铆 adelante para convertirse en p煤blico, trabaja hasta las 17.00. De una semana a la otra, al pasar por Roque S谩enz Pe帽a 933, podemos ser testigos y espectadores del desarrollo de su trabajo, hebra por hebra. Despu茅s de las 17.00 vuelve caminando a su casa, donde da talleres.

T茅cnicas y aprendizaje

Casimiro sostiene que s贸lo uno mismo puede entregarse al aprendizaje. El conocimiento se va dando en la pr谩ctica concreta. No viene de academias. 鈥淓n lo personal, lo que m谩s me ense帽贸 el oficio fue a querer lo propio; me ense帽贸 a valorar mis experiencias y a observar desde otros puntos de vista: a pensar distinto. Todo lo que pueda tramarse es muy fiel, porque descubr铆s que pod茅s entretejer, colgar, atar. Y que la trama da para pensar qu茅 es unido, qu茅 est谩 entrelazado.鈥

Luego de los talleres de tejido comercial en Salta, empez贸 a romper lo figurativo con trabajos de pintura rupestre. Mediante la estilizaci贸n, inaugur贸 el momento en que la figura fue quedando atr谩s: 鈥淗aciendo otras formas hay caminos nuevos, y es tanto lo que hay por descubrir. Muchas veces, repitiendo la t茅cnica, por error o accidente, nace otra. El tipo de material o el trabajo mismo reclama otra t茅cnica. En algunos casos, est谩 todo tan planeado que cuesta traducirlo, llevarlo a los hechos. Igual, por m谩s plan previo que haya, depende mucho del momento, porque lo termin谩s cambiando en el proceso.鈥

Mediante la estilizaci贸n de los motivos de arte rupestre, primero abstray茅ndose de las formas, rompe la figura. Despu茅s, ser谩 el movimiento el que ir谩 entrando a sus trabajos. El viento bate el telar, lo revuelve pl谩sticamente. Las corrientes de aire cortan las figuras y el paisaje se entremezcla, como en 鈥淰iento Blanco鈥 o en 鈥淧elea del viento鈥, ambos de 1998. All铆 a煤n predomina la horizontal y diagonal que desarma el paisaje a golpes de cubismo y expresionismo, como si el viento se metiera en el tejido del cuerpo, y los ojos fueran desgajados al igual que potreros, iglesias y cerros. Con ese estilo, dentro de su especialidad que es la faz de urdimbre, pr谩ctica que desarrolla en continuidad con el conocimiento ancestral que adquiri贸 en los valles calchaqu铆es, provoca atracci贸n e involucra al observador, que participa en la composici贸n de la imagen.

En el cubismo encuentra buena fuente para retratar y aun relatar las tareas de campo y costumbres vallistas, de Salta y La Quebrada: 鈥淓l yugo鈥, 鈥淪ikuris鈥, de 1999. El telar se convierte en superficie pict贸rica a ser modelada, y Casimiro adquiere otras maneras de expresarse. Las figuras son descompuestas geom茅tricamente, los cortes y planos re ensamblan las partes de la imagen. Detr谩s de la estabilidad geom茅trica circula un rumor. De fondo, vibra la descomposici贸n: el tono se vuelve tr谩gico.

鈥淧ara hacer tapiz se deben manejar conceptos de la pintura, del dibujo y de las t茅cnicas de tejido. Lo que va saliendo surge en el momento de la forma, como si un color te llevara a otro y la misma actividad te fuera transformando. El telar comparte conceptos con la pintura, como el dibujo y el color, pero el artista textil puede ir menos a la espontaneidad que el pintor. Si quiere representar un rayo en medio de una tormenta, tiene que entrelazar diversas lanas, de antemano, para darle degrad茅 a la luz: el telar exige premeditaci贸n.鈥

El pintor puede mezclar colores sobre el lienzo. La misma superficie es apta para la mezcla y habilita la superposici贸n y saturaci贸n de tonos de acuerdo a las capas de pintura yuxtapuestas. El tejido, en cambio, cubre una trama con otra: 鈥渓a lana no es transparente, la transparencia s贸lo es posible mediante un delicado recorrido a trav茅s de un tejido compuesto por hebras de distintos colores que aportan la luz y/o la visualizaci贸n de las capas que pasan por debajo.鈥

Hacia nuevos planos

Casimiro inaugura el nuevo siglo atrevi茅ndose a la tercera dimensi贸n: inclina sus telares a lo escult贸rico, comienza a pensarlos como instalaciones. Empieza a incluir madera, tela, restos org谩nicos y contaminantes; construye piezas y sentidos sobre fondos tejidos; va d谩ndole forma al espacio. Como en 鈥淓rosi贸n鈥 (2001) donde el bastidor es rebasado y el marco, antes l铆mite de adentro-afuera, se ve obligado a resignar su condici贸n est谩tica, y se vuelve trampol铆n desde el cual un jir贸n de color toma el espacio por asalto. O en 鈥淭orrente鈥 (2002), donde maneja tramas yuxtapuestas y combina diversos puntos con colores fr铆os y c谩lidos que sobresalen del plano, aumentando el volumen y avanzando sobre el espacio. O en 鈥淒erretimiento鈥, donde el color desborda el marco, lo cubre y las hebras chorrean como el agua, en acci贸n pl谩stica, con intersecciones que ganan profundidad y cuerpo. Y en 鈥淎m茅rica hoy es鈥︹, un trabajo que interact煤a con diversos elementos y se pronuncia mediante la combinaci贸n de objetos dispersos, enhebrados sobre una trama desgarrada, como escaras de un cuerpo enfermo.

Sus obras no parten de dibujos, nacen de la improvisaci贸n. Para cada una hay motivos que lo ocupan y preocupan: 鈥渘o hay bloqueo porque es una b煤squeda y al involucrar nuevos materiales hay un desaf铆o que depende de la audacia a cada momento.鈥 Casimiro no siente limitaciones al encarar trabajos personales. S铆, en cambio, cuando debe cumplir con encargos comerciales que, en muchos casos lo limitan a hacer cosas que no quiere. 鈥淓n lo art铆stico, el tejido es complicado, pero si uno se dedica a hacer tapices comerciales, la actividad es posible como salida laboral.鈥

Proyecciones

Su objetivo es llevar el tapiz al lugar que goza la pintura en el imaginario social. Revalorizar el tejido artesanal; conseguir que sea tan considerado como la pintura. Llevarlo a la evoluci贸n y al prestigio del pincel: esa es la idea que lo tiene obsesionado desde hace muchos a帽os.

Desde que en 2007 publicara su primer libro, Tramarte, al que le siguieron Tapiz del norte argentino (2009), Arte del telar horizontal (2012) y Arte Calchaqu铆 (2018), todos actualmente a la venta, busca difundir ancestrales t茅cnicas del tejido que hered贸 de manera oral, para conservarlas y ampliarlas mediante el tapiz: 鈥渕antener el valor por el trabajo artesanal, tan degradado por las tecnolog铆as que mec谩nicamente imitan algunos de estos saberes y quieren hacer creer que es trabajo de hombre.鈥 Su objetivo no solamente es el de dar a conocer sus tapices, sino el de reivindicar los antiguos modos artesanales, m谩s all谩 de lo que manifiestan sus obras: esa es su meta. Para ello viene planeando la construcci贸n de la Escuela Jes煤s Casimiro que, por el momento est谩 buscando el lugar donde erigirse, avalado por el Ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, para formar personas con t铆tulo a nivel primario, secundario y terciario. 鈥淪er铆a como un Bellas Artes en pintura, pero solamente en textil, porque es muy amplio el textil: urdimbre, trama, tejido a croch茅, a dos agujas, a nudo de macram茅, a ataduras, a envolturas; todo lo que involucre lo textil. No hay escuelas en el mundo, hasta donde yo s茅 no hay precedente de esta idea de una escuela superior. Es dif铆cil, porque todav铆a no hay formadores que se sumen de bellas artes.鈥

Mientras tanto, sigue tejiendo, desafi谩ndose y llev谩ndose un poco m谩s all谩 en cada obra, acaso reencontrando el hilo de Ariadna que lo saque de cada laberinto que se da en el tiempo, con distintas t茅cnicas y trabajo.

Logros

鈥淰ivir de lo que uno ama鈥 es la energ铆a y la fuerza que le da a Jes煤s Casimiro esta verdad.

2016: muestra colectiva 鈥淔othor 2鈥, Galer铆a de Arte Ida Schmid, Nueva York.

2016: 鈥淓l ardid del tiempo鈥, Museo de Bellas Artes de Salta.

2014: clasifica en Sal贸n de Artes Visuales, Palais de Glace, Buenos Aires.

2013: segunda menci贸n en Sal贸n de Artes Visuales, Palais de Glace, Bs. As.

2011: primer premio Tapiz Proyecci贸n, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires.

2009: expone en Stuttgart, Alemania.

2004: expone en Lille, Francia, luego en Sal贸n argentino, Par铆s, Francia y en Seminario de Arte Textil Latinoamericano, La Paz, Bolivia.

En 1992 obtiene la menci贸n Sal贸n Tapiz, Salta.

鈥淢谩s all谩 del textil鈥 permanecer谩 abierta hasta el 7 de mayo en la Casa de la Provincia de Salta (Presidente Roque S谩enz Pe帽a 933). De 10.00 a 18.00.