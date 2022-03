–

De parte de A Las Barricadas March 6, 2022 20 puntos de vista

Nota ALB.- Seguimos traduciendo materiales de CrimethInc, porque nos est谩n dando una visi贸n humana y muy realista de todo el asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania desde una perspectiva libertaria. Queda mal cuerpo despu茅s de la lectura de estos y otros relatos y refleja la fragilidad de un movimiento revolucionario, el anarquista en el este de Europa, que nunca ha pasado de una escena relativamente poco organizada de unos cientos de personas en un ambiente general bastante hostil hacia las ideas de lo que se considera izquierda en occidente. De hecho la izquierda rusa nos podr铆a parecer cargada de valores reaccionarios vista desde aqu铆.

Sin embargo, a pesar de toda esta cat谩strofe que es la guerra florece un mundo de base que se autoorganiza cada d铆a en Ucrania, o que resiste la maquinaria belicista en Rusia y se prepara para lo peor con determinaci贸n. En este escenario dist贸pico tienen que actuar nuestras compas de aquellos territorios. Por eso nos parece un crimen que haya tantas personas aqu铆 animando a la OTAN para que arme Ucrania y alargue la guerra. Esas mismas personas si vivieran en Rusia estar铆an apoyando al ej茅rcito ruso sin pesta帽ear, mientras que quienes nos oponemos a la guerra aqu铆 estar铆amos igualmente perseguidas ya que all铆 tambi茅n estar铆amos contra la guerra. As铆 es el mundo insano que tenemos.

Un exiliado del Donb谩s y un manifestante en Rusia cuentan sus historias

Para ayudar a entender lo que est谩 ocurriendo en Ucrania y Rusia, presentamos los relatos de anarquistas de ambos pa铆ses. En el primero, un desplazado de la capital de la “Rep煤blica Popular de Luhansk”, una de las dos zonas del este de Ucrania que estaba gobernada por separatistas financiados por Rusia [Nota de ALB: vemos que Crimethinc utiliza aqu铆 la nomenclatura mainstream occidental] hasta la invasi贸n, describe su experiencia al intentar escapar de la zona de guerra y las condiciones que imperan en Ucrania en estos momentos. En el segundo, un manifestante ruso describe los retos a los que se enfrentan los rusos al intentar movilizarse contra la guerra en condiciones extremadamente represivas.

Mientras que algunos supuestos “izquierdistas” del mundo anglosaj贸n han repetido como loros los argumentos de Vladimir Putin, excusando la invasi贸n rusa culpando a la OTAN o especulando que los miles de ucranianos que ya han sido asesinados deben ser fascistas, nosotros creemos que cualquier compromiso responsable con estos acontecimientos debe centrarse en las voces de los ucranianos y rusos de a pie que se oponen a la agresi贸n militar. En lugar de ser meros consumidores de informaci贸n, en lugar de instigar las ambiciones imperiales de los dictadores o buscar que otros gobiernos interesados contengan esas ambiciones, tenemos que construir relaciones de solidaridad real con las personas que se ven inmediatamente afectadas por esta invasi贸n, en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia y en otros lugares.



Carteles contra la guerra, Novosibirsk, Rusia



Manifestante contra la guerra, Krasnodar, Rusia

Entrevista con un exiliado del Donbas en Ucrania

Esta semana, nuestro Podcast de Ex trabajadores realiz贸 una entrevista de audio con un anarquista de Luhansk que actualmente est谩 huyendo a trav茅s de Ucrania. La conversaci贸n toca el tema de la vida cotidiana en medio de la guerra, la ley marcial, la composici贸n pol铆tica de las fuerzas armadas, la movilizaci贸n popular de la sociedad para la defensa y la ayuda mutua, la situaci贸n en la frontera y las formas en que la gente fuera de Ucrania puede ofrecer apoyo. Puedes escuchar la versi贸n de audio o leer esta versi贸n de la transcripci贸n.

Gracias por hablar con nosotros. 驴Puedes presentarte?

S铆, me llamo D-. Soy un profesor de ingl茅s de 30 a帽os de Lugansk [que es la graf铆a rusa se escribe Luhansk], aut贸nomo, actualmente en Khmelnytskyi.

驴Puedes hablarnos un poco de la situaci贸n en la que te encuentras ahora?

Desde hace cinco a帽os, vivo en Kiev, y hace unos cinco d铆as, yo y otras personas y un par de animales decidimos evacuar Kiev. As铆 que nos subimos a un coche de nuestros amigos que viajaron con nosotros y llegamos a Khmelnytskyi. En este momento, estamos atrapados aqu铆, debido a que nuestro veh铆culo no arranca. As铆 que estamos intentando arreglarlo.

Khmelnytskyi en general es muy tranquila, comparada con lugares como Kyiv o Kharkiv. Pero s贸lo es tranquila en t茅rminos de guerra, por as铆 decirlo, en t茅rminos de tanques rusos y bombardeos y todas esas cosas. Es muy tranquilo en ese sentido. Pero est谩 lejos de ser tranquilo en t茅rminos de c贸mo se siente la gente aqu铆 y el estado de 谩nimo general de la poblaci贸n local. Hay mucha desconfianza, tensi贸n y nerviosismo. Cada d铆a, la gente local predice que ser谩 el 煤ltimo d铆a antes de que se desate el infierno aqu铆 tambi茅n. En este tipo de situaci贸n, es realmente dif铆cil disfrutar incluso de la relativa paz actual que observo aqu铆, en comparaci贸n con el lugar que dejamos.

As铆 que esa es la situaci贸n actual.

Sabemos que se ha declarado la ley marcial en todo el pa铆s. 驴C贸mo se ve eso en t茅rminos de la vida diaria?

Como en cualquier otra ley marcial, hay muchos puntos en com煤n. Uno de ellos es que se ha establecido el toque de queda en todo el pa铆s. No se puede salir despu茅s de una hora determinada. Tambi茅n hay movilizaci贸n [es decir, reclutamiento], que impide a todos los varones de 18 a 60 a帽os salir del pa铆s, y creo que hoy el Parlamento ha aprobado los planes del presidente Zelensky de movilizar a todo el mundo. As铆 que parece que dentro de unos d铆as sabremos c贸mo se desarrollar谩. Adem谩s, hay muchas milicias -las llamamos Defensa Territorial- formadas por todos los voluntarios que decidieron tomar las armas o ayudar de otras maneras. Ahora patrullan las calles. Interrogan a todo aquel que parezca desconocido o sospechoso, e intentan identificar a todo el mundo y averiguar si son una amenaza para Ucrania, por as铆 decirlo.

En todas las guerras que he visto hasta ahora, hay muchos menos derechos humanos con los que se puede contar. Pero supongo que tiene sentido para la mayor铆a de la gente en Ucrania, todo esto de “a tiempos dr谩sticos, medidas dr谩sticas”. Lo que me preocupa un poco personalmente, es que ya que soy alguien que ha vivido esto antes (teniendo mi ciudad natal Lugansk invadida en 2014). S茅 que por desgracia, muy a menudo, estos tiempos dr谩sticos pasan, pero las medidas dr谩sticas se mantienen durante a帽os. Por ejemplo, el toque de queda que se anunci贸 en Lugansk en 2014 nunca se levant贸; han sido ocho a帽os de b谩sicamente no salir por la noche, ocho a帽os de militares patrullando las calles, ocho a帽os de todas estas medidas de austeridad que se pusieron en marcha. Me preocupa un poco que Ucrania pueda perder muchas cosas en el transcurso de esto, y me preocupa a煤n m谩s que estas cosas sigan perdidas una vez que hayamos terminado con esta guerra.

En realidad, no me hab铆a dado cuenta de que tambi茅n estuviste all铆 durante la guerra de 2014 en el este. 驴Hay algo que te gustar铆a compartir sobre esa experiencia, o c贸mo influy贸 en lo que est谩s viviendo ahora?

Claro, tengo que admitir que en realidad no vi la guerra en 2014. Me fui en abril de ese a帽o sin creer realmente que la guerra fuera a empezar. Decid铆 hacer un viaje en bicicleta a Georgia, as铆 que recorr铆 el sur de Rusia y acab茅 en Tiflis, y cuando llegu茅 all铆 ya era mayo de 2014, y fue entonces cuando empez贸 la guerra. As铆 que, en realidad, plane茅 viajar durante unas semanas y, en cambio, acab茅 viajando durante tres a帽os, porque no ten铆a ning煤n lugar al que volver. As铆 que me perd铆 la parte b茅lica de todo el asunto; lo vi cuando todo se estaba gestando, vi los acontecimientos que lo precedieron, pero no he sido bombardeado antes; esta es mi primera vez, en realidad. As铆 que no puedo afirmar que haya visto la guerra dos veces; s贸lo la he experimentado de cierta manera, en cierta dimensi贸n, dos veces, pero no hab铆a visto antes campos de batalla activos como los que he visto a lo largo de este a帽o.

驴Has tenido interacciones con las fuerzas militares ucranianas? 驴Qu茅 sabes de la composici贸n de las fuerzas armadas en este momento o de la din谩mica pol铆tica entre las personas que luchan?

Conozco personalmente a personas que se han ofrecido como voluntarios para la Defensa del Territorio con todo tipo de or铆genes. Hay personas que se identifican como antifascistas y antiautoritarios que lo hacen, y naturalmente hay toneladas de patriotas y nacionalistas que tambi茅n lo hacen, y hay gente com煤n a la que no le importa la pol铆tica en absoluto, que simplemente bajo esta presi贸n y deseo de hacer algo para acelerar el fin de la guerra, tambi茅n se ofrecen como voluntarios. Pero teniendo en cuenta la demograf铆a de Ucrania en general, su [falta de] diversidad pol铆tica, es muy homog茅nea para empezar, as铆 que, naturalmente, habr铆a mucha m谩s gente de derechas en sus filas que otra cosa. Pero, en mi opini贸n, esto s贸lo refleja la composici贸n real de la sociedad ucraniana en una escala m谩s amplia, no que esta implicaci贸n en particular sea de alguna manera m谩s atractiva para la derecha que para los antiautoritarios.

Pero esto es s贸lo mi impresi贸n; no tengo los n煤meros, realmente.

Al repasar las discusiones que los anarquistas mantuvieron en las semanas previas a la invasi贸n, 驴qu茅 crees que entendiste o predijiste con exactitud? 驴Qu茅 le ha sorprendido?

No estaba realmente preparada para la invasi贸n, a pesar de que se cern铆a sobre nosotros desde hac铆a al menos un a帽o. Hab铆a aumentado la atenci贸n sobre todo este asunto en todos los medios de comunicaci贸n occidentales desde unos tres o cuatro meses antes de que comenzara. Creo que hasta el 煤ltimo momento, la mayor铆a de los civiles s贸lo esperaban que no se produjera, porque es muy duro pasar un a帽o entero en constante terror y prepararte para tus 煤ltimos d铆as. Creo que la gente de aqu铆 desarroll贸 el h谩bito de reaccionar a los acontecimientos a medida que se desarrollan, cruzando los puentes cuando llegan a ellos, en lugar de hacer cualquier preparaci贸n real del d铆a del juicio final por adelantado. As铆 que, en ese sentido, me parece que apenas he hecho lo suficiente, como la mayor铆a de la gente que conozco.

La forma en que se ha desarrollado la guerra tambi茅n es algo sorprendente. Esperaba que los planes de Rusia fueran algo menos masivos en t茅rminos de escala, digamos m谩s humildes; pens茅 que ser铆a algo como lo que tuvimos en 2014 en mi ciudad natal, donde todos los avances eran lo que yo describir铆a como dos pasos adelante, un paso atr谩s: recuperar铆amos algo de territorio, pero no todo lo que perdimos, para que todo el mundo se sintiera algo victorioso, y luego se detuviera, al menos la parte loca, durante a帽os. Pero, por desgracia, parece que mis ingenuas esperanzas est谩n resultando equivocadas en este momento. No est谩 del todo claro cu谩l es el objetivo del bando atacante, cu谩l es su objetivo final y qu茅 es lo que pretende conseguir. Porque la escala de la invasi贸n es enorme, y la devastaci贸n es pr谩cticamente incomparable con lo que hemos visto hasta ahora en cualquier lugar de Ucrania en este siglo.

驴C贸mo est谩 influyendo la experiencia de la guerra en tu forma de pensar sobre el anarquismo y el cambio social, y en lo que deber铆amos hacer?

Estoy gratamente sorprendido por la reacci贸n de muchos anarquistas. Encontraron muy r谩pida y efectivamente su lugar en esta guerra; est谩n haciendo cosas, cooperando y organizando y resistiendo la invasi贸n imperial. No hab铆a ni de lejos tanta gente de izquierdas luchando en las guerras que empezaron en 2014. Parec铆a entonces como si mucha gente sintiera que ese era un sacrificio que deb铆amos hacer por la paz -me refiero a los territorios que perdi贸 Ucrania- que no val铆a la pena derramar la sangre de nadie por ellos. Exist铆a esta aceptaci贸n a gran escala (insatisfecha, por supuesto) de esas p茅rdidas. Pero con este nuevo desarrollo, me refiero a la guerra que ya tiene ocho d铆as, mucha gente se ha dado cuenta de que era ingenuo pensar que se puede saciar a este drag贸n. Siempre va a volver a tener hambre mientras est茅 vivo, as铆 que ya es hora de mostrar algo de resistencia.

En cuanto a mis pensamientos sobre el anarquismo… la forma en que el gobierno ucraniano ha actuado durante esto, ha llamado a casi todo el mundo a las armas. Al mismo tiempo, nunca he visto en toda mi vida niveles tan masivos de organizaci贸n de base y gente haciendo cosas por los dem谩s, cooperando de numerosas maneras de forma gratuita. Es bastante impresionante, y de hecho demuestra que el anarquismo tiene un tremendo potencial, porque hemos visto c贸mo van las cosas sin anarquismo y sin el compromiso de la gente con la causa y el inter茅s de la gente en hacer todo lo posible para ganar una guerra, lo vimos en 2014. Crimea se perdi贸 sin un solo disparo, luego Lugansk, mi ciudad natal, se perdi贸 tambi茅n sin esta lucha masiva y comprometida. No quiero restar importancia a lo que los militares hicieron all铆, por supuesto, pero naturalmente no se parece en nada a la lucha que estamos dando ahora, creo. As铆 que me dice que incluso en un pa铆s en el que ideas como la anarqu铆a, el antiautoritarismo y las cosas de izquierda en general fueron tan golpeadas y marginadas y casi borradas, incluso aqu铆, todav铆a hay tanto potencial y tanta acci贸n de la gente para luchar contra el que es supuestamente uno de los ej茅rcitos m谩s fuertes del mundo.

As铆 que, en realidad, me da mucha esperanza en general sobre las ideas que sol铆a sostener y sigo sosteniendo.

驴Puedes hablarnos un poco m谩s de algunas de estas formas en que la sociedad se est谩 movilizando desde la base?

Bueno, ahora mismo est谩 todo en Internet. Vemos c贸mo la gente se ofrece como voluntaria para todo tipo de cosas; algunas personas te llevan en coche, ayudan en las actividades recreativas, se alimentan entre s铆, cuidan de las mascotas abandonadas, ayudan con suministros m茅dicos, hay algunas empresas -no quiero alabar a las empresas, pero incluso algunas empresas est谩n dando un paso adelante, ayudando a la gente con la log铆stica, los alimentos, las medicinas, todo lo esencial que la gente necesita, especialmente en momentos como este en los que la sociedad normal se rompe y se reorganiza y no puedes contar realmente con nada; no sabes si los servicios con los que sueles contar funcionar谩n o estar谩n ah铆 para ti. Aqu铆 y all谩, la gente est谩 dando un paso adelante en todo el pa铆s. Internet juega un papel muy importante, y tambi茅n la desesperaci贸n y el horror de la guerra en general. Cuando alguien est谩 atrapado en alg煤n lugar y es realmente una mierda, sin duda querr谩 hacer todo lo que pueda, con quien pueda, para aliviar su sufrimiento y el de los que le rodean, y para ayudar a poner fin a la cat谩strofe lo antes posible.

Veo muchos ejemplos, en lo que respecta a la comida, la atenci贸n sanitaria y el hecho de ofrecer a la gente lugares donde alojarse; por ejemplo, estoy alojado en casa de un desconocido en una ciudad en la que nunca hab铆a estado, desde hace varios d铆as, y me han proporcionado muchas cosas de las que habr铆a tenido que prescindir de otra manera. Es todo muy inspirador. As铆 que s铆, creo que la gente est谩 dando un paso adelante en todo tipo de frentes, con todo tipo de peticiones y luchas que otros est谩n experimentando. Es inspirador.

Hemos o铆do que en este momento, m谩s de un mill贸n de personas han huido de Ucrania desde que comenz贸 la invasi贸n. 驴Puedes hablarnos de la situaci贸n en la frontera? 驴Qu茅 os espera cuando llegu茅is all铆?

Todav铆a no estoy seguro de que se me permita salir. A pesar de que soy diab茅tico, mis documentos militares dicen que todav铆a puedo servir en tiempos de guerra, y eso es exactamente lo que hay ahora. As铆 que creo que tendr茅 que quedarme, a menos que me interese infringir la ley. Pero independientemente de que pueda irme, la situaci贸n en las fronteras es definitivamente un reto para todos los que llegan all铆. S茅 que hay colas en la frontera de 30 millas [50 km] de largo, colas de gente tratando de pasar; algunas personas pasan d铆as tratando de entrar en Polonia.

Algo que vale la pena mencionar es que la gente de color, todos los latinos, los africanos, casi todos los dem谩s, tienen muchas m谩s dificultades para pasar a Europa que los ucranianos blancos.

鈥楾here鈥檚 a lot of discrimination and it was a real struggle to get on the train,鈥 she said. 鈥楾hey lock the doors of the trains and say it鈥檚 only for women and children. We had to struggle and fight our way through to get onto the train’. 鈥 Metro (@MetroUK) March 4, 2022

Tambi茅n se ha informado de que hay mucha gente que intenta sacar provecho de la trata de personas; se ha dicho a la gente que desconf铆e mucho de los tipos que ofrecen “ayuda” para avanzar en la l铆nea a mujeres j贸venes y atractivas, porque seg煤n lo que he o铆do, eso tambi茅n podr铆a ser una trampa. Hay muchas cosas dudosas. Adem谩s, hay gente que intenta cobrar sobornos de miles de d贸lares para saltarse la cola y otras cosas por el estilo. Pero, por otro lado, hay personas que conozco que est谩n haciendo todo tipo de cosas: acogiendo hasta diez personas en sus casas cerca de la frontera, aliment谩ndolas constantemente, ofreci茅ndose como voluntarios para ofrecer cualquier tipo de ayuda a todos los que intentan huir. As铆 que hay lados atroces, por supuesto, como en cualquier otra crisis, y algunos lados que inspiran algo de esperanza. Pero la frontera con Europa no es en absoluto un lugar “tranquilo” en este momento, eso lo puedo decir.

En cualquier caso, parece que nos dirigimos hacia all铆 de momento, en cuanto nos arreglen el coche. En cualquier caso, independientemente de lo que ocurra, parece que sigue siendo una zona que no ser谩 bombardeada en breve. Cuanto m谩s cerca de Europa, m谩s segura ser谩. As铆 que esa es la principal raz贸n para ir cada vez m谩s al oeste, mientras podamos.

驴Qu茅 quiere la gente que ve all铆 en t茅rminos de apoyo o solidaridad internacional? 驴Qu茅 crees que marcar铆a la diferencia o ser铆a eficaz?

Bueno, realmente depende. No puedo estar seguro de ad贸nde va exactamente el dinero cuando se le env铆a a la mayor铆a de las ONG. Pero creo que probablemente sea una buena cosa que hacer. La mayor铆a de la gente necesita dinero ahora mismo, casi todos los que est谩n atrapados en Ucrania y no pueden irse lo necesitan. La Cruz Roja, o cualquier otro grupo que est茅 seguro de que nunca har谩 da帽o a nadie, que s贸lo est谩 ah铆 para aliviar y disminuir el sufrimiento, no ser铆a un desperdicio. Lo principal que necesita cualquier persona que est茅 en una guerra es que 茅sta se termine; lo segundo son oportunidades para escapar de ella. Dado el hecho de que, ahora mismo, Ucrania est谩 cerrando las fronteras a los hombres que no quieren luchar, cualquier forma de evitarlo -por ejemplo, m茅dicos que falsifiquen los papeles de alguien para decir que est谩 muy enfermo y necesita ir a una cita a Berl铆n o a Barcelona, o cualquier otra cosa… a煤n es demasiado pronto para decir qu茅 cosas podr铆an ser 煤tiles en ese sentido, pero esas cosas tambi茅n pueden ser muy valiosas para muchos.

Y el apoyo personal. No creo que haya mucha gente que rechace cualquier ayuda en Ucrania ahora mismo. Si conoces a alguien que est谩 en Ucrania y tienes un d贸lar extra, hazlo, env铆aselo. Creo que les resultar谩 muy dif铆cil rechazarlo.

En la escala de la [geo]pol铆tica, estoy m谩s all谩 de eso, en este momento. Est谩 claro que todo lo que ha hecho EE.UU. como imperio de ultramar no ha conducido a mucho bienestar, en cualquier caso. En 2014, nos limitamos a ver en silencio c贸mo se anexionaban nuestros territorios sin mucha resistencia. Y cuando Estados Unidos empez贸 a asustar a todo el mundo y a advertir a todo el mundo y a involucrarse m谩s, acabamos teniendo una guerra a煤n mayor y m谩s sangrienta. As铆 que… no creo que nada de lo que Estados Unidos sea capaz de hacer como pa铆s sea muy beneficioso para nosotros. S贸lo puedo imaginar lo que pasar铆a si Estados Unidos se involucrara sobre el terreno, por as铆 decirlo, porque hemos visto c贸mo acaba eso en muchos otros pa铆ses como Afganist谩n, Kurdist谩n, etc.

As铆 que creo que la ayuda deber铆a ser de la base, de la gente para la gente, o para organizaciones que tengan los intereses de la gente en mente, no corporaciones ni gobiernos ni nada parecido. Creo que este ser铆a el uso m谩s eficaz de los recursos que alguien pueda aportar.

驴Hay algo m谩s que te gustar铆a que nuestros oyentes supieran sobre lo que est谩 ocurriendo en Ucrania en estos momentos?

No lo s茅. Creo que hay muchas voces que salen de Ucrania en este momento, a diferencia de Rusia y de mi ciudad natal, de modo que la gente puede tomar la medida de ellas para hacerse una idea de cu谩les son las necesidades aqu铆, cu谩les son los temores y las esperanzas. Escuchar esas voces y mostrar su solidaridad es lo mejor que podemos esperar. Porque a medida que estas guerras contin煤an, la gente tiende a perder inter茅s en ellas. Mientras exista ese inter茅s, debemos hacer todo lo posible por difundir lo que est谩 ocurriendo aqu铆, y los que est茅n dispuestos a ayudar no deben esperar para hacerlo, porque tarde o temprano no se acordar谩n de lo que es Ucrania.

As铆 sucede con todas estas guerras en el mundo. Dos semanas es lo que suele durar la atenci贸n, o al menos cuando alcanza su punto m谩ximo antes de que se convierta en otra de esas guerras que a nadie le importan.

Gracias por hablar con nosotros.

Por supuesto. Gracias por hablar, estar茅 encantado de compartirlo si alguien quiere escucharlo.



“Rusia para la tristeza”. Es un juego de palabras con el lema “Rusia para los rusos”. Pegatina en San Petersburgo

Mis d铆as en Rusia

Mis d铆as en Rusia son tensos.

No se me malinterprete, las bombas no est谩n cayendo sobre nuestras cabezas. Sin embargo, estamos viendo c贸mo caen bombas sobre la gente en Ucrania. Mi familia repite ante la televisi贸n rusa: “Zelensky est谩 escondiendo militares en zonas urbanas civiles, as铆 que tienen que bombardearlas”. Hablar con nuestras familias y con la gente de la calle es muy importante: la gente no cree realmente en la guerra, pero a menudo intenta convencerse de que hay alguna justificaci贸n para esta guerra. No quieren ser c贸mplices de esta pesadilla. Por eso, una conversaci贸n en la que la gente se sienta confrontada y pueda herir sus sentimientos -pero sea capaz de relacionarse y escuchar lo que dices- puede ser muy importante.

La represi贸n cotidiana es intensa. Cualquiera, incluso los ni帽os peque帽os, ser谩 detenido por cualquier tipo de protesta con carteles. Hoy en d铆a, no puedes ponerte en la calle y sostener un trozo de papel, sin importar si dice “guerra” o no: ser谩s arrestado. En Mosc煤 y San Petersburgo, la polic铆a golpea a la gente. Pero eso no parece asustar a la gente. Mucha gente sale de nuevo, busca formas de luchar, se organiza.

A partir de hoy, 4 de marzo, es un delito protestar contra la guerra o difundir cualquier informaci贸n sobre la guerra que no provenga de fuentes oficiales del Estado ruso. Puedes ser condenado a hasta 15 a帽os de prisi贸n por ello. Un peri贸dico reaccion贸 diciendo que ser periodista es como trabajar con explosivos: s贸lo se puede cometer un error una vez. La fiscal铆a del Estado lleg贸 a crear unidades especiales para perseguir al movimiento antiguerra en todas las regiones del pa铆s.

Sin embargo, por muy duras que sean las cosas, no estamos en la situaci贸n de enfrentarnos a una agresi贸n militar. Aqu铆, uno tiene la opci贸n de luchar contra ella o no. Tal vez por eso la resistencia armada parece m谩s f谩cil, de alguna manera: uno no tiene realmente otra opci贸n. Aqu铆, en Rusia, para resistir la guerra, cada persona tiene que hacer un juicio moral y estimar los riesgos. No es realmente una opci贸n permanecer de brazos cruzados, especialmente cuando esta agresi贸n se hace en nuestro nombre -o al menos, en nombre de nuestra nacionalidad, nuestra supuesta identidad-. Sin embargo, es una opci贸n que hay que tomar. La gente en Rusia se enfrenta a esa elecci贸n ahora.

Hasta hace poco, yo hab铆a estado fuera de Rusia durante muchos a帽os. Antes de irme, hab铆a represi贸n, pero hab铆a formas de organizar la lucha pol铆tica abiertamente, de salir a la calle, y no ten铆amos que preocuparnos demasiado por las detenciones o las multas. La ultraderecha era motivo de preocupaci贸n en algunos casos; siempre ten铆amos que pensar en diferentes aspectos de la autodefensa. Pero en 2012, no tendr铆as que decirte a ti mismo algo como “soy anarquista. Esto significa que tengo que prepararme para la c谩rcel y la tortura”.



Polic铆as antidisturbios en un veh铆culo reforzado prepar谩ndose para desplegarse en la manifestaci贸n contra la guerra de San Petersburgo

Ahora, nuestras pr谩cticas de autodefensa implican preguntas como “驴C贸mo evitamos que nos detengan por hacer un post en Telegram?”. Hablando en estos t茅rminos, hoy en d铆a, nuestra autodefensa no se basa en la defensa de nuestra visi贸n de la cultura, la sociedad, las relaciones y las ideas, sino en evitar la represi贸n, reaccionar ante lo que hace el Estado, preservar nuestra libertad individual, no ir a la c谩rcel. Y este es un gran defecto de nuestro movimiento en Rusia, cuando lo consideramos en una perspectiva a largo plazo, porque de hecho, no tenemos ning煤n lugar al que recurrir, nadie puede garantizarnos nada. Ni siquiera podemos garantizarnos mutuamente que permaneceremos juntos cogidos de la mano, mir谩ndonos a los ojos y sabiendo que, pase lo que pase, seremos camaradas y continuaremos la lucha. Falta camarader铆a, falta recursos, falta infraestructura, falta perspectiva ideol贸gica sobre c贸mo luchar hoy y c贸mo continuar esa lucha en las pr贸ximas d茅cadas. Nos falta creer que lo mejor que puedes hacer por tu libertad, por tu felicidad, por tu vida misma es luchar. Nos falta creer que si luchas, incluso si mueres o vas a la c谩rcel, vale la pena y has tomado la decisi贸n correcta. Es esta idea -que la lucha es la vida y la vida es la lucha-, esta visi贸n filos贸fica, este sentimiento, lo que puede permitirte recuperar la cordura y mantener la moral en las situaciones m谩s dif铆ciles.

Camaradas, somos los 煤nicos que podemos proporcionarnos mutuamente eso.

Ahora, en mi ciudad, lejos de Mosc煤, s贸lo para salir con carteles y gritar consignas, tenemos que celebrar una reuni贸n de todo un d铆a para pensar en nuestra estrategia, idear t谩cticas y medir los riesgos frente a las ganancias frente a la urgencia de hacer lo que podamos inmediatamente. Puedo o铆r la ansiedad y el miedo en las voces de mis compa帽eros. Esto suprime la imaginaci贸n. En estos momentos, podemos sentir c贸mo, si no podemos imaginar nuestra victoria, no podemos ganar. Ahora, nos cuesta incluso imaginarnos organizando y luchando.

Esta es la diferencia que veo aqu铆, ahora, al volver a Rusia despu茅s de un tiempo de ausencia. Este es el desarrollo que ha tenido lugar aqu铆 en los 煤ltimos diez a帽os. Ahora, todo el mundo tiene que considerar lo que estamos dispuestos a poner en juego, tanto individual como colectivamente.

Ahora podemos ver c贸mo tenemos que trabajar duro para prepararnos y organizarnos en los momentos de calma, no s贸lo en los de urgencia. Porque ahora no hay estructura, no hay experiencia que transmitir, hay poca gente dispuesta a asumir responsabilidades y a jug谩rsela porque merece la pena. No hay organizaci贸n para hacer propuestas, s贸lo confusi贸n, miedo, rabia y sensaci贸n de impotencia.

Sin embargo, me he dado cuenta de una cosa. Me pregunto si lo veo porque soy anarquista y deseo verlo, o si lo estoy viendo porque est谩 ocurriendo en la realidad, pero parece que la gente siente que Putin ha cruzado la 煤ltima puta l铆nea. Ven como su gobierno lo niega todo mientras circulan videos que muestran ciudades ucranianas siendo voladas con cohetes y civiles despedazados. Da la sensaci贸n de que hemos pasado una especie de punto de no retorno y la gente est谩 despertando. Todo sigue siendo confuso, pero el ruido es demasiado fuerte y est谩 demasiado presente como para permanecer dormido durante mucho tiempo. Parece que la gente se despierta cada d铆a m谩s.



Manifestantes contra la guerra en Rusia

Las cuestiones de la victoria y la derrota siempre han sido complicadas para nosotros como anarquistas. Ahora, si vamos a imaginar la derrota de Rusia, es una buena idea preguntarnos qu茅 significar铆a eso. Por un lado, las guerras civiles no suelen abrir posibilidades de liberaci贸n o llevar a la revoluci贸n social; al contrario, suelen ahogar a todos en la sangre de los participantes. Una victoria puramente militar nunca ser谩 una victoria para los anarquistas. Lo que considerar铆amos una victoria para los anarquistas requerir谩 generaciones de esfuerzo revolucionario y desarrollo en la sociedad, involucrando muchos frentes de lucha. El compromiso militar es s贸lo una pieza en el rompecabezas de la autodefensa; no es posible sin un tejido social m谩s amplio y sin relaciones sociales que proporcionen un significado y un prop贸sito a la autodefensa. Por otra parte, la derrota pol铆tica y militar del Estado ruso y de su ideolog铆a, sea cual sea su aspecto, podr铆a abrir grietas, l铆neas de fractura, puertas a formas de cambio social revolucionario que han sido impensables para la gente de Rusia, la “Prisi贸n de las Naciones”, desde hace unos cien a帽os.

Para algunas personas en Rusia, esta vez es ahora o nunca.

En este sentido, veo un enorme potencial en el movimiento feminista de Rusia. Ahora mismo, veo que las participantes en este movimiento hacen lo mejor que pueden para organizarse y llevar su perspectiva a las calles y a la gente. Cuando se trata de presentar una visi贸n de la autodefensa que re煤na muchas formas y significados de la lucha en una filosof铆a concreta, creo que los anarquistas y las feministas pueden hacerlo mejor que nadie. Especialmente cuando se trata de la lucha armada -y tarde o temprano, de una forma u otra, siempre lo hace, porque es una parte de la autodefensa- debemos escuchar cuidadosamente las perspectivas de nuestras compa帽eras feministas en Rusia y en todo el mundo, reflexionando sobre sus aportaciones y asegur谩ndonos de que haya espacio para que se organicen de forma aut贸noma. Podr铆amos beneficiarnos de las perspectivas de las mujeres y las personas trans y no binarias que han experimentado la organizaci贸n y la lucha en Rojava; esto podr铆a darnos una visi贸n de los procesos revolucionarios que es dif铆cil de conseguir de otra manera.

Es posible imaginar dos escenarios que evolucionan en esta situaci贸n. O bien veremos el ascenso y el fortalecimiento de un estado autoritario de una manera que nuestra generaci贸n no ha experimentado todav铆a, o bien los acontecimientos se desarrollar谩n hacia un ma帽ana m谩s libre, con el r茅gimen de Putin cayendo y nuestra sociedad siendo finalmente capaz de trabajar juntos para hacer cambios y enfrentarse a los elementos conservadores de la derecha que no abandonar谩n el sue帽o de un mundo ruso.

La esperanza por s铆 sola no bastar谩 para hacer realidad este 煤ltimo escenario. Tendremos que trabajar duro para conseguirlo ahora mismo, utilizando todos los fundamentos que nos quedan de las d茅cadas pasadas y todos los modelos que nos dejaron las generaciones precedentes de camaradas mayores.

Pero para nosotros hay una diferencia: en medio de tanta incertidumbre e inestabilidad, ahora es el momento de empezar a pensar en el largo plazo, de imaginar d贸nde queremos estar dentro de diez, quince o veinte a帽os. Podemos contar los pasos que tenemos que dar hacia atr谩s desde el futuro al que queremos llegar hasta la situaci贸n a la que nos enfrentamos ahora para identificar qu茅 pasos tenemos que dar hoy. Por supuesto, hay muchas cosas que no podemos predecir de antemano. Pero este ejercicio consiste, sobre todo, en plantear la lucha como un compromiso de toda la vida, entendiendo la represi贸n y los gobiernos estatales que la imponen en la actualidad como enemigos serios, pero tambi茅n como episodios de una lucha hist贸rica mucho m谩s amplia que ha durado mucho tiempo y que otros continuar谩n cuando nosotros ya no estemos. En esta forma de entendernos, seguimos viviendo en esta lucha y en las formas en que se desarrolla, a trav茅s del legado que dejamos a las generaciones venideras.

A medida que la represi贸n se intensifica en Rusia, entender las cosas de esta manera podr铆a ayudarnos a sobrevivir a lo que se avecina, a ser capaces de mantenernos firmes en los tiempos que se avecinan. Tambi茅n puede ayudarnos a definir nuestras relaciones con los compa帽eros con los que luchamos y con los que a煤n no hemos conocido. Y puede que haya muchos por venir: esta situaci贸n atraviesa toda nuestra sociedad, cambiando el paisaje.

Esta forma de pensar podr铆a servir para crear cooperaci贸n y solidaridad donde antes no eran posibles, y para conectarnos como anarquistas con otras personas con las que podr铆amos trabajar para crear un mundo mejor. La gente que nos rodea es todo lo que tenemos, y debemos entender bien las actuales l铆neas de fractura de nuestra sociedad. Es el momento de la valent铆a y la persistencia como nunca antes, y es ahora, cuando es dif铆cil imaginar lo que va a pasar la semana que viene, cuando tenemos que actuar de tal manera que, venga lo que venga en los pr贸ximos meses y a帽os, seamos capaces de ser honestos con nosotros mismos y podamos mirarnos a los ojos con orgullo, amor y una sonrisa.