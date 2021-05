–

Ya se ha demostrado que la vitamina C tiene actividad antiviral, si bien, no est谩 probada su eficacia contra el coronavirus Covid-19. Un nuevo estudio llevado a cabo por cient铆ficos estadounidenses, publicado en la plataforma de preprints Biorxiv, muestra que inhibe la principal proteasa del virus, esencial para la replicaci贸n viral.

— Puede consultar aqu铆 el estudio —

Los cient铆ficos explican en la investigaci贸n que existe una necesidad urgente de agentes antivirales que traten y prevengan el Covid-19. Su replicaci贸n depende de la actividad de dos proteasas de ciste铆na, una proteasa similar a la papa铆na, PL-pro, y la proteasa similar a la 3C, conocida como proteasa principal Mpro o 3CLpro.

El camino m谩s corto y seguro hacia el uso cl铆nico es la reutilizaci贸n de f谩rmacos con afinidad de uni贸n a PLpro o 3CLpro que tengan un perfil de seguridad establecido en humanos. Varios estudios han apuntado a las estructuras cristalinas de la proteasa principal del SARS-CoV-2 en complejo con f谩rmacos, como los utilizados en el tratamiento de la hepatitis C.

En esta investigaci贸n abordan la estructura cristalina de 3CLpro en complejo vitamina C (L-ascorbato) unido al sitio activo de la prote铆na a una resoluci贸n de 2,5 Angstrom.

Tambi茅n demuestran que el L-ascorbato inhibe la 3CLpro in vitro a concentraciones de mmol/L. 鈥淟a estructura cristalina del complejo 3CLpro de la vitamina C puede ayudar a futuros estudios sobre el efecto de la vitamina C no solo en la proteasa principal del coronavirus sino en las proteasas relacionadas de otros virus infecciosos. Dado que el ascorbato es un suplemento vitam铆nico de venta libre, nuestros resultados tienen el potencial de desarrollar un tratamiento antiviral global y barato鈥.

Covid: vitamina C intravenosa en paciente UCI

Una revisi贸n de estudios sobre el uso de la vitamina C en infecciones respiratorias, el Covid-19 entre ellas, concluye que merece la pena evaluar su efecto en pacientes hospitalizados e ingresados en UCI por su potencial beneficio y su perfil de seguridad.

El art铆culo, publicado en la revista Nutrients, estima que ser铆a suficiente con tomarla en un suplemento oral de entre 2 y 8 gramos al d铆a en personas infectadas para evitar el paso de infecci贸n leve a fases m谩s cr铆ticas. En el caso de personas en UCI, la recomendaci贸n es la administraci贸n de entre 6 y 24 gramos diarios por v铆a intravenosa.

