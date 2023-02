–

De parte de Diario De Burgos February 26, 2023 285 puntos de vista

Corr铆a 2015, las constructoras y promotoras burgalesas hab铆an ca铆do como moscas. Arag贸n Izquierdo, Arranz Acinas, Tebycon, Urbelar, Jovilma, Patersa, V铆as y Desarrollo Urbano, Campoburgos, Valle del Duero S.L, Desarrollo Urbanos S.A, Edificaciones Sociales de Burgos y muchas m谩s.

En 2015 s贸lo el grupo Arranz Acinas dej贸 una deuda en Hacienda de cerca de 50 millones de euros tras su quiebra, le segu铆a Arag贸n Izquierdo con 16 millones de euros. Sin contar lo que dejaron a deber a muchos de sus empleados y clientes. La burbuja inmobiliaria hab铆a terminado de estallar y las consecuencias econ贸micas de aquel tejemaneje liberal fueron desastrosas. Con las constructoras, promotoras y otros 鈥渃hiringos鈥 del ladrillo se fueron al garete tambi茅n la casi totalidad de las cajas de ahorros. Descubrimos con estupor como este c谩ncer liberal hab铆a hecho met谩stasis en estos entes de supuesto dominio p煤blico llamados cajas por el populacho.

Para 2016 el precio del metro cuadrado medio en Burgos era de 1.432 鈧, nada que ver con esos 2.200 鈧 de precio medio que se calculaba en 2007. El precio de la vivienda hab铆a ca铆do y lo peor es que lo hab铆a hecho con fuerza. Con un descenso del 35% en Burgos y en un corto periodo de tiempo para el ladrillo. El precio m谩s bajo se fij贸 en Julio del 2016 seg煤n los datos de un conocido portal inmobiliario. A partir de ah铆 el precio fue en aumento pero con mucha lentitud, hoy el precio del metro cuadrado en Burgos es de 1610 鈧. Pero si nos fijamos en partes m谩s concretas de la ciudad las ca铆das han sido mayores. A d铆a de hoy, Gamonal ha perdido un valor de m谩s del 30% desde su precio m谩ximo durante la burbuja inmobiliaria, la Zona sur de Burgos un 35% o la Ventilla un 33%. Y todo eso sin tener en cuenta la inflaci贸n. La vivienda fue un espolio para muchas personas que durante la burbuja compraron a precios muy altos. Hipotecarse en aquella 茅poca significo pr谩cticamente ser un esclavo, probablemente nunca ver谩n retornado el valor de compra.

Sin embargo en 2016 un nuevo veh铆culo especulativo estaba despertando. Mientras todo el mundo miraba el precio del metro cuadrado de compra nadie miraba el precio del metro cuadrado en alquiler. Para 2016 el precio del alquiler ya estaba creciendo y no ha parado de crecer desde entonces increment谩ndose la friolera de un 38% de media en Burgos. Con una poblaci贸n con clara tendencia decreciente no se entiende que aumente la construcci贸n de viviendas ni tampoco que el alquiler est茅 por las nubes. Pero 驴cu谩les son las razones del aumento de los precios del alquiler en Burgos?. La principal raz贸n del aumento del precio del alquiler en Burgos probablemente sea la dificultad de ciertos sectores de la poblaci贸n para acceder a una casa en propiedad o mediante un cr茅dito. Esto hace que la demanda de alquiler sea muy grande y que la oferta no cubra la demanda.

En Burgos nada a crecido tanto como el precio del alquiler, ni tan siquiera la cacareada subida del IPC ha conseguido ponerse a su altura. En el gr谩fico se puede observar el valor del IPC de Castilla y Le贸n (rojo) seg煤n el INE, los precios de alquiler (azul) y compra (rojo) ambos ajustados a valores comparables tomando como referencia los precios de Enero del 2015. El problema es que no podemos echar la culpa a Putin, a la guerra, o a los precios de la energ铆a de que todos estos a帽os el alquiler haya subido tanto. No podemos simplificar a lo est煤pido para conseguir un eslogan pol铆tico.

El aumento del precio del alquiler coincidi贸 con el aterrizaje de los fondos buitre, como el conocido Blackstone, en ese negocio. Pese a que nuestra sociedad hab铆a sido una sociedad de propietarios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria todo hacia pensar que era probable un cambio de tendencia. Y lo cierto es que as铆 fue, pero a煤n estamos lejos de la media europea. Arrendar vivienda parece tan buen negocio que las actuales promotoras planean en Burgos varios bloques de vivienda nueva 煤nicamente destinadas al alquiler. Incluso varias entidades bancarias cuentan con divisiones centradas en el alquiler. Por si no hubiese suficientes buitres revoloteando el ladrillo existe otro actor, las inmobiliarias. Sus prescindibles y m谩s que cuestionables servicios encarecen el acceso a una vivienda y en el caso del alquiler esto es mucho m谩s descarado. Casi con toda seguridad Burgos cuenta con viviendas m谩s que de sobra para todos sus habitantes. Pero, si el negocio del alquiler parece tan rentable, 驴en qu茅 est谩n pensado los propietarios de viviendas burgaleses?.

Lleg谩is tarde a la fiesta

Los rumores sobre m谩s dificultades legales o escenarios m谩s adversos para los propietarios est谩n haciendo que los fondos buitre que llegaron hace ocho a帽os empiecen a abandonar estas actividades o al menos hayan dejado de seguir invirtiendo. 驴Ser谩 el presagio de una bajada del alquiler?, 驴una intimidaci贸n para los nuevos especuladores?. Lo cierto es que la incertidumbre sobre el ladrillo es bastante grande. Con unos tipos de inter茅s muy altos y con un gran descenso del n煤mero de hipotecas concedidas es m谩s que probable que el precio de las viviendas comience un descenso y puede que este hecho termine por repercutir en el precio de los alquileres de la misma forma. Pero el ladrillo tiende a ser tremendamente estable. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, duro varios a帽os. No se esperan descensos vertiginosos, esta situaci贸n durar谩 varios a帽os.

La especulaci贸n nunca ha parado

La especulaci贸n con la vivienda sigue siendo un gran problema, no termin贸 en 2007. Con una clase pol铆tica incapaz de frenar de una vez por todas estas pr谩cticas. La vivienda, hoy como ayer, es el principal veh铆culo de especulaci贸n, ya sea arrendando o vendiendo. Lo peor es que esa mentalidad especulativa se ha colado en la forma de pensar de gran parte de la clase obrera. Exprimir, econ贸micamente hablando, a j贸venes con ganas de emanciparse deber铆a ser algo reprobado en nuestra sociedad y sin embargo no es as铆. Si en las grandes capitales se cree que el 25% de las viviendas pertenecen a grandes propietarios, 驴de qu茅 porcentaje hablamos en Burgos?. Aqu铆 no parece haber tantos grandes propietarios y sin embargo el acceso a la vivienda es muy complicado.

Hablando de 2007. Por aquel entonces la gente sal铆a a la calle para protestar contra la especulaci贸n de la vivienda. Las pancartas de las protestas vaticinaban o quiz谩 anunciaban el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Tal vez hoy tambi茅n necesitemos movilizaciones que nos ayuden a combatir la especulaci贸n y que ayuden a empujar los precios a la baja. Esta situaci贸n es una de esas diatribas del capitalismo, 隆esto es el mercado amigos! como nos explic贸 una vez ese afamado mafioso que una vez fue ministro de econom铆a. Los que mandan permiten y legitiman esto, adem谩s ni tan siquiera se han molestado en buscar un chivo expiatorio.