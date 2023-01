–

Tercer d铆a de Pedales contra el fuego y 煤ltimo en la zona de Moncayo. Nos levantamos 15 personas llenas de ganas de pedalear, con nuestras alforjas, consciencia e ilusi贸n. Despu茅s del ya tradicional calentamiento matutino al ritmo de 鈥淗olding Out for a Hero鈥 dirigido por Yhovana capitana, nos acercamos a la base de la cuadrilla terrestre en A帽贸n de Moncayo. Una nave preparada para albergar maquinaria y herramientas y al fondo, en un rinc贸n, las taquillas, un sof谩 y una mesa. Sin agua ni luz. Cuando les preguntamos por los aseos, las duchas o un lugar para cambiarse, para nuestra sorpresa nos dijeron que no contaban con ninguna de estas 鈥渃omodidades鈥. 隆Qu茅 duro imaginarse a estas personas que despu茅s de horas trabajando en el monte o llenas de holl铆n por un incendio llegan a la base y no tienen un lugar donde poder asearse!

Juan Carlos y Alberto, dos de los componentes de esta cuadrilla, nos estaban esperando junto a Ismael, APN del Ayuntamiento de Tarazona y conductor de la autobomba de Borja, para contarnos con pelos y se帽ales c贸mo comenz贸 el incendio del 13 de agosto a las 15.30 horas originado por un chispazo en un poste de luz de A帽贸n. Ese d铆a Juan Carlos libraba de su trabajo en la cuadrilla y estuvo de voluntario en el cuerpo de Protecci贸n Civil, Alberto, de 22 a帽os estudiante de gesti贸n forestal y primer a帽o de bombero forestal, apenas se hab铆a enfrentado a incendios, e Ismael, bombero con gran experiencia tuvo que acudir con la autobomba. Las altas temperaturas, la humedad relativa baj铆sima, la escasez de lluvias y el viento de 80 km/h propiciaron la cat谩strofe. Los tres coincidieron en que todos los factores converg铆an en un desastre.

Ismael recibi贸 el aviso mientras conduc铆a la autobomba con 2.500-3.000 litros de agua almacenados. 鈥淭ard茅 nueve minutos en llegar. All铆 me encontr茅 con la cuadrilla del ret茅n de A帽贸n. No vi el humo hasta que tuve el fuego delante. Al principio no tendr铆a ni 100 m2鈥 nos explic贸. El personal de la cuadrilla terrestre de A帽贸n fue el primero que lleg贸 a la zona cero. Trabajaron con mucha rapidez. Conectaron las mangueras a la autobomba y, al darse la vuelta, las lenguas de fuego les rodeaban. El fag眉e帽o, viento del poniente muy caliente y seco, hizo que el incendio fuese imparable.

鈥淓l fuego nos pill贸. 脡ramos siete y tuvimos que correr. Era un incendio que en un d铆a normal hubi茅ramos apagado sin problemas, pero se dio todo a favor para que terminara en cat谩strofe鈥 nos contaba Alberto. 鈥淟es dije a todos que corrieran. Hab铆a que irse. Lo que de verdad es peligroso es la bofetada de calor abrasador que te desorienta. Si te coge, est谩s perdido鈥, cont贸 Ismael. 鈥淪e incendiaron las mangueras. Fue una agon铆a. Nos subimos al coche y al salir el todoterreno se qued贸 encallado. Era todo humo, est谩bamos rodeados por el fuego鈥, relat贸 Alberto. 鈥淪alieron corriendo del coche, parec铆an ratones huyendo, y se engancharon a los retrovisores de la autobomba鈥 nos explic贸 Ismael. Los bomberos forestales nos contaban c贸mo vivieron el comienzo del incendio y nosotras nos quedamos sin palabras. Relatos estremecedores: fuego, miedo, huidas鈥

Ismael logr贸 abrirse paso entre las llamas. La propagaci贸n del incendio fue feroz. Desde el helic贸ptero vieron como el fuego se hab铆a extendido siete kil贸metros en apenas media hora y se acercaba a las casas de Alcal谩. 鈥淒ecidimos atacar las llamas desde el flanco izquierdo. Lo primero era asegurar a las personas, por si todav铆a quedaba alguien all铆鈥. La situaci贸n era estremecedora. Los helic贸pteros iban de lado, 鈥渁quel d铆a las condiciones estaban rayando el l铆mite de lo posible. Si no hubiera habido casas en riesgo, los helic贸pteros no habr铆an salido por seguridad鈥. Asegurar las vidas y los cascos urbanos fue la primera preocupaci贸n de todos los equipos. Y mientras paraban el fuego delante de los pueblos, el incendio forestal segu铆a consumiendo bosque.

鈥淐omo lo de ese d铆a no he visto nunca una cosa igual. Los chopos del Huecha ard铆an como cerillas. Hab铆a mucha sequ铆a y mucho combustible. Llevo trabajando en incendios desde el a帽o 94. Entre grandes incendios, incendios y conatos habr茅 apagado m谩s de mil鈥 Nunca hab铆a vivido algo como lo de Moncayo鈥, nos cont贸 Ismael. Estamos viviendo situaciones excepcionales que hasta ahora no se hab铆an dado. Entre profesionales, ciudadan铆a y comunidad cient铆fica hablamos ya de los incendios de sexta generaci贸n que son consecuencia del abandono de la gesti贸n del entorno natural y los efectos del cambio clim谩tico. Desde que comenz贸 el 茅xodo rural y se abandonaran los usos agr铆colas, los incendios han ido evolucionando:

Primera generaci贸n: el fuego gana velocidad en zonas de cultivo que ya no tienen gesti贸n agr铆cola.

Segunda generaci贸n: la vegetaci贸n empieza a recolonizar esas antiguas tierras de cultivo y esa nueva masa forestal no se gestiona. Cada vez hay m谩s masa de vegetaci贸n continua por la que el fuego puede propagarse r谩pidamente. Surgen entonces las primeras medidas contra incendios: los cortafuegos.

Tercera generaci贸n: la poblaci贸n se concentra en las zonas metropolitanas mientras que el medio rural se vac铆a. Los incendios ganan intensidad y consumen toda la masa forestal en la que se inician. Los dispositivos contra el fuego tambi茅n crecen.

Cuarta generaci贸n: en los a帽os 90 se produce un boom de la segunda residencia en el medio natural. Son urbanizaciones en mitad del bosque o el campo en las que viven personas que no hacen uso del campo, no hay gesti贸n del territorio. Son incendios muy voraces y peligrosos.

Quinta generaci贸n: se producen cuando hay simultaneidad. Varios incendios se desatan a la vez lo que produce el colapso de los servicios.

Sexta generaci贸n: el cambio clim谩tico ha creado las condiciones propicias para desencadenar fuego contra el que es imposible luchar. Solo se puede llevar a cabo una estrategia defensiva, es decir, establecer prioridades y decidir qu茅 se quiere salvar. La 煤nica forma de combatirlo, se帽ala la comunidad experta, es la prevenci贸n.

Actualmente la situaci贸n forestal empeora y todav铆a puede hacerse m谩s extrema. En general, se est谩n normalizando temperaturas impensables y per铆odos largos de sequ铆a. El clima seco y 谩rido provoca m谩s incendios, pero los fuegos no son causados s贸lo por el cambio clim谩tico. La responsabilidad recae sobre la crisis clim谩tica y tambi茅n sobre la falta de gesti贸n con la err贸nea idea de que el territorio no se debe tocar. A帽o tras a帽o la temperatura va aumentando y los veranos duran m谩s. La acumulaci贸n de vegetaci贸n muerta, resultado de las decisiones pol铆ticas tomadas sobre la gesti贸n de los agroecosistemas, han dejado un territorio abandonado y susceptible a incendios ingestionables.

Ya lo hemos dicho en diversas ocasiones: nuestros pueblos no pueden ser un decorado o un parque de atracciones, necesitamos pueblos vivos con gesti贸n responsable. La industrializaci贸n de la producci贸n agr铆cola y ganadera y el abandono del medio rural conllevan tambi茅n otros factores que se a帽aden a la fuerza imparable de estos megaincendios: el uso de fitosanitarios en agricultura convencional hace que haya mermado la cantidad de sapr贸fitos, insectos, hongos, bacterias, etc. encargados de la descomposici贸n de la materia org谩nica, y que la le帽a muerta tarde m谩s en descomponerse quedando combustible a disposici贸n de incendios; la repoblaci贸n homog茅nea de 谩rboles hace que el fuego sea m谩s peligroso que en los bosques mixtos, etc.

Cris, bombera forestal de la helitransportada de Brea y compa帽era de Pedales contra el fuego explicaba que 鈥渆n los megaincendios son muchos los factores que influyen, pero son b谩sicamente dos los causantes: por supuesto y en primer lugar, el cambio clim谩tico, que es una evidencia, y que lo vemos y vivimos en los radicalismos en el clima (los fr铆os extremos, las lluvias, las olas de calor, etc.), cada vez m谩s evidentes y destructivos, y en segundo lugar la gesti贸n forestal. Una buena gesti贸n forestal que vaya m谩s all谩 de limpiar los montes. Por ejemplo, se deber铆an crear m谩s barreras naturales para que cuando llegue el incendio no quede fuera de la capacidad de extinci贸n, como ha pasado este verano, y tengan que ser los operativos quienes se expongan a ser esa barrera. Cuando digo barreras naturales no me refiero a los cortafuegos. Con el 茅xodo de la gente a las ciudades, los pueblos se han abandonado, y con ello los oficios derivados del cuidado de los montes y del campo. La diversidad de cultivos con paisajes en mosaico y la ganader铆a extensiva han disminuido significativamente, y como consecuencia de ello, desaparecen las barreras naturales para evitar estos grandes incendios. Las barreras naturales siempre han existido. Pero ahora con su desaparici贸n no s贸lo no evita que se produzcan los megaincendios, sino que es mucho mayor la predisposici贸n del monte para arder, con las consiguientes dificultades para su extinci贸n, pues muchos montes son todo una masa, el helic贸ptero no puede鈥.

Despu茅s de compartir reflexiones y aprendizajes con las bomberas y bomberos forestales, Alberto nos acompa帽贸 en bici de camino a Ambel. Recorrimos uno de los barrancos por el que se propag贸 el incendio y nos ense帽贸 los trabajos que estaban realizando: 鈥渆sto son fajinas, aprovechamos los troncos quemados para hacer estructuras que eviten la p茅rdida de suelo y reducir la erosi贸n鈥. Alberto nos explic贸 que cuando una ladera se quema se queda desnuda, desprotegida, la vegetaci贸n ya no sostiene la tierra y cuando llueve el agua la arrastra ladera abajo. Estas fajinas funcionan como obst谩culos que retienen el agua y la tierra. Y, es que, los trabajos para anticiparse a los efectos devastadores del fuego y aplicar las medidas de restauraci贸n de los ecosistemas quemados son esenciales.

Un caf茅 caliente nos esperaba en Ambel con la administraci贸n local y asociaciones locales. 鈥淐uando el incendio lleg贸 la situaci贸n sobrepas贸 a todo el mundo. La coordinaci贸n entre la poblaci贸n local y los efectivos fue decisiva鈥 nos contaba Paula, la alcaldesa. Seguimos pedaleando hasta Borja y terminamos la jornada con una mesa redonda en la Casa de las Conchas. Facilitar espacios de encuentro nos parece fundamental para generar sinergias.

Seguimos nuestra ruta Pedales contra el Fuego, asimilando todas las experiencias compartidas en la zona de Moncayo. Nos esperan por delante dos jornadas de transici贸n hasta llegar a Calatayud. Momentos para reflexionar e integrar lo vivido.

Desde los colectivos participantes en ‘Pedales contra el fuego’, invitan a participar en la concentraci贸n del d铆a 21 de enero de 2023 ‘Por la defensa de nuestros pueblos y montes’ que tendr谩 lugar en Zaragoza a las 11.30 horas en frente del Edificio Pignatelli.

