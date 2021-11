–

De parte de Lobo Suelto November 13, 2021 21 puntos de vista

A prop贸sito de 2001 prolifera un dudoso estado de homenaje que no deber铆a hacernos perder de vista la 煤nica ense帽anza universal y duradera de la rebeli贸n: el centro est谩 siempre en lo perif茅rico. La percepci贸n de lo actual crece desde los bordes de su inactualidad. Apenas se asume este aprendizaje se est谩 en condiciones de valorar el acontecimiento filos贸fico y pol铆tico del retorno de Paolo Virno, de la mano de Tinta Lim贸n (traducci贸n y notas de Emilio Sadier), luego de m谩s de una d茅cada sin novedades de este exquisito pensador. En este nuevo libro, 鈥淪obre la impotencia. La vida en la era de su par谩lisis fren茅tica鈥, el autor de la 鈥淕ram谩tica de la multitud鈥 afirma que 鈥渓as formas de vida contempor谩neas est谩n marcadas por una impotencia debida al exceso inarticulado de potencia, es decir, causada por el abarrotamiento opresivo y avasallador de capacidades, competencias, habilidades鈥. Doble acierto de Virno: se帽alar nuestra condici贸n actual de impotencia, y hacernos comprender de inmediato que esa impotencia no debe ser pensada como mero despojo, ni en un tono victimizado. El retorno de Virno es desafiante y tonificador. Si padecemos de impotencia, no porque carezcamos de potencia, sino porque la potencia permanece inarticulada. El mal que nos aqueja encuentra diagn贸stico adecuada en la lengua de la metaf铆sica aristot茅lica: sufrimos de 鈥減otencia sin acto鈥. Las antiguas obsesiones de Paolo Virno (fin de la historia/tiempo hist贸rico; devenir productivo del lenguaje en el postfordismo; proceso de individuaci贸n/multitud) se intersectan sobre el presente para dotarnos de una perspectiva sobre la fuerza de trabajo potencialmente ultra-potente y a la vez disfuncional en su tr谩nsito aut贸nomo al acto. La cooperaci贸n social ultra-calificada se caracteriza por un patol贸gico 鈥渆xeso de capacidad鈥 (de obrar y de conocer) comparable a cierta incapacidad er茅ctil de la sexualidad masculina: 鈥渓a impotencia contempor谩nea consiste en la plena posesi贸n de una potencia que, sin embargo, se resiste a pasar al acto cuando este pasaje es previsto, oportuno, buscado鈥. 驴Pero porqu茅 llevar la cuesti贸n de la falta de revoluci贸n a un tipo de meditaci贸n de tipo ontol贸gica? Virno recurre a las distintinciones l贸gicas originarias para reformular nuestra autopercepci贸n y provocar un cierto shock intelectual: 鈥渘o estamos lidiando, por lo tanto, con la ausencia de una capacidad, sino con la inhibici贸n duradera de su ejercicio efectivo鈥. De esta traves铆a por la ontolog铆a, sofisticada y oportuna, surge una mala noticia para quienes esperan una ratificaci贸n de las derrotas al nivel del ser. La 鈥渋nhibici贸n duradera鈥 de la potencia, nos dice el fil贸sofo, no implica de ning煤n modo la destrucci贸n de la potencia. Situados en el diagn贸stico, toca a lxs lectores preguntarque qu茅 quiere decir en la experiencia una articulaci贸n concreta de la capacidad de hacer, decir y de pensar.

