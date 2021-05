–

Entrevista con Rafael Poch

Merkel es la diana de las cr铆ticas de los pa铆ses del sur por someterlos a la austeridad, pero usted sostiene que las primeras v铆ctimas han sido los propios ciudadanos alemanes.

Ha sido un movimiento en tres tiempos, que parte de la reunificaci贸n. En primer lugar, Alemania lleg贸 tarde al proceso que se conoce como Gran Divergencia o Gran Desigualdad. Es decir, a lo que en el mundo anglosaj贸n comenz贸 a finales de los setenta, con Carter y Reagan en Estados Unidos y con Thatcher en Reino Unido, y que m谩s tarde se export贸 de una u otra forma al resto de Europa. En esa operaci贸n, Alemania se retras贸 porque estaba en primera l铆nea de la Guerra Fr铆a y ten铆a enfrente una Alemania alternativa, la RDA, con la que manten铆a una competici贸n en lo social. La RFA deb铆a serlo tanto como su enemigo hist贸rico, lo que condicion贸 al establishment y determin贸 la econom铆a social de mercado. En 1990, eso se disuelve, por lo que el poder se siente con las manos libres y decide ponerse a tono r谩pidamente con el resto del mundo. El problema es que esto lo empieza a aplicar en el Este, donde se produce un desmonte industrial sin precedentes y se aplican nuevas relaciones laborales. Y, al mismo tiempo, se gasta una ingente cantidad de dinero, unos dos billones de euros, en la absorci贸n de la RDA. Un fardo que lastra la econom铆a y la pol铆tica alemana. Diez a帽os despu茅s, en 2000, entramos en el segundo momento de esta operaci贸n. Por un lado, la Estrategia de Lisboa de la UE, que es una agenda neoliberal para Europa. Por otro, tres a帽os despu茅s, la Agenda 2010 del canciller socialdem贸crata Schr枚der, que extiende al conjunto de Alemania las relaciones laborales que se hab铆an introducido ya en el Este, basadas en la precariedad. Esto nos lleva a la eurocrisis actual y, con Merkel, llegamos al tercer episodio, cuando Alemania exporta al resto de Europa esa agenda como modelo, en el contexto de la crisis.

Y, en el camino, los alemanes tambi茅n han salido perdiendo.

Los asalariados sufren mucho en este proceso y salen ganando los ricos y las grandes empresas. Al mismo tiempo, con esta agenda se consigue una competitividad (que no ha sido lograda a base de productividad e innovaci贸n sino de recortar costes salariales, lo que se llama un dumping salarial) que deja fuera de juego al resto de las econom铆as de Europa. Despu茅s de Maastricht, ya no estamos en un marco de econom铆as nacionales sino en un mercado com煤n con una moneda 煤nica. Por tanto, t煤 ya no puedes practicar una pol铆tica econ贸mica nacional (por ejemplo, el citado dumping salarial) sin perjudicar a tus socios.

驴Han terminado pagando Espa帽a, Grecia y Portugal el alto coste de la unificaci贸n alemana?

Indirectamente, s铆. El enorme gasto de la unificaci贸n fue uno de los grandes elementos que determinaron que Alemania practicara una pol铆tica econ贸mica y monetaria muy agresiva.

驴Es tal el 鈥渕ilagro del empleo alem谩n鈥 o responde a la proliferaci贸n de trabajos precarios, mal pagados y a tiempo parcial? 驴Cuajar谩 la f贸rmula en Espa帽a?

En Alemania no ha habido ning煤n milagro del empleo, aunque el Gobierno lo airea as铆. Medido en horas, se trabaja lo mismo que en 1990. No hay m谩s trabajo sino que se ha repartido entre m谩s gente. Al precarizarse, con esos sueldos tan exiguos esos ciudadanos no llegan a fin de mes y viven en parte de los salarios y, muchos de ellos, de las ayudas sociales. Es un estadio posiblemente mejor que el paro, pero no es un modelo. 驴Se puede trasladar 茅ste a Espa帽a? Bueno, es como comparar peras con manzanas. Alemania es una econom铆a industrial y exportadora muy potente que ha podido plantear una estrategia de este tipo, err贸nea o no. En Espa帽a se est谩 recortando en nombre de pagar las deudas de los bancos, no hay ninguna estrategia detr谩s de eso. Respecto al futuro de los minijobs en Espa帽a (entendidos como explotaci贸n, bajo salario y feudalismo laboral), ya los ten铆amos antes de todo esto. Le est谩n poniendo nombre a una relaci贸n laboral que en Espa帽a es tradicional.

Si Alemania aprieta, las exportaciones al resto de pa铆ses de la UE se ahogan. 驴C贸mo ha previsto su Gobierno vadear este problema?

Lo que ha dejado de vender en el sur de Europa lo ha compensado con creces en los BRICS, en Estados Unidos y en Europa del Este. Si la coyuntura global no se enfr铆a, puede funcionar, pero como ocurra las exportaciones pueden hundirse con facilidad. En China ya hay s铆ntomas de ello y en el resto del mundo la situaci贸n es incierta.

Paralelamente, la p茅rdida del poder adquisitivo en la propia Alemania frena las importaciones desde los pa铆ses del sur.

No todo el trabajo est谩 precarizado. El sector exportador alem谩n, las joyas de la corona, siguen teniendo unas relaciones laborales decentes. Lo que pasa es que se ha creado un segundo mercado laboral enorme, sobre todo en el sector servicios. Ah铆 es donde realmente la gente est谩 muy mal pagada y, por lo tanto, son malos consumidores. Por eso el consumo interno alem谩n es raqu铆tico y no tiene ning煤n efecto de arrastre sobre el resto de Europa, siendo el pa铆s m谩s poblado de la zona euro. La precarizaci贸n laboral tiene consecuencias en la configuraci贸n general de la econom铆a: bajo consumo, compra de productos baratos y, por extensi贸n, fabricaci贸n de art铆culos con poco valor a帽adido. Esto est谩 empezando, pero tiene un gran futuro a medio y largo plazo.

驴Cree que los mensajes apocal铆pticos de los gobernantes alemanes o espa帽oles respecto a la insostenibilidad de los servicios sociales responden a una campa帽a propagand铆stica?

Totalmente. La financiaci贸n de los servicios sociales bebe de diversas fuentes: la situaci贸n demogr谩fica, la productividad, el sistema fiscal… La ideolog铆a neoliberal pretende anularlos, s贸lo se fija en la demograf铆a menguante y, a partir de ah铆, saca conclusiones definitivas. En este contexto, hay que recordar que el estado social europeo naci贸 y se desarroll贸 en una 茅poca hist贸rica en la que la pir谩mide social europea conoci贸 el mayor envejecimiento de la historia.

驴Podr铆a la canciller llevar a cabo lo que ha venido a llamarse como “austericidio” sin el shock de la crisis?

Las situaciones de gran desconcierto social son id贸neas para imponer agendas impopulares. A una sociedad paralizada, que no sabe y asustada es muy f谩cil venderle ese discurso: “Recortamos porque hay consideraciones de fuerza mayor y no queda otra alternativa”.

El cr茅dito alem谩n aliment贸 la burbuja del ladrillo. 驴En qu茅 medida es Berl铆n responsable, dado que conoc铆a en qu茅 se iba a invertir el dinero que prestaba, de la crisis econ贸mica en Espa帽a?

El problema es convertir una situaci贸n sist茅mica (o sea, un sistema ladr贸n y totalmente pasado de rosca como era y sigue siendo el sistema financiero internacional) en una cuesti贸n de peleas entre naciones: las que hacen bien las cosas y las que las hacen mal. Este discurso nacionalista o nacionalpopulista es la alternativa a reconocer la realidad. Hay que afrontar que tenemos un sistema financiero internacional absolutamente insostenible e injusto. Los espa帽oles creamos la burbuja, que era lo que Franco nos ense帽贸 a hacer y hemos seguido haciendo desde el posfranquismo hasta hoy, y los alemanes financiaron eso, sin preguntar para qu茅 era el dinero. Simplemente pensaban d贸nde colocar sus enormes excedentes comerciales all铆 donde les daban un punto porcentual de inter茅s m谩s. As铆, entre 2005 y 2008, bancos alemanes y franceses colocaron en Espa帽a 320.000 millones de euros, gran parte de ellos en el sector inmobiliario. Por eso, la responsabilidad, no ya del inmobiliario sino de esta crisis sist茅mica, es general. Dir铆a incluso que han tenido m谩s culpa los sectores financieros situados en el centro que los de la periferia. Desde ese punto de vista, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son m谩s responsables que Grecia, Italia o Espa帽a, por m谩s que no haya palabras para describir nuestra econom铆a pol铆tica, el ladrillo.

La Quinta Alemania: Rafael Poch vivi贸 dos d茅cadas en Mosc煤 y Pek铆n, donde fue corresponsal de La Vanguardia, antes de irse a Berl铆n. All铆 ha sido testigo de c贸mo la canciller, Angela Merkel, est谩 exportando a la Europa mediterr谩nea el “experimento alem谩n”, iniciado por Helmut Kohl en la RDA y luego probado por Gerhard Schr枚der tras la reunificaci贸n.B谩sicamente, ha consistido en dinamitar el sistema socio-laboral, aprovechando el shock que ha supuesto la crisis para la ciudadan铆a, y en imponer el pacto fiscal y el tope de deuda. Rafael Poch (1956) ha plasmado c贸mo se fragu贸 este modelo en su 煤ltimo libro, La quinta Alemania (Icaria), escrito a seis manos junto a 脕ngel Ferrero y Carmela Negrete.

Alemania primero presta dinero para comenzar la casa por el tejado, sin bases, lo que conduce a un estadio de euforia y falsa riqueza en Espa帽a. Luego, cuando se derrumba el castillo, compra deuda. A los intereses iniciales (superiores a los que obtendr铆a en su propio pa铆s) se suman ahora los que le reportan los bonos. 驴Ha sido as铆 de maquiav茅lico?

Ante la situaci贸n de penuria que hab铆a en Espa帽a, los bancos han preferido retirar a puertos seguros el poco capital espa帽ol que hab铆a, en lugar de destinarlo a dar cr茅ditos. Y el puerto m谩s seguro es el del bono alem谩n, con lo cual hemos tenido no s贸lo una ruina por la situaci贸n que se cre贸 en Espa帽a sino tambi茅n una ruina agravada por la emigraci贸n hacia el norte del capital que ten铆amos.

Le dec铆a que hace a帽os se embolsaron los intereses del cr茅dito que aliment贸 la burbuja y luego, cuando se fastidi贸 todo, han comprado deuda espa帽ola por los altos porcentuales que le reportaba.

No podemos hablar en pasado, porque esto es un presente. Los bancos alemanes y franceses siguen empantanados en el sur de Europa. Siguen teniendo mucho dinero en riesgo aqu铆 y por eso insisten en que todo se focalice al pago de esta deuda bancaria a costa del sacrificio de las clases medias y bajas de los pa铆ses concernidos.

M谩s all谩 de la deuda, 驴tiene Berl铆n la suficiente envergadura pol铆tica y econ贸mica para imponer su hegemon铆a en la Uni贸n?

No. Es la gran conclusi贸n: Alemania, siendo m谩s poderosa que sus vecinos, no lo es tanto como para ser el nuevo hegem贸n de Europa, porque le falta potencia para eso. Si no hay una correcci贸n significativa, todo se derrumbar谩 encima de Alemania en forma de una disoluci贸n de la Uni贸n Europea. Es una perspectiva desintegradora.

A la chita callando y pese al antimilitarismo de la sociedad, los gobernantes alemanes han devuelto a su pa铆s a la senda del imperialismo, que en 煤ltima instancia busca el control de los recursos energ茅ticos y las materias primas de otras naciones.

Alemania era una sociedad al茅rgica al imperialismo, tras haber sido protagonista de la ola imperialista m谩s criminal de la historia, pero a partir de los noventa eso ha cambiado, lo cual es una p茅sima noticia. Sigue por detr谩s de Francia y Reino Unido, pero progresivamente se est谩 implicando m谩s: mantiene tropas en diversos lugares, es el tercer contingente en Afganist谩n y cada vez habla con m谩s desparpajo y menos verg眉enza de la necesidad de controlar los recursos globales… Es decir, est谩 aceptando el discurso est谩ndar noratl谩ntico en la materia.