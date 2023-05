–

De parte de Gatos Sindicales May 10, 2023 119 puntos de vista

Desde el viernes estáis viendo y oyendo en los medios de comunicación lo que no es otra cosa que publicidad, sin pagar, de los “sindicatos” CCOO y UGT que dice que han acordado con la patronal unas subidas salariales del 4% en 2023, 3% en 2024 y 4% en 2025. Hace ya más de una semana que avisamos en nuestra cuenta de Twitter que se estaba preparando este paripé. Si nos siguieras en Twitter te habrías enterado antes. El guion del anuncio es el de siempre: “tú haces como que me pides, yo hago como que no te quiero dar, luego tú dices que cuidao que me movilizo y al final firmamos una cosa que ni vale ni se cumple“.

La realidad legal es que no han firmado una especie de convenio colectivo nacional general o “convenio de convenios”. De eso nada. Si eso fuera, no lo habrían firmado. Además no valdría ni aunque lo firmaran, porque los convenios colectivos se firman entre las empresas y los trabajadores, sean representados o no por CCOO y UGT. Pero de lo que hablan en la tele es de un acuerdo que han firmado la CEOE, CCOO y UGT como organizaciones privadas, por lo que directamente no es ni puede ser un convenio colectivo que obligue a las empresas a respetarlo. Es como si el PSOE y el PP, no el parlamento ni el Gobierno, dijeran en la tele que han acordado no sé qué cosa con algunas empresas y pretendieran dejar que la gente creyera que han firmado una ley de las buenas.

Por otro lado, este tipo de acuerdos no obliga. Siempre los han redactado en términos de compromiso o de promesa, como la de los Jóvenes Castores. Es como si el PSOE y el PP firmaran una especie de acuerdo con Movistar y Vodafone que dijera que la velocidad de internet para todos los españoles “debería ser” de al menos un giga. Pero aunque el acuerdo definitivo sí que se redactara en términos lingüísticos obligacionales, tampoco obligaría legalmente a las empresas por lo explicado en el párrafo anterior. Aún encima, es una promesa rarísima porque es una promesa que la patronal y estos “sindicatos” se hacen solo a sí mismos. Nosotros nos prometemos a nosotros mismos que los convenios que nosotros mismos firmemos desde mañana van a tener estas subidas. Si de verdad hubieran querido aplicar esas subidas, no habrían firmado un acuerdo no vinculante, por no ser un convenio colectivo, sino todos los convenios colectivos vinculantes que tienen pendientes en toda España. Por tanto, la propia existencia del acuerdo no vinculante junto a todos esos convenios pendientes es la prueba en sí misma de que no piensan cumplir el acuerdo.

En resumen, con la misma eficacia legal podrían haber firmado un acuerdo de subir los salarios un 25% en 2023, un 30% en 2024 y una moto de agua en 2025. Lo único que vincula legalmente a las empresas en cuanto a salarios y subidas salariales son los convenios colectivos: no el guion de este anuncio de la tele que te están poniendo.

Pero volvámonos locos, olvidemos lo que han hecho CCOO y especialmente UGT en las últimas décadas y admitamos que este acuerdo sí que fuera “ley” o que lo cumplieran en todas las empresas como si lo fuera. Pues entonces ¡sorpresa! sería aún peor porque el acuerdo incluye una rebaja salarial encubierta que no sale en el anuncio de la tele. ¿Por qué? Pues porque el acuerdo anterior era de subida del 2% en 2018, 2% en 2019 y 2% en 2020, mientras que este acuerdo es del 4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025, por lo que se les ha “olvidado” acordar subir los salarios de 2021 y 2022, que aún están pendientes de firmar en muchísimos convenios. Recordemos que el IPC subió un 6,5% en 2021 y un 5,7% en 2022. Un dato muy revelador es que el primer acuerdo de este tipo incluía subidas para 2010, 2011 y 2012; el 2o para 2012, 2013 y 2014, el 3o para 2015, 2016 y 2017 y el 4o para 2018, 2019 y 2020. Sin huecos. Pero en 2021 comenzaron a subir mucho los precios y la CEOE, CCOO y UGT no sabían qué firmar. ¿Firmamos un acuerdo muy inferior a la inflación? No, que se nos vería el plumero en la tele. ¿Firmamos un acuerdo según la inflación? No, porque pagando esa subida de salarios no quedaría dinero para otras cosas. ¿No firmamos nada, dejamos pasar unos años y en el siguiente acuerdo se nos olvidan los años que ya hayan pasado? ¡¡Aprobado, lo mismo que llevamos años haciendo en un montón de convenios!!

Por si fuera poco; el acuerdo de momento ya lo han incumplido antes de firmarlo. Porque dice que subirán los salarios de 2023 un 4%, pero los datos oficiales del registro nos dicen que la subida salarial media de los salarios de 2023 en los convenios colectivos firmados hasta marzo de 2023 inclusive es de sólo el 3%.

En un alarde de candidez, quizá algunos trabajadores que hayáis llegado a Laboro por primera vez os preguntéis para qué hacen esto si no le beneficia a nadie. ¿A nadie? No os beneficiará a vosotros, pero a ellos sí. En primer lugar, beneficia a CCOO y a UGT para salir en la tele sin pagar anuncios. Por eso lo filtraron el viernes pasado, para tener cancha televisiva todo el fin de semana. Hoy, 8 de mayo, hablarán de ello en todas las tertulias. Pero el segundo acto de la ópera bufa vendrá después, ya que el acuerdo aún no se ha firmado oficialmente porque dicen que faltan “detalles”. El único detalle real es que quieren firmarlo después de anunciarlo, no al revés como debería ser, porque así salen en la tele más veces. No es otra cosa que propaganda gratuita para CCOO y UGT. Ni siquiera es publicidad, porque la publicidad sí que vincula legalmente, pero las óperas bufas no. En segundo lugar, beneficia fundamentalmente a la CEOE, porque las grandes empresas son las primeras y principales interesadas en que haya trabajadores que se sigan creyendo que CCOO y UGT son sindicatos, no sea que se pongan a votar a sindicatos de verdad en las Elecciones Sindicales, que es lo único que cuenta para que CCOO y UGT puedan seguir firmando casi todos los convenios, no la afiliación.