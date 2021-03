–

De parte de Indymedia Argentina March 27, 2021 85 puntos de vista

Las autoridades uruguayas estimaron la suspensi贸n de las clases presenciales en todos los niveles de ense帽anza hasta Semana Santa, mientras que el cierre de oficinas estatales y la cancelaci贸n de espect谩culos p煤blicos se extender谩 hasta el 12 de abril de este a帽o, como estrategia para disminuir los contagios de Covid-19.

Por Luvis Pareja.

Quiz谩s el acto m谩s reprochado fue tomar 鈥渓a decisi贸n contundente鈥 sobre el eslab贸n m谩s d茅bil, porque todo lo que involucre a los ni帽os, ni帽as y adolescentes tiene ese plus de protecci贸n que todos reclaman, pero la educaci贸n al igual que bares, gimnasios, termas, no mueven la aguja.

鈥淗emos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad y una vez m谩s la acci贸n de Gobierno tiene necesariamente que estar acompa帽ada por las conductas individuales鈥, dijo Lacalle. Con la exhortaci贸n 鈥淨u茅date en tu burbuja鈥 es la medida que sugiere a los ciudadanos sobre quedarse con su c铆rculo o su n煤cleo familiar en sus hogares para actuar de 鈥渇orma responsable鈥 ante el nuevo brote de coronavirus.

La presencia de la cepa brasile帽a P1 del virus en siete departamentos uruguayos, la duplicaci贸n de casos de Covid-19 en 24 horas, fueron razones de peso para que el Gobierno acordara las medidas nacionales en una reuni贸n previa.

El tel贸n de fondo de todo esto es la confirmaci贸n, por parte del Banco Central, de que la ca铆da del producto interno bruto (PIB) el a帽o pasado fue por dem谩s importante, del 5,9 por ciento, poniendo fin a 17 a帽os de crecimiento, 15 de ellos bajo gobiernos del Frente Amplio. Pero incluso en este terreno hay que tener en cuenta las diferencias. Mientras muchos sectores sufr铆an duros golpes, el agropecuario y el de la construcci贸n crecieron.

Duros golpes recibieron los sectores menos favorecidos en 2020, ya que, seg煤n cifras oficiales-en las que muchos no conf铆an-, la pobreza subi贸 casi tres puntos porcentuales y alcanz贸 a 11,6 por ciento de la poblaci贸n. El Ejecutivo ha rechazado expresamente en varias ocasiones la propuesta de brindar un ingreso transitorio de emergencia a sectores m谩s amplios afectados por la crisis.

Cien mil personas hab铆an ca铆do en la pobreza en abril del a帽o pasado, a apenas 15 d铆as de decretada la emergencia sanitaria y a un mes del cambio de gobierno. La disparada del d贸lar (devaluaci贸n) mand贸 millones de pesos directamente de los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas bancarias del sector agroexportador. S铆, a ese sector siempre lo cuida este gobierno y lo financian entre todos los uruguayos.

Obviamente, la pobreza afecta m谩s a los hogares con jefatura femenina en todo el pa铆s, y m谩s a las personas j贸venes que a las de mayor edad. La emergencia sanitaria fue un factor de mucha importancia para que se produjera el fen贸meno. Sin embargo, no fue el 煤nico, ya que el Ejecutivo, respaldado por votos oficialistas en el Parlamento, dispuso una p茅rdida de salario real en el sector p煤blico, y que asegur贸 que habr谩 luego una recuperaci贸n, pero todav铆a no asumi贸 compromisos sobre cu谩ndo y c贸mo producirla.

La respuesta del primer mandatario -que reiter贸 en la rueda de prensa la actitud de acaparar el micr贸fono, resalta la prensa montevideana- fue que, si bien esperaba que las decisiones adoptadas fueran eficaces, no le correspond铆a a 茅l, sino a los periodistas y la opini贸n p煤blica, evaluar su oportunidad ni su suficiencia. Llam贸 la atenci贸n que no incluyera entre quienes deben opinar sobre el asunto a los cient铆ficos y especialistas en temas sanitarios.

Lacalle dej贸 en claro que es el que manda y no escucha ni a los asesores cient铆ficos y menos a煤n a alguien de la oposici贸n. Por eso no extra帽贸 que no dijera palabra sobre ampliar el di谩logo y la b煤squeda de acuerdos con organizaciones sociales y pol铆ticas. Parece que el presidente se toma muy en serio lo de no salir de su burbuja.

Una investigaci贸n de la Universidad de la Rep煤blica y la Asociaci贸n de Bancarios de diciembre del a帽o pasado revelaba la existencia de cerca de 700 ollas populares y merenderos que, a fuerza de trabajo voluntario y ayuda silenciosa, trataban de paliar el hambre de miles y miles de personas que vieron severamente comprometida su alimentaci贸n durante el 煤ltimo a帽o.

S贸lo se refiri贸 en una ocasi贸n, gen茅ricamente, al asesoramiento cient铆fico con que cuenta, pero sin mencionar al Grupo Asesor Cient铆fico Honorario (GACH) relaci贸n que se ha tensionado en los 煤ltimos d铆as, por la insistencia de los expertos en sugerir medidas que plante贸 el 7 de febrero (hace mes y medio) que no se adoptaron, y porque desde todos lados se le se帽al贸 p煤blicamente al Ejecutivo que si no se hac铆a algo pronto para reducir la movilidad social seguir铆an produci茅ndose 鈥渕uertes evitables鈥.

Esto 煤ltimo tiene un claro y considerable efecto sobre la opini贸n p煤blica, ya que implica poner sobre la mesa una cuesti贸n grave de responsabilidades pol铆ticas. Suspender la asistencia a los centros de educaci贸n y las actividades culturales siguen siendo los primeros recursos a los que se ech贸 mano, ya que son medidas sin costos adicionales para el Estado o para los empresarios que lo apoyan.

El gobierno mantiene la cerrada negativa a que haya mayores aportes, por v铆a tributaria, de los grandes capitales y de quienes tienen mayores ingresos en el sector privado, y es obvia la carga ideol贸gica en esta actitud, transparentada adem谩s por la referencia de Lacalle Pou a 鈥渓as ramas de actividad representadas en el gobierno鈥.

El gobierno no aclara en qu茅 se va a gastar el fondo coronavirus ni qu茅 medidas se tomar谩n para garantizar la alimentaci贸n por esos tres d铆as de los ni帽os y ni帽as de las escuelas en la 煤nica decisi贸n contundente que tom贸 el gobierno.

Esto no significa que la derecha y el gobierno se sientan acorralados, ya que siguen con su ofensiva a todo nivel: en el campo de la pol铆tica, de la econom铆a y de las ideas. Las luchas internas en la coalici贸n de gobierno se van tensando por ahora, algo que no pueden disimular ya, ni siquiera en las conferencias.

El Presidente se dedica a explicar la nada misma, mientras la maquinaria comunicacional le inventa sentido a todo esto. A煤n as铆, no es un gobierno derrotado sino todo lo contrario. Avanzan en el modelo de sociedad donde solamente entran unos pocos, cual urbanizaci贸n privada.

Las conferencias semanales contienen signos poco improvisados, pensados para generar en el receptor un sentido determinado. Lacalle tiene un grupo de asesores que 鈥渃ouchean鈥 cada paso que da, cada s铆mbolo y representaci贸n con una intencionalidad pol铆tica determinada, al punto de verse casi como un absurdo la reproducci贸n y las similitudes con mandatarios como Mauricio Macri en la Argentina de 2015-2019.

Pero la 煤ltima conferencia de prensa mostr贸 otra cara del mandatario, y trajo a escena un caos generalizado que se vio en distintas oportunidades y bajo distintos signos corporales menos planificados a los usuales. La imagen del presidente tranquilo y decidido se vio afectada por una impronta corporal err谩tica y de titubeo.

El movimiento excesivo de sus manos como efecto de reflejos nerviosos inconscientes, junto a su voz acelerada y sin las pausas normales de su oratoria dejaron ver un presidente no tan consolidado como intenta transmitir mediante s铆mbolos can贸nicos habitualmente (como lo hizo por ejemplo en el discurso de un a帽o de su gesti贸n en el Parlamento), se帽ala Ladiaria.

La consulta constante a los documentos escritos con las medidas adoptadas, tambi茅n son se帽al de inseguridad, de decisiones tomadas con apremio y poco 鈥渄igeridas鈥, y de incomodidad a la hora de anunciar las medidas. Una vez finalizados los anuncios, comenzaron las preguntas de los y las periodistas.

La prensa montevideana observa tensiones entre el Presidente y el Ministro de Salud P煤blica, Daniel Salinas, lo cual se refleja en los tonos de voz utilizados para referirse a 茅l, la ausencia de miradas directas a su persona y el no nombramiento del mismo por su nombre en toda la conferencia. Por otra parte, a la hora de hablar de la vacunaci贸n fue Salinas quien tuvo que solicitar la palabra ya que el primer mandatario decidi贸 no hablar de los 茅xitos del Ministerio de Salud P煤blica.

Tambi茅n surgieron quejas ante la suspensi贸n de algunas actividades, como las de Richard Sander, intendente de Rivera (lim铆trofe norte con Brasil) por los free-shop de ese departamento. Por otra parte, reclamos contra el mantenimiento del trabajo en ciertos sectores, como el de la Asociaci贸n de Funcionarios Judiciales, que defini贸 un paro de 48 horas.

No es seguro que la variante P1 del virus sea la 煤nica o la principal causa de que se haya acelerado la propagaci贸n de esta enfermedad en Uruguay, pero le ha servido a Lacalle para tomar resoluciones que no quiso adoptar una semana atr谩s, cuando ya era obvio que las tendencias conduc铆an a la actual situaci贸n, sin que parezca que est谩 reconociendo un error.

Falta mucho para que la vacunaci贸n mejore la situaci贸n sanitaria del pa铆s, pero todo indica que revertir sus efectos sociales ser谩 a煤n mucho m谩s lento y dif铆cil. El gobierno de la coalici贸n derechista est谩 empe帽ado en favorecer a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, en especial los del agronegocio exportador.

Luvis Pareja es periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2021/03/26/lacalle-lo-logra-caida-del-59-del-pib-y-aumento-critico-del-coronavirus/