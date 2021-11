–

De parte de Lobo Suelto November 29, 2021

J. Nob茅court: Suele decirse que Lacan ha sido el protagonista de 鈥渦na revoluci贸n del psicoan谩lisis鈥. Piensa que es exacta y aceptable esta definici贸n de 鈥渞evolucionario鈥?

M. F.鈥 Yo creo que Lacan habr铆a rechazado ese t茅rmino de 鈥渞evolucionario鈥 y la misma idea de una revoluci贸n en psicoan谩lisis. El quer铆a simplemente ser 鈥減sicoanalista鈥. Lo que a sus ojos supon铆a una violenta ruptura con todo lo que tendiera a hacer que el psicoan谩lisis dependiera de la psiquiatr铆a, o a hacerlo un cap铆tulo algo sof铆stico de la psicolog铆a.

El quer铆a sustraer al psicoan谩lisis de la proximidad, que consideraba peligrosa, de la medicina y las instituciones m茅dicas.

Buscaba en 茅l no un proceso de normalizaci贸n de los comportamientos, sino una teor铆a del sujeto. Es porque, pese a la apariencia de un discurso extremadamente especulativo, su pensamiento no era ajeno a los esfuerzos que se hab铆an hecho para cuestionar las pr谩cticas de la medicina mental.

J. Nob茅court: 鈥 Si Lacan, como usted dice, no ha sido un revolucionario, es totalmente cierto que sus obras han tenido una influencia muy grande en la cultura en las 煤ltimas d茅cadas. 驴Qu茅 es lo que ha cambiado despu茅s de Lacan en los modos de ser de la cultura?

M. F.鈥 驴Qu茅 ha cambiado? Si me remonto a los a帽os 50, la 茅poca donde el estudiante que yo era le铆a las obras de L茅vi-Strauss y los primeros textos de Lacan, me parece que la novedad era la siguiente: descubr铆amos que la filosof铆a y las ciencias humanas viv铆an sobre una concepci贸n muy tradicional del sujeto, y que no era suficiente decir, con algunos, que el sujeto era radicalmente libre, y con otros, que estaba determinado por condiciones sociales.

Nosotros descubrimos que hab铆a que buscar liberar todo lo que se esconde detr谩s del empleo aparentemente simple del pronombre 鈥測o鈥 [je]. El sujeto, una cosa compleja, fr谩gil, de la que es tan dif铆cil hablar, y sin la cual no podemos hablar.

J. Nob茅court: Lacan tuvo muchos adversarios. Fue acusado de hermetismo y de 鈥渢errorismo intelectual鈥. 驴Qu茅 piensa de esas acusaciones?

M. F.鈥 Pienso que el hermetismo de Lacan se deb铆a al hecho de que 茅l quer铆a que la lectura de sus textos no fuera simplemente una 鈥渢oma de conciencia鈥 de sus ideas.

El quer铆a que el lector se descubriera 茅l mismo [lui-m锚me] como sujeto del deseo a trav茅s de esta lectura. Lacan quer铆a que la obscuridad de sus Escritos fuera la complejidad misma del sujeto, y que el trabajo necesario para comprenderlo fuera un trabajo a realizar sobre s铆 mismo [soi-m锚me].

En cuanto al 鈥渢errorismo鈥, solamente subrayar茅 una cosa: Lacan no ejerc铆a ning煤n poder institucional. Los que lo escuchaban quer铆an escucharlo, precisamente. Solo aterrorizaba a los que ten铆an miedo. La influencia que uno ejerce nunca puede ser un poder que se impone.

Esta entrevista a Michel Foucault, fue publicada por el diario italiano Corriere della sera el 11 de septiembre de 1981.

