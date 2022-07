–

De parte de Indymedia Argentina July 20, 2022

El ex presidente Macri fue denunciado por la modificaci贸n a la Ley de Protecci贸n de Tierras Rurales que le permiti贸 al millonario Joe Lewis apropiarse del acceso al lago. Organizaciones que impulsaron las caminatas al lugar no descartan que el proceso pueda culminar con la anulaci贸n de la normativa.

El ex presidente Mauricio Macri fue denunciado por la modificaci贸n mediante DNU de la Ley de Protecci贸n de Tierras Rurales. Seg煤n la presentaci贸n, hecha por el Diputado Nacional Rodolfo Tahilade, esta medida ten铆a como fin beneficiar al magnate ingl茅s Joe Lewis, quien posee las tierras aleda帽as al Lago Escondido en el Bols贸n.

La denuncia plantea que el decreto fue ideado en conjunto con abogados de Lewis y que a partir de su vigencia, se desnaturaliz贸 el objetivo de la norma: frenar el proceso de extranjerizaci贸n de tierras en Argentina.

La denuncia cuenta con testimonios de una abogada que trabajaba en el estudio Brons y Salas, abogados de Lewis, quien hab铆a trabajado hasta poco tiempo antes de la redacci贸n del decreto en la Direcci贸n Nacional del Registro de Tierras Rurales, que es la autoridad de aplicaci贸n de la ley. En su testimonio reconoce su participaci贸n en la redacci贸n del decreto.

La titular del INAI Magdalena Odarda fue la abogada que inici贸 la primer causa para la habilitaci贸n del tr谩nsito al paraje y celebr贸 la presentaci贸n de esta denuncia que considera que puede ayudar conocerlos los alcances de lo que fue la flexibilizaci贸n a la Ley de Protecci贸n de Tierras Rurales en Argentina. 芦Lo que Macri hizo fue flexibilizar esta normatica ni bien asumi贸 como Presidente de la Naci贸n. Lo que se denuncia ahora es c贸mo fue que se se trabaj贸 en esa modificaci贸n y cu谩l era el inter茅s concreto que esa flexibilizaci贸n de la Ley Nacional de que protege a las Tierras Rurales禄, relat贸 Odarda.

Y se帽al贸 que 鈥渆s un decreto que flexibiliza una ley nacional y a partir de all铆 comienza nuevamente el proceso de transici贸n de tierras en la Argentina. Quiz谩 ese es el dato m谩s importante que podr铆a revertirse con esta denuncia, que adem谩s puede llevar impl铆cita la derogaci贸n del decreto flexibilizador de Mauricio Macri鈥.

Tambi茅n asever贸 que a partir de la investigaci贸n que abra la causa se pueda ayudar a visibilizar el v铆nculo personal del ex presidente con Joe Lewis. 鈥淒urante su gesti贸n, Macri estuvo en varias oportunidades disfrutando de una belleza paisaj铆stica que se le niega al resto de argentinos y argentinas como es el Lago Escondido que adem谩s tiene una circunstancia fundamental en lo que significa el derecho al agua鈥, explic贸.

鈥淚nclusive hay publicaciones en virtud de reivindicar el derecho al agua que garantiza o que por lo menos pone sobre la mesa el caso Lago Escondido y est谩 este v铆nculo de Lewis con Mauricio Macri ten铆a consecuencias muy claras en cuanto a que la legislaci贸n se se encuadr贸 o se acomod贸 en funci贸n de los intereses de Mauricio Macri no solamente a tener un para铆so privado un para铆so propio como es este distancia al agua escondido sino adem谩s tambi茅n facilitarles la construcci贸n de la empresa hidroel茅ctrica que extrae agua del propio r铆o Escondido a pesar de no tener la autorizaci贸n鈥, agreg贸.

Desde la apropiaci贸n por parte de Lewis, la comunidad del Bols贸n hizo del acceso al lago, que deber铆a estar garantizado por la legislaci贸n, una lucha. Distintas organizaciones se convocan en caminatas por el acceso por el que se deber铆a llegar al lugar, pero siempre son perseguidos por matones a las 贸rdenes del millonario.

Sandra Contreras es secretaria General de ATE El Bols贸n, organizaci贸n que particip贸 de las marchas desde el primer momento. En di谩logo con Canal Abierto plante贸 que 鈥渉ay una connivencia entre el poder pol铆tico y el econ贸mico. Y no es sorprendente que estas cosas hayan pasado. Lo que nos faltan son pruebas para avanzar en la Justicia con lo que vaya apareciendo esa es la realidad, pero sabemos que atr谩s de todo lo que es Lago Escondido y la apropiaci贸n ileg铆tima que ha tenido de las tierras aleda帽as y que incluyen tambi茅n al Lago Escondido tiene que ver con maniobras que se han hecho violentando nuestra Constituci贸n y leyes de defensas y muchas cosas que tienen que ver con nuestra soberan铆a鈥

鈥淗ay que pedir permiso para el ingreso porque el 煤nico ingreso m谩s o menos en condiciones es el que pasa por la chacra de Joe Lewis y despu茅s est谩 este ingreso que es el que nosotros decimos que es el camino de sirga que ha sido usado por las comunidades y por los vecinos. Nunca tuvimos acceso los vecinos ni antes por desconocimiento y ahora porque realmente hay todo un bloqueo que impide el acceso al lago鈥, relat贸.

鈥淐on Macri se profundiz贸 la connivencia pol铆tica. Porque bueno tener al Presidente en su momento de veraneo ah铆 en las chacras en el complejo de Joe Lewis y esto de tratarlo como una persona que no tiene m谩s inter茅s que vivir su vejez en nuestros en nuestra cerca de nuestro pueblo, sino que bueno claramente hay un uso econ贸mico de nuestros recursos. Todos sabemos que ese viejito simp谩tico y que viene a pasarla su vejez, ac谩 no existe como ah铆 atr谩s todo un trasfondo de apropiaci贸n de nuestros recursos naturales y el uso y el usufructo de esos recursos para s铆. Eso qued贸 develado de hace 10 a帽os a la fecha muy claramente鈥, agreg贸 la dirigente gremial.

Por su parte, Odarda detall贸 que 鈥渓a propia provincia R铆o Negro no ha cumplido con sus obligaciones respecto a poder otorgar los derechos a la propia localidad de Bols贸n. M谩s que Lewis no solamente tiene intereses en cuanto a tener un para铆so privado, sino adem谩s ya va por industrias claves como es la industria energ茅tica. Y al tener participaci贸n activa en distintas empresas energ茅ticas que inclusive hoy operan en Vaca Muerta en la Argentina, me parece que conocer c贸mo se gest贸 la flexibilizaci贸n de una ley nacional en beneficio del propio Joel Lewis demuestra un v铆nculo que la Justicia deber谩 investigar鈥.

Y cont贸 que 鈥渆stamos a la espera de fallo de la C谩mara Civil y Comercial de San Carlos de Bariloche respecto del ingreso por el lugar accesible para Lago Escondido y esperamos que sea en estos pr贸ximos d铆as. Despu茅s de 17 a帽os de espera los ciudadanos queremos lograr ingresar al lago por la puerta principal y en condiciones de seguridad. Queremos recuperar un bien de dominio p煤blico, que es de todos los argentinos y argentinas鈥.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2022/07/19/lago-escondido-nueva-denuncia-y-la-esperanza-de-su-recuperacion/