La m脿fia de Parcs i Jardins, impotent per no controlar ni els mitjans de comunicaci贸 ni els jutges, ha comen莽at una persecuci贸 sindical, permesa per l鈥橝juntament

Fa uns mesos vam denunciar p煤blicament als mitjans el primer cas d鈥檃ssetjament per ra贸 de sexe i assetjament laboral reconegut en sent猫ncia judicial, on el jutge condemnava a l鈥橧nstitut de Parcs i Jardins a indemnitzar a les companyes que l’havien patit a 15.000 euros a cada una d鈥檈lles.

L鈥檈mpresa, lluny de protegir a les companyes, va intentar traslladar-les de lloc de treball com a repres脿lia, va traslladar a un dels testimonis que va declarar a favor d鈥檈lles, va ascendir de categoria a l鈥檃ssetjador i li va commutar la sanci贸, i les obliga a treballar amb els testimonis d鈥檃quest.

Sis mesos despr茅s de la sent猫ncia, l鈥橝juntament no ha tingut cap intenci贸 de reparar el dany f铆sic i psicol貌gic que han patit les companyes si no que, lluny d鈥檃ix貌, ha contractat al bufet d鈥檃dvocats Quatrecases, amb diners p煤blics, per presentar un Recurs demanant la nul路litat o la rebaixa de la Indemnitzaci贸 que demana el jutge per les v铆ctimes.

Actualment, la Ger猫ncia i la Direcci贸 de Parcs i Jardins han comen莽at una campanya de persecuci贸 envers les companyes delegades de la CGT que van acompanyar en tot moment a les companyes v铆ctimes d鈥檃ssetjament.

Trasllats, publicaci贸 de dades personals, obertures de protocols, investigacions per presumpta difamaci贸…

A tot aix貌 s鈥檋i suma la vulneraci贸 de dret a la representaci贸 sindical de la plantilla, deixant fora de les actuals negociacions de la RLT a la Secci贸 Sindical de la CGT, primera for莽a al col路legi d鈥檕ficis de l鈥檈mpresa.

脡s evident que la m脿fia de Parcs i Jardins, impotent per no controlar ni els mitjans de comunicaci贸 ni els jutges, ha comen莽at una persecuci贸 sindical, vergonyosament permesa per l鈥橝juntament tan 鈥渄鈥檈squerres鈥 que tenim.

Despr茅s d鈥檜na reuni贸 amb l’Alcaldessa Ada Colau, el Regidor d’Emerg猫ncia Clim脿tica i Transici贸 Ecol貌gica Eloi Badia i la regidora de Transversalitat de g猫nere Laura P茅rez el 7 de maig, no tenim cap dubte que l鈥橝juntament no nom茅s era coneixedor de la protecci贸 de l鈥檃ssetjador a Parcs i Jardins, sin贸 que l鈥橢loi Badia va ser c貌mplice de les decisions preses, on va recon猫ixer que havia format part de la comissi贸 on es va decidir indultar-lo i ascendir-lo i com a conseq眉猫ncia castigar a les v铆ctimes.

Per tot aix貌 el 23 de juny, convoquem una vaga parcial de 4h.

A les 11,30 farem una assemblea de treballadores a la pla莽a del Rei, i a les 12,30h una concentraci贸 a la Pla莽a Sant Jaume, per cridar ben fort que no acceptarem la PERSECUCI脫 SINDICAL ni a una empresa p煤blica ni enlloc, i molt menys amb la col路laboraci贸 i la complicitat de BCNencom煤.

Demanem responsabilitats davant la gesti贸 dels casos d鈥檃ssetjament i denunciem la falta de protecci贸 de les companyes assetjades.

Demanem la dimissi贸 del Gerent de Parcs i Jardins Francesc Jim茅nez Gusi i del Director de Serveis Generals Daniel Carulla com a col路laboradors essencials, per prendre mesures completament antidemocr脿tiques a茂llant la nostra secci贸 sindical i perseguint sindicalment a les companyes delegades i a la secci贸 de la CGT.

Demanem la dimissi贸 de l鈥橢loi Badia, president de Parcs i Jardins i regidor a l鈥橝juntament, per ser c貌mplice i potenciar aquestes pr脿ctiques repressives inacceptables.

SI ENS TOQUEN A UNA, RESPONEM TOTES!

PROU REPRESSI脫 SINDICAL!

Secci贸 Sindical de la CGT a l鈥橧.M. de Parcs i Jardins de Barcelona