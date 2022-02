El SAD (Servei d鈥橝tenci贸 Domiciliaria) diu PROU!

Concentraci贸 25 de febrer Placa Sant Jaume de 10h a 14h

El SAD (Servei d鈥橝tenci贸 Domicili脿ria) 茅s un dels serveis p煤blic de gesti贸 privada pel que m茅s persones en situaci贸 de vulnerabilitat s贸n atesesa la ciutat de Barcelona.

Treballen al SAD m茅s de 4.000 persones, la majoria d鈥檈lles dones, que es troben en una situaci贸 de precarietat alarmant i que atenen a m茅s de 24.000 persones amb diferents nivells de depend猫ncia i vulnerabilitat social.

El SAD surt a concurs cada quatre anys, amb la f贸rmula d鈥檈scollir en concurs com a ens gestor del SAD a aquelles empreses que ofereixin el servei a m茅s baix cost, traduint-se aix貌 en un canvi constant d鈥檈mpreses (Suara, Clece, Domus VI鈥) i professionals atenent a les persones usu脿ries, i, com 茅s l貌gic, unes condicions cada cop m茅s i m茅s prec脿ries per a tot@s les professionals que hi treballen.

Jornades sense torns definits, sense descans efectiu, amb un sistema de borsa d鈥檋ores nom茅s controlat per les empreses que fa a les treballadores haver DE RECUPERAR LES HORES A CONVENI脠NCIA DE LES EMPRESES (se鈥檒s hi diu QUE DEUEN HORES quan no se鈥檒s hi emplena la jornada), negaci贸 de dies personal, sous irrisoris i un innombrable seguit d鈥檃busos laborals s贸n comesos des de fa d猫cades envers unes dones que es dediquen a atendre a les persones m茅s vulnerables de la ciutat comtal.

Es fa obvi que al govern de Barcelona en Com煤 no l鈥檌mporten gens les condicions de feina d鈥檃questes m茅s de 4.000 dones, i, el que 茅s igualment greu, no posa la mirada en les repercussions que aquesta trista realitat t茅 els 茅ssers m茅s desfavorits i vulnerables de la ciutat de Barcelona. 脡s per tot aix貌, que portem un seguit de mobilitzacions des de fa mesos i EXIGIM a l鈥橝juntament de Barcelona:

Conveni propi del SAD per a la ciutat de Barcelona amb millores salarials i socials. No al projecte SUPERILLES. Conciliaci贸 familiar real. No a l鈥檃ssetjament per baixes. Reconeixement de malalties professionals derivades de la feina. Reconeixement del contagi COVID com a malaltia professional.

Perqu猫 s鈥檋a de cuidar i no maltractar a les persones cuidadores. Perqu猫 les persones m茅s vulnerables de Barcelona no es mereixen aquesta realitat. PERQU脠, COM ES POT MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE NING脷 QUAN LA TEVA, EN L鈥櫭MBIT LABORAL, 脡S PROFUNDAMENT INDIGNA?