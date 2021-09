–

La Secci贸n Sindical CGT Ambuiberica Burgos quiere denunciar p煤blicamente , la lamentable situaci贸n de la flota de Ambulancias y las irregularidades que desde la Junta de CyL no ven o no quieren ver. En su d铆a la Consejera Ver贸nica Casado dijo , 芦yo me sigo lavando las manos禄 y ciertamente , lo hace muy bien Sra. Casado porque nadie hace cumplir o vigila que se cumplan los pliegos de la licitaci贸n que Ambuiberica tiene con la Junta de CYL en una actividad tan importante como es el Transporte Sanitario.

Hace tiempo que la flota adscrita se encuentra en un estado lamentable , recursos sin aire acondicionado, calefacci贸n, pelda帽os de acceso para pacientes rotos, sistema el茅ctrico que da problemas, ruedas y frenos en mal estado, ambulancias con m谩s de 400.000kms (algo prohibido por la licitaci贸n).

Todo esto que podr铆a ser puntual pero ya es una constante, y as铆 nos lo hacen saber los compa帽eros 芦llevo tiempo dando partes para que me cambien de ambulancia, por deficiencia mec谩nica, y la lleve al taller禄, 芦sin pelda帽o tengo que hacer un sobre esfuerzo para subir a los pacientes, la soluci贸n no es un banco plegable, que se pueden resbalar los pacientes禄, 芦se me apagaban las luces durante los traslados, y me quedaba a oscuras con el paciente禄 芦llevamos meses con la luz de acudir al taller encendida, nos dicen que no hay ambulancias de reserva禄.

En este 煤ltimo mes ,la dejadez de control por parte de la Junta de CyL ha hecho que la empresa vaya m谩s all谩 y ponga a funcionar los recursos que han retirado en el Pais Vasco, y ahora dan servicio en Burgos. Algunas unidades est谩n quitados los logos del concierto Vasco y en otras, sigue poniendo 芦Anbulantzia禄 el logo oficial del 芦Gobierno Vasco, eusko jaurlaritza 芦. Son muy faciles de identificar, por su decoracion en blanco y azul ,no siendo el color oficial de esta comunidad, el Amarillo (pantone RAL 1016).

Carentes de 6 de los 7 logos oficiales.Junta de Castilla y Le贸n, Sacyl, de la Marca de Territorio de Castilla y Le贸n, Gerencia de Emergencias de Castilla y Le贸n, del tel茅fono 112 y Logo de certificado de calidad de AENOR. Siendo el 煤nico existente el identificativo de la empresa adjudicataria. Incumpliendo sistem谩ticamente el pliego de condiciones t茅cnicas y sin olvidar , que se est谩n usando ambulancias con matr铆culas no adscritas a la licitaci贸n .

La situaci贸n del servicio del transporte sanitario es insostenible en todos sus aspectos y no podemos dejar de recordar la reivindicaci贸n de los trabajadores respecto a las lamentables condiciones econ贸micas y laborales por las que estamos pasando ,mientras la Junta de CyL se desentiende.

Secci贸n Sindical Ambuib茅rica Burgos