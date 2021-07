–

La Directa ha tingut acc茅s al contingut 铆ntegre de la comunicaci贸 enviada el 18 de febrer de 2021 per la Comissi贸 Europea (CE) a la ministra d鈥橝fers Exteriors, Uni贸 Europea i Cooperaci贸 del govern espanyol, Arancha Gonz谩lez Laya, on es detallen els incompliments en mat猫ria de preservaci贸 mediambiental al delta del Llobregat. En la part dispositiva, el comissari de Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius, dona directrius al govern espanyol i a la Generalitat de Catalunya perqu猫 ampli茂n 鈥渆ls l铆mits de la zona especial de protecci贸 per a les aus com a compensaci贸 per l鈥檃nterior ampliaci贸 de la infraestructura aeroportu脿ria executada fa quinze anys鈥. 脡s precisament aquesta obligaci贸 la que va fer que la Generalitat de Catalunya elabor茅s un document de treball amb el miler d鈥檋ect脿rees extra que preveu incorporar a la Zona Especial de Protecci贸 per a les Aus (ZEPA) i el present茅s durant la passada primavera als ajuntaments del Prat, Viladecans i Gav脿.

Ara, el projecte de nova ampliaci贸 de l鈥檃eroport del Prat liderat per Aena topa amb les exig猫ncies de la Comissi贸 Europea, ja que els terrenys de compensaci贸 proposats (nous terrenys per protegir o renaturalitzar que supleixin el valor mediambiental soscavat) per la destrucci贸 de la llacuna de la Ricarda, a conseq眉猫ncia de l鈥檃llargament de la tercera pista, coincideixen en un 70% amb els proposats per la Generalitat en resposta a les exig猫ncies de la Comissi贸 Europea pels incompliments passats. La conclusi贸 茅s clara: no hi ha suficients hect脿rees al delta del Llobregat per compensar una nova ampliaci贸 de l鈥檃eroport.

La comunicaci贸 de la CE deriva d鈥檜na queixa presentada per Depana 鈥 Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, l鈥檈ntitat 茅s la que hist貌ricament m茅s ha batallat administrativament i judicialment per la preservaci贸 del delta del Llobregat.



Aparcaments en lloc de corredor biol貌gic

A m茅s, en la comunicaci贸 de la Comissi贸 Europea que avui revelem es posa 猫mfasi en la gravetat de les infraccions contra les directives H脿bitats i Aus perpetrades en les dues 煤ltimes d猫cades. 鈥淓n autoritzar la construcci贸 dels aparcaments sense una pr猫via avaluaci贸 apropiada per a la ZEPA ES0000146 delta del Llobregat, el Regne d鈥橢spanya ha incomplert les obligacions que li pertoquen en virtut de l鈥檃rticle 6, apartat 3, de la directiva sobre h脿bitats鈥.

Aix铆 de clar i contundent s鈥檈xpressa el comissari Sinkevicius. Els 54.000 metres quadrats que ocupen els aparcaments, juntament amb una cafeteria i uns lavabos desmantellats dins del terme municipal de Viladecans, havien de conservar-se com a corredor biol貌gic entre els paratges naturals d鈥橢l Remolar-Filipines i els Reguerons del delta del Llobregat. Era una de les mesures previstes per 鈥渃ompensar鈥 l鈥檌mpacte del projecte d鈥檃mpliaci贸 de l鈥檃eroport de fa quinze anys.

Altres de les infraccions fan refer猫ncia al fet d鈥檋aver incomplert l鈥檕bligaci贸 鈥渄鈥檈vitar el deteriorament dels h脿bitats naturals i dels h脿bitats de les esp猫cies d鈥檃us que comporta la inclusi贸 en la Xarxa Natura 2000鈥 o 鈥渄鈥檃valuar adequadament quines repercussions tenen diverses instal路lacions associades a l鈥檃eroport internacional de Barcelona鈥.

El dels p脿rquings 茅s el cas m茅s flagrant descrit per la Comissi贸 Europea, que denuncia que la Generalitat no va realitzar 鈥渃ap avaluaci贸 adequada dels efectes鈥 sota l鈥檃rgument que 鈥渆l terreny on es troben els aparcaments manquen de gran valor mediambiental鈥. En canvi, la Comissi贸 ressalta 鈥渆l car脿cter crucial d鈥檃questa mesura com a garantia de la conservaci贸 de la integritat de la ZEPA鈥 i conclou que l鈥檃ctuaci贸 va posar en risc la coher猫ncia global de la Xarxa Natura 2000.

Les mesures compensat貌ries de qu猫 parla la Comissi贸 Europea estan destinades a reparar els danys que pugui causar qualsevol intervenci贸 al delta del Llobregat, tant les passades com les futures. Per assegurar la coher猫ncia global de la Xarxa Natura 2000, la compensaci贸 ha de realitzar-se en proporcions comparables als efectes negatius del projecte sobre h脿bitats i esp猫cies.

En un altre dels apartats de la comunicaci贸 s鈥檈ntra al detall de quines esp猫cies d鈥檃us s鈥檋an vist m茅s afectades pel creixement de la infraestructura aeroportu脿ria, amb una reducci贸 global d鈥檜n 70% del nombre d鈥檈xemplars de les esp猫cies hivernants entre el per铆ode 2002-2015 i la pr脿ctica desaparici贸 del corriol camanegre, la terrerola comuna, el morell xocolater, l鈥檃rpella comuna i el trobat.