La nostra arma de combat, la nostra ferramenta de construcci贸 i creaci贸 d鈥檜n mon nou. Entenem com a anarcosindicalisme totes aquelles practiques dutes a terme des de la col鈥ectivitat del sindicat, es a dir, des de la classe treballadora organitzada, en pro de superar el sistema capitalista i transformar la societat en el seu conjunt.

Des de la Confederaci贸 General del Treball, com a part d鈥檃quest ample i divers moviment llibertari, sentint-nos hereves de les que ens van succeir en la lluita i per all貌 que ens pertoca, hem assumit la tasca des del nostre naixement ara fa m茅s de mig segle, d鈥檕rganitzar-nos als centres de treball.

Baix els par脿metres de la solidaritat, el suport mutu, el pacte entre iguals i, en definitiva, de la anarquia; duem a terme al llarg de tot l鈥橢stat Espanyol, i de la ma de companyes de tot el mon, una lluita sindical sense descans fins a l鈥檈mancipaci贸 total de la classe treballadora a trav茅s de la conquista per part de les pr貌pies treballadores dels mitjans de producci贸, distribuci贸 i consum.

Alhora abracem totes aquelles lluites, grans i petites, que fan d鈥檃quest un lloc millor on viure, on no hi haja cabuda per cap tipus d鈥檕pressi贸, on no hi haja ni governades ni governants, i aix铆 desenvolupar-nos com a essers humans en la seua totalitat, en pau, entre nosaltres i amb el planeta.

La CGT, constitu茂da segons els seus propis estatuts com a una organitzaci贸 de classe, aut貌noma, autogestionaria, federalista, internacionalista, feminista, ecologista i llibert脿ria; obri els bra莽os a totes les treballadores manuals i intel鈥ectuals, actives o a l鈥檃tur, joves prec脿ries o jubilades, camperoles i prolet脿ries, aix铆 com aut貌noms que no tinguen assalariades al seu c脿rrec; i les anima a organitzar-se per fer front a la classe capitalista i a l鈥橢stat i les institucions que l鈥檈mparen.

El sindicats federats entre si a nivell territorial 鈥 Federaci贸 Local < Federaci贸 Comarcal < Federaci贸 Intercomarcal o Provincial < Confederaci贸 Territorial < Confederaci贸 Estatal 鈥 i agrupats segons l鈥檃ctivitat professional, de les que formaran part les seccions o nuclis de sector integrats en els distints sindicats, ja siga 脷nic o de Oficis Diversos 鈥 Centre de Treball < Empresa < Sector 鈥 ; son la nostra base organitzativa que sempre parteix de baix cap a dalt i de la que vos animem a formar part.

En aquest moment de la hist貌ria marcat per la repressi贸, l鈥檌ndividualisme, el retroc茅s en drets, la crisis clim脿tica i energ猫tica, l鈥檃ugment de la desigualtat i l鈥檃scens dels feixismes; es prec铆s militar, es prec铆s organitzar-nos, utilitzar el nostre potencial transformador a tots els espais, tant als centres socials com als centres de treball.

FEM JUNTES FRONT A L鈥橢XPLOTACI脫!