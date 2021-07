–

De parte de Portal Libertario OACA July 21, 2021 71 puntos de vista

Frente a un pa铆s que incrementa el control social; con la invasi贸n policiaca y militar de nuestros pueblos y ciudades; frente al asedio de los esbirros en nuestros barrios; frente al colapso de la mentira discursiva; en medio de la impotencia y la rabia anti-sistema de la juventud que ha perdido el miedo; bajo la amenaza de ser debut y despedida pero sin auto-victimizaci贸n, nos presentamos en el 谩mbito cubano, latinoamericano y caribe帽o, y en general ante nuestrxs hermanxs anarquistas en el mundo.

El GRUPO ANARQUISTA DE INTERVENCION (GAI), lo conformamos cuatrx gatxs que nos hemos asociado libremente. Venimos caminando hace algunos meses. Huy茅ndole al aislamiento pero tambi茅n desmarc谩ndonos de toda la muela pol铆tica y del optimismo democr谩tico pagado que habita en algunos rincones disidentes. Este recorrido ha sido solxs, sin l铆deres ni dirigentes. Hu茅rfanos de toda tutela o subvenci贸n, con la intenci贸n de promover acciones de intervenci贸n junto a la gente que ha perdido el miedo y de quienes a煤n sue帽an con perderlo. No pretendemos hacerle el juego a ning煤n grupo pol铆tico, ni de adentro ni de afuera. Somos apol铆ticxs. Nuestra propuesta de intervenci贸n es crear espacios amplificadores de lucha, conformando una lucha diferente a la actual polarizaci贸n dicot贸mica de 鈥渋zquierda-derecha鈥, 鈥済usanos-revolucionarios鈥, 鈥渕ercenarios-patriotas鈥, 鈥渃omunistas-anticomunistas鈥.

Para nosotrxs todas esas palabras son palabras huecas a disposici贸n del discurso del poder, de cualquier poder. Para nosotrxs todxs son la misma mierda demag贸gica.

Por eso proponemos una revuela generalizada contra todo poder, contra cualquier autoridad, mediante la practica creativa de la lucha y el impulso libertario de todxs lxs esp铆ritus rebeldes que est谩n dispuestos a ponerle punto final a esta dictadura pero que tambi茅n est谩n dispuestos a no dejar que nadie se encarame en el poder. No luchamos por sustituir a nuestrxs malos opresores por buenos opresores. No queremos malos gobiernos ni buenos gobiernos. Luchamos contra este gobierno y lucharemos contra el que venga. Luchamos por la destrucci贸n del poder; luchamos por la anarqu铆a.

A 48 horas de la explosi贸n social, todxs cuentan su 鈥渧erdad鈥 de las revueltas, y lxs que no la inventan, tratando de sacarle partido a la lucha de lxs excluidxs. Unxs dicen que fueron unxs cuantos 鈥渕ercenarixs violentxs鈥, manipuladxs y pagadxs por el gobierno de los Estados Unidos, que agredieron en las calles a los 鈥渞evolucionarixs鈥, incluso con armas blancas. Otrxs hablan de millones de cubanxs en las calles tomando instalaciones gubernamentales y edificios de radio y televisi贸n, a lxs que se un铆an en masa militares y polic铆as que se quitaban el uniforme para abrazar al 鈥渉eroico pueblo鈥. Unxs dicen que lo que nos hizo salir a las calles fue el 鈥渂loqueo genocida鈥 impuesto por el gobierno americano.鈥 Otrxs que fue la Covid; la falta de medicamentos y vacunas; los apagones鈥

La verdad la conocemos lxs protagonistas. Lxs miles de mujeres y hombres de todas las edades, pero mayoritariamente j贸venes, que el domingo pasado nos tiramos para la calle en las 14 provincias, con un grito claro y terminante: 鈥溌ibertad!鈥, y 鈥渁bajo la dictadura鈥, hartos de tanta mentira y demagogia. Tambi茅n muchxs gritaron con gran expectaci贸n 鈥淧atria y Vida鈥, anticipando el mundo que quieren y disput谩ndole el terreno al nacionalismo necrol贸gico que domina. Otrxs cantaban la vieja consigna chilena que alienta las manifestaciones cotidianas de la izquierda en Am茅rica Latina.

Las protestas fueron pac铆ficas. Casi todxs lxs manifestantes estaban dispuestxs a poner primero una y luego la otra mejilla. Casi todxs quer铆an demostrar que la violencia solo la ejercer铆a la polic铆a y los agentes de seguridad del estado. Cuando fuimos atacadxs por los esbirros del r茅gimen, muchxs segu铆an pidiendo no caer en la provocaci贸n de la violencia y se conformaban con gritarle a los verdugos 鈥渁busadores鈥 y 鈥渁sesinos鈥. Pero lxs j贸venes enfrentamos la represi贸n. A las balas respondimos con piedras. Y viramos patrullas y tuvieron que mandarse a correr los pnrs. Por primera vez sintieron el mismo miedo que nos infunden.

En los barrios m谩s calientes salieron a confrontar al estado lxs habitantes de las cloacas del pa铆s; lxs pobladores de las franjas marginales que no se ven en el noticiero ni en los afiches tur铆sticos ni en las portadas de cds; lxs que habitan las calles en la noche y malviven acinadxs; los m谩s pobres de los pobres; lxs excluidxs del sistema. Salieron a recuperar su dignidad pero tambi茅n a satisfacer el hambre. Asaltaron las tiendas en MLC donde nunca han podido comprar. Esa catarsis colectiva se transform贸 en un potencial libertador porque todxs hab铆an perdido el miedo.

Ahora vivimos una calma chicha. Pueblos y ciudades est谩n militarizados. Se desconoce el n煤mero de muertos y heridxs que dej贸 la represi贸n; el gobierno s贸lo reconoce un muerto entre lxs manifestantes. Hay miles de detenidxs y cientos de desaprecidxs pero tampoco se conoce la cantidad exacta. Las organizaciones independientes de Derechos Humanos indican que s贸lo en La Habana hay m谩s de 3000 detenidxs, y que rebasan los 15 000 en toda la isla. A煤n no han sido trasladadxs a las prisiones sino se encuentran en los calabozos de las estaciones de polic铆as y en algunas unidades militares mientras los procesan por 鈥渧andalismo鈥 y 鈥渃ontra-revoluci贸n鈥.

Lxs comunistas son tan c铆nicxs que acusan 鈥渜u茅 mal agradecido son los negrxs con tanto que les hemos dado y todav铆a protestan鈥; y desde las altas esferas del partido, hablan del 鈥減opulacho reaccionario鈥, de la 鈥渃husma鈥, lxs 鈥渄elincuentes鈥, 鈥渄esadaptadxs sociales鈥 y 鈥渟ectores marginados鈥, todxs pagados por el imperio.

Nuestro anarquismo hermanxs, lo aprendimos en la calle confrontando el 煤nico bloqueo que tenemos; el que los esbirros imponen y nos lo jamamos a pulso en el cotidiano represivo. Nuestro anarquismo nos lleg贸 con el punk y el hiphop latinoamericano. No tuvimos tiempo de leerlo en los libros. Nos naci贸 de las entra帽as y desde las entra帽as continuaremos promoviendo la anarqu铆a; procurando mantener la guardia en alto; aprendiendo de nuestrxs hermanxs anarquistas chilenxs que nos ense帽aron que la lucha no es de un d铆a y que todo los d铆as podemos hacer que viva la anarqu铆a.

Gracias a nuestrxs hermanxs chilenxs, italianxs y espa帽oles que nos han acompa帽ado en el camino y nos han o铆do, ayud谩ndonos a romper el mito del bloqueo y toda la mierda comunista que tambi茅n consumen algunxs que se auto titulan anarquistas.

GAI

Julio, 2021

Lista parcial de los presxs de la revuelta:

Abdiel Cede帽o Mart铆nez (Santiago de Cuba)

Abel Lescay (Cruces, Mayabeque)

Adonis Abilleira (Cruces, Cienfuegos)

Adrian Portieles (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Alejandro Mej铆as Guerra (San Antonio de los Ba帽os, Artemisa)

Alejandro Rodr铆guez Gelin (Jovellanos, Matanzas)

Alejandro Criado Gonz谩lez (detenido en Zanja, La Habana)

Alejandro Rojas Calzadilla (La Habana)

Alexander Fabregas (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Alvaro Otero Rodr铆guez (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Amalia Portieles (ICRT, La Habana)

Amanda Hern谩ndez (La Habana)

Amaury Pacheco (La Habana)

Anyelo Troya (detenido en 100 y Aldab贸, La Habana)

Ariadna P茅rez (Camag眉ey)

Ariel Gonz谩lez Falc贸n (detenido en la estaci贸n de Cerro, La Habana)

Arley Leandro Mej铆as (San Antonio de los Ba帽os, Artemisa)

Armando Escobar Saldivar (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Armando Abascal (Jag眉ey Grande, Matanzas)

Beatriz Vald茅s Garc铆a (La Habana)

Camila Acosta (La Habana)

Carlos Chaviano (Cruces, Cienfuegos)

Carlos Ortega (Bataban贸, Mayabeque)

Ceimara Carcas茅s Lobaina (La Habana)

Celina Osorio Claro (Guant谩namo)

C茅sar Dom铆nguez (Sancti Sp铆ritus)

Coco Fari帽as (Villa Clara)

Dairon Labrada Linares (Santiago de Cuba)

Dairon Cuellar Gonz谩lez (Encrucijada, Villa Clara)

Dayanne VictoriaSosa Rivas (Camag眉ey)

Dayris Ruth del Sol (Isla de la Juventud)

Denis Reyes (Artemisa)

Denis Turcaz Guilarte

Edel Carrero (La Habana)

Eduardo Machado Arocha (Santiago de Cuba)

Eliezet Sesma Diago (La Habana)

Emmanuel Hern谩ndez Hern谩ndez (Uni贸n de Reyes, Matanzas)

Enrique Ferrer Hechevarr铆a (Santiago de Cuba)

Eros Greck (Col贸n, Matanzas)

Ezequiel Rafael Hermida Rodriguez (detenido en PNR El Capri, La Habana)

Francisco Rangel (Col贸n, Matanzas)

Frank Garc铆a Hern谩ndez (detenido en Zapata y C, La Habana)

Frank David Su谩rez Cabrera (Palma Soriano, Santiago de Cuba)

Fredy Gregorio (Cienfuegos)

Gabriela Gonz谩lez (detenida en Marianao, La Habana)

Gretchen Santiesteban (detenida en Sancti Sp铆ritus)

Gretel Medina (detenida en Vivac, La Habana)

Hairo Labori (Isla de la Juventud)

Henry Constantin Ferreiro (Camag眉ey)

Iris Mari帽o (Camag眉ey)

Isaac Blanco (Cienfuegos)

Ismael Molina Rodr铆guez (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Iv谩n Alcaraz (detenido en Zapata y C, La Habana)

Iv谩n Arocha Quiala (Santiago de Cuba)

Jaime Mantilla Pe帽a (Camag眉ey)

Javier Gonz谩lez (detenido en Artemisa)

Javier Delgado

Javier P茅rez Rodr铆guez

Javier S谩nchez (Nuevitas, Camag眉ey)

Javier Alejandro Urquias Dumas (Santiago de Cuba)

Jos茅 Bola帽os Rodr铆guez (detenido en La Habana Vieja)

Jos茅 Daniel Ferrer (Santiago de Cuba)

Jos茅 Luis Acosta (Camag眉ey)

Jos茅 Manuel S谩nchez Zerquera (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Juan Carlos Saenz (detenido en Vivac, La Habana)

Juan Carlos Chill贸n Paizan (Santiago de Cuba)

Julio C茅sar Santos (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Julio Rolando Casta帽eda

Kender (La Habana)

Larisa Castillo Rodriguez (detenida en Zapata y C, La Habana)

L谩zara Naidelys Rodr铆guez (detenida en 100 y Aldab贸, La Habana)

L谩zaro D铆az (Col贸n, Matanzas)

Leandry Gonz谩lez Capote (Artemisa)

Leonardo Romero Negr铆n (detenido en La Habana)

Leonardo Fernandez Ota帽o

Liam S谩nchez (La Habana)

Luis Manuel Otero Alc谩ntara (La Habana)

Luis Mario Niedas Hern谩ndez (Sancti Sp铆ritus)

Luis Ra煤l Ibarra (Santiago de Cuba)

Maykel Gonz谩lez Vivero (La Habana)

Manuel D铆az (Bauta, Artemisa)

Manuel Cuesta Mor煤a (La Habana)

Manuel Alejandro Rodr铆guez Yong (detenido)

Marieta Mart铆nez Aguilera (La Habana)

Mario Miguel P茅rez Vald茅s (detenido en Zapata y C, La Habana)

Mario Miguel Pineda (Bejucal, Mayabeque)

Marisol Pe帽a Cobas (Camag眉ey)

Michel G贸ngora (La Habana)

Michel Su谩rez Pe帽a (San Antonio de los Ba帽os, Artemisa)

Nadir Mart铆n (San Antonio de los Ba帽os, Artemisa)

Neife Rigau (Camag眉ey)

Nelvys Ismaray Ortega (Santiago de Cuba)

N茅stor Vega (La Habana)

Niober Garc铆a Fournier (Guant谩namo)

Noel Ram铆rez

Omar Planos Cordov铆 (Santiago de Cuba)

Orelvis Cabrera (C谩rdenas, Matanzas)

脫scar Antonio Escobar Fern谩ndez (La Habana)

Pedro Albert S谩nchez (detenido en Guanabacoa, La Habana)

Pedro Rafael Aslan (La Habana)

Pedro Rognis Puig Murgado (Santiago de Cuba)

Rafael Cruz

Rafael Fajardo Cardenas (La Habana)

Rafael Cruz Debora (Uni贸n de Reyes, Matanzas)

Ram贸n Samada Su谩rez

Rangel Randy Arag贸n Carmenate (La Habana)

Ricardo Barrios (detenido en Zanja, La Habana)

Richard Zamora 鈥淓l Radical鈥 (detenido en su casa en Matanzas)

Richard Berra (Uni贸n de Reyes, Matanzas)

Roberto Carlos (Cienfuegos)

Rodmelis Nu帽ez (Bataban贸, Mayabeque)

Rolando Rodr铆guez Robaina (Guant谩namo)

Ruth Campos

Santiago Aldama Torres (detenido en Zapata y C, La Habana)

Sa煤l P茅rez Ta帽o (detenido en su casa en Santa F茅, La Habana)

Sergio Santana (Sancti Sp铆ritus)

Solveig Font (detenida en Vivac, La Habana)

Tania Delgado

V铆ctor Manuel Rodr铆guez (Uni贸n de Reyes, Matanzas)

William Echevarria Sayu (Uni贸n de Reyes, Matanzas)

Yarian Sierra (Matanzas)

Yeremi Blanco (Matanzas)

Yilian Flores

Yilian Lorena Medinilla P茅rez (Trinidad, Sancti Sp铆ritus)

Yoan Carlos L贸pez (Encrucijada, Villa Clara)

Yoandry Benguria

Yolanda Carmenate Fern谩ndez (Granma)

Yumey Besu

Yusniel P茅rez Montejo (Songo La Maya, Santiago de Cuba)

Zusely Echavarria Gregorio (Cienfuegos)

C茅sar Alejandro Gattorno (Santa Clara, Villa Clara)

Jorge Naranjo

Yilian Lorena Medinilla Perez (Sancti Sp铆ritus)