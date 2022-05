–

Es la primera vez en sus 63 años de historia que «Barbie», la línea de muñecas emblema de la empresa Mattel, tiene una muñeca inspirada en una mujer trans. «No puedo esperar a que los fans encuentren esta muñeca Barbie en las estanterías y tengan la oportunidad de añadir a su colección una muñeca modelada a semejanza de una persona transgénero. Espero que la gente pueda mirar esta muñeca Barbie y soñar en grande como yo lo he hecho en mi carrera», expresó Laverne Cox, actriz trans y activista LGBTIQ+ que ya hizo historia por ser la primera persona trans en ser nominada en 2014 a un «Primetime Emmy» en cualquier categoría de actuación por su papel en la serie «Orange Is the New Black», y en 2015 por ser la primera mujer afroamericana y abiertamente transgénero en ganar un premio Emmy como Productora Ejecutiva por su documental «Laverne Cox Presents: The T Word». El lanzamiento se da en un contexto donde legisladores republicanos presentaron casi 200 proyectos de ley este año que buscan erosionar las protecciones para jóvenes LGBTIQ+ o restringir la discusión de temas de género en las escuelas públicas. Por ANRed.

«No puedo esperar a que los fans encuentren esta muñeca Barbie en las estanterías y tengan la oportunidad de añadir a su colección una muñeca modelada a semejanza de una persona transgénero. Espero que la gente pueda mirar esta muñeca Barbie y soñar en grande como yo lo he hecho en mi carrera. El soñar y decretar es una fuente tan poderosa que te lleva a lograr más de lo que originalmente pensabas que era posible», expresó la actriz y activista por los derechos LGBTIQ+ Laverne Cox en un comunicado.

En tanto, en el programa «Today» de NBC esta semana, amplió: «espero que todos los niños que se sienten estigmatizados cuando su atención médica está en peligro, cuya capacidad para practicar deportes se reduce, espero que puedan ver esta Barbie y tener una sensación de esperanza y posibilidad. Si no se ven a sí mismos en esta Barbie, espero que sepan que pueden crear espacios donde sí se vean a sí mismos«.

La muñeca es parte de la campaña Mattel’s Tribute Collection – que rinde homenaje a reconocidas figuras femeninas que han contribuido en diferentes áreas de la sociedad -, cuesta 39.99 dólares y lo recaudado será donado en nombre de Cox a «TransFamilySOS», una organización sin fines de lucro con sede en San Diego dedicada a brindar recursos a familias y jóvenes trans.

La muñeca cuenta con dos atuendos: un set rojo vino que incluye un top tipo corsé y una falda de tul, mientras que el segundo es mucho más sensual y se trata de un conjunto plateado con mucho brillo. En cuanto al estilo que luce la muñeca, Laverne expresó: «ella te está dando la fantasía de un catsuit, querida. La Barbie transgénero está en efecto. Ella está dando looks. Ella lo está dando todo«.

El lanzamiento de la muñeca se da en un contexto, donde legisladores y legisladoras republicanas de EE.UU. presentaron casi 200 proyectos de ley estatales este año que buscan erosionar las protecciones para jóvenes LGBTIQ+ o restringir la discusión de temas de género en las escuelas públicas, según precisó el portal de The Washington Post.

Laverne Cox ya había hecho historia al ser, en 2014, la primera persona trans en ser nominada a un «Primetime Emmy» en cualquier categoría de actuación. En este caso, «Mejor actriz invitada en una serie dramática», por interpretar a la peluquera Sophia Burset en la innovadora serie de Netflix «Orange Is the New Black».

Luego, volvió a marcar un hito por ser la primera mujer afroamericana y abiertamente transgénero en ser ganadora de un premio Emmy en 2015 en la «Clase Especial Sobresaliente» como «Productora Ejecutiva» por su documental trans «Laverne Cox Presents: The T Word». Además, la actriz también participó en «Inventando a Anna», «Promising Young Woman» y «Glam Masters».

Laverne nació el 29 de mayo de 1972 en la localidad de Mobile (Alabama) y tiene un hermano gemelo, M. Lamar, que es quien actúa como Sophia antes de la operación de cambio de sexo en «Orange Is the New Black». En una entrevista reveló que intentó suicidarse a los 11 años, cuando se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos por sus compañeros de clase varones y había sufrido bullying por no «actuar de manera normal». Se graduó en la Alabama School of Fine Arts en Birmingham, donde se especializó en danza,​ y en el Marymount Manhattan College en Nueva York, donde cambió la danza por la actuación.