–

De parte de ANRed January 27, 2022 89 puntos de vista

Este viernes 28 es el primer vencimiento del año de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por más de u$s731 millones, mientras que el lunes 1 de febrero la Argentina deberá pagar más de u$s366 millones en concepto de capital e intereses. En tanto, el gobierno de Alberto Fernández continúa negociando un nuevo acuerdo con el organismo y las reservas netas se encuentran en el nivel más bajo desde mayo de 2016. En este marco, con la consigna «Primero lo Primero: ¡Ni un dólar más al FMI!», más de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, organismos de derechos humanos y referentes populares nucleados en la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda movilizarán este jueves 27 a las 10 desde el Obelisco porteño a la sede del Ministerio de Economía. «Pagar implica convalidar la estafa y la impunidad, malversando el patrimonio del pueblo y concediendo al FMI potestad para imponer cada vez más ajuste y condiciones. Pero hay alternativa: no pagar la estafa», remarcan desde la autoconvocatoria. Por ANRed.

Mañana es el primer vencimiento del año de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por más de u$s731 millones, mientras que el lunes 1 de febrero la Argentina tiene que pagar nuevamente más de u$s366 millones en concepto de capital e intereses.

El cronograma detallado de pagos en el corto plazo indica que hasta fin de este mes Argentina deberá pagar u$s68 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), u$s17 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otras deudas por u$s45 millones. En febrero, el país deberá pagar u$s372 al FMI, u$s50 millones al BID, u$s4 millones al BIRF, u$s195 millones al Club de París y u$s107 millones a «otros pagos». Mientras que en marzo, deberá pagar u$s3199 millones.

En este contexto, las reservas netas se encuentran en el nivel más bajo desde mayo de 2016, y el gobierno de Alberto Fernández continúa en negociaciones con el organismo para intentar llegar a un nuevo acuerdo a 10 años con revisión de sobretasas. Por el momento, la portavoz oficial Gabriela Cerruti expresó que el gobierno no confirma todavía si realizará o no el pago. Si no se lograra ese acuerdo, el Gobierno deberá pagar 19.300 millones de dólares en 2023 y 4.900 millones de dólares en 2024.

En este marco, más de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, organismos de derechos humanos y referentes populares nucleados en la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda movilizarán desde el Obelisco porteño a la sede del Ministerio de Economía este jueves 27 a las 10 en reclamo de la suspensión de los pagos. Allí entregarán un llamado titulado «Primero lo Primero: ¡Ni UN dólar más al FMI!«. La actividad también será difundida en acciones callejeras en varias localidades del Chaco, Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán y las ciudades de Mar del Plata y Rosario.

«Ni un dólar más debe sustraerse de las necesidades del pueblo argentino para pagar lo que ni siquiera es una deuda nuestra. Pagar implica convalidar la estafa y la impunidad, malversando el patrimonio del pueblo y concediendo al FMI potestad para imponer cada vez más ajuste y condiciones. Pero hay alternativa: no pagar la estafa«, afirman desde la autoconvocatoria, señalando el carácter fraudulento del acuerdo armado entre el FMI, Donald Trump y el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, sostienen que una decisión soberana de no pagar «puede garantizarse con una fuerte intervención popular y una alianza de pueblos y países que somos los verdaderos acreedores», por lo que proponen «suspender los pagos de inmediato, y cualquier renegociación de los mismos, investigar los delitos cometidos y sancionar a los responsables», al considerar que esto «permite recuperar soberanía y empezar a reordenar la economía en función de las necesidades y derechos de los pueblos y la naturaleza, lejos del ajuste, del saqueo extractivista y de la precarización laboral y jubilatoria exigidas por el Fondo.»

Entre las firmas de la declaración se encuentran las de destacados referentes y referentas, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, el ex juez federal de Córdoba Miguel Julio Rodríguez Villafañe, la abogada laboralista y feminista Nina Brugo, y el economista y periodista Alejandro Bercovich, todos ellos y ellas jueces y juezas del «Juicio Popular a la Deuda y al FMI» que la autoconvocatoria desarrolló en 2020 y que calificó en su «fallo» a la deuda y el acuerdo con el Fondo como crímenes económicos de lesa humanidad y de lesa naturaleza y planteó su nulidad.

Sumaron también sus firmas organizaciones populares como el Movimiento de los Pueblos, el PRML/CUBa-MTR, el CPI, la CTA-Autónoma, Unidad Popular, Diálogo 2000, Opinión Socialista, Marabunta, el PL, Barrios de Pie/Libres del Sur, la Coordinadora por el Cambio Social, el MST en el FIT-U, Attac-Cadtm, y economistas como Claudio Lozano (UP), Eduardo Lucita y Claudio Katz (Economistas de Izquierda) y Julio Gambina (CPI).

La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda es una articulación abierta de organizaciones, movimientos sociales, asambleas y partidos populares, sindicatos, referentes sociales, políticos y de los derechos humanos que desde enero de 2020 impulsan una amplia campaña contra el pago de la deuda externa y las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Más información sobre la campaña: