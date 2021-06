–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno June 9, 2021 6 puntos de vista

Santiago Laollaga, Oaxaca.

Martes 8 de junio de 2021.

Al pueblo en General, a las Autoridades Municipales, a las autoridades Estatales, a las Autoridades Federales.

El seis de junio Laollaga presenci贸 un episodio lamentable en muchos sentidos:

Primero: La actitud de indecisi贸n por no decir otra cosa, de las fuerzas del orden p煤blico (Guardia Nacional, Polic铆a Estatal,Polic铆a Municipal) Al hacer caso omiso del llamado realizado desde tiempo anterior y durante las elecciones.

Segundo: La evidente vinculaci贸n entre los grupos de choque, habiendo testigos de personas encapuchadas que entraban y sal铆an del Palacio Municipal.

Tercero: La irrupci贸n de pistoleros entre los que se encontraba el hijo de una ciudadana Laollague帽a. Lo cual deton贸 la reacci贸n de los presentes a correr y otros a enfrentarse, donde se vieron afectados f铆sica y psicol贸gicamente personas de la tercera edad, ni帽os, j贸venes y mujeres. Habiendo evidencia y confesi贸n de parte de uno de los capturados por la turba enardecida de haber sido pagado junto con otros personajes para quemar el lugar donde se instalar铆an las casillas, amenazando a los pobladores, poniendo en riesgo sus vidas y dem谩s delitos electorales.

Cuarto: El pronunciamiento subjetivo y nada imparcial emitido por el Municipio, donde evidentemente buscan y han buscado sembrar la confusi贸n y la mentira al estilo que han venido haciendo durante todos estos a帽os. Pronunciamientos victimistas en busca de desvincularse del grupo armado que en su confesi贸n realiza acusaciones directas respecto a los autores intelectuales de tan vil acto.

Paisanos, autoridades鈥β緼caso es Laollaga un lugar sin valor, un pu帽ado de ignorantes ciegos, acaso nuestro pueblo, su legado, su gente y nuestro sentir no merecen el m谩s m铆nimo respeto por parte de las autoridades? O es tanta la lealtad que tienen con estos personajes detestables que desde las sombras y bajo el amparo de las mafias pol铆ticas llevan d茅cadas rob谩ndose el dinero que deber铆a ser usado para garantizar nuestra convivencia com煤n, espacios dignos, servicios 贸ptimos, seguridad, limpieza, agua potable y 谩reas verdes as铆 como nutrir las ra铆ces del pensamiento a trav茅s de la cultura y una educaci贸n impulsada no solo desde las escuelas sino desde la profunda ra铆z de nuestra comunidad.

Estamos ya indispuestos a seguir consintiendo este tipo de intromisi贸n que en este caso terminan violentando uno de los pilares de la Rep煤blica el cual es Democracia a trav茅s del voto y que adem谩s cobr贸 la vida de un asesino a sueldo, ajeno al pueblo, pagado con dinero mismo de nuestros impuestos. Estamos ya indispuestos a ser considerados como ignorantes, como sujetos de abuso a trav茅s del abandono en materia de seguridad, ignorando los llamados, as铆 la Guardia Nacional y demas corporaciones de seguridad nos dan a entender que los pueblos originarios como Laollaga, 驴no somos Naci贸n?

Estamos ya indispuestos a resignarnos a un sistema de elecciones que son usados una vez cada tres a帽os por estos grupos de choque para seguir manteniendo el puesto de administraci贸n como un Negocio Familiar. D贸nde el Nepotismo, la Violencia, la Mentira y el Casicasgo son el pan de cada d铆a para nosotros.

El pueblo se posiciona de esta manera ante los acontecimientos ocurridos, se exige la inmediata instalaci贸n de las casillas de parte del IEEPCO para llevar a cabo las correspondientes elecciones extraordinarias. No aceptaremos la migaja de que se nos vuelva a imponer un administrador externo y no aceptaremos de nuevo el abandono de las fuerzas p煤blicas que deben garantizar que las elecciones se lleven a cabo de forma limpia, respetuosa y pac铆ficamente. Hacemos un llamado respetuoso pero en茅rgico a las autoridades federales y estatales a que tomen ya! cartas sobre el asunto y no espera a m谩s derramamiento de sangre.

Los laollague帽os de coraz贸n somos mayoria, mostremos unidad para extirpar la maldad de nuestro pueblo que reside en unos cuantos. Sumemos, organicemos y exijamos lo que por derecho nos corresponde. Laollaga es tambi茅n M茅xico, su gente, las vidas. Somos Laollague帽os libres, no pertenecemos a ning煤n partido pol铆tico y defendemos que 鈥淟A JUSTICIA NO TIENE COLORES鈥.

Y si los partidos pol铆ticos no tienen la respuesta a nuestras demandas, la emancipaci贸n es la soluci贸n, y encaminemos nuestro futuro a un autogobierno basado en la comunalidad y asamblea popular.

