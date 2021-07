–

Interinos de toda Espa帽a vertebrados en sus diversas organizaciones auton贸micas y nacionales son un clamor 煤nico. El Decreto ley que ultima Iceta con sindicatos y comunidades aut贸nomas no soluciona el problema de la temporalidad y generar谩 un elevado 铆ndice de ceses entre estos profesionales.

鈥淓l malestar es evidente, Miquel Iceta y V铆ctor Francos, ministro y secretario de Estado, han dise帽ado dicha propuesta de espaldas al colectivo al que ni siquiera se ha consultado鈥, se帽ala Cristina Gr煤as presidenta de esta Coordinadora Estatal de Personal P煤blico Estatal.

Desde esta plataforma de alcance nacional que en dos meses ha movilizado los pasados d铆as 22 de mayo con una manifestaci贸n en Madrid y el pasado 30 de junio con concentraciones en todas las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de las principales ciudades espa帽olas se sigue en la lucha.

Para este colectivo de profesionales superior a los 800.000 en fraude de ley existen diez razones por las que Iceta deber铆a retirar dicho decreto ley y no presentarlo este martes al Consejo de Ministros:

1. PROCESOS DE ESTABILIZACI脫N ABIERTOS QUE NO TIENEN EN CUENTA A LOS PROFESIONALES TEMPORALES

El Gobierno plantea procesos de estabilizaci贸n de las plazas, no de las personas contrarios a la Directiva 1999/70. Que deben ser convocados como fecha tope en el a帽o 2022 y ejecutados y completados en el 2024.鈥, explica Fabi谩n Valero, socio director de Seres Abogados.

鈥淟a idea del gobierno seria extinguir esos contratos temporales a finales del 2024. Estos procesos de estabilizaci贸n son de acceso libre. No hay proceso restringido para los profesionales temporales. Ser谩n concursos oposici贸n donde la oposici贸n ser谩 un 60 % de la nota. Habr谩 que pasar la oposici贸n para ir al concurso禄.

De momento los procesos selectivos ya en marcha est谩n siendo un quebradero de cabeza para todos los candidatos. En Comunidades Aut贸nomas como Valencia o Andaluc铆a el n煤mero de suspensos ronda el 80 %.

芦Si no supera una de ellas, el trabajador ser谩 excluido de las bosas de contrataci贸n que se constituyan. Aquellas personas que suspendan los ejercicios no podr谩n volver a la administraci贸n hasta un nuevo proceso selectivo鈥, aclara Valero.

2. RECHAZA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DESDE LA FIJEZA

Que en la Exposici贸n de Motivos de dicho Decreto ley se se帽ale que tanto el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea comparte la postura de nuestro pa铆s de que una relaci贸n temporal autom谩ticamente no puede convertirse en fijeza 鈥渆s un debate abierto aun sin resolver鈥.

鈥淗ay que darse cuenta que cuando las Comunidades Aut贸nomas recibieron las competencias en Sanidad muchos profesionales en aquel momento quedaron consolidados con el respaldo del Tribunal Constitucional porque era una situaci贸n excepcional, se帽ala Gerardo P茅rez, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y abogado.

鈥淐reo que volvemos a vivir una situaci贸n excepcional. En veinte a帽os no se ha traspuesto la Directiva en Canarias. Se han convocado en ese periodo de tiempo dos procesos selectivos. Es insuficiente, como se ve ahora鈥, aclara.

Para este jurista, 鈥渆s muy interesante la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso de hace unos d铆as es muy clara al respecto de como se puede convertir esa relaci贸n en fija tras un an谩lisis detallado de la normativa comunitaria.

3. SANCIONES INSUFICIENTES ANTE SITUACI脫N DE ABUSO

La indemnizaci贸n por veinte d铆as por a帽o trabajado con el tope de doce mensualidades es insuficiente que plantea Iceta si no se aprueba el proceso de estabilizaci贸n que Iceta quiere plantear.

鈥淣o es lo disuasorio que dice Europa a trav茅s de las sentencias del TJUE donde habla de medidas de estabilidad en el empleo鈥, aclara Miguel Quintero, portavoz de la Plataforma Nacional de Interinos (PI) en Canarias.

Sobre esta medida, este psic贸logo forense que lleva m谩s de veinte a帽os como interino recuerda que 芦creemos que hay 800.000 y no 300.000, como se帽ala el ministro, los interinos en fraude de ley禄.

鈥淪i llevas veinticinco a帽os en fraude y el 煤ltimo contrato es de siete solo te van a pagar los siete. Solo se considera el 煤ltimo nombramiento como interino. Al final es un despido libre adornado鈥, subraya.

Al mismo tiempo, nos aclara que si no te presentas al proceso selectivo no tendr谩s derecho a la indemnizaci贸n. Ah铆 creo que se hurta un derecho a los trabajadores que viene recogido en el propio Estatuto de los Trabajadores que fija las indemnizaciones y ning煤n requisito de este tipo鈥.

Tampoco es 鈥渆quivalente鈥 a la sanci贸n existente en el sector privado, donde el abuso de la temporalidad se sanciona con la estabilidad. Una indemnizaci贸n m铆nima no es equivalente en modo alguno a la protecci贸n integral que otorga la fijeza frente al abuso.

4. EL ACCESO A LA FUNCION P脷BLICA YA LA HAN HECHO LOS INTERINOS

鈥淓sta es otra de las reivindicaciones importantes de nuestro colectivo. Hay profesionales con a帽os de trabajo que ya accedieron a la funci贸n p煤blica. Las condiciones de acceso las puso la Administraci贸n. Se ha hecho mala praxis en establecer las condiciones de acceso no es culpa de las personas de acceso aclara Elisabeth Ramos, vocal de la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal.

Que en la Exposici贸n de Motivos se se帽ale que tanto el TJUE comparte la postura de nuestro pa铆s de que una relaci贸n temporal autom谩ticamente no puede convertirse en fijeza 鈥渆s un debate interesado, pero no es la cuesti贸n que se deba debatir. El fraude lo ha cometido la administracion y no deber铆an ser las v铆ctimas quien pagase ese fraude鈥.

5. NO QUEDAN CLARAS LAS SANCIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES QUE ABUSEN DE ESTA CONTRATACI脫N IRREGULAR A PARTIR DE AHORA

No sanciona el abuso, solo indemniza por despido. No hay medidas claras para las administraciones para evitar el abuso en contrataci贸n temporal

Para Valero, 鈥渓a 煤nica medida que se propone por el Gobierno es que los contratos o los nombramientos de interinos que tengan una duraci贸n superior a los tres a帽os ser谩n considerados de duraci贸n inusualmente larga鈥.

鈥淓sto supone a los tres a帽os de ese nombramiento se deber铆a haber precedido a la publicaci贸n de la convocatoria. Una vez hecho, la normativa de interinidad puede durar lo que dure la cobertura del puesto de trabajo鈥, se帽ala.

Tambi茅n el gobierno propone incrementar los nombramientos de acumulaci贸n de tareas que pasan 鈥渄e seis meses a nueve meses. Eso perpetua la temporalidad y precariedad en el empleo p煤blico鈥.

6. DESPROTECCI脫N DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES

El Parlamento Europeo condena el despido de los trabajadores v铆ctimas de un uso abusivo de contratos de duraci贸n determinada, en infracci贸n de la Directiva 1999/70/CE se帽ala Ramos, vocal de la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal.

Este Decreto ley no mejora la protecci贸n debida de los trabajadores porque no sanciona de forma conveniente el abuso, tampoco elimina las consecuencias de la violaci贸n del Derecho de la Uni贸n y no salvaguarda la posici贸n laboral de los trabajadores afectados.

鈥淒esde el a帽o 2001, el Estado espa帽ol incumple el Derecho de la Uni贸n en materia de temporalidad鈥, subraya esta jurista.

Ninguna de las medidas analizadas por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE), la figura del indefinido no fijo, procesos selectivos de consolidaci贸n y estabilizaci贸n, ni indemnizaci贸n por despido improcedente del Estatuto de los Trabajadores son medidas que cumplan los criterios de Derecho de la Uni贸n (sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020) como sanci贸n al abuso.

7. EL DECRETO LEY PROVOCAR脕 UNA MAYOR JUDICALIZACI脫N DE LOS ASUNTOS

Gerardo S谩nchez cree que el contenido de la reforma del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico (EBEP), por el borrador que se conoce 鈥渆s bastante insuficiente y no respeta la normativa comunitaria鈥.

鈥淓sto aboca a la mayor parte de estos profesionales en fraude a tener que seguir peleando en los juzgados por su futuro para que se les reconozca el abuso de la temporalidad y sean compensados鈥.

Desde varias plataformas de interinos se帽alan que el talante negociador de Iceta en esto temas ha sido nulo. Pese a los diferentes requerimientos en los 煤ltimos tres meses, este colectivo no ha sido escuchado por el Ministerio de Funci贸n P煤blica.

8. ESTE DECRETO LEY ES UN S脥MBOLO DE INVOLUCI脫N DEMOCR脕TICA

Para Quintero esto 鈥渉urta al Parlamento de cualquier debate pol铆tico. Pervierte la naturaleza del Decreto Ley. Ya el Tribunal Constitucional le ha dicho al Gobierno en varias sentencias de su uso abusivo鈥.

A juicio de este profesional, 鈥渆sta materia no es de extrema y urgente necesidad que se justifique por un Decreto Ley. Creo que estamos ante una aberraci贸n normativa para incumplir normas de mayor rango que son las directivas comunitarias. Es una forma de exterminar al personal temporal. Se cargan al abusado por decreto鈥, asegura.

Tambi茅n se ha impedido el debate con los afectados, que no han sido escuchados en la tramitaci贸n. Una tramitaci贸n err谩tica y sin criterio. Se han conocido varios borradores con medidas diferentes y cambiantes, ampliamente criticadas. Y tampoco se permitir谩 la emisi贸n de dict谩menes preceptivos por la urgencia. Una tramitaci贸n absolutamente cuestionable.

9. SE PRODUCIR脕 UNA DESCAPITALIZACI脫N DEL SECTOR P脷BLICO

鈥淧arece evidente que la salida de tantos profesionales que conocen bien la Administraci贸n y han dado un servicio notable podr谩 generar un deterioro en el servicio final que recibe el ciudadano,鈥, aclara Ramos.

En determinadas actividades, es fundamental contar con la experiencia de estos expertos que ya a lo largo de estos a帽os han acreditado su conocimiento del sector p煤blico.

Las diferentes asociaciones y plataformas de interinos y temporales, han insistido en la necesaria coexistencia del personal experto con personal de nuevo acceso para hacer un traspaso de la experiencia acumulada y no lo que propone el Ministerio.

10. ICETA BLINDA CUALQUIER PROPUESTA AUTON脫MICA AJENA AL ACUERDO

Es a trav茅s con una disposici贸n la adicional decimos茅ptima, apartado tres que se帽ala que aquellos acuerdos que planteen las administraciones ser谩n nulos de pleno derecho.

Jorge Az贸n, portavoz de la Plataforma de Interinos en la La Rioja, se帽ala 鈥渄e esta forma acuerdos como el de Canarias, entre gobierno y comit茅 de huelga o el que pretende impulsar Catalu帽a tras el verano no tendr谩n validez. Quiere blindar el asunto como ha hecho con la resoluci贸n del Parlamento de La Rioja que se ha recurrido al Tribunal Constitucional por hacer fijos a cinco profesionales鈥.

Para este profesor de Formaci贸n Profesional que lleva m谩s de veinte a帽os en situaci贸n de precariedad.

鈥淚ceta lleg贸 a decir que las Comunidades Aut贸nomas solventasen sus problemas de forma propia, pero el texto dice lo contrario, que no te salgas de lo que marca el Gobierno. Se vulnera la capacidad de gesti贸n de las autonom铆as鈥, dice Az贸n.

Al parecer hay sectores que creen que el ministro invade competencias de autoorganizaci贸n de las Comunidades Aut贸nomas para que no le dejen en evidencia, porque esas Comunidades est谩n dispuestas a legislar la estabilizaci贸n de sus trabajadores, velando porque las Administraciones conserven capital humano y porque los fondos europeos no se gasten en indemnizaciones por despido porque son m谩s necesarios para atender otras necesidades.

