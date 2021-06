Silvia Federici es una escritora, profesora y activista feminista italo-estadounidense, En la actualidad es profesora em茅rita de la Universidad Hofstra en Nueva York, que ha centrado su trabajo en que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo y su 煤ltima frontera.

Este texto es un Fragmento tomado del Libro de Federici Revoluci贸n en punto cero 鈥 Desde P谩g. 166 hasta P谩g. 173) y recogido por los compa帽eros de Grupo Libertario Pensamiento Cr铆tico . Para acceder al libro completo clic aqu铆 (N&A):

Nombrar lo intolerable: la acumulaci贸n primitiva y la reestructuraci贸n de la reproducci贸n

La reestructuraci贸n de la econom铆a mundial ha adoptado cinco estrategias b谩sicas para dar respuesta al ciclo de luchas sociales que entre los a帽os sesenta y los setenta transformaron la organizaci贸n de la reproducci贸n y las relaciones de clase. Primero, se ha producido una expansi贸n del mercado de trabajo. La globalizaci贸n ha producido un salto hist贸rico en el tama帽o del mundo proletario, tanto mediante un proceso global de 芦cercamiento禄 que ha provocado la separaci贸n de millones de personas de sus tierras, sus trabajos y sus 芦derechos consuetudinarios禄, como mediante el aumento del empleo de las mujeres. No es sorprendente que la globalizaci贸n se nos aparezca como un proceso de acumulaci贸n primitiva, que ha asumido formas variadas.

En el Norte, la globalizaci贸n ha asumido la forma de la deslocalizaci贸n y la desconcentraci贸n industrial, as铆 como de la flexibilizaci贸n, la precarizaci贸n laboral y el m茅todo Toyota o JIT [Just In Time, 芦justo a tiempo禄].(1) En los antiguos pa铆ses socialistas, se ha producido la desestatalizaci贸n de la industria, la descolectivizaci贸n de la agricultura y la privatizaci贸n de la riqueza social. En el Sur, hemos sido testigos de la 芦maquilizaci贸n禄 de la producci贸n, la liberalizaci贸n de las importaciones y las privatizaciones de las tierras. El objetivo, de todas maneras, era el mismo en todas partes.

Mediante la destrucci贸n de las econom铆as de subsistencia y la separaci贸n de los productores de los medios de subsistencia, al provocar la dependencia de ingresos monetarios a millones de personas, incluso a aquellas imposibilitadas para adquirir un trabajo asalariado, la clase capitalista ha relanzado el proceso de acumulaci贸n y recortado los costes de la producci贸n laboral. Dos mil millones de personas han sido arrojados al mercado laboral demostrando la falacia de las teor铆as que defienden que el capitalismo ya no necesita cantidades masivas de trabajo vivo, porque presumiblemente descansa en la creciente automatizaci贸n del trabajo.

Segundo, la desterritorializaci贸n del capital y la financiarizaci贸n de las actividades econ贸micas, posibilitadas por la 芦revoluci贸n inform谩tica禄, han creado las condiciones econ贸micas por las que la acumulaci贸n primitiva se ha convertido en un proceso permanente, mediante el movimiento casi instant谩neo del capital a lo largo del planeta, al haber derribado una y otra vez las barreras levantadas contra el capital por la resistencia de los trabajadores a la explotaci贸n.

Tercero, hemos sido testigos de la desinversi贸n sistem谩tica que el Estado ha llevado a cabo en la reproducci贸n de la fuerza de trabajo, implementada mediante los programas de ajuste estructural y el desmantelamiento del 芦Estado de bienestar禄. Como se ha mencionado anteriormente, las luchas llevadas a cabo durante los a帽os sesenta han ense帽ado a la clase capitalista que la inversi贸n en la reproducci贸n de la fuerza de trabajo no se traduce necesariamente en una mayor productividad laboral. Como resultado de esto, surgen ciertas pol铆ticas y una ideolog铆a que resignifica a los trabajadores como microemprendedores, supuestamente responsables de la inversi贸n en ellos mismos y 煤nicos beneficiarios de las actividades reproductivas en ellos materializadas. En consecuencia se ha producido un cambio en los ejes temporales existentes entre reproducci贸n y acumulaci贸n. Los trabajadores se ven obligados a hacerse cargo de los costes de su reproducci贸n en la medida en que se han reducido los subsidios en sanidad, educaci贸n, pensiones y transporte p煤blico, adem谩s de sufrir un aumento de los impuestos, con lo que cada articulaci贸n de la reproducci贸n de la fuerza de trabajo ha devenido un momento de acumulaci贸n inmediata.

Cuarto, la apropiaci贸n empresarial y la destrucci贸n de bosques, oc茅anos, aguas, bancos de peces, arrecifes de coral y de especies animales y vegetales han alcanzado un pico hist贸rico. Pa铆s tras pa铆s, de 脕frica a las islas del Pac铆fico, inmensas 谩reas agr铆colas y aguas costeras 鈥昬l hogar y los medios de subsistencia de extensas poblaciones鈥 han sido privatizadas y hechas accesibles para la agroindustria, la extracci贸n mineral o la pesca industrial. La globalizaci贸n ha revelado, sin lugar a dudas, el coste real de la producci贸n capitalista y de la tecnolog铆a lo que hace imposible hablar, tal y como Marx hizo en los Grundrisse, de 芦la gran influencia civilizadora del capital禄 que surge de su 芦apropiaci贸n universal tanto de la naturaleza como de la relaci贸n social misma禄 donde 芦la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa puramente 煤til; cesa de reconoc茅rsele como poder para s铆; incluso el reconocimiento te贸rico de sus leyes aut贸nomas aparece solo como una artima帽a para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto del consumo, sea como medio de la producci贸n禄. (2)

En el a帽o 2011, tras el derrame de petr贸leo de BP y el desastre de Fukushima 鈥昬ntre otros desastres producidos por los negocios corporativos鈥, cuando los oc茅anos agonizan, atrapados entre islas de basura, y el espacio se ha convertido en un vertedero adem谩s de en un dep贸sito armament铆stico, estas palabras no pueden sonar m谩s que como ominosas reverberaciones.

Este desarrollo ha afectado, en diferentes grados, a todas las poblaciones del planeta. Aun as铆, como mejor se define el Nuevo Orden Mundial es como un proceso de recolonizaci贸n. Lejos de comprimir el planeta en una red de circuitos interdependientes, lo ha reconstruido como un sistema de estructura piramidal, al aumentar las desigualdades y la polarizaci贸n social y econ贸mica, y al profundizar las jerarqu铆as que hist贸ricamente han caracterizado la divisi贸n sexual e internacional del trabajo, y que se hab铆an visto socavadas gracias a las luchas anticoloniales y feministas.

El centro estrat茅gico de la acumulaci贸n primitiva lo ha conformado el mundo colonial, mundo de plantaciones y esclavismo, hist贸ricamente el coraz贸n del sistema capitalista. Lo llamo 芦centro estrat茅gico禄 porque su reestructuraci贸n ha proporcionado los cimientos y las condiciones necesarias para la reorganizaci贸n global del mercado de trabajo. Ha sido aqu铆, de hecho, donde hemos sido testigos de los primeros y m谩s radicales procesos de expropiaci贸n y pauperizaci贸n y de la desinversi贸n m谩s ingente del Estado en la fuerza de trabajo. Estos procesos est谩n perfectamente documentados. Desde principios de los a帽os ochenta, como consecuencia de los ajustes estructurales, el desempleo en la mayor parte de los pa铆ses del 芦Tercer Mundo禄 ha crecido tanto que la USAID (3) [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] pod铆a reclutar trabajadores ofreciendo tan solo 芦comida por trabajo禄.

Los salarios han ca铆do de tal manera que se ha comprobado que las trabajadoras de las maquilas tienen que comprar la leche por vasos o los huevos y tomates por unidad. Poblaciones enteras se han visto desmonetarizadas, al mismo tiempo que se les ha arrebatado las tierras para conced茅rselas a proyectos gubernamentales o a inversores extranjeros. Actualmente, medio continente africano se encuentra bajo emergencia alimentaria (4). En 脕frica Oriental, del N铆ger a Nigeria y hasta Ghana, el suministro de electricidad ha desaparecido, las redes el茅ctricas nacionales han sido desarticuladas, obligando a aquellos que tienen dinero a comprar generadores individuales cuyo zumbido llena las noches, dificultando el sue帽o de la gente. La sanidad estatal y los presupuestos de educaci贸n, los subsidios a los agricultores, las ayudas para las necesidades b谩sicas, todas ellas han sido desmanteladas, reducidas dr谩sticamente y suprimidas.

En consecuencia, la esperanza de vida est谩 descendiendo y han reaparecido fen贸menos que se supon铆a que el capitalismo hab铆a borrado de la faz de la tierra hace mucho tiempo: hambrunas, hambre, epidemias recurrentes, incluso la caza de brujas.(5) En aquellos lugares en los que los 芦planes de austeridad禄 y la apropiaci贸n de tierras no pudieron concluir su tarea, la ha rematado la guerra, abriendo nuevos campos para la extracci贸n de crudo y la recolecci贸n de diamantes o colt谩n. Y en lo que respecta a la poblaci贸n objetivo de esta desposesi贸n, se han convertido en los sujetos de una nueva di谩spora, que arroja a millones de personas del campo a las ciudades, que cada vez m谩s se asemejan a campamentos. Mike Davis ha utilizado la frase 芦planeta de ciudades miseria禄 en referencia a esta situaci贸n, pero una descripci贸n m谩s correcta y v铆vida hablar铆a de un planeta de guetos y un r茅gimen de apartheid global.

Si adem谩s tenemos en cuenta que, mediante la deuda y el ajuste estructural, los pa铆ses del 芦Tercer Mundo禄 se han visto obligados a desviar la producci贸n alimentaria del mercado dom茅stico al mercado de exportaci贸n, convertir tierras arables y cultivables para el consumo humano en terrenos de extracci贸n mineral, deforestar tierras, y convertirse en vertederos de todo tipo de desechos as铆 como en campo de depredaci贸n para las corporaciones cazadoras de genes,(6) entonces, debemos concluir que, en los planes del capital internacional, existen zonas del planeta destinadas a una 芦reproducci贸n cercana a cero禄. De hecho, la destrucci贸n de la vida en todas sus formas es hoy tan importante como la fuerza productiva del biopoder en la estructuraci贸n de las relaciones capitalistas, destrucci贸n dirigida a adquirir materias primas, 芦desacumular禄 trabajadores no deseados, debilitar la resistencia y disminuir los costes de la producci贸n laboral.

Hasta qu茅 punto ha llegado el subdesarrollo de la reproducci贸n de la fuerza de trabajo mundial se refleja en los millones de personas que frente a la necesidad de emigrar se arriesgan a dificultades indecibles y a la perspectiva de la muerte y el encarcelamiento. Ciertamente la migraci贸n no es tan solo una necesidad, sino tambi茅n un 茅xodo hacia niveles m谩s altos de resistencia, un camino hacia la reapropiaci贸n de la riqueza robada, como argumentan Yann Moulier Boutang, Dimitris Papadopoulos y otros autores (7). Esta es la raz贸n por la que la migraci贸n ha adquirido un car谩cter tan aut贸nomo que dificulta su utilizaci贸n como mecanismo regulador de la reestructuraci贸n del mercado laboral. Pero no hay duda alguna de que si millones de personas abandonan su pa铆s hacia un destino incierto, a cientos de kil贸metros de sus hogares, es porque no pueden reproducirse por s铆 mismas, al menos no bajo las condiciones necesarias.

Esto se hace especialmente evidente cuando consideramos que la mitad de los migrantes son mujeres, muchas con h某os que deben dejar atr谩s. Desde un punto de vista hist贸rico esta pr谩ctica es altamente inusual. Las mujeres son habitualmente las que se quedan, y no debido a falta de iniciativa o por impedimentos tradicionalistas, sino porque son aquellas a las que se ha hecho sentir m谩s responsables de la reproducci贸n de sus familias. Son las que deben garantizar que sus h某os tengan comida, a menudo qued谩ndose ellas mismas sin comer, y las que se cercioran de que los ancianos y los enfermos reciben cuidados. Por eso cuando cientos de miles de ellas abandonan sus hogares para enfrentarse a a帽os de humillaciones y aislamiento, viviendo con la angustia de no ser capaces de proporcionarles a sus seres queridos los mismos cuidados que les dan a extra帽os en otras partes del mundo, sabemos que algo dram谩tico est谩 sucediendo en la organizaci贸n del mundo reproductivo.

Debemos rechazar, de todas maneras, la afirmaci贸n de que la indiferencia de la clase capitalista internacional frente a la p茅rdida de vidas que produce el capitalismo es una prueba de que el capital ya no necesita el trabajo vivo. M谩s cuando en realidad la destrucci贸n a gran escala de la vida ha sido un componente estructural del capitalismo desde sus inicios, como necesaria contrapartida a la acumulaci贸n de la fuerza de trabajo, acumulaci贸n que inevitablemente supone un proceso violento. La recurrente 芦crisis reproductiva禄 de la que hemos sido testigos en 脕frica durante las 煤ltimas d茅cadas se encuentra enraizada en esta dial茅ctica de acumulaci贸n y destrucci贸n de trabajo. Tambi茅n la expansi贸n del trabajo no contractual y otros fen贸menos que deber铆an ser considerados como abominaciones en un 芦mundo moderno禄 鈥昪omo las encarcelaciones masivas, el tr谩fico de sangre, 贸rganos y otras partes del cuerpo humano鈥 deben ser le铆das dentro de este contexto.

El capitalismo promueve una crisis reproductiva permanente. Si esto no ha sido m谩s visible en nuestras vidas, por lo menos en muchas partes del Norte Global, es porque las cat谩strofes humanas que ha causado han sido en su mayor parte externalizadas, confinadas a las colonias y racionalizadas como un efecto de una cultura retr贸grada o un apego a tradiciones err贸neas y 芦tribales禄. Sobre todo durante la mayor parte de los a帽os ochenta y noventa, los efectos de la reestructuraci贸n global apenas se notaron en el Norte, excepto dentro de las comunidades de color, o bien se presentaron como alternativas liberadoras frente a la regimentaci贸n de la rutina de 9 a 17, si no anticipaciones de una sociedad sin trabajadores.

Pero observado desde el punto de vista de la totalidad de las relaciones capital-trabajo, este desarrollo demuestra el esfuerzo continuo del capital de dispersar a los trabajadores y de minar los esfuerzos organizativos de los obreros dentro de los lugares de trabajo. Combinadas, estas tendencias han abolido los contratos sociales, desregulado las relaciones laborales, reintroducido modelos laborales no contractuales destruyendo no solo los resquicios de comunismo que las luchas obreras hab铆an logrado sino amenazando tambi茅n la creaci贸n de los nuevos comunes.

Tambi茅n en el Norte, los ingresos reales y las tasas de empleo han ca铆do, el acceso a la tierra y a los espacios urbanos ha disminuido, y el empobrecimiento e incluso el hambre se han extendido. Treinta y siete millones de personas en Estados Unidos pasan hambre, mientras que el 50 % de la poblaci贸n norteamericana, seg煤n un estudio de 2011 pertenece al segmento de poblaci贸n de 芦bajos ingresos禄. A帽adamos a esto que la introducci贸n de la tecnolog铆a, supuestamente dise帽ada para ahorrar tiempo, lejos de reducir la duraci贸n de la jornada laboral la ha extendido hasta el punto de que en algunos pa铆ses como Jap贸n se han vuelto a ver personas muriendo por exceso de trabajo, mientras que el tiempo de ocio y la jubilaci贸n se han convertido en un lujo. El pluriempleo es, hoy en d铆a, una actividad necesaria para muchos trabajadores en Estados Unidos, mientras que personas de sesenta a setenta a帽os, viendo que les han retirado las pensiones, est谩n regresando al mercado de trabajo. A煤n m谩s significativo es el hecho de que estemos siendo testigos del desarrollo de una fuerza de trabajo vagabunda, itinerante, compelida al nomadismo, siempre en movimiento, en camiones, tr谩ileres, autobuses, buscando trabajo all谩 donde aparezca una oportunidad, un destino que antes se reservaba en Estados Unidos solo a los temporeros que recog铆an las cosechas de los cultivos industriales, cruzando el pa铆s como p谩jaros migratorios.

Junto con el empobrecimiento, el desempleo, las horas extras, el n煤mero de personas sin hogar y la deuda, se ha producido un incremento de la criminalizaci贸n de la clase trabajadora, mediante una pol铆tica de encarcelamiento masivo de la clase obrera que recuerda al Gran Encierro del siglo XVII, (8) y la formaci贸n de un proletariado ex-lege, constituido por inmigrantes indocumentados, estudiantes que no pueden pagar sus cr茅ditos, productores o vendedores de mercanc铆as il铆citas, trabajadoras del sexo. Es una multitud de proletarios, que existen y trabajan en las sombras, que nos recuerda que la producci贸n de poblaciones sin derechos 鈥昬sclavos, sirvientes sin contrato, peones, convictos, sans papiers鈥 permanece como una necesidad estructural de la acumulaci贸n capitalista.

Especialmente crudo ha sido el ataque producido sobre la juventud, particularmente sobre la de la clase trabajadora negra, potenciales herederos del Black Power, a los que nada les ha sido concedido, ni siquiera la posibilidad de un empleo seguro o del acceso a la educaci贸n. Sin embargo tambi茅n para muchos j贸venes de clase media su futuro est谩 en duda. La educaci贸n se consigue a un alto precio, provoca endeudamiento y la probable imposibilidad de devoluci贸n de los cr茅ditos estudiantiles. La competici贸n por el empleo es dura, y las relaciones sociales son cada vez m谩s est茅riles ya que la inestabilidad impide la construcci贸n comunitaria. No sorprende pues que, entre las consecuencias sociales de la reestructuraci贸n de la reproducci贸n, haya habido un incremento del n煤mero de suicidios juveniles, as铆 como un repunte de la violencia contra las mujeres y los ni帽os, incluyendo el infanticidio. Es imposible, entonces, compartir el optimismo de aquellos que, como Negri y Hardt, han argumentado en los 煤ltimos a帽os que las nuevas formas de producci贸n creadas por la reestructuraci贸n global de la econom铆a ya proveen la posibilidad de formas m谩s aut贸nomas y m谩s cooperativas de trabajo.

Aun as铆, el asalto a nuestra reproducci贸n no ha pasado incontestada. La resistencia ha adoptado diferentes formas y muchas de ellas se han mantenido en la sombra hasta que se han convertido en fen贸menos de masas. La financiarizaci贸n de todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana mediante el uso de las tarjetas de cr茅dito, pr茅stamos, endeudamiento, especialmente en Estados Unidos, debe plantearse desde este punto de vista como una respuesta al declive de los salarios y a un rechazo a la austeridad impuesta por ello, m谩s que simplemente un producto de la manipulaci贸n financiera. En todo el mundo, est谩 creciendo un movimiento de movimientos, desde los a帽os noventa; este ha desafiado todas y cada una de las facetas de la globalizaci贸n 鈥昺ediante manifestaciones masivas, ocupaciones de tierras, construcci贸n de econom铆as solidarias y de otros m茅todos de desarrollo de los comunes. M谩s importante todav铆a, la reciente expansi贸n de levantamientos masivos prolongados y movimientos en la estela 芦Occupy禄, que a lo largo del 煤ltimo a帽o han barrido gran parte del mundo, desde T煤nez y Egipto, pasando por la mayor parte de Oriente Medio, hasta Espa帽a y Estados Unidos, ha abierto una brecha que permite entrever que la idea de una gran transformaci贸n social parece posible de nuevo. Tras a帽os de aparente aceptaci贸n de la situaci贸n actual, en los que nada parec铆a capaz de parar los efectos destructores de un orden capitalista en declive, la Primavera 脕rabe y la expansi贸n de acampadas a lo largo de Estados Unidos, uni茅ndose a los muchos asentamientos ya formados por la creciente poblaci贸n de sin techo, muestra que los de abajo se est谩n movilizando de nuevo, y que una nueva generaci贸n se dirige a las plazas decidida a reclamar su futuro, eligiendo formas de rebeli贸n que pueden potencialmente tender puentes entre las principales brechas sociales.

Silvia Federici

***

1- Sistema de organizaci贸n fabril que reduce al m铆nimo los costes de gesti贸n y almacenamiento al producir 煤nicamente la cantidad exacta de mercanc铆as demandadas en un momento preciso. [N. de la T.].

2- Karl Marx, Grundrisse, citado por David McLellan en Karl Marx: Selected Writings, Oxford, Oxford University Press, 1977, pp. 363-364 [ed. cast.: Elementos fundamentales para la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica (Grundrisse), Siglo XXI, M茅xico, 2007].

3- La USAID es la agencia estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de car谩cter no-militar. En principio independiente, ha sido objeto de duras cr铆ticas y acusada de colaboraci贸n con la CIA o de ayudar en diversos escenarios a la desestabilizaci贸n de gobiernos no alineados con las pol铆ticas de EEUU. [N. de la T.]

4- Sam Moyo y Paris Yeros (eds.), Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movement in Africa, Asia and Latin America, Londres, Zed Books, 2005, p. 1.

5- Silvia Federici, 芦Witch-Hunting. Globalization and Feminist Solidarity in Africa Today禄, Journal of International Women鈥檚 Studies, Special Issue: Women鈥檚 Gender Activism in Africa, octubre de 2008.

6- Los cazadores de genes son los modernos piratas de la gen茅tica, que recolectan el acervo gen茅tico de los pueblos ind铆genas para descubrir variaciones particulares, negocio de gran potencial para las transnacionales farmac茅uticas. [N. de la T.]

7- Yann Moulier Boutang, De l鈥檈sclavage au salariat. 脠conomie historique du salariat bride, Par铆s, Presse Universitaire de France, 1998 [ed. cast.: De la esclavitud al trabajo asalariado: econom铆a hist贸rica del trabajo asalariado, Madrid, Akal, 2006]; Dimitris Papadopoulos, Niam Shephenson y Vassilis Tsianos, Escape Routes Control and Subversion in the 21th Century, Londres, Pluto Press, 2008.

8- Desde finales del siglo XVI y a lo largo del XVII se extendieron por Europa los llamados hospitales generales o casas de trabajo [workhouses], donde eran confinadas forzosamente todas aquellas personas que no eran consideradas productivas (vagabundos, mendigos y pobres en general). Por un lado, el trabajo obligatorio que desempe帽aban fue aprovechado en este capitalismo emergente. Por el otro, debido al miedo al encierro en estos centros, las formas de vida que permit铆an subsistir al margen del trabajo asalariado fueron desapareciendo, lo que allan贸 el camino a la extensi贸n de la disciplina laboral capitalista necesaria para que se asentara este tipo de trabajo. [N. de la T.]

https://contrainformacion.es/cinco-estrategias-capitalismo-movimientos-sociales/