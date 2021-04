Las amenazas se cumplieron: Sara no ve a sus hijas y ha sido condenada a cárcel

–

De parte de Nodo50 April 23, 2021 61 puntos de vista

Esta es la historia de Sara. Es una historia de malos tratos hacia ella, denunciados por los m茅dicos, y de abusos hacia su hija mayor, ambos procedimientos archivados. Pero la justicia ha dictaminado que la culpable es ella y la manda a prisi贸n. La campa帽a #Mam谩Est谩Castigada es un grito de auxilio que cuenta esta historia de violencias.

Esta es una historia de terror, de esas que se piensa que es imposible que sea verdad. Pero es verdad. Dura verdad.

Sara ha sido condenada a cuatro a帽os de prisi贸n. 驴El delito por el que se la inculpa? Lo que han considerado como el secuestro de sus hijas. Un secuestro muy extra帽o, denunciado por el progenitor de la mayor, porque las ni帽as siguieron viviendo en la misma casa y haciendo la mismas rutinas, y la madre trabajando donde siempre. Un secuestro muy extra帽o, porque la hija de peque帽a de Sara no tiene filiaci贸n paternal reconocida.

Lo explica la propia Sara, que el pr贸ximo d铆a 27 tiene un juicio, en la ciudad pacense de Zafra, para establecer las medidas definitivas de guarda y custodia. 鈥淗abiendo sido condenada por secuestro mis posibilidades de volver a ver a mis hijas son m铆nimas鈥, cuenta a trav茅s de la asociaci贸n que la apoya, Mujeres libres, Mujeres en paz, que ha lanzando la campa帽a #Mam谩Est谩Castigada para dar a conocer este terrible caso.

Pero esta historia de desprop贸sitos no acaba aqu铆, esto es solo el principio (o el final) de un relato de barbaridades, de vejaciones, de violencia, de abusos鈥, que Sara explica muy bien. Esta es la historia de Sara y de sus hijas, a las que no ve desde hace dos a帽os, cuando literalmente se las arrancaron. Esta es la historia de una mam谩 que est谩 castigada, como explica la hija mayor de Sara el porqu茅 no puede ver a su madre.

鈥淢e he sentido castigada, hostigada, maltratada, primero por mi expareja y despu茅s por todo el sistema de protecci贸n al que me vi obligada a entrar cuando el m茅dico de familia inici贸 el procedimiento por violencia de g茅nero鈥, explica Sara a trav茅s de una documentaci贸n elaborada por Mujeres libres, Mujeres en paz, colectivo que la est谩 acompa帽ando en un ejercicio brutal de sororidad.

Todo empez贸 entonces, en 2016, cuando Sara, embarazada de su segunda hija, acudi贸 a la matrona. El p谩nico y la ansiedad de Sara obligaron al equipo m茅dico a actuar y denunciar que era v铆ctima de violencia de g茅nero. Sara se march贸 entonces de casa, pero el padre pudo seguir viendo a la hija mayor, que entonces ten铆a un a帽o. Poco a poco, al volver de las visitas la ni帽a mostr贸 signos de abuso, algo que lleg贸 verbalizar. Por tel茅fono, Ana Mar铆a Gonz谩lez, de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, habla de pesadillas, de que la ni帽a no quer铆a que nadie la lavara o la tocara, de que estaba descompuesta鈥

鈥淟a veracidad de sus manifestaciones ha sido acreditada y se recoge en diversos informes y otros documentos a lo largo de este proceso judicial. Yo la he cre铆do siempre y he intentado protegerla por todos los medios, por eso, aterrorizada por lo que ella manifestaba y aconsejada por profesionales, interrump铆 las visitas鈥, cuenta Sara.

Al nacer la segunda ni帽a, el padre de la mayor no efectu贸 el registro de filiaci贸n parental en el plazo que el registro civil tiene estipulado, explica Ana Mar铆a Gonz谩lez. A煤n as铆, denunci贸 el secuestro de esta ni帽a, de la que ning煤n documento acredita que sea el padre, y a la que apenas conoc铆a.

As铆 lo cuenta Sara: 鈥淭ras un largo y complejo proceso judicial, el 10 de abril de 2019 me arrancaron a mis hijas. 脡l me hab铆a denunciado por secuestro, pero yo no hab铆a sido notificada de que ten铆a que entregarlas, ni d贸nde hacerlo, ni cu谩ndo. Mi hija mayor ten铆a entonces cuatro a帽os y la peque帽a algo m谩s de dos a帽os y medio. Me las arrebat贸 de manera brutal la polic铆a de la Unidad de Familia y Atenci贸n a la Mujer (UFAM) que, se supone, es la especializada en Extremadura para atender a las mujeres v铆ctimas de violencia de g茅nero. El 鈥榓rrancamiento鈥 se produjo tras detenerme con mi hija peque帽a en el juzgado, cuando iba a recoger una documentaci贸n. Desde all铆 nos condujeron a la comisar铆a de Badajoz donde nos retuvieron largas horas hasta que trajeron a mi hija mayor. Mientras recib铆a un trato vejatorio, pude escuchar c贸mo mis hijas me llamaban desconsoladas, gritando y llorando cuando el padre y los abuelos paternos de la mayor (pues mi segunda hija no tiene filiaci贸n paterna reconocida) las met铆an en el coche para llev谩rselas. Entregaron a mis hijas a un desconocido para la peque帽a y por el que la mayor sent铆a miedo. Tal y como ella hab铆a expresado a su pediatra y a otras profesionales, y como tantas veces me hab铆a dicho a m铆, no quer铆a estar con 茅l. Lo que mis hijas han manifestado ante alg煤n profesional o equipo psicosocial nunca se ha tenido en cuenta鈥.

鈥淎 nadie le han importado las ni帽as鈥, explica por tel茅fono Ana Mar铆a Gonz谩lez, quien tambi茅n explica los tratos vejatorios que menciona Sara: 鈥淟a desnudaron, sufri贸 tortura, y la menor estuvo horas sin comer. Sara oy贸 los gritos de sus ni帽as鈥.

Ante la detenci贸n de Sara, su abogada denunci贸 a las dos juezas del caso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De momento, las dos juezas han sido condenadas como autoras responsables de infracciones disciplinaras muy graves de desatenci贸n al ejercicio de los deberes judiciales, adem谩s se indica que han usado m茅todos 芦medievales禄. Por otro lado, la abogada de Sara ha puesto un recurso de amparo por tortura ante el Tribunal Constitucional, que a煤n no ha indicado si lo admite.

Desde el 10 de abril de 2019, Sara no ha vuelto a ver sus hijas. Y desde el pasado enero Sara enfrenta una condena de prisi贸n de cuatro a帽os por secuestro, cuatro de inhabilitaci贸n de la patria potestad las ni帽as y a una multa de 15.000 euros.

鈥淒esde aquel d铆a, no las he vuelto a ver ni he hablado con ellas a pesar de que no hay ninguna orden de alejamiento ni de incomunicaci贸n鈥 Ese hombre no me lo ha permitido a pesar de hab茅rselo rogado de todas las maneras posibles. Ha cumplido su amenaza, tantas veces repetida, de quit谩rmelas y no permitirme volver a verlas; esa amenaza con la que 茅l, reiteradamente, me paralizaba y hac铆a que no saliera huyendo del infierno en el que me encontraba durante los a帽os que viv铆 de maltrato continuado. Solo sus abuelos maternos, despu茅s de casi dos a帽os, pueden verlas en un punto de encuentro familiar teniendo prohibido nombrarme, a pesar de que ellas preguntan y quieren verme. El bien superior de mis hijas no est谩 en el centro de ning煤n procedimiento judicial, ni de ning煤n otro sistema de protecci贸n鈥, contin煤a Sara, m茅dica de profesi贸n.

鈥淪oy inocente. He sido castigada por proteger a mis hijas. Y s茅 que por m谩s vueltas que le doy, no podr铆a haber hecho otra cosa鈥, contin煤a. 鈥淪茅 que soy inocente, por eso solo me queda contar mi historia, que incre铆blemente es la de muchas otras mujeres, para sensibilizar y movilizar a la sociedad鈥, cierra Sara.

鈥淓s una barbaridad de sentencia鈥, cuenta Ana Mar铆a Gonz谩lez, quien lamenta c贸mo el sistema castiga en a las mujeres y a las mujeres madres. Por eso, cuando en su organizaci贸n se enteraron del caso de Sara decidieron acompa帽arla, arroparla, no dejarla sola. Por eso, cuando la sentencia de enero, que est谩 recurrida, cay贸 sobre la vida de Sara decidieron que era el momento de contarlo, de chillarlo, de clamarlo. Y lanzaron la campa帽a #Mam谩Est谩Castigada, que es un grito de auxilio.

鈥淭ras la respuesta del sistema judicial conden谩ndola y castig谩ndola siendo inocente, solo le queda dar a conocer su historia a otras mujeres, y a toda la ciudadan铆a, para que la ayudemos a parar esta injusticia, para que pueda ver a sus hijas y estas tener a su madre como parte de sus vidas. Tambi茅n para proteger a otras mujeres en Extremadura y en todo el pa铆s que sufren la aplicaci贸n del falso sap [s铆ndrome de alineaci贸n parental] y la deshumanizaci贸n de las instituciones de protecci贸n鈥, explican desde Mujeres Libres, Mujeres en Paz.

Porque el falso sap, tambi茅n est谩 presente. Como documentan desde la organizaci贸n, en la historia de Sara tambi茅n hay mucho del llamado e inexistente s铆ndrome de alineaci贸n parental . 鈥淪e ha difundido tanto la utilizaci贸n del sap que, sin temor a equivocarnos, podr铆amos afirmar que hoy en d铆a, casi toda mujer que presente alguna denuncia contra su expareja ya sea por violencia o por incesto ser谩 acusada de sap y se le intentar谩 quitar la custodia de sus hijos menores de edad鈥, escriben Consuelo Barea y Sonia Vaccaro en el libro El pretendido s铆ndrome de alienaci贸n parental.

鈥#Mam谩Est谩Castigada es la lucha de todas las mujeres, de todas nosotras, para que se haga justicia hacia Sara y sus hijas鈥, cierran.

Sigue leyendo, si te quedan ganas: