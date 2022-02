–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 25, 2022 29 puntos de vista

Las y los antimilitaristas, como no puede ser menos, estamos en contra de todas las guerras. Por tal raz贸n denunciamos la agresi贸n del estado ruso al estado ucraniano y nos solidarizamos en lo que sea posible con todas y cada una de las v铆ctimas humanas de este nuevo episodio militarista.

Nos encontramos ante un conflicto que nos preocupa especialmente por la participaci贸n en el mismo de las principales potencias b茅licas del planeta, incluidas las que se hallan en posesi贸n de arsenales nucleares, y por las implicaciones de reconfiguraci贸n geoestrat茅gica que tras 茅l se adivinan. Sabemos bien que son las personas m谩s vulnerables de unos y otros lugares quienes sufren con crudeza las consecuencias de dichos enfrentamientos entre poderes pol铆ticos y econ贸micos: en forma de v铆ctimas directas de la guerra y desplazadas, o como personas afectadas por sobrevenida pobreza material, energ茅tica, clim谩tica, habitacional…

El conflicto ucraniano est谩 recibiendo estos d铆as una gran atenci贸n medi谩tica, lo que es procedente a tenor de las circunstancias se帽aladas anteriormente. Sin embargo, dicha centralidad informativa no debe hacernos olvidar que en el mundo hay muchos otros episodios b茅licos igualmente cruentos, con consecuencias m谩s destructivas en algunos casos y tambi茅n fuera de lo que llaman 芦legalidad internacional禄, si es que alguna guerra pudiera legitimarse invocando tal referencia: Siria, Yemen, diversos pa铆ses de 脕frica… Sin olvidar la perenne violaci贸n de los acuerdos internacionales que los estados de Israel y el reino de Marruecos perpetran sangrientamente desde hace d茅cadas.

Es por todo ello que cabe delatar a煤n con m谩s fuerza al militarismo como herramienta para construir y perpetuar un orden mundial eminentemente injusto que, como podemos comprobar, en 煤ltima instancia, se sostiene bajo la ley de quien posee mayor capacidad destructiva. Por ello hemos de decir no a la cultura militar, no a los ej茅rcitos y sus alianzas, no al armamentismo como negocio, no al derecho del m谩s fuerte.

De la misma manera, como siempre hemos hecho, nos solidarizamos con todas las v铆ctimas del terror militarista y, en su nombre y en el nuestro, atendiendo especialmente estos d铆as a las personas directa e indirectamente afectadas por lo que est谩 sucediendo en el Este de Europa, pedimos, rogamos, exigimos, el fin de toda acci贸n b茅lica y la regulaci贸n de cualquier conflicto que pudiera darse a trav茅s de medios exclusivamente pac铆ficos, humanos y respetuosos con las personas, las culturas y las diferentes sociedades.

Del mismo modo, exigimos a nuestro gobierno y a la Uni贸n Europea, que promuevan la deserci贸n entre los combatientes de uno y otro bando y garanticen el inmediato estatuto de refugiadas/os a quienes la lleven a cabo.

Por un mundo con m谩s justicia y humanidad. No en nuestro nombre. No a ninguna guerra. No a ning煤n ej茅rcito.