–

De parte de Terraindomite June 18, 2021 20 puntos de vista

Nota de terraindomita: Dado que incluso se est谩 dudando de la propia existencia de los virus y, aun admitiendola, solamente son paquetes de informaci贸n gen茅tica envueltos en una prote铆na y son incapaces de infectar (nuestro cuerpo recibe solamente esa informaci贸n de otros seres humanos, pues los 鈥渧irus鈥 naturales no saltan entre especies, y reacciona ante ella), recomendamos la lectura entrecomillada del t茅rmino 鈥渧irus鈥 cuando aparezca en el siguiente art铆culo, de abril de 2018, de la investigadora b煤lgara Dilyana Gaytandzhieva.

El ej茅rcito estadounidense produce regularmente virus, bacterias y toxinas mortales, violando directamente la Convenci贸n de la ONU sobre la prohibici贸n de las armas biol贸gicas. Cientos de miles de personas involuntarias son expuestas sistem谩ticamente a peligrosos pat贸genos y otras enfermedades incurables. Los cient铆ficos de la guerra biol贸gica, utilizando una tapadera diplom谩tica, prueban virus artificiales en los laboratorios biol贸gicos del Pent谩gono en 25 pa铆ses de todo el mundo. Estos laboratorios biol贸gicos estadounidenses est谩n financiados por la Agencia de Reducci贸n de la Amenaza de Defensa (DTRA) en el marco de un programa militar de 2.100 millones de d贸lares, el Programa de Compromiso Biol贸gico Cooperativo (CBEP), y est谩n situados en pa铆ses de la antigua Uni贸n Sovi茅tica, como Georgia y Ucrania, en Oriente Medio, en el Sudeste Asi谩tico y en 脕frica

El Lugar Center es el laboratorio biol贸gico del Pent谩gono en Georgia. Est谩 situado a s贸lo 17 km de la base a茅rea militar estadounidense de Vaziani, en la capital, Tiflis. Los encargados del programa militar son bi贸logos de la US Army Medical Research Unit-Georgia (USAMRU-G) junto con contratistas privados. Al laboratorio de nivel 3 de bioseguridad s贸lo pueden acceder ciudadanos estadounidenses con autorizaci贸n de seguridad. Se les concede inmunidad diplom谩tica en virtud del Acuerdo de 2002 entre Estados Unidos y Georgia sobre cooperaci贸n en materia de defensa.

La informaci贸n obtenida del registro de contratos federales de EE.UU. aclara algunas de las actividades militares del Lugar Center, entre ellas lainvestigaci贸n sobre agentes biol贸gicos (谩ntrax, tularemia) y enfermedades v铆ricas (por ejemplo, la fiebre hemorr谩gica de Crimea-Congo), y la recogida de muestras biol贸gicas para futuros experimentos.

Los contratistas del Pent谩gono producen agentes biol贸gicos bajo cobertura diplom谩tica

La Agencia de Reducci贸n de la Amenaza de Defensa (DTRA) ha subcontratado gran parte del trabajo del programa militar a empresas privadas, que no tienen que rendir cuentas al Congreso, y que pueden operar con mayor libertad y sortear el imperio de la ley. El personal civil estadounidense que realiza trabajos en el Lugar Center tambi茅n ha recibido inmunidad diplom谩tica, aunque no son diplom谩ticos. Por tanto, las empresas privadas pueden realizar trabajos, bajo cobertura diplom谩tica, para el gobierno estadounidense sin estar bajo el control directo del Estado anfitri贸n, en este caso la Rep煤blica de Georgia. Esta pr谩ctica es utilizada a menudo por la CIA para dar cobertura a sus agentes. En el laboratorio biol贸gico estadounidense de Tiflis trabajan tres empresas privadas estadounidenses: CH2M Hill, Battelle y Metabiota. Adem谩s del Pent谩gono, estos contratistas privados realizan investigaciones para la CIA y otras agencias gubernamentales.

CH2M Hill ha recibido 341,5 millones de d贸lares de contratos de la DTRA en el marco del programa del Pent谩gono para laboratorios biol贸gicos en Georgia, Uganda, Tanzania, Irak, Afganist谩n y el Sudeste Asi谩tico. La mitad de esta suma (161,1 millones de d贸lares), se ha asignado a The Lugar Center, en el marco del contrato de Georgia. Seg煤n CH2M Hill, la empresa estadounidense ha conseguido agentes biol贸gicos y ha contratado a antiguos cient铆ficos de guerra biol贸gica en el Lugar Center. Se trata de cient铆ficos que trabajan para otra empresa estadounidense implicada en el programa militar de Georgia: el Battelle Memorial Institute.

Battelle, como subcontratista del Lugar Center por valor de 59 millones de d贸lares, tiene una amplia experiencia en la investigaci贸n de agentes biol贸gicos, ya que la empresa ya ha trabajado en el Programa de Armas Biol贸gicas de los Estados Unidos en virtud de 11 contratos previos con el Ej茅rcito de los Estados Unidos (1952-1966).

La empresa privada realiza trabajos para los laboratorios biol贸gicos de la DTRA del Pent谩gono en Afganist谩n, Armenia, Georgia, Uganda, Tanzania, Irak y Vietnam. Battelle lleva a cabo la investigaci贸n, el desarrollo, las pruebas y la evaluaci贸n con productos qu铆micos altamente t贸xicos y agentes biol贸gicos altamente pat贸genos para una amplia gama de agencias gubernamentales estadounidenses. Ha recibido unos 2.000 millones de d贸lares de contratos federales en total y ocupa el puesto 23 en la lista de los 100 principales contratistas del gobierno estadounidense.

El Proyecto Clear Vision de la CIA y Battelle

El Proyecto Clear Vision (1997 y 2000), una investigaci贸n conjunta de la CIA y el Battelle Memorial Institute, en virtud de un contrato adjudicado por la Agencia, reconstruy贸 y prob贸 una bomba de 谩ntrax de la era sovi茅tica para comprobar sus caracter铆sticas de diseminaci贸n. El objetivo declarado del proyecto era evaluar las caracter铆sticas de diseminaci贸n de los bioagentes de las bombas. La operaci贸n clandestina de la CIA-Battelle se omiti贸 en las declaraciones de la Convenci贸n sobre Armas Biol贸gicas de Estados Unidos presentadas a la ONU.

Experimentos de alto secreto

Battelle ha operado un laboratorio biol贸gico de alto secreto (National Biodefense Analysis and Countermeasures Center 鈥 NBACC) en Fort Detrick, Maryland, bajo un contrato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos durante la 煤ltima d茅cada. La empresa ha recibido un contrato federal de 344,4 millones de d贸lares (2006 鈥 2016) y otro de 17,3 millones (2015 -2026) del DHS.

Entre los experimentos secretos, realizados por Battelle en el NBACC, se encuentran: Evaluaci贸n de la tecnolog铆a de diseminaci贸n del polvo; Evaluaci贸n del peligro que suponen las toxinas en aerosol y Evaluaci贸n de la virulencia de B. Pseudomallei (Meliodosis) en funci贸n de la part铆cula de aerosol en primates no humanos. La melioidosis tiene el potencial de desarrollarse como arma biol贸gica, por lo que se clasifica como agente de bioterrorismo de categor铆a B. B. Pseudomallei fue estudiado por los Estados Unidos como una potencial arma biol贸gica en el pasado.

Adem谩s de los experimentos militares en el Lugar Center de Georgia, Battelle ya ha producido agentes bioterroristas en el Laboratorio de Alto Secreto de Nivel de Bioseguridad 4 del NBACC en Fort Detrick, en Estados Unidos. Una presentaci贸n del NBACC enumera 16 prioridades de investigaci贸n para el laboratorio. Entre ellas, caracterizar los pat贸genos cl谩sicos, emergentes y de ingenier铆a gen茅tica por su potencial de BTA (agente de amenaza biol贸gica); evaluar la naturaleza de la inducci贸n no tradicional, novedosa y no end茅mica de la enfermedad a partir de potenciales BTA y ampliar la capacidad de pruebas de desaf铆o de aerosoles para primates no humanos.

La empresa estadounidense Metabiota Inc. ha obtenido contratos federales por valor de 18,4 millones de d贸lares en el marco del programa DTRA del Pent谩gono en Georgia y Ucrania para la prestaci贸n de servicios de consultor铆a cient铆fica y t茅cnica. Los servicios de Metabiota incluyen la investigaci贸n global de amenazas biol贸gicas sobre el terreno, el descubrimiento de pat贸genos, la respuesta a brotes y los ensayos cl铆nicos. Metabiota Inc. hab铆a sido contratada por el Pent谩gono para realizar trabajos para DTRA antes y durante la crisis del 茅bola en 脕frica Occidental y se le concedieron 3,1 millones de d贸lares (2012-2015) para trabajar en Sierra Leona, uno de los pa铆ses en el epicentro del brote de 茅bola.

Un informe del 17 de julio de 2014, redactado por el Consorcio de la Fiebre Hemorr谩gica Viral, acus贸 a Metabiota Inc. de no respetar un acuerdo existente sobre c贸mo informar de los resultados de las pruebas y de pasar por alto a los cient铆ficos de Sierra Leona que trabajaban all铆. El informe tambi茅n planteaba la posibilidad de que Metabiota estuviera cultivando c茅lulas sangu铆neas en el laboratorio, algo que, seg煤n el informe, era peligroso, adem谩s de diagnosticar err贸neamente a pacientes sanos. Metabiota neg贸 todas estas acusaciones.

Experimentos militares con insectos que pican

La guerra entomol贸gica es un tipo de guerra biol贸gica que utiliza insectos para transmitir enfermedades. El Pent谩gono ha realizado supuestamente este tipo de pruebas entomol贸gicas en Georgia y Rusia. En 2014, el Centro Lugar se dot贸 de una instalaci贸n para insectos y puso en marcha el proyecto 鈥淐oncienciaci贸n sobre el c贸digo de barras de las moscas de la arena en Georgia y el C谩ucaso鈥. El proyecto abarc贸 una zona geogr谩fica m谩s amplia fuera de Georgia 鈥 C谩ucaso. En 2014-2015 se recogieron especies de moscas de la arena fleb贸tomos en el marco de otro proyecto 鈥Trabajo de vigilancia de las enfermedades febriles agudas鈥 y se analizaron todas las moscas de la arena (hembras) para determinar su tasa de infectividad. En un tercer proyecto, que tambi茅n inclu铆a la recogida de fleb贸tomos, se estudiaron las caracter铆sticas de sus gl谩ndulas salivales.

Como resultado, Tiflis est谩 infestada de moscas picadoras desde 2015. Estos insectos picadores viven en el interior, en los ba帽os, durante todo el a帽o, lo que no era el comportamiento t铆pico de estas especies en Georgia anteriormente (normalmente la temporada de la mosca flebotomina en Georgia es excepcionalmente corta: de junio a septiembre). Los habitantes de la zona se quejan de haber sido picados por estas moscas reci茅n aparecidas mientras estaban desnudos en sus ba帽os. Adem谩s, tienen una gran resistencia al fr铆o y pueden sobrevivir incluso en las temperaturas bajo cero de las monta帽as.

Moscas que pican en Daguest谩n (Rusia)

Desde el inicio del proyecto del Pent谩gono en 2014 han aparecido en la vecina Daguest谩n (Rusia) moscas similares a las de Georgia. Seg煤n la poblaci贸n local, pican y provocan erupciones. Su h谩bitat de cr铆a son los desag眉es de las casas.

Las moscas de la familia de los fleb贸tomos son portadoras de peligrosos par谩sitos en su saliva que transmiten a trav茅s de una picadura a los seres humanos. La enfermedad que transmiten estas moscas es de gran inter茅s para el Pent谩gono. En 2003, durante la invasi贸n de Irak, los soldados estadounidenses sufrieron graves picaduras de moscas de la arena y contrajeron leishmoniasis. La enfermedad es originaria de Irak y Afganist谩n y, si no se trata, la forma aguda de la leishmoniasis puede ser mortal.

Un informe del ej茅rcito estadounidense de 1967 鈥淎rthropods of medical importance in Asia and the European USSR鈥 (Artr贸podos de importancia m茅dica en Asia y la URSS europea) enumera todos los insectos locales, su distribuci贸n y las enfermedades que transmiten. Las moscas mordedoras, que viven en los desag眉es, tambi茅n figuran en el documento. Sin embargo, su h谩bitat natural es Filipinas, no Georgia ni Rusia.

Operaci贸n Whitecoat: Se prueba que las moscas infectadas pican a los humanos

En 1970 y 1972, se realizaron pruebas de la fiebre de la mosca de la arena en seres humanos, seg煤n un informe desclasificado del ej茅rcito estadounidense 鈥 US Army Activities in the US, Biological Warfare Programs, 1977, vol. II, p. 203. Durante la operaci贸n Whitecoat se expuso a voluntarios a las picaduras de moscas de la arena infectadas. La operaci贸n Whitecoat fue un programa de investigaci贸n m茅dica de biodefensa llevado a cabo por el ej茅rcito estadounidense en Fort Detrick, Maryland, entre 1954 y 1973.

A pesar de la finalizaci贸n oficial del programa de armas biol贸gicas de Estados Unidos, en 1982 el USAMRIID realiz贸 un experimento sobre si las moscas de la arena y los mosquitos pod铆an ser vectores del virus del Valle del Rift, el dengue, la chikungunya y la encefalitis equina oriental, virus que el ej茅rcito estadounidense investigaba por su potencial como armas biol贸gicas.

Insectos asesinos

El Pent谩gono tiene un largo historial en el uso de insectos como vectores de enfermedades. Seg煤n un informe parcialmente desclasificado del Ej茅rcito de EE.UU. de 1981, los cient铆ficos estadounidenses de guerra biol贸gica llevaron a cabo una serie de experimentos con insectos. Estas operaciones formaban parte de la Guerra Entomol贸gica de EE.UU. bajo el Programa de Armas Biol贸gicas de EE.UU.

El Pent谩gono: C贸mo matar a 625.000 personas por s贸lo 0,29 d贸lares de coste por muerte

Un informe del ej茅rcito estadounidense de 1981 compar贸 dos escenarios: 16 ataques simult谩neos a una ciudad por parte de los mosquitos A. Aegupti, infectados con la fiebre amarilla, y el ataque con aerosol de la tularemia, y eval煤a su eficacia en cuanto a coste y n煤mero de v铆ctimas.

Operaci贸n 鈥淏ig Itch鈥: Se realizaron pruebas de campo para determinar los patrones de cobertura y la capacidad de supervivencia de la pulga de rata tropical Xenopsylla cheopis para su uso como vector de enfermedades en la guerra biol贸gica.

Operaci贸n Big Buzz: Se produjeron 1 mill贸n de mosquitos A. Aeugupti, 1/3 se colocaron en municiones y se lanzaron desde aviones, o se dispersaron por el suelo. Los mosquitos sobrevivieron al lanzamiento a茅reo y buscaron activamente la sangre humana.

Operaci贸n May Day: Los mosquitos Aedes Aegupti fueron dispersados mediante m茅todos terrestres en Georgia, Estados Unidos, durante una operaci贸n del ej茅rcito estadounidense denominada May Day.

Algunas partes del informe del ej茅rcito estadounidense de 1981, como la 鈥淧roducci贸n masiva de Aedes Aegypti鈥, no han sido desclasificadas, lo que podr铆a significar que el proyecto sigue en marcha.

El Aedes Aegypti, tambi茅n conocido como mosquito de la fiebre amarilla, ha sido ampliamente utilizado en las operaciones militares estadounidenses. La misma especie de mosquitos es supuestamente el vector del dengue, el chikungunya y el virus del Zika, que provoca malformaciones gen茅ticas en los reci茅n nacidos.

Operaci贸n Bellweather

El Mando de Investigaci贸n y Desarrollo Qu铆mico del Ej茅rcito de EE.UU., Secci贸n de Armas Biol贸gicas, estudi贸 la actividad de las picaduras de mosquitos al aire libre en una serie de pruebas de campo en el Campo de Pruebas de Dugway, Utah, en 1960. Se probaron hembras v铆rgenes de mosquitos Aedes aegypti, que hab铆an sido privadas de alimento, sobre las tropas al aire libre.

Experimentos militares con mosquitos y garrapatas tropicales en Georgia

Estas especies de mosquitos y pulgas (estudiadas en el pasado en el marco del Programa de Guerra Entomol贸gica de Estados Unidos) tambi茅n se han recogido en Georgia y se han sometido a pruebas en el Centro Lugar.

En el marco del proyecto DTRA 鈥淰irus y otros arbovirus en Georgia鈥, en 2014 se detect贸 por primera vez el mosquito tropical Aedes albopictus, nunca antes visto, y despu茅s de d茅cadas (60 a帽os) se confirm贸 la existencia del mosquito Aedes Aegypti en el oeste de Georgia.

Estos mosquitos tropicales Aedes Albopictus, que nunca se hab铆an visto en Georgia, tambi茅n se han detectado en la vecina Rusia (Krasnodar) y en Turqu铆a, seg煤n los datos facilitados por el Centro Europeo para la Prevenci贸n y el Control de las Enfermedades. Su propagaci贸n es inusual en esta parte del mundo.

Los mosquitos Aedes Aegupti se han distribuido 煤nicamente en Georgia, el sur de Rusia y el norte de Turqu铆a. Se detectaron por primera vez en 2014 tras el inicio del programa del Pent谩gono en el Centro Lugar.

En el marco de otro proyecto del DTRA 鈥淓pidemiolog铆a y ecolog铆a de la tularemia en Georgia鈥 (2013-2016) se recogieron 6 148 garrapatas del suelo; 5 871 se recogieron del ganado y se capturaron 1 310 pulgas y 731 garrapatas. En 2016 se recogieron otras 21 590 garrapatas que se estudiaron en el Lugar Center.

Brote de 谩ntrax en Georgia y ensayos en humanos de la OTAN

En 2007 Georgia puso fin a su pol铆tica de vacunaci贸n anual obligatoria contra el carbunco en el ganado. Como resultado, la tasa de morbilidad de la enfermedad alcanz贸 su punto m谩ximo en 2013. Ese mismo a帽o, la OTAN inici贸 las pruebas de la vacuna contra el 谩ntrax en humanos en el Centro Lugar de Georgia.

Investigaci贸n del Pent谩gono sobre el 谩ntrax ruso

El 谩ntrax es uno de los agentes biol贸gicos convertidos en armas por el ej茅rcito estadounidense en el pasado. A pesar de las afirmaciones del Pent谩gono de que su programa es s贸lo defensivo, hay hechos que demuestran lo contrario. En 2016, en el Centro Lugar, cient铆ficos estadounidenses llevaron a cabo una investigaci贸n sobre la 鈥Secuencia del genoma de la cepa de la vacuna sovi茅tica/rusa Bacillus anthracis 55-VNIIVViM鈥, que fue financiada por el Programa de Compromiso Biol贸gico Cooperativo de la Agencia de Reducci贸n de la Amenaza de Defensa de Estados Unidos (DTRA) en Tbilisi, y administrada por Metabiota (el contratista estadounidense bajo el programa del Pent谩gono en Georgia).

En 2017, la DTRA financi贸 otra investigaci贸n: diez secuencias del genoma de aislados humanos y ganaderos de Bacillus anthracis del pa铆s de Georgia, que fue realizada por USAMRU-G en el Centro Lugar.

34 personas infectadas por la fiebre hemorr谩gica de Crimea-Congo en Georgia

La fiebre hemorr谩gica de Crimea-Congo (FCHC) est谩 causada por la infecci贸n a trav茅s de un virus transmitido por garrapatas (Nairovirus). La enfermedad se caracteriz贸 por primera vez en Crimea en 1944 y se le dio el nombre de fiebre hemorr谩gica de Crimea. Posteriormente, en 1969, se reconoci贸 como causa de la enfermedad en el Congo, lo que dio lugar al nombre actual de la enfermedad. En 2014 se infectaron 34 personas (entre ellas un ni帽o de 4 a帽os) con FHCC. 3 de las cuales murieron. Ese mismo a帽o, bi贸logos del Pent谩gono estudiaron el virus en Georgia en el marco del proyecto DTRA 鈥淓pidemiolog铆a de las enfermedades febriles causadas por los virus del dengue [http:/www.ncdc.ge/Category/Article/1480] y otros arbovirus en Georgia鈥. El proyecto inclu铆a pruebas en pacientes con s铆ntomas de fiebre y la recogida de garrapatas, como posibles vectores del CCHV para su an谩lisis en el laboratorio.

Todav铆a se desconoce la causa del brote de FHCC en Georgia. Seg煤n el informe del Departamento Veterinario local s贸lo una garrapata de todas las recogidas en los pueblos infectados dio positivo en la enfermedad. A pesar de las afirmaciones de las autoridades locales de que el virus se transmiti贸 a los humanos a partir de los animales, todas las muestras de sangre de los animales tambi茅n fueron negativas. La ausencia de garrapatas y animales infectados es inexplicable dado el fuerte aumento de casos humanos de FHCC en 2014, lo que significa que el brote no fue natural y el virus se propag贸 intencionadamente.

En 2016 se recogieron otras 21 590 garrapatas para la base de datos de ADN para futuros estudios en el Centro Lugar en el marco del proyecto del Pent谩gono 鈥淓valuaci贸n de la seroprevalencia y la diversidad gen茅tica del virus de la fiebre hemorr谩gica de Crimea-Congo (CCHFV) y los hantavirus en Georgia鈥.

Tambi茅n se han notificado 237 casos de fiebre hemorr谩gica de Crimea-Congo en todo Afganist谩n, 41 de ellos mortales hasta diciembre de 2017. Seg煤n el Ministerio de Salud de Afganist谩n, la mayor铆a de los casos se han registrado en la capital, Kabul, donde se han notificado 71 casos con 13 v铆ctimas mortales, y en la provincia de Herat, cerca de la frontera con Ir谩n (67 casos).

Afganist谩n es uno de los 25 pa铆ses de todo el mundo que cuentan con laboratorios biol贸gicos del Pent谩gono en su territorio. El proyecto en Afganist谩n forma parte del programa de biodefensa estadounidense 鈥 Cooperative Biological Engagement Program (CBEP), financiado por la Defense Threat Reduction Agency (DTRA). Los contratistas de la DTRA, que trabajan en el Centro Lugar de Georgia, CH2M Hill y Battelle tambi茅n han sido contratados para el programa en Afganist谩n. A CH2M Hill se le ha concedido un contrato de 10,4 millones de d贸lares (2013-2017). Los contratistas del Pent谩gono en Afganist谩n y Georgia son los mismos y tambi茅n lo son las enfermedades que se propagan entre la poblaci贸n local en ambos pa铆ses.

Por qu茅 el Pent谩gono colecciona y estudia murci茅lagos

Los murci茅lagos son supuestamente los hu茅spedes reservorios del virus del 脡bola, el s铆ndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y otras enfermedades mortales. Sin embargo, actualmente se desconocen las formas precisas de transmisi贸n de estos virus a los humanos. Se han realizado numerosos estudios en el marco del Programa de Cooperaci贸n Biol贸gica (CBEP) de la DTRA en busca de pat贸genos mortales de importancia militar en los murci茅lagos.

Se ha culpado a los murci茅lagos del mortal brote de 茅bola en 脕frica (2014-2016). Sin embargo, nunca se han aportado pruebas concluyentes de c贸mo exactamente el virus 鈥渟alt贸鈥 a los humanos, lo que hace sospechar de una infecci贸n intencionada y no natural.

La ingenier铆a de virus mortales es legal en Estados Unidos

Se cree que el MERS-CoV se origina en los murci茅lagos y se propaga directamente a los humanos y/o a los camellos. Sin embargo, al igual que el 脡bola, se desconocen las formas precisas de propagaci贸n del virus. Se han registrado 1.980 casos con 699 muertes en 15 pa铆ses de todo el mundo (hasta junio de 2017) causados por el MERS-CoV.

El MERS-CoV es uno de los virus que han sido dise帽ados por Estados Unidos y estudiados por el Pent谩gono, al igual que la gripe y el SARS. La confirmaci贸n de esta pr谩ctica es la prohibici贸n temporal de Obama en 2014 sobre la financiaci贸n del gobierno para este tipo de investigaci贸n de 鈥渄oble uso鈥. La moratoria se levant贸 en 2017 y los experimentos han continuado. Los experimentos con pat贸genos pand茅micos potenciales mejorados (PPP) son legales en Estados Unidos. Estos experimentos tienen como objetivo aumentar la transmisibilidad y/o virulencia de los pat贸genos.

La tularemia como arma biol贸gica

La tularemia, tambi茅n conocida como fiebre de los conejos, est谩 clasificada como agente bioterrorista y fue desarrollada en el pasado como tal por Estados Unidos. Sin embargo, la investigaci贸n del Pent谩gono sobre la tularemia contin煤a, as铆 como sobre los posibles vectores de la bacteria, como las garrapatas y los roedores que causan la enfermedad. La DTRA ha puesto en marcha una serie de proyectos sobre la tularemia junto con otros pat贸genos especialmente peligrosos en Georgia. Los pat贸genos especialmente peligrosos (EDP), o agentes selectos, representan una gran preocupaci贸n para la salud p煤blica a nivel mundial. Estos agentes altamente pat贸genos tienen el potencial de ser convertidos en armas, y prueba de su importancia militar son los siguientes proyectos del Pent谩gono: Epidemiolog铆a y ecolog铆a de la tularemia en Georgia (2013-2016) (se recogieron 60 000 vectores para el aislamiento de cepas y la investigaci贸n del genoma); Epidemiolog铆a de la tularemia humana en Georgia y Epidemiolog铆a y vigilancia de enfermedades humanas de pat贸genos especialmente peligrosos en Georgia (estudio de agentes selectos entre pacientes con fiebre indiferenciada y fiebre hemorr谩gica/choque s茅ptico).

Los laboratorios biol贸gicos del Pent谩gono propagan enfermedades en Ucrania

La Agencia de Reducci贸n de Amenazas para la Defensa (DTRA) del Departamento de Defensa ha financiado 11 laboratorios biol贸gicos en el pa铆s de la antigua Uni贸n Sovi茅tica, Ucrania, lim铆trofe con Rusia.

El programa militar estadounidense es informaci贸n sensible

Ucrania no tiene ning煤n control sobre los biolaboratorios militares en su propio territorio. Seg煤n el acuerdo de 2005 entre el Departamento de Defensa de EE.UU. y el Ministerio de Sanidad de Ucrania, el gobierno ucraniano tiene prohibido revelar p煤blicamente informaci贸n sensible sobre el programa de EE.UU. y Ucrania est谩 obligada a transferir al Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD) pat贸genos peligrosos para la investigaci贸n biol贸gica. El Pent谩gono ha tenido acceso a ciertos secretos de Estado de Ucrania en relaci贸n con los proyectos en el marco de su acuerdo.

Cient铆ficos de guerra biol贸gica bajo cobertura diplom谩tica

Entre el conjunto de acuerdos bilaterales entre EE.UU. y Ucrania se encuentra la creaci贸n del Centro de Ciencia y Tecnolog铆a de Ucrania (STCU), una organizaci贸n internacional financiada principalmente por el gobierno de EE.UU. a la que se ha concedido estatus diplom谩tico. El STCU apoya oficialmente los proyectos de los cient铆ficos anteriormente implicados en el programa sovi茅tico de armas biol贸gicas. En los 煤ltimos 20 a帽os, el STCU ha invertido m谩s de 285 millones de d贸lares en la financiaci贸n y gesti贸n de unos 1.850 proyectos de cient铆ficos que anteriormente trabajaron en el desarrollo de armas de destrucci贸n masiva.

364 ucranianos murieron por la gripe A

Uno de los laboratorios del Pent谩gono se encuentra en Kharkiv, donde en enero de 2016 al menos 20 soldados ucranianos murieron por el virus de la gripe en s贸lo dos d铆as y otros 200 fueron hospitalizados. El gobierno ucraniano no inform贸 sobre los soldados ucranianos muertos en Kharkiv. Hasta marzo de 2016 se han notificado 364 muertes en toda Ucrania (el 81,3% causadas por la gripe A (H1N1) pdm09, la misma cepa que caus贸 la pandemia mundial en 2009).

La polic铆a investiga un contagio de una enfermedad incurable

Una infecci贸n de hepatitis A muy sospechosa se extendi贸 r谩pidamente en pocos meses por el sureste de Ucrania, donde se encuentran la mayor铆a de los biolaboratorios del Pent谩gono.

37 personas han sido hospitalizadas por hepatitis A en la ciudad ucraniana de Mykolaiv desde enero de 2018. La polic铆a local ha puesto en marcha una investigaci贸n sobre 鈥渓a infecci贸n por el virus de la inmunodeficiencia humana y otras enfermedades incurables鈥. Hace tres a帽os, m谩s de 100 personas de la misma ciudad se infectaron de c贸lera. Ambas enfermedades se habr铆an propagado a trav茅s del agua potable contaminada.

En el verano de 2017, 60 personas con Hepatitis A fueron ingresadas en el hospital en la ciudad de Zaporizhia, la causa de este brote es a煤n desconocida.

En la regi贸n de Odessa, 19 ni帽os de un orfanato fueron hospitalizados por hepatitis A en junio de 2017.

En Kharkiv se notificaron 29 casos de hepatitis A en noviembre de 2017. El virus se aisl贸 en agua potable contaminada. Uno de los laboratorios biol贸gicos del Pent谩gono se encuentra en Kharkiv, al que se atribuy贸 el brote mortal de gripe de hace un a帽o, que se cobr贸 la vida de 364 ucranianos.

Ucrania y Rusia afectadas por una nueva infecci贸n de c贸lera altamente virulenta

En 2011 Ucrania se vio afectada por un brote de c贸lera. Se inform贸 que 33 pacientes fueron hospitalizados por diarrea severa. Un segundo brote afect贸 al pa铆s en 2014, cuando se inform贸 de que m谩s de 800 personas en toda Ucrania hab铆an contra铆do la enfermedad. En 2015 se registraron al menos 100 nuevos casos solo en la ciudad de Mykolaiv.

Una nueva variante altamente virulenta del agente del c贸lera Vibrio cholera, con una gran similitud gen茅tica con las cepas reportadas en Ucrania, golpe贸 Mosc煤 en 2014. Seg煤n un estudio gen茅tico del Instituto Ruso de Investigaci贸n contra el C贸lera de 2014, la cepa de c贸lera aislada en Mosc煤 era similar a la bacteria que caus贸 la epidemia en la vecina Ucrania.

El Southern Research Institute, uno de los contratistas estadounidenses que trabajan en los laboratorios biol贸gicos de Ucrania, tiene proyectos sobre el c贸lera, as铆 como sobre la gripe y el zika, todos ellos pat贸genos de importancia militar para el Pent谩gono.

Junto con el Southern Research Institute, otras dos empresas privadas estadounidenses operan biolaboratorios militares en Ucrania: Black&Veatch y Metabiota.

Black & Veatch Special Project Corp. obtuvo contratos de la DTRA por valor de 198,7 millones de d贸lares para construir y operar biolaboratorios en Ucrania (en virtud de dos contratos de cinco a帽os en 2008 y 2012 por un total de 128,5 millones de d贸lares), as铆 como en Alemania, Azerbaiy谩n, Camer煤n, Tailandia, Etiop铆a, Vietnam y Armenia.

Metabiota ha obtenido un contrato federal de 18,4 millones de d贸lares en el marco del programa en Georgia y Ucrania. Esta empresa estadounidense tambi茅n fue contratada para realizar trabajos para el DTRA antes y durante la crisis del 茅bola en 脕frica Occidental, la empresa recibi贸 3,1 millones de d贸lares (2012-2015) para trabajar en Sierra Leona .

Southern Research Institute ha sido un subcontratosta principal del programa DTRA en Ucrania desde 2008. La empresa tambi茅n fue en el pasado contratista principal del Pent谩gono en el marco del Programa de Armas Biol贸gicas de Estados Unidos para la investigaci贸n y el desarrollo de bioagentes, con 16 contratos entre 1951 y 1962.

Un desertor sovi茅tico produjo 谩ntrax para el Pent谩gono

El Southern Research Institute tambi茅n fue subcontratista en un programa del Pent谩gono para la investigaci贸n del 谩ntrax en 2001. El contratista principal era Advanced Biosystems, cuyo presidente en ese momento era Ken Alibek (un antiguo microbi贸logo sovi茅tico y experto en guerra biol贸gica de Kazajst谩n que desert贸 a Estados Unidos en 1992).

Ken Alibek fue el primer director adjunto de Biopreparat, donde supervis贸 un programa de instalaciones de armas biol贸gicas y fue el principal experto de la Uni贸n Sovi茅tica en 谩ntrax. Tras su deserci贸n a Estados Unidos, particip贸 en proyectos de investigaci贸n del Pent谩gono.

250.000 d贸lares por presionar a Jeff Sessions en favor de la 鈥渋nvestigaci贸n para la inteligencia estadounidense鈥

El Southern Research Institute ejerci贸 una fuerte presi贸n sobre el Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos para 鈥渃uestiones relacionadas con la investigaci贸n y el desarrollo para la inteligencia estadounidense鈥 y 鈥渓a investigaci贸n y el desarrollo relacionados con la defensa鈥. Las actividades de cabildeo coincidieron con el inicio de los proyectos del Pent谩gono sobre laboratorios biol贸gicos en Ucrania y otros antiguos estados sovi茅ticos.

La empresa pag贸 250.000 d贸lares por ejercer presi贸n sobre el entonces senador Jeff Sessions en 2008-2009 (actual fiscal general de EE.UU. nombrado por Donald Trump), cuando el instituto recibi贸 varios contratos federales.

Durante un per铆odo de 10 a帽os (2006-2016) el Southern Research Institute pag贸 1,28 millones de d贸lares por hacer lobby en el Senado de los Estados Unidos, la C谩mara de Representantes , el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa (DoD). El ayudante del senador Jeff Sessions en el Capitolio, Watson Donald, es ahora director senior del Southern Research Institute.

La polic铆a investiga el envenenamiento por toxina botul铆nica en Ucrania

En 2016 se registraron 115 casos de botulismo, con 12 muertes, en Ucrania. En 2017, el Ministerio de Sanidad ucraniano confirm贸 otros 90 nuevos casos, con 8 muertes, de intoxicaci贸n por toxina botul铆nica (una de las sustancias biol贸gicas m谩s venenosas conocidas). Seg煤n las autoridades sanitarias locales, la causa del brote fue una intoxicaci贸n alimentaria sobre la que la polic铆a inici贸 una investigaci贸n. Los biolaboratorios del Pent谩gono en Ucrania fueron uno de los principales sospechosos, ya que la toxina botul铆nica es uno de los agentes bioterroristas que ya se han producido en una instalaci贸n de armas biol贸gicas del Pent谩gono en Estados Unidos. (ver m谩s abajo)

El gobierno ucraniano dej贸 de suministrar antitoxina en 2014 y durante el brote de 2016-2017 no hab铆a vacunas contra el botulismo en stock.

El botulismo es una enfermedad rara y extremadamente peligrosa causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum.

1 gm de la toxina puede matar hasta 1 mill贸n de personas

La neurotoxina botul铆nica representa una importante amenaza de arma biol贸gica debido a su extrema potencia, facilidad de producci贸n y transporte. Provoca par谩lisis muscular, insuficiencia respiratoria y, en 煤ltima instancia, la muerte si no se trata inmediatamente. Un solo gramo de toxina cristalina, dispersado uniformemente e inhalado puede matar a m谩s de un mill贸n de personas. Puede diseminarse a trav茅s de un aerosol o por la contaminaci贸n del agua y/o de los alimentos.

El Pent谩gono produce virus, bacterias y toxinas vivas

La toxina botul铆nica fue probada como arma biol贸gica por el ej茅rcito estadounidense en el pasado, as铆 como el 谩ntrax, la brucela y la tularemia. Aunque el programa de armas biol贸gicas de EE.UU. finaliz贸 oficialmente en 1969, los documentos muestran que los experimentos militares nunca han terminado. En la actualidad, el Pent谩gono produce y prueba agentes biol贸gicos vivos en las mismas instalaciones militares que en el pasado: Dugway Proving Ground.

F谩brica de armas biol贸gicas en EE.UU.

El Ej茅rcito de Estados Unidos produce y prueba agentes biol贸gicos en una instalaci贸n militar especial situada en Dugway Proving Ground (Centro de Pruebas del Desierto Oeste, Utah), como se demuestra en un informe del Ej茅rcito de Estados Unidos de 2012 . La instalaci贸n est谩 supervisada por el Mando de Pruebas y Evaluaci贸n del Ej茅rcito.

La Divisi贸n de Ciencias de la Vida (LSD) del Campo de Pruebas de Dugway se encarga de la producci贸n de bioagentes. Seg煤n el informe del Ej茅rcito, los cient铆ficos de esta divisi贸n producen y prueban bioagentes aerosolizados en la Instalaci贸n de Pruebas de Ciencias de la Vida Lothar Saloman (LSTF).

La Divisi贸n de Ciencias de la Vida est谩 formada por una rama de tecnolog铆a de aerosoles y una rama de microbiolog铆a. La rama de Tecnolog铆a de Aerosoles aerosoliza agentes biol贸gicos y simulantes. La rama de Microbiolog铆a produce toxinas, bacterias, virus y organismos similares a los agentes que se utilizan en las pruebas de c谩mara y de campo.

Los laboratorios de fermentaci贸n del Centro de Pruebas de Ciencias de la Vida cultivan bacterias en fermentadores que van desde un peque帽o sistema de 2 L hasta uno grande de 1500 L. Los fermentadores se adaptan espec铆ficamente a los requisitos del microorganismo que se est谩 dise帽ando: pH, temperatura, luz, presi贸n y concentraciones de nutrientes que proporcionan al microorganismo unas tasas de crecimiento 贸ptimas.

Una vez producidos los bioagentes, los cient铆ficos los desaf铆an en c谩maras de aerosol de contenci贸n.

Experimentos con aerosoles de neurotoxina botul铆nica y 谩ntrax

Los documentos demuestran que el Ej茅rcito de Estados Unidos produce, posee y prueba aerosoles de la toxina m谩s letal del mundo: la neurotoxina botul铆nica. En 2014 el Departamento del Ej茅rcito compr贸 100 mg de Toxina Botul铆nica a Metabiologics para realizar pruebas en el Campo de Pruebas de Dugway.

Los experimentos se remontan a 2007, cuando la misma empresa -Metabiologics- proporcion贸 al Departamento del Ej茅rcito una cantidad no especificada de la toxina. Seg煤n el informe del Centro de Pruebas del Desierto Occidental de 2012, la instalaci贸n militar realiza pruebas con la neurotoxina botul铆nica en aerosol, as铆 como con 谩ntrax, Yersinia pestis y el virus de la encefalitis equina venezolana (VEE) en aerosol.

Programas de pruebas de campo en el Campo de Pruebas de Dugway

Documentos y fotos del ej茅rcito estadounidense muestran que el Pent谩gono ha desarrollado varios m茅todos de diseminaci贸n para ataques de bioterrorismo, incluso mediante explosivos.

El informe del Ej茅rcito de los Estados Unidos enumera numerosas t茅cnicas de diseminaci贸n, entre ellas la de los pulverizadores de bioaerosoles. Tales pulverizadores, denominados diseminadores Micronair, ya han sido desarrollados por el ej茅rcito estadounidense y probados en el Campo de Pruebas de Dugway. Seg煤n los documentos, pueden montarse en un veh铆culo o llevarse en una mochila, con un sistema de bombeo que puede instalarse en la unidad para aumentar la precisi贸n de la liberaci贸n. Los pulverizadores Micronair pueden liberar de 50 a 500 mL de simulante bio-l铆quido por minuto desde tanques de 12 L.

Estados Unidos rob贸 bacterias de la f谩brica de armas biol贸gicas de Saddam Hussein

El Bacillus thuringiensis es un pat贸geno de insectos que se utiliza ampliamente como bioplaguicida. El B. thuringiensis (BT) Al Hakam fue recogido en Irak por la Comisi贸n Especial de la ONU dirigida por Estados Unidos en 2003. Lleva el nombre de Al Hakam, la instalaci贸n de producci贸n de armas biol贸gicas de Irak. Aparte de las pruebas de campo del Pent谩gono, esta bacteria tambi茅n se utiliza en Estados Unidos para la producci贸n de ma铆z transg茅nico, resistente a las plagas. Las fotos publicadas por la CIA demuestran que la bacteria fue recogida por EE.UU. en Irak. Seg煤n la CIA, los frascos que conten铆an el bioplaguicida fueron recuperados en la casa de un cient铆fico de Al Hakam.

La informaci贸n del registro de contratos federales de Estados Unidos muestra que el Pent谩gono realiza pruebas con las bacterias robadas de la f谩brica de armas biol贸gicas de Saddam Hussein en Irak.

Las pruebas se realizan en la Base A茅rea de Kirtland (Kirtland es la sede del Centro de Armas Nucleares del Mando de la Fuerza A茅rea). Aqu铆 se prueban armas, lo que significa que las pruebas de campo con simulantes biol贸gicos (bacterias) tambi茅n entran en este grupo.

El contratista de la DTRA en este proyecto, el Instituto de Investigaci贸n Biom茅dica y Medioambiental de Lovelace (LBERI), gestiona un laboratorio de nivel de bioseguridad animal 3 (ABSL-3) que tiene la categor铆a de agente selecto. La instalaci贸n est谩 dise帽ada para realizar estudios de bioaerosoles. La empresa ha obtenido un contrato de 5 a帽os para realizar pruebas de campo con simulantes biol贸gicos en la Base A茅rea de Kirtland.

Pruebas de campo con simulantes biol贸gicos (bacterias)

Lo que el Pent谩gono est谩 haciendo ahora es exactamente lo que hizo en el pasado, lo que significa que su programa de armas biol贸gicas nunca se dio por terminado. El ej茅rcito estadounidense realiz贸 27 pruebas de campo con dichos simulantes biol贸gicos, de dominio p煤blico, desde 1949 hasta 1968, cuando el presidente Nixon anunci贸 oficialmente el fin del programa.

Pruebas de campo en Chechenia

La Agencia de Reducci贸n de Amenazas de Defensa (DTRA), que dirige el programa militar estadounidense en el Centro Lugar de Georgia, habr铆a realizado ya pruebas de campo con una sustancia desconocida en Chechenia (Rusia). En la primavera de 2017 los ciudadanos locales informaron sobre un dron que diseminaba polvo blanco cerca de la frontera rusa con Georgia. Ni la polic铆a fronteriza georgiana, ni el personal estadounidense que opera en la frontera entre Georgia y Rusia, comentaron esta informaci贸n.

Proyecto militar estadounidense de 9,2 millones de d贸lares en la frontera entre Rusia y Georgia

La DTRA tiene pleno acceso a la frontera entre Rusia y Georgia, concedido en el marco de un programa militar denominado 鈥Proyecto de seguridad de la frontera terrestre de Georgia鈥. Las actividades relacionadas con el proyecto se han subcontratado a una empresa privada estadounidense: Parsons Government Services International. La DTRA ha contratado anteriormente a Parsons para proyectos similares de seguridad fronteriza en L铆bano, Jordania, Libia y Siria. Parsons ha obtenido un contrato de 9,2 millones de d贸lares en el marco del proyecto de seguridad fronteriza del Pent谩gono en la frontera entre Rusia y Georgia.

La Agencia de Defensa de EE.UU. prueba insectos modificados gen茅ticamente para que transmitan virus transg茅nicos

El Pent谩gono ha invertido al menos 65 millones de d贸lares en la edici贸n de genes. La Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzada de Defensa de EE.UU. (DARPA) ha adjudicado a 7 equipos de investigaci贸n el desarrollo de herramientas para la ingenier铆a del genoma en insectos, roedores y bacterias en el marco del programa Safe Gene de DARPA, utilizando una novedosa tecnolog铆a CRISPR-Cas9.

En el marco de otro programa militar -Insect Allies-, los insectos modificados gen茅ticamente son dise帽ados para transferir genes modificados a las plantas. El proyecto de la DARPA, dotado con 10,3 millones de d贸lares, incluye tanto la edici贸n de genes en los insectos como en los virus que transmiten. La ingenier铆a de preferencia de nicho ecol贸gico es un tercer programa militar en curso para la ingenier铆a del genoma en insectos. El objetivo declarado del Pent谩gono es dise帽ar organismos modificados gen茅ticamente para que puedan resistir determinadas temperaturas, cambiar su h谩bitat y sus fuentes de alimentaci贸n.

Humanos modificados gen茅ticamente

Adem谩s de la edici贸n de genes en los insectos y en los virus que transmiten, el Pent谩gono quiere dise帽ar tambi茅n a los humanos. El Proyecto DARPA de Herramientas Avanzadas para la Ingenier铆a del Genoma de Mam铆feros pretende crear una plataforma biol贸gica en el interior del cuerpo humano, utiliz谩ndola para suministrar nueva informaci贸n gen茅tica, y as铆 alterar a los humanos a nivel de ADN.

DARPA quiere insertar un 47潞 cromosoma artificial adicional en las c茅lulas humanas. Este cromosoma proporcionar谩 nuevos genes que se utilizar谩n para la ingenier铆a del cuerpo humano. SynPloid Biotek LLC ha recibido dos contratos en el marco del programa por un total de 1,1 millones de d贸lares (2015-2016 鈥 100.600 d贸lares para la primera fase de la investigaci贸n; 2015-2017 鈥 999.300 d贸lares para trabajos no especificados en el registro de contratos federales. La empresa solo cuenta con dos empleados y no tiene antecedentes en materia de bioinvestigaci贸n.

Investigaci贸n de alto secreto sobre virus sint茅ticos

Entre 2008 y 2014, Estados Unidos invirti贸 aproximadamente 820 millones de d贸lares en investigaci贸n sobre biolog铆a sint茅tica, siendo Defensa uno de los principales contribuyentes. La mayor铆a de los proyectos militares sobre biolog铆a sint茅tica son clasificados, entre ellos hay una serie de estudios clasificados del grupo secreto JASON de asesores militares estadounidenses -por ejemplo, Virus Emergentes y Edici贸n del Genoma para el Pent谩gono, y Virus Sint茅ticos para el Centro Nacional de Contraterrorismo.

JASON es un grupo de asesoramiento cient铆fico independiente que presta servicios de consultor铆a al gobierno de Estados Unidos en materia de ciencia y tecnolog铆a de defensa. Se cre贸 en 1960 y la mayor铆a de sus informes JASON resultantes son clasificados. A efectos administrativos, los proyectos del JASON son dirigidos por la MITRE Corporation, que tiene contratos con el Departamento de Defensa, la CIA y el FBI. Desde 2014, MITRE ha recibido unos 27,4 millones de d贸lares en contratos con el Departamento de Defensa.

Aunque los informes JASON son clasificados, otro estudio de la Fuerza A茅rea de Estados Unidos titulado Biotechnology: Genetically Engineered Pathogens, arroja algo de luz sobre lo que el secreto grupo JASON ha investigado: 5 grupos de pat贸genos modificados gen茅ticamente que pueden ser utilizados como armas biol贸gicas. Se trata de armas biol贸gicas binarias (una combinaci贸n letal de dos virus), enfermedades de intercambio de hu茅spedes (virus animales que 鈥渟altan鈥 a los humanos, como el virus del 脡bola), virus furtivos y enfermedades de dise帽o. Las enfermedades de dise帽o pueden dise帽arse para dirigirse a un determinado grupo 茅tnico, lo que significa que pueden utilizarse como armas biol贸gicas 茅tnicas.

Armas biol贸gicas 茅tnicas

El arma biol贸gica 茅tnica (arma biogen茅tica) es un arma te贸rica que tiene como objetivo principal da帽ar a personas de etnias espec铆ficas, o genotipos.

Aunque oficialmente la investigaci贸n y el desarrollo de las armas biol贸gicas 茅tnicas nunca se han confirmado p煤blicamente, los documentos muestran que Estados Unidos recoge material biol贸gico de ciertos grupos 茅tnicos: rusos y chinos.

La Fuerza A茅rea de Estados Unidos ha estado recogiendo espec铆ficamente muestras de ARN y tejido sinovial rusos, lo que ha hecho temer a Mosc煤 la existencia de un programa encubierto de armas biol贸gicas 茅tnicas de Estados Unidos.

Adem谩s de los rusos, Estados Unidos ha recogido material biol贸gico tanto de personas sanas como de pacientes con c谩ncer en China. El Instituto Nacional del C谩ncer ha recogido muestras biol贸gicas de 300 sujetos de Linxian, Zhengzhou y Chengdu en China. Mientras que otro proyecto federal, titulado Estudio de descubrimiento de biomarcadores metab贸licos en suero del carcinoma de c茅lulas escamosas del es贸fago en China, incluye el an谩lisis de 349 muestras de suero que se han recogido de pacientes chinos.

Se ha recogido material biol贸gico chino en el marco de una serie de proyectos federales que incluyen saliva y tejido canceroso. Entre ellos, el genotipado de muestras de ADN de casos de linfoma y de controles (pacientes sanos), bloques de tejido de c谩ncer de mama de pacientes con c谩ncer de mama, muestras de saliva de 50 familias que tienen 3 o m谩s casos de c谩ncer UGI, genotipo de 50 SNP para muestras de ADN del Hospital del C谩ncer de Pek铆n, genotipos de 3000 casos de c谩ncer g谩strico y 3000 controles (pacientes sanos) en Pek铆n.

Vacunas del tabaco: C贸mo el Pent谩gono ayud贸 a las tabacaleras a sacar provecho del 茅bola

La Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzada de Defensa (DARPA) ha invertido 100 millones de d贸lares en la producci贸n de vacunas a partir de plantas de tabaco. Las empresas que participan en el proyecto son propiedad de las mayores tabacaleras estadounidenses: Mediacago Inc. es copropiedad de Philip Morris, y Kentucky BioProcessing es una filial de Reynolds American, que es propiedad de British American Tobacco. Actualmente est谩n produciendo vacunas contra la gripe y el 茅bola a partir de plantas de tabaco.

El programa Blue Angel, dotado con 100 millones de d贸lares, se puso en marcha como respuesta a la pandemia de gripe H1N1 en 2009. Medicago recibi贸 21 millones de d贸lares para producir 10.000 millones de dosis de una vacuna contra la gripe en un mes.

El director del programa Blue Angel, el Dr. John Julias, explica: 鈥淎unque hay m煤ltiples especies de plantas y otros organismos que se est谩n explorando como plataformas alternativas de producci贸n de prote铆nas, el Gobierno estadounidense ha seguido invirtiendo en la fabricaci贸n basada en el tabaco鈥.

No est谩 claro por qu茅 el Pent谩gono eligi贸 invertir en vacunas producidas a partir de plantas de tabaco entre todas las dem谩s especies vegetales que exploraron. Medicago, copropiedad de Philip Morris, pag贸 495.000 d贸lares por ejercer presi贸n sobre el Departamento de Defensa, el Congreso y el Departamento de Salud y Servicios Humanos para 鈥渇inanciar el avance de la tecnolog铆a para apoyar las aplicaciones de preparaci贸n de la salud p煤blica鈥. El Pent谩gono financi贸 a las empresas tabacaleras para que desarrollaran nuevas tecnolog铆as y se beneficiaran de las vacunas.

Dilyana Gaytandzhieva