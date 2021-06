–

De parte de Paco Salud June 3, 2021 59 puntos de vista





La foto no pertenece al articulo

Las

asociaciones de consumidores atacan la nueva factura de la luz por castigar a

los hogares vulnerables

La OCU y la Facua critican la

discriminaci贸n horaria, que plantea un mayor uso de madrugada para aprovechar

la tarifa m谩s barata

MIGUEL 脕NGEL NOCEDA

Madrid – 01 JUN 2021 – 10:39 CEST

La implantaci贸n de la nueva tarifa de

la luz, que se aplica desde este martes, ha llegado con pol茅mica. Las

organizaciones de consumidores, que mostraron su rechazo y llegaron a reclamar

al Gobierno que diera marcha atr谩s, critican que la medida penaliza al peque帽o

consumidor en beneficio de los grandes. A su juicio, el traslado de las franjas

de uso con la electricidad m谩s barata a horas de la madrugada resulta ineficaz

para la mayor parte de los hogares, especialmente los m谩s vulnerables.

Asimismo, denuncian que en junio se podr铆an producir aumentos de hasta el 27%

en la factura. Seg煤n los datos publicados a 煤ltima hora de este lunes por Red

El茅ctrica, este martes se han pagado 114 euros por megavatio hora (MWh) hasta

las ocho de la ma帽ana en el mercado mayorista (35% de incidencia en el recibo).

La hora m谩s cara ser铆a las nueve de la noche (248 euros por MWh).

La teor铆a era que el nuevo recibo de

la luz llegaba para abaratar el gasto, con el mensaje de que 鈥漬o importa el cu谩nto,

sino el cu谩ndo鈥 al introducir la discriminaci贸n horaria. Seg煤n la Comisi贸n

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), supondr谩 un ahorro medio del

3,4% para los 19 millones de consumidores dom茅sticos que no tienen

discriminaci贸n horaria. Otros ocho millones ya la tienen y la nueva tarifa

supondr谩 un aumento de dos euros al mes. En total, hay unos 27,5 millones de

consumidores, de los que unos 10,7 millones est谩n acogidos a la tarifa regulada

PVPC (y de estos, en torno a un mill贸n tienen discriminaci贸n horaria): para

ellos el cambio ser谩 autom谩tico. Los alrededor de 17 millones restantes del

mercado libre deben negociar la tarifa con sus comercializadoras. De ellos, 9,5

millones no tienen discriminaci贸n horaria y el resto s铆.

M脕S INFORMACI脫N

Editorial | ‘Viraje el茅ctrico’

La escalada de los derechos de CO鈧 calienta la factura el茅ctrica europea

Las claves de la nueva factura de la

luz que entra en vigor el 1 de junio

Los consumidores con una potencia

contratada inferior a 15 kW pasar谩n de tener seis tarifas a una sola, y se

facturar谩 de manera diferente seg煤n los tres periodos horarios (punta, de 10.00

a 14.00 y de 18.00 a 22.00; llano, de 8.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 y de 22.00

a 00.00; y valle, de 00.00 a 8.00 y los fines de semana y festivos), de manera

que pagar谩n por la electricidad seg煤n la hora del d铆a en que la consuman.

Asimismo, podr谩n cambiar la potencia dos veces entre horario punta y valle. El

regulador calcula que el consumo en las horas valle puede llegar a ser un 95%

m谩s barato y que los cambios de h谩bitos podr铆an suponer un ahorro de entre 200

y 300 euros anuales.

La nueva factura el茅ctrica

A partir del 1 de junio, el precio de

la electricidad varia seg煤n los tramos horarios fijados

EL PA脥S

Hasta ah铆 el mensaje. A partir de ah铆,

la pol茅mica, que han protagonizado b谩sicamente las asociaciones de

consumidores. La OCU ya adelant贸 en febrero que la distribuci贸n de los cargos

penaliza en exceso al peque帽o consumidor en beneficio de los grandes, al

establecer que los hogares y el conjunto de los suministros en baja tensi贸n

soporten el 75%. 鈥淪e est谩 impidiendo as铆 un mayor abaratamiento sin

justificaci贸n鈥, a帽ad铆a.

Seg煤n la OCU, aunque la subida

esperada para un hogar con discriminaci贸n horaria rondar铆a el 8,5%, podr铆a

alcanzar hasta el 27,3% seg煤n la compa帽铆a contratada en junio. 鈥淧ese a que los

cambios solo afectan a los componentes regulados, la mayor铆a de las

comercializadoras que han dado a conocer sus tarifas para nuevos clientes

aplican subidas muy superiores a las esperadas y los actuales clientes todav铆a

no conocen qu茅 sorpresas les ofrecer谩 su compa帽铆a鈥, denuncian. Por eso,

recuerda que si incluyen subidas superiores a las reguladas no podr谩n ser

aplicadas si no ha habido comunicaci贸n previa.

No obstante, la OCU ha hecho c谩lculos

del nuevo modelo y, a su juicio, el ahorro podr铆a alcanzar 574 euros si se usan

siempre los electrodom茅sticos en horario valle (en torno al 50% del total) en

vez de hacer el 100% del consumo en horario punta. Se considera que ahora mismo

un consumidor medio ya realiza el 29% del consumo en horario punta, el 26% en

horario llano y un 45% en horario valle, con los h谩bitos actuales.

Asimismo, recomienda que si evita el

horario punta se puede ahorrar en torno a 30 euros al a帽o por cada lavadora,

secadora y lavavajillas sin necesidad de usarlos de noche, solo aprovechando el

horario llano los d铆as laborables. Para los aparatos con programaci贸n, se puede

sacar partido al horario valle y el ahorro podr谩 alcanzar los 130 euros entre

los tres electrodom茅sticos.

Medida denigrante

Para Facua, sin embargo, pedir que se

desplace el consumo a la madrugada es 鈥渄enigrante鈥 para los consumidores m谩s

vulnerables. 鈥淣o se puede hacer responsable al consumidor de que su factura es

cara porque no ha planchado o puesto los electrodom茅sticos en los horarios m谩s

econ贸micos, que precisamente coinciden con los momentos que deber铆an dedicarse

al descanso鈥.

Asimismo, critica que se traslade a

las familias la responsabilidad de no tener instalaciones y electrodom茅sticos

eficientes, mientras se libra a las el茅ctricas de realizar las inversiones

necesarias para la mejora de las redes de distribuci贸n. Facua subraya que un

alto porcentaje de familias no cuentan con viviendas con alta eficiencia

energ茅tica, equipos a los que se pueda programar el horario ni m谩quinas que les

permitan acumular energ铆a de madrugada para utilizarla durante el d铆a. La

asociaci贸n a帽ade que se han incluido en los horarios m谩s caros periodos del d铆a

en que muchos consumidores hacen uso de la climatizaci贸n o teletrabajan.

La asociaci贸n recuerda que la alianza

firmada entre PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno recog铆a que las

tarifas el茅ctricas tendr铆an un precio m谩s bajo para los primeros kWh de energ铆a

consumida. Sin embargo, en lugar de establecer la discriminaci贸n por tramos de

consumo, se decidi贸 fijar una discriminaci贸n horaria que causar谩 importantes

perjuicios. Seg煤n Facua, de las cifras de la CNMC se deduce que tanto la

potencia contratada como la energ铆a consumida ser谩n casi un 2.000% m谩s caras en

periodo punta que en valle. Seg煤n sus c谩lculos, para los consumidores que

carec铆an de discriminaci贸n horaria, la facturaci贸n se reducir谩 unos 17 euros al

a帽o para potencias de hasta 10kW y hasta 197 para contratos de 10 a 15. Para

quienes disponen de discriminaci贸n horaria y potencia de hasta 10kW, esos

costes aumentar谩n entre 24 y 46 euros, y entre 72 y 110 euros, respectivamente.

https://elpais.com/economia/2021-06-01/las-asociaciones-de-consumidores-critican-la-nueva-tarifa-de-la-luz-por-penalizar-a-los-hogares-mas-vulnerables.html