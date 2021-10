–

Hay un pensamiento err贸neo muy extendido que dice que el anarquismo no entiende de banderas ni estandartes, que a los libertarios no les representan y se muestra rechazo hacia esos 芦 trapos 禄. Sin embargo, esa afirmaci贸n no puede estar m谩s alejada de la realidad y en este art铆culo se pretende exponer la idea contraria para enfocar un poco la luz sobre ese asunto. En la historia de los dominadores, las banderas han servido para identificar a nobles, monarcas, imperios, estados-naci贸n; pero tambi茅n han enarbolado banderas los territorios sin estado, los pueblos ind铆genas, las comunidades disidentes, movimientos populares鈥 En general, cualquier agrupaci贸n de individuos que se organizan y tienen reivindicaciones comunes que quieren dar a conocer a la masa social, adopta unos s铆mbolos de identidad, y muchas veces estos s铆mbolos son en forma de bandera.

Entendemos que cuando una persona del 谩mbito libertario se denomina como 鈥渁nti-banderas鈥, se refiere a aquellas banderas que representan ideas autoritarias, como las de estados-naci贸n o de ideolog铆as que pisan los derechos de los trabajadores, y es que dentro del mundo libertario se encuentran gran cantidad de experiencias, de territorios, de movimientos que utilizan estos trapos para identificarse. Por ejemplo, fue la mism铆sima Louise Michel, la famosa revolucionaria de la Comuna de Par铆s, quien tras al regreso de su exilio a Francia, pronunci贸 un discurso en 1883 donde dec铆a: 芦 No m谩s banderas rojas, mojadas con la sangre de nuestros hombres. Enarbolar茅 la bandera negra, de luto por nuestros muertos鈥攜 por nuestras ilusiones 禄. Ese mismo a帽o en la ciudad francesa de Lyon aparec铆a el peri贸dico anarquista Le Drapeau Noir (La bandera negra) insignia indiscutible del anarquismo internacional.

A continuaci贸n se quieren mostrar algunos ejemplos en la historia o en la actualidad de entidades libertarias, movimientos 谩cratas, o grupos aut贸nomos de autodefensa y similares que demuestran que las banderas son un medio m谩s de identificaci贸n y comunicaci贸n y no algo a lo que oponerse per s茅.

Makhnovia (Territorio Libre de Ucrania)

Makhnovia fue una sociedad anarquista sin estado situada al sureste de la actual Ucrania desde el 1918 hasta el 1921. Surgido de la mano de N茅stor Makhno, destacado revolucionario del Ej茅rcito Negro, quer铆an alcanzar una forma de gobierno aut贸nomo aboliendo el estado y el capitalismo. Tratando de sobrevivir frente a zaristas, nacionalistas ucranianos y el Ej茅rcito Rojo (anteriormente aliados contra los zares), fueron declarados finalmente contrarrevolucionarios y disueltos por negarse a aceptar el control bolchevique.





La primera bandera que encontramos cuando buscamos informaci贸n sobre este territorio es una bandera negra con una calavera y un texto con el lema 鈥Muerte a todos los que se oponen en el camino de la libertad del pueblo trabajador鈥, pero hay sospechas de que esta ense帽a no formaba parte de las que enarbolaba este grupo. En 1927, en la publicaci贸n francesa 鈥淒elo Truda鈥, N茅stor Makhno publica un texto titulado 鈥A los jud铆os de todas las naciones鈥, donde explica que esa bandera apareci贸 en una publicaci贸n bolchevique que acus贸 a los makhnovistas de antisemitas y que esa imagen no ten铆a nada que ver con ellos, ya que nunca utilizaron calaveras. En la imagen que aparece en la publicaci贸n a la que Makhno hace referencia (鈥淧ogromos Judios: 1917 鈥 1921鈥, de Z. S. Ostrovsky, Mosc煤, 1926) aparecen unos soldados uniformados que probablemente fuesen nacionalistas ucranianos. Por otro lado, en el museo de la ciudad de Guliaipole, antigua capital del Territorio Libre de Makhnovia, la bandera con la calavera y el lema es la que aparece representada.

Sin embargo, las banderas makhnovistas que se encontraron de la 茅poca son totalmente negras e incluyen inscripciones y lemas en blanco como el anteriormente citado u otros que dicen 鈥El poder genera par谩sitos. 隆Viva la anarqu铆a!鈥

Rojava (Kurdist谩n del norte de Siria)

Al norte de Siria nos encontramos con la parte del Kurdist谩n occidental (Rojava, en kurdo), un territorio aut贸nomo de facto establecido el 17 de marzo de 2016 en el contexto de la actual guerra civil S铆ria. La forma de gobierno inspirada en el pensador Abdullah 脰calan, el 鈥Confederalismo democr谩tico鈥, pone 茅nfasis en una organizaci贸n descentralizada y participativa muy cercana a la de te贸ricos anarquistas como Murray Boockchin, y su idea del municipalismo libertario.





En las manifestaciones y actos del pueblo kurdo de Rojava se ven banderas con el rostro de 脰calan y banderas con tres colores muy relacionados con la cultura kurda. Tres barras horizontales donde la superior amarilla simboliza el sol, el rojo la sangre de los m谩rtires y el verde la naturaleza. En 2012 esta bandera era la del partido TEV-DEM, pero con el paso del tiempo y a pesar de no haberla declarado oficial como bandera del territorio, es la m谩s conocida popularmente y la que usa la misma entidad kurda.

En muchas ocasiones esta bandera ondea al viento junto a las banderas triangulares de las fuerzas armadas populares llamadas 鈥渦nidades de protecci贸n popular鈥 (YPG) y las 鈥unidades de protecci贸n femeninas鈥 (YPJ). Ambas unidades son representadas con banderas triangulares o gallardetes y se diferencian por el color y la inscripci贸n de las siglas del nombre de la unidad en kurdo. El del grupo mixto es un bander铆n amarillo con borde verde y en el centro una estrella roja con borde verde con la inscripci贸n debajo YPG. El grupo femenino se identifica con el color verde de fondo, amarillo en el borde y la misma estrella roja, pero con la inscripci贸n YPJ.

Municipios Aut贸nomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)

Emiliano Zapata fue uno de los l铆deres de la Revoluci贸n mexicana de 1910 que luch贸 por los campesinos, para que la tierra fuera de los que la trabajan y contra los acaparadores. El 1 de enero del 1994, siguiendo su legado, el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN), declaran la autonom铆a de la confederaci贸n sin estado formada por diversas localidades declaradas en rebeld铆a fuera de las leyes mexicanas en Chiapas. Defienden sus territorios de las autoridades del pa铆s, paramilitares y narcotraficantes. Sus lemas son claros: 鈥Aqu铆 manda el pueblo y el gobierno obedece鈥 o el conciso principio del 鈥mandar obedeciendo鈥.

La bandera que enarbolan es una estrella roja de cinco puntas sobre un fondo negro, habitualmente con la inscripci贸n EZLN, y tiene una clara inspiraci贸n en el grupo guerrillero predecesor llamado Fuerzas de Liberacion Nacional (FLN) formado en 1969. Podr铆amos decir que junto al pasamonta帽as zapatista, esta ense帽a es una parte muy importante de los s铆mbolos de identidad de esta comunidad que en 2019 dio un paso adelante expandi茅ndose en m谩s territorios de Chiapas.





Consejo Regional de Defensa de Arag贸n (1936-1937)

El 6 de octubre de 1936 y en el contexto de la Guerra Civil Espa帽ola, el Gobierno de la Rep煤blica reconoce el Consejo Regional de Defensa de Arag贸n como una entidad aut贸noma de la zona oriental aragonesa con capital en Caspe. Esta regi贸n de car谩cter revolucionario es fruto del avance de las columnas anarquistas provenientes de Barcelona y las colectivizaciones de tierras que fueron defendiendo en su camino hacia el frente.

Inicialmente fundado por mayor铆a de miembros de CNT e instaurando el comunismo libertario por el territorio, esta zona aut贸noma incomod贸 al gobierno catal谩n, a los marxistas y al gobierno republicano, que a pesar de todo, el 23 de diciembre de ese mismo a帽o legaliza y regula la autonom铆a del consejo con la condici贸n de que representara todos los partidos integrantes del Frente Popular. Desde ese momento el poder que ten铆an los libertarios empieza a menguar y el 10 de agosto de 1937 el consejo queda disuelto deteniendo a los miembros y otros 700 anarquistas por todo el territorio aragon茅s.





A pesar de su vida ef铆mera, la experiencia aportada sobre esta forma de organizaci贸n es muy interesante, como tambi茅n lo es la bandera que nos dejaron. Esta bandera es la m谩s simb贸lica del art铆culo ya que a帽ade tantos elementos como el conjunto amplio de ideas que quer铆a representar. Podemos ver una bandera dividida en tres franjas horizontalmente, donde en la parte superior vemos el negro de los anarquistas, en el centro el rojo de los comunistas y en la parte inferior el morado de los republicanos. En un triangulo al asta podemos ver las barras rojas y amarillas de Arag贸n, y en el v茅rtice central un escudo que representa el territorio aragon茅s con dibujos geogr谩ficos. Dentro del escudo podemos observar en la parte superior izquierda los Pirineos, en la superior derecha una olivera sobre un monte que representa Teruel y en la parte inferior un puente cruzando el Ebro, representando Zaragoza. Todo ello dividido con la letra A de Arag贸n que en el centro de la letra incluye unas cadenas rotas, rompiendo con el pasado y sobre el escudo un sol naciente, haciendo referencia al nuevo mundo que surgir谩 despu茅s de derrotar a los 鈥渆nemigos de la libertad鈥.

La historia del Consejo de Arag贸n es muy poco conocida y por consiguiente esta bandera tambi茅n. Tenemos constancia de ella en la sede de la presidencia del consejo y en la delegaci贸n que ten铆a en Barcelona. En el a帽o 2011 apareci贸 un bander铆n en manos de un coleccionista que result贸 ser de un un coche oficial que fue bot铆n de guerra de los sublevados en la ofensiva de Arag贸n en 1938.

La bandera como reconocimiento de un ideal, de una comunidad social y de resistencia

Los ejemplos vistos anteriormente y muchos m谩s que podr铆amos encontrar, demuestra que el rechazo a las banderas en el mundo libertario, en general, no se sostiene; y que carece tanto de sentido como odiar el papel de peri贸dico por que despreciemos muchas publicaciones en ese soporte. La necesidad de darse a conocer y ser reconocidos f谩cilmente es, en ocasiones, esencial y aunque pareciera algo de poca importancia, el hecho de tener un nombre reconocible, un himno, unos principios escritos y concisos, una bandera; pueden suponer elementos integradores de comunidad humana y ayudar a llegar hacia unas metas, ya sea para un movimiento pol铆tico, para una zona aut贸noma, o colectivos en lucha.

Jaume Calaf