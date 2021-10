–

De parte de Periodico Anarquia October 3, 2021 83 puntos de vista

En la fuente de nuestra rebeli贸n est谩 la solidaridad. Una puerta que se abre a un amigo, a un compa帽ero como empuj贸n de cari帽o y llave para todas las libertades por venir. No es ciega la solidaridad pero hay en abundancia, no se anda midiendo, escatimando y se reproduce sola al usarse.

Las consecuencias de la solidaridad como sistema y motor es la lucha. Unx no retrocede al haber visto y vivido otros modos. Quien ayuda o se ve ayudado sin segundas intenciones, no en las publicidades de las empresas, no en los flashes de las c谩maras de pol铆ticxs sino en la pureza de los gesto realmente solidarios no olvida.

Nadie es tan fierx en la lucha como quien experimenta la ternura de la ayuda mutua, el respeto y la potencia de ese engendro social que es la libertad

*En la imagen la conocida foto del orangut谩n que extendi贸 su mano al hombre que hab铆a ca铆do al agua.