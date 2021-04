–

De parte de Kurdistan America Latina April 21, 2021

En primer lugar, es esencial indicar que Ir谩n es uno de los pocos pa铆ses que no se ha adherido a la Convenci贸n de la ONU sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n contra la mujer. Esta ley se encuentra todav铆a en un impasse real. La aprobaci贸n de este proyecto de ley en las circunstancias actuales plantea interrogantes.

Entre los casos dignos de menci贸n que se presentan ante el an谩lisis y la revisi贸n del proyecto de ley se encuentra la revisi贸n de uno de los casos m谩s notables de violaci贸n de la ley en Ir谩n, la violaci贸n de los derechos de los ni帽os, la discriminaci贸n infantil y la cuesti贸n de la legalizaci贸n del matrimonio infantil. En el marco de la ley patriarcal y religiosa del r茅gimen iran铆, ha sido sellada y aprobada como ley ejecutiva.

La ley de matrimonio fue aprobada en el a帽o 2000 por la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema. En base a ella, se permite el matrimonio de las ni帽as a la edad de 13 a帽os y de los ni帽os a la edad de 15 con el permiso del tutor y la aquiescencia del tribunal.

Adem谩s, en el art铆culo 1041 del C贸digo Civil, el matrimonio de las ni帽as antes de cumplir los 13 a帽os y de los ni帽os antes de cumplir los 15 a帽os depende del permiso del tutor, si la condici贸n de conveniencia fuera aprobada por un tribunal de diagn贸stico competente.

Actualmente, con estos casos de violaci贸n de los derechos humanos fundamentales, se proporciona un escenario para la violencia social mediante la aprobaci贸n de leyes mis贸ginas y mis谩ntropas y, por otra parte, se promueven proyectos de ley supuestamente para proteger a las mujeres a fin de eludir las Convenciones y desacreditarlas para desviar la opini贸n p煤blica.

Por otro lado, el proyecto de ley se ha alejado de las normas internacionales, y aunque define ampliamente las formas de violencia contra las mujeres como un delito, se abstiene de criminalizar algunas formas de violencia de g茅nero, como el matrimonio infantil y la violaci贸n conyugal, por lo que la situaci贸n de violencia se sigue manteniendo.

Adem谩s, el proyecto de ley no modifica la restrictiva y problem谩tica definici贸n del hecho punitivo de la violaci贸n, que excluye claramente el delito de violaci贸n conyugal. Al mismo tiempo, el castigo obligatorio para la violaci贸n es la pena de muerte, pero niega a las mujeres la posibilidad de denunciar la violaci贸n.

El proyecto de ley no define la violencia dom茅stica, y conculca algunos de los delitos determinados en el proyecto de ley, como la 鈥減roposici贸n鈥 de relaciones sexuales inmorales 鈥測 la incitaci贸n a las mujeres a realizar actos inmorales鈥, el derecho a la intimidad y otras libertades protegidas. Aunque no existe una definici贸n legal clara de 鈥渁cciones contra la castidad鈥 en la ley iran铆, las sentencias han interpretado que incluyen las relaciones sexuales consentidas como delito. 鈥淓n los casos en los que se acusa al padre o al c贸nyuge, las autoridades deben congelar el caso durante un mes, y si no se encuentra una soluci贸n, devolverlo a la judicatura鈥.

El folleto legislativo de la ONU, en el apartado de violencia contra la mujer, establece que la violencia contra la mujer debe estar prohibida en todas las materias y en todas las fases de los procedimientos de la judicatura mediadora, por lo que excluyen del expediente los procedimientos judiciales. En consecuencia, ya que la mediaci贸n puede crear mayores barreras para la obtenci贸n de una protecci贸n r谩pida para las v铆ctimas de la violencia dom茅stica a trav茅s de una orden de protecci贸n, la ley permite tales veredictos. No obstante, s贸lo en los casos en que la v铆ctima presente una denuncia penal y exista una amenaza grave y lesiones posteriores.

El Departamento de la Mujer de la ONU recomienda que las supervivientes de la violencia dom茅stica puedan solicitar protecci贸n sin necesidad de emprender acciones legales, como una denuncia penal o un divorcio. Este proyecto de ley no cambia las leyes discriminatorias y hunde a las mujeres m谩s vulnerables a la violencia dom茅stica.

El derecho civil iran铆 permite a los hombres controlar los movimientos de su mujer, incluido el derecho a elegir el lugar de residencia y a prohibir las ocupaciones que consideren que entran en conflicto con los 鈥渧alores familiares鈥. Adem谩s, dado que Ir谩n considera que las relaciones sexuales extramatrimoniales son un delito punible, las mujeres se enfrentar铆an al riesgo de ser procesadas si denuncian una violaci贸n.

El proyecto de ley tipifica como delito la violencia contra las mujeres, incluido el matrimonio forzado y el acoso sexual, f铆sico y psicol贸gico en p煤blico, pero no tipifica como delito otras formas de violencia, como la violaci贸n y las pruebas de virginidad. Al mismo tiempo, la restricci贸n de las mujeres en todos los campos, incluidos el arte, la pol铆tica y la sociedad, ha aumentado. En el caso de que el agresor del c贸nyuge, sea el padre o la madre de la v铆ctima, el proyecto de ley prev茅 penas alternativas. En contraposici贸n, apoya la violencia contra las mujeres mediante la flexibilizaci贸n de las penas.

Por ejemplo, a pesar de los intentos de la madre de Romina Ashrafi de que se condenara y tomaran represalias contra el padre de Romina, el 28 de agosto el tribunal conden贸 a Reza Ashrafi, padre de Romina, a nueve a帽os de prisi贸n por el asesinato de su hija. Seg煤n la ley iran铆, por un asesinato intencionado se puede ordenar la condena a muerte, a menos que la familia de la v铆ctima perdone al asesino. Sin embargo, la ley admite que si un padre o un abuelo paterno mata a su hijo o nieto, la condena puede quedar en diez a帽os de prisi贸n.

En 2014, el Jefe Adjunto de la Polic铆a para el Combate de Criminales aleg贸 que alrededor del 19% de los homicidios en Ir谩n estaban 鈥渕otivados por el honor鈥 y que el 63% de las mujeres asesinadas lo eran por un familiar. Las leyes civiles discriminatorias permiten a los hombres tener m谩s control sobre la vida de las mujeres. Facilitan la violencia dom茅stica y definen al hombre como cabeza de familia, d谩ndole la responsabilidad de mantener econ贸micamente a su mujer y de elegir el lugar donde debe vivir la familia. Una mujer puede perder su apoyo financiero si desobedece sin una raz贸n v谩lida.

El hombre tambi茅n puede impedir que su mujer ejerza una profesi贸n que sea contraria a los valores de la familia o que vaya en detrimento de alguno de los dos, seg煤n su opini贸n. A pesar de ello, si una mujer abandona a su marido porque se encuentra en un lugar en el que teme sufrir un da帽o f铆sico o financiero o por su dignidad, la ley concede protecci贸n econ贸mica al marido.

Seg煤n el art铆culo 18 de la ley de pasaportes, las mujeres casadas deben tener el permiso de sus maridos para obtener un pasaporte. En las 煤ltimas d茅cadas, para compensar los efectos de estas situaciones discriminatorias, las parejas firman documentos de desacuerdo. En muchas de estas ocasiones, los hombres consienten en conceder a sus mujeres igualdad de derechos, espec铆ficamente para las mujeres que buscan la igualdad de derechos en el divorcio, si las mujeres renuncian a la dote legal. En ocasiones, la gente indica que los notarios se niegan a incluir estos comentarios en el certificado de matrimonio.

El d铆a 8 de mayo, la Oficina de la Vicepresidencia de la Mujer y la Familia anunci贸 que el poder judicial hab铆a emitido una nueva directiva que exig铆a a los registros matrimoniales que incluyeran notas adicionales en los documentos matrimoniales sobre las solicitudes de la pareja. La ley tambi茅n permite discriminar a las mujeres sobre el derecho de divorcio. Seg煤n el art铆culo 1133 de la ley civil iran铆, un hombre puede divorciarse de su mujer de forma unilateral cuando lo desee. Por el contrario, la esposa s贸lo puede acudir al tribunal para divorciarse por motivos limitados y demostrar que su marido ha dejado de mantenerla econ贸micamente o que se ve铆a obligada a pasar por 鈥渃ircunstancias dif铆ciles y desagradables鈥 (art铆culo 1130).

Sin embargo, los jueces tienen la potestad de decidir qu茅 constituye una dificultad insoportable y, en muchos casos, la mujer tiene un camino dif铆cil para demostrar su acoso. Las mujeres tambi茅n pueden solicitar un divorcio de mutuo acuerdo en los tribunales, incluso, cuando el gobierno iran铆 estableci贸 鈥渢ribunales de familia鈥 en las Leyes de Familia de 2013.

La ley s贸lo ha reforzado las notas discriminatorias del derecho civil y ordenado a los tribunales que remitan la petici贸n de divorcio consensuado a los consejos de resoluci贸n de conflictos. Ciertamente, hay otras disposiciones en la ley, como la orden de que una jueza comparezca en el tribunal y la capacidad de conceder o retrasar el pago de las tasas judiciales si una persona no puede pagarlas. Esta disposici贸n se aplica espec铆ficamente a las v铆ctimas de violencia sexual que pueden depender econ贸micamente de sus agresores. Seg煤n el tipo de divorcio, un expediente de divorcio consensuado puede tramitarse en dos meses, pero si una mujer demanda el divorcio, suele tardar m谩s de un a帽o.

Actualmente, la cuesti贸n fundamental parece ser si el r茅gimen iran铆 tiene miedo de la resurrecci贸n de las mujeres para cambiar las leyes y cambiar el r茅gimen. Si analizamos la verdadera esencia del r茅gimen patriarcal iran铆, observamos que los cimientos fundamentales de este sistema se basan en la devastaci贸n de la mujer.

La pol铆tica de cuarenta a帽os de este r茅gimen se basa en el control de las mujeres en todas las dimensiones sociales, familiares, econ贸micas, pol铆ticas y culturales y en desactivar la funci贸n de las mujeres en todos los asuntos. La humillaci贸n, la represi贸n y la asfixia de las mujeres son una parte indivisible de las leyes petrificadas y opresivas del islam pol铆tico iran铆, que no hay ninguna posibilidad de reformar significativamente mediante ning煤n proyecto de ley o disposici贸n de forma sustancial.

Por lo tanto, en el principio de la constituci贸n del r茅gimen iran铆, que se deriva de la tradici贸n de la religi贸n y de la propia Sharia, se encuentra un mecanismo de destrucci贸n de la mujer. En consecuencia, en el islam, los derechos y las libertades de las mujeres no tienen ninguna connotaci贸n y las mujeres se definen s贸lo en el monopolio de los deseos de los hombres.

La autoinmolaci贸n y el suicidio de mujeres es uno de los hechos m谩s importantes para la insignificancia de las leyes y proyectos de ley aprobados por el r茅gimen iran铆 en materia de protecci贸n de la mujer. Las presiones que ejercen estas leyes y las restricciones sistem谩ticas a la libertad de las mujeres, han restringido el campo de las mujeres iran铆es hasta tal punto que se sienten inseguras no s贸lo ante la ley, sino tambi茅n en la sociedad e incluso en la familia. El suicidio de mujeres indica la falta de apoyo a los derechos reales de las mujeres y a su dignidad.

Las petrificadas, decisivas y patriarcales leyes isl谩micas, todas ellas parte de la m谩quina de masacre sistem谩tica del r茅gimen, nunca han abierto el camino para la liberaci贸n de las mujeres y la consecuci贸n de sus derechos f谩cticos e igualdad. Estas leyes han provocado por s铆 mismas el genocidio de las mujeres en todas sus dimensiones. En esta circunstancia, la aprobaci贸n de tales proyectos de ley teatrales y de simulaci贸n pretende de hecho enga帽ar a la opini贸n p煤blica nacional y extranjera. De lo contrario, el hogar se destruye desde su base y este r茅gimen ha creado tales tragedias.

Los cr铆menes sistem谩ticos del r茅gimen, ya sea en la sociedad, en la familia, en las prisiones o en las celdas de sombr铆as torturas, mediante la representaci贸n de tales proyectos de ley y soluciones enga帽osas, no pueden ocultar la realidad de que el propio r茅gimen es la fuente de todo.

FUENTE: Kurdistan Human Rights Association (Informe redactado por Afsaneh Ruhandeh, copresidenta de KHRA) / Rojhelat.info / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid

