por Aurelien

15 de junio de 2022

El futuro no se desarrollar谩 necesariamente en beneficio de Occidente

No es dif铆cil darse cuenta cuando se vive en una 茅poca de cambios genuinos a gran escala: el verdadero problema siempre es adivinar d贸nde terminar谩. Vivimos en un per铆odo de cambio de este tipo ahora y, si bien es bastante f谩cil ver lo que ya ha cambiado y lo que sigue cambiando, es mucho m谩s dif铆cil ver a d贸nde llegaremos finalmente.

Los historiadores del futuro probablemente identificar谩n un per铆odo alrededor de ahora (supongamos que es 2019-24) cuando el mundo atraves贸 una de sus principales convulsiones peri贸dicas. Lo comparar谩n con otros per铆odos como 1914-19, 1945-50 y quiz谩s 1989-1992. Ahora, en septiembre de 1914, todas las personas pensantes se dieron cuenta de que el mundo iba a cambiar, pero aun as铆 era imposible predecir la duraci贸n y la naturaleza de la guerra, la revoluci贸n rusa y la ca铆da de tres imperios. Aun as铆, un observador reflexivo se habr铆a dado cuenta de que la fuerza industrial de los principales combatientes, junto con el servicio militar obligatorio y la movilizaci贸n econ贸mica, significaba que la guerra probablemente no iba a ser corta. Y una larga guerra podr铆a provocar el colapso de los imperios Habsburgo y Romanov, con consecuencias imprevisibles. Similarmente, en 1945 todo el mundo pod铆a ver que el mundo del futuro ser铆a fundamentalmente diferente, pero pocos, si alguno, se habr铆an atrevido a predecir que apenas cinco a帽os despu茅s, las tropas occidentales estar铆an en guerra en Corea. (Volver茅 a 1989 en un momento).

Ahora estamos en esa situaci贸n: las placas tect贸nicas de la pol铆tica mundial han estado cambiando recientemente, incluso si la configuraci贸n final no estar谩 clara por un tiempo. Pero, como siempre, nuestra capacidad para entender esto est谩 limitada por nuestra inversi贸n pol铆tica, moral e intelectual en el presente y nuestro miedo a un futuro incierto y quiz谩s no deseado. Ahora bien, a veces, por supuesto, los episodios individuales que duran meses o a帽os son tan violentos y tan inconfundibles que no tenemos otra opci贸n que reconocerlos por lo que son cuando suceden. Nadie en 1789, 1919 o 1945 pod铆a pensar realmente que el mundo continuar铆a como antes. Pero la actual crisis en Ucrania, por muy violenta y diferente que sea, no es particularmente un agente de cambio en s铆 misma. Es m谩s bien un 铆ndice de c贸mo las cosas ya han cambiado, y c贸mo las cartas pol铆ticas y econ贸micas se han vuelto a repartir en gran medida. El estallido del conflicto de Ucrania, la forma en que se est谩 desarrollando, y la ruidosa pero limitada respuesta occidental, son solo una sorpresa para aquellos que no han estado prestando atenci贸n: los cambios fundamentales ya est谩n en marcha desde hace alg煤n tiempo.

Podemos exponer la realidad subyacente en tres simples puntos, con los que casi todo el mundo estar铆a de acuerdo.

鈻 En los 煤ltimos treinta o cuarenta a帽os, el Occidente global ha deslocalizado en gran medida su capacidad productiva, por lo que su forma de vida ahora depende abrumadoramente de bienes importados. La industria como tal que todav铆a existe depende en gran medida de las materias primas y los componentes suministrados por pa铆ses con los que no mantiene necesariamente buenas relaciones.

鈻 Desde el final de la Guerra Fr铆a, la capacidad militar occidental se ha reducido radicalmente, y la OTAN ahora es incapaz de luchar en un conflicto sostenido y convencional de alta intensidad en Europa. El pu帽ado de naciones que ha conservado una capacidad militar significativa ha centrado su planificaci贸n y adquisiciones en operaciones en el Sur Global.

鈻 A pesar de ello, las naciones occidentales siguen actuando como si fueran econ贸mica y militarmente superiores, y tratan de coaccionar a las naciones de las que dependen econ贸micamente, adem谩s de librar una guerra proxy contra una naci贸n que tiene m谩s capacidad de combate en Europa que ellos.

Como sugiero, no creo que lo anterior sea particularmente controvertido, aunque quiz谩s no todos expongan el argumento de manera tan directa. Sin embargo, obviamente surge la pregunta: si todo esto es cierto, 驴por qu茅 Occidente est谩 actuando de una manera que obviamente est谩 da帽ando sus propios intereses? La respuesta, continuando con mi tema de fuerzas y cuerpos, es la inercia pol铆tica. Es bien sabido que las pol铆ticas exteriores y de seguridad, as铆 como las instituciones internacionales y las relaciones pol铆ticas, cambian mucho m谩s lentamente que el equilibrio subyacente de las fuerzas econ贸micas y militares. (Si eso parece parad贸jico, recuerde que en una fecha tan reciente como al comienzo de la Guerra de Vietnam, era Taiw谩n, y no China, quien ten铆a un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU). Los cambios pol铆ticos requieren un consenso abrumador, una fuerza abrumadora o un desastre de alg煤n tipo: de lo contrario, la roca sigue rodando colina abajo. Por eso, por ejemplo, la OTAN no se disolvi贸 simplemente al final de la Guerra Fr铆a. En ese momento, con montones de crisis internacionales ocurriendo simult谩neamente, y en medio de una gran incertidumbre sobre el futuro, hab铆a muy poco apetito por una iniciativa a gran escala, laboriosa y profundamente controvertida que habr铆a producido amargas divisiones y desacuerdos fundamentales sobre una alternativa, o incluso si debe haber una. Dado que la mayor铆a de los estados miembros encontraron al menos alguna utilidad en la OTAN, fue infinitamente m谩s f谩cil dejar que la organizaci贸n continuara y encontrarle nuevos roles.

Es decir, no s贸lo las instituciones nacionales e internacionales, sino las relaciones pol铆ticas formales e informales tienden a ser las establecidas por los resultados del equilibrio de fuerzas y del conflicto abierto en el pasado, y requiere una desintegraci贸n espont谩nea o alguna poderosa fuerza compensatoria para cambiarlos. Si lo duda, considere las diferencias en los sistemas pol铆ticos actuales de Gran Breta帽a, Francia y Alemania. 驴Son el resultado de una cuidadosa reflexi贸n al estilo de Burke sobre las necesidades pol铆ticas de cada pa铆s? Obviamente no: son el resultado de guerras, revoluciones y luchas pol铆ticas a lo largo de los siglos. Francia es un ejemplo especialmente bueno, ya que el sistema pol铆tico cambi贸 tres veces en veinte a帽os; en 1940, 1944 y 1958, cada vez acompa帽ada de un conflicto. En ese sentido, Michel Foucault ten铆a toda la raz贸n al invertir el dicho de Clausewitz y sugerir que la pol铆tica se ve mejor como la continuaci贸n de la guerra por otros medios.

Adem谩s, si adoptamos la sugerencia de Foucault de que vemos las relaciones de poder en la sociedad como la sublimaci贸n de un conflicto continuo, encontramos que, por extensi贸n, esto explica conceptualmente algo que es emp铆ricamente obvio para quienes lo han experimentado. Las relaciones entre estados tienden a basarse en h谩bitos y correlaciones pasadas de poder, en lugar de alg煤n tipo de juicio cuantitativo instant谩neo realista. Los Estados no hacen un nuevo c谩lculo cada vez que se enfrentan a alternativas; tienden a hacer lo que hicieron la 煤ltima vez, o lo que siempre hacen. Entonces, frente a una propuesta poco atractiva de los Estados Unidos, un gobierno europeo puede preguntarse si realmente quiere dedicar tiempo y esfuerzo a combatir el problema, o ahorrar ese tiempo y esfuerzo para otras cosas. Y, por supuesto, es perfectamente posible que un estado pueda finalmente convertir tal propuesta en su propio beneficio, o incluso sabotear su puesta en pr谩ctica. Al final, la pol铆tica internacional no es simplemente un juego de suma cero donde el ganador lo decide el poder bruto, aunque no siempre estoy seguro de que Estados Unidos se d茅 cuenta de esto. Y el poder internacional es relativo, no absoluto. Se trata menos de que Rusia (y China) sean fuertes, que de que Occidente sea d茅bil. El agua siempre fluye cuesta abajo, incluso si la pendiente es muy peque帽a.

De modo que las relaciones reales entre estados son el producto de din谩micas complejas basadas en la historia, los h谩bitos y las correlaciones de fuerzas pasadas. Ha sido as铆 durante miles de a帽os, y cualquier otra cosa har铆a que el sistema internacional fuera imposible de manejar. Puede pensar en 茅l como an谩logo al sistema operativo de una computadora: en su mayor铆a hay actualizaciones relativamente menores, pero a veces cambios importantes como de CP/M a MS-DOS y luego a Windows. (Y, por supuesto, la competencia: estoy escribiendo esto en MacOS). Por lo tanto, cuando se producen cambios, se producen en puntos en los que el sistema operativo internacional falla porque ya no puede hacer el trabajo. Para continuar con la met谩fora, estamos en un punto en el que el sistema operativo propiedad de Occidente es cada vez m谩s incapaz de hacer frente a las cosas y enfrenta cada vez m谩s competencia de otras partes del mundo. Pero los que est谩n a cargo a煤n no se han dado cuenta.

Creo que lo har谩n. Los sistemas se derrumban cuando se enfrentan a realidades que no pueden afrontar. As铆 como despu茅s de cierta edad te das cuenta de que no puedes levantar el peso que sol铆as levantar, de la misma forma que tu viejo ordenador no puede utilizar la 煤ltima versi贸n de Microsoft Word que acapara todos los recursos, de la misma forma las instituciones y los sistemas internacionales que no pueden hacer frente a las tensiones de los acontecimientos mundiales mueren. En este sentido, Ucrania es una prueba para la destrucci贸n tanto de la OTAN como de la UE, y del sistema multilateral m谩s amplio dominado por Occidente del que ambos forman parte. La OTAN, en particular, se acaba de enfrentar exactamente al tipo de situaci贸n que esperaban sus fundadores 鈥攅l ejercicio del poder铆o militar ruso鈥 y en t茅rminos efectivos no ha hecho nada. Ni gesticular mucho, o imponer gran cantidad de sanciones o entregar gran cantidad de armas puede cambiar ese hecho, que a su vez lo cambia todo. La OTAN y la UE pueden prolongar la guerra, causar m谩s sufrimiento y destruir muchas econom铆as, incluida la propia. Pero no pueden afectar fundamentalmente el resultado, y la naturaleza de sus respuestas, debajo de la postura superficial, demuestra que lo saben.

Por eso las cosas son diferentes ahora de lo que eran en 1989-1992. En ese momento, los l铆deres occidentales tuvieron la oportunidad de hacer cambios importantes y establecer un nuevo marco de seguridad en Europa, pero optaron por evitar el cambio en la medida de lo posible y continuar con las estructuras de seguridad que ya ten铆an. Independientemente de lo que pienses de este enfoque, solo fue posible porque la correlaci贸n de fuerzas subyacente favorec铆a enormemente a Occidente. Por otro lado, cuando qued贸 claro que los l铆deres sovi茅ticos no iban a intervenir para proteger a los reg铆menes de los pa铆ses del Pacto de Varsovia, esos reg铆menes cayeron casi de la noche a la ma帽ana: de repente, ya no hab铆a nada que los sostuviera, y no lo hab铆a habido durante mucho tiempo. El sistema operativo sovi茅tico simplemente hab铆a dejado de funcionar.

Esto hab铆a sido obvio para algunos de nosotros por un tiempo. Al menos desde 1987, estaba claro que las cosas estaban cambiando, y desde 1989, las tensiones en el Pacto de Varsovia y la fragilidad de sus reg铆menes eran claramente visibles. Pero hubo una tremenda resistencia a aceptar esto: aquellos de nosotros que discut铆amos de esta manera fuimos tachados de 鈥淕orbyman铆acos鈥, se dijo que est谩bamos siendo enga帽ados por la astuta propaganda sovi茅tica y conducidos a una trampa. (S铆, nada es realmente nuevo.) No fue hasta la toma de posesi贸n de Yeltsin que las instituciones pol铆ticas occidentales finalmente, malhumoradas, admitieron que los cambios eran realmente fundamentales e irreversibles.

Ahora hay otra nueva normalidad: una Europa en la que Rusia es la mayor potencia militar, y donde Occidente en su conjunto depende de Rusia, China e India para su prosperidad econ贸mica. Esto no es nuevo, por supuesto, pero es una pena que nadie lo haya notado antes. En teor铆a, eso podr铆a remediarse con programas masivos de inversi贸n, construcci贸n y entrenamiento, con niveles de movilizaci贸n militar en tiempos de guerra y el regreso del servicio militar obligatorio en toda Europa, as铆 como la reintroducci贸n de controles de importaci贸n, barreras arancelarias y otras reliquias malvadas de la pre- pasado neoliberal. En teoria. Pero, incluso entonces, Occidente nunca volver谩 a estar en una posici贸n de dominio militar y econ贸mico. Si los chinos recuperan Taiw谩n, por ejemplo, depende esencialmente de ellos: para los EEUU no es una cuesti贸n de “determinaci贸n”, sino de una incapacidad para afectar mucho el resultado.

Ser谩 mejor que nos acostumbremos a esta nueva normalidad. No va a desaparecer pronto.