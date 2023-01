–

De parte de Periodico Anarquia January 25, 2023 267 puntos de vista

Para los socialistas autoritarios una revelta puede ser convertida en revoluci贸n si posee una buena direcci贸n. Nosotros, anarquistas no podemos estar m谩s en desacuerdo si es que hablamos de revoluci贸n social. Y no es que no creamos que las organzaciones populares deben empujar hacia adelante, deben proponer y responsabilizarse en los tiempos calientes. Al contrario, sin asambleas y estructuras revolucionarias no habr谩 revoluci贸n. Pero una revoluci贸n no puede ser impuesta de arriba a abajo por m谩s buenas intenciones que se tuvieran, la historia lo muestra hasta el hartazgo. Es en las revueltas cuando las organizaciones, las asambleas, los grupos y los individuos revolucionarios deben mostrar que han hecho m煤sculo ya. Deben mostrar que han pensado fomas nuevas de relacionamiento que trastoquen lo econ贸mico y social, deben mostrar que se tienen ideas (aunque nunca sean definitivas) acerca de la ecolog铆a, las desigualdades estructurales y el poder.

Sin esa hambre ya introyectada en nuestros hermanos de camino, es m谩s, sin pr谩cticas revolucionarias ya hechas h谩bito en nosotros junto a nuestros hermanos de camino, s贸lo se repetir谩 el ciclo de los gobiernos, los nuevos poderes, los nuevos privilegios.

Hay algunos compa帽eros que se empecinan en no reflexionar acerca de los nuevos modos que proponemos para las cosas comunes de la vida, la comunicaci贸n, la seguridad y la autogesti贸n generalizada en localidades m谩s o menos grandes. Confunden, creo por un mal entendimiento o consecuencia de la avalancha posmoderna, que pensar esas cosas es de alguna forma querer imponerlas. Y no hay peor irresponsabilidad para un anarquista que cuando llega la revuelta no tener propuetas m谩s que agudizar el valor. No conocer el terreno, la energ铆a, la pol铆tica y los enemigos por haber jugado en vez de empujado termina siendo fatal.

Entablar di谩logos generalizados sobre la igualdad real y no s贸lo frente a la ley estatal, mostrar que el 芦decrecimiento禄 no deber铆a ser oscurantista, fortalecer la cultura de lo com煤n contra la devastaci贸n individualista capitalista es crucial si queremos tener oportunidades. Se defiende una revoluci贸n si ya est谩 en potencia, si las pr谩cticas libres colectivas abundan, si aprendemos a poner en com煤n la vida, las decisiones, la libertad.

Y esas reflexiones no son acerca del futuro, son acerca de las posibilidades relaes del hacer presente. Formas de vida an谩rquicas generalizadas son posibles en el mundo actual y contra el mundo actual. Formas perfectibles, no perfectas y en oposici贸n al mundo de la explotaci贸n y la devastaci贸n ecol贸gica y social. Un mundo m谩s complejo s贸lo lo hace m谩s interesante, no m谩s dificil.

Finalmente, nunca es posible saber c煤ando estamos listos y siempre ser谩 un salto al abismo vivir para buscar la igualdad real entre las personas. Poseemos una 茅tica antiautoritaria, somos revolucionarios por eso y no vinimos al mundo a crear cantos de sirenas o a no ensuciarnos la manos. La tarea primordial es prepararnos anarquiz谩ndonos en el abajo, creando estructuras capaces de dar un enfrentamiento a la altura, coordin谩ndonos y construyedo las posibilidades reales de cambio. Generalizando todo lo posible otras formas de relaci贸n no basadas en la explotaci贸n y el lucro. Si la idea s贸lo existe idealmente y en peque帽os guetos s贸lo funcionar谩 como vacuna contra sus propias bellas intenciones.

No se puede esperar que todo est茅 listo, no se puede dejar a nuestros hermanos tirados si deciden protestar, levantarse, revolverse. En todo momento la ocasi贸n se da, crear de la nada estructuras horizontales y revolucionarias si no las hay, hacerlas m谩s y m谩s autoorganizadas si ya existen, potenciar lo que ya tenemos para lo que aun nos falta. O en la tormenta solo tendremos nuesttras buenas intenciones.

C.M.