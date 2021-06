El 27 de junio, D铆a de Acciones Internacionales por lxs Presxs 27F, Castell贸n de la Plana amaneci贸 exigiendo su libertad.

Somos conscientes de que este montaje policial se debe a nuestras ideas. Somos y 茅ramos conscientes del conflicto social en el cual particip谩bamos y sabemos que la elecci贸n de nuestro enemigo, el poder y el capital, puede acarrear consecuencias, como por ejemplo las que ahora vivimos. Las venganzas de este enemigo no nos asustan ni nos desmoralizan, a煤n estamos -y quiz谩s m谩s que antes- decididxs a hacer lo que est茅 en nuestras manos por intentar cambiar este horrible existente.

Nuestras ideas sin embargo no se pueden encerrar. Vuestra solidaridad taladra estos muros y nosotrxs no nos sentimos ni solxs, ni cansadxs, ni presxs. Hasta que nuestra lucha siga, nosotrxs siempre seremos libres y no le tendremos miedo a nada.

Presxs 27F extracto de su 煤ltimo comunicado